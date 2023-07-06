Пищеблок, 2 сезон: первые впечатления

8 июля на «Кинопоиске» стартует второй сезон «Пищеблока» — городской мистики о вампирах среди советских пионеров. Первый сезон, поставленный Святославом Подгаевским («Пиковая дама», «Монастырь»), был экранизацией одноимённого романа Алексея Иванова. Второй же рассказывает уже собственную историю, придуманную сценаристом Сергеем Калужановым («Мира», «Мёрзлая земля», «Время первых») и одобренную Ивановым. Посмотрели первую серию и кратко делимся впечатлениями.

Мысль продолжать сериал без первоисточника часто выглядит сомнительно — идея перерабатывать завершённое произведение попахивает фанфиком по мотивам. Впрочем, на Западе так уже делали не раз — можно вспомнить тот же «Террор» или будущий сезон «Благих знамений». Да и первый сезон «Пищеблока» при всей популярности не был каким-то шедевром — поэтому не так страшны опасения, что второй сезон всё испортит.

Действие шоу разворачивается спустя три года после той злосчастной олимпийской смены в «Буревестнике», которая перевернула жизнь Валерки Лагунова. Он боится выпустить наружу Зверя и при этом не хочет играть по правилам вампиров. А потому раз в месяц друг и товарищ Игорь Саныч (был вожатым в лагере) отвозит Валерку в заброшенное поместье, где делится своей кровью. «Кровь пью, но никого не кусаю», — так объясняет мальчик-стратилат.

А в дневной жизни у него на первый взгляд всё хорошо: он стал старостой класса и сблизился с Анастасийкой. Разве что иногда получает от хулиганов, но нарочно им поддаётся, чтобы не пробудить Зверя. Ситуация меняется, когда в классе появляется новенькая Рита из Москвы. И сажают её, разумеется, за парту к Валерке. Рита начинает совать нос не в своё дело и почти сразу узнаёт об истинной природе Валерки. Подозрительно? Вне всяких сомнений.

Вторая линия посвящена неожиданному приезду Александра Плоткина. Три года назад он тоже был простым пионервожатым в лагере, куда приехал с невестой Вероникой. А теперь он видный функционер — заместитель первого секретаря по работе с молодёжью. Веронику, которая всё же стала его супругой, он оформил своей помощницей. Приезд пары не только бередит сердце Игоря Корзухина, но и ввергает парня в настоящий ужас — кто знает, на что готов ради карьерного роста этот безукоризненно правильный Плоткин?

В итоге линия про партийную бюрократию получилась более интересной, чем основная про Валерку. И это при том, что уделяется ей в первой серии от силы минут десять; притом что именно основная линия оставляет зрителя с загадкой и эффектным клиффхэнгером (пусть и завязанным на банальный сюжетный ход). В первом сезоне злодеями выступали вампиры, которые «смогли приспособиться к системе», замаскировавшись галстуками и значками. Теперь возникает ощущение, что главным противником будет сама эта система, из-за которой в обществе и появились подобные твари. Бюрократия умеет пить кровь и превращать людей в исполнительных функционеров похлеще любого стратилата! Такой ход и такая проблематика потенциально будет ещё больше роднить «Пищеблок» с «Вампирами средней полосы» (хотя, казалось бы, куда ближе). Напрашивается сюжетный поворот, в результате которого «могущественный вампир, желающий создать вечный пищеблок» (это было заявлено в анонсе), будет на самом деле выступать против системы. Что тогда выберет Валерка?

Неудивительно, что для раскрытия подобных сюжетных конфликтов и тем создатели сериала во втором сезоне сгустили краски. К тому же герои всё-таки подросли. Происходящее стало ощущаться гораздо серьёзнее. Шоу перешло с «уровня смертных», где наши главные герои только-только сталкиваются со сверхъестественным миром, на «уровень мистического», где они сами стали частью этого мира.

По всей видимости, из-за такой трансформации пришлось значительно снизить количество «дневных приключений». Помните, как в первом сезоне в пионерлагере ребята играли в футбол, рассказывали друг другу страшилки, соревновались в лесу, строились отрядами и боролись с хулиганами? В первой серии второго сезона подобные сцены есть, но и они получились какими-то сухими и безжизненными. Беззаботное дуракаваляние отлично работало на контрасте со сверхъестественными ужасами, мы будем по нему скучать.

А вот по чему скучать не будем, так это по неуместной эротике, которой был наполнен первый сезон (в том числе из-за неё сериал и называли «Кринжеблоком»). Да, молодые пионервожатые и ночной пляж, да, гормоны бушуют, как революция в начале XX века, но это не значит, что каждую серию нужно кого-то раздевать. Во втором сезоне создатели пока обходятся без обнажёнки (не считая короткого флешбэка) — глядишь, и впредь будут использовать её только в уместных случаях.