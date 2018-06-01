Сериальный бум. Как меняется индустрия сериалов и к чему это приведёт?

За последние несколько лет индустрия сериалов полностью изменилась. Запускаются крупные стриминговые сервисы, дорожает производство, выходят новые форматы. В сериалах всё чаще играют знаменитые актёры, а компьютерная графика и посыл ничуть не уступают масштабным блокбастерам. Но у этого бума есть обратная сторона — грядущий кризис производства, из-за которого, с одной стороны, на съёмочной площадке не найдёшь нужного специалиста, а с другой — зритель просто не может платить сразу за все стриминговые сервисы! В нашей гостевой статье разбираемся в проблемах Netflix и Amazon и пытаемся понять, когда ждать сериального коллапса. Эту статью написали авторы телеграм-канала о сериалах «Диванные картошки». С разрешения авторов публикуем её на сайте с незначительными изменениями.

Многие говорят, что сейчас настал золотой век телевидения. Сериалы стали доминировать в поп-культуре, именитые актёры с радостью переходят из кино на ТВ, а стриминговые сервисы теперь не только показывают чужое, но и бешеными темпами производят своё. Чтобы вы поняли масштаб: всего 5 лет назад выходило в общей сложности 288 сериалов в год (это на эфирном и кабельном телевидении, а также на стриминговых сервисах), в 2017 — уже 487. Практически в 2 раза! Не в последнюю очередь благодаря Netflix, Hulu и Amazon — количество их оригинальных сериалов за тот же период выросло практически в 7 раз.

За такое короткое время индустрия невероятно расширилась и, конечно же, изменилась. Кто-то от таких скачков рынка выиграл, а кому-то приходится несладко.

Например, закадровые работники теперь как никогда востребованы — операторы, постановщики и прочие. Да даже кейтеринговые компании (кормёжка на площадке) тонут в заказах. Вдумайтесь — сериалов производят больше, но рабочая сила просто не может прирастать такими же темпами. Да теперь ещё и каждый канал норовит снять шедевр с картинкой как в кино — а для этого нужны опытные и талантливые специалисты. Так что каналы порой прибегают к грязным приёмам — переманивают и перекупают друг у друга целые съёмочные группы.

Некоторым профессиям просто невозможно выучиться быстро — например, линейные продюсеры (которые занимаются на площадке всем: от найма подрядчиков и персонала до поиска локаций и оборудования) теперь на вес золота. Если хорошим сценаристом может стать хоть вчерашний студент, то продюсер должен быть закалён в многочисленных съёмках и иметь за собой верную команду. А иначе съёмочная площадка превратится в бардак.

Сценаристам тоже повезло — теперь попасть в индустрию проще, чем когда-либо. Необязательно быть в голливудской тусовке — например, звезды Crazy Ex Girlfriend и Insecure пришли из ютуба. Производство шоу идет круглый год, и сценаристов нанимают когда угодно и с любым бэкграундом. Зря некоторые вопят о засилье толерантности — это невидимая рука рынка, студии набирают свежие молодые голоса, чтобы дотянуться до новой аудитории. Все 400 сериалов в год не сделаешь про очередного белого страдающего детектива с тяжёлой судьбой.

Раньше было не так — команды для сериалов набирались только в сезон пилотных эпизодов, и если тебя не взяли, то будешь сидеть без работы целый год (если кого-нибудь не уволят и не освободится место). В этом были и свои плюсы — если тебя взяли в бесконечный процедурал с сезонами по 24 эпизода, ты в шоколаде на ближайшее будущее. Но сейчас каналы стремятся делать сезоны покороче, а это значит, что у рядового сценариста не весь год забит работой и им приходится искать другие проекты. Зато кабельные каналы и стриминговые сервисы не боятся давать творческую свободу. Так что встает выбор — стабильность на весь год в виде эфирного «мыла», либо творчество, но с риском поработать над одним сериалом в год и оставшееся время сидеть без дела и «бичевать». Похожая ситуация и у актёров — короткие сезоны не гарантируют постоянную занятость, зато возможностей раскрыть свой талант больше.

У актёров на первый взгляд вообще всё хорошо. Думаете, кинозвёзды идут в сериалы только из-за творческих порывов? Кабельные каналы и стриминговые сервисы предлагают актерам такие гонорары, что отказаться невозможно. По слухам, Netflix, Amazon, HBO, Hulu и FX готовы выложить любую сумму, чтобы заполучить желанную кандидатуру.

Средняя зарплата ведущих актёров из-за этого заметно выросла. Да и не только зарплата, но и чувство собственной важности. Некоторые актёры вообще отказываются от проб на роли и соглашаются только на готовый оффер, мол, либо вы меня хотите, либо нет, никаких смотров забесплатно. Ведь, опять же, потребности рынка огромные, а новые таланты на деревьях не растут.

К тому же, даже второплановая роль в шоу на кабельном ТВ или стриминговом сервисе считается престижнее, чем главная в каком-нибудь очередном «мыле» для ABС. Многие эфирные актеры готовы проглотить гордость и сыграть небольшую роль на НВО, зато потом выйти вместе со всеми получать «Эмми» или «Золотой глобус». Говорят, Ник Офферман из сериала «Парки и зоны отдыха» теперь на это и нацелен — рассматривает только роли для кино, стриминговых сервисов или НВО.

Вот только мало кто задумывается, что миграция киношных актеров на ТВ заметно снизила шансы сериальных актеров на прорыв. Ведь если раньше они конкурировали за роль со своими коллегами одного калибра, то теперь продюсеры выбирают между ними и какой-нибудь Мэрил Стрип или Энтони Хопкинсом. Согласитесь, ситуация неравная.

В том числе поэтому бюджеты сериалов выросли астрономически. Именитые актёры, хорошая съёмочная команда, спецэффекты не хуже киношных — и вот уже средний ценник одного эпизода драмы доходит до 4 миллионов долларов. Для сравнения — раньше было около 2-3 млн. А на чём экономят? На рядовых актёрах и статистах. Их удел — минимальная профсоюзная зарплата и бутербродик из кейтеринга сверху. По сравнению с 1990-ми, зарплата актёров второго плана упала чуть ли не в 10 раз.

Ещё одни важные игроки в индустрии — шоураннеры. Они оказались в неоднозначной ситуации. Чтобы понять её, нужно знать, как зарабатывают деньги на шоу.

Первая модель — с отсроченной прибылью, как у эфирных гигантов типа ABC, CBS, NBC, Fox. Ты делаешь сериал для студии, получаешь определенную сумму за сезон и владеешь частью прав на своё детище. И потом эта студия продаёт шоу каналам для трансляции, за каждым каналом обычно стоит «своя» студия. И в этом кроется главная ценность — в будущем тебе пойдет процент от синдикации (продажи сериала на повторные показы, стриминг-сайты и трансляция в других странах). Сделал крепкий середнячок с так себе рейтингами — его могут удачно продать за границу, а тебе от этого процент. Если сделал хит типа «Друзей» или «Теории большого взрыва» — считай, обеспечил безбедную жизнь себе и всем своим внукам на три колена вперёд. Но, как правило, на эфирных каналах мало творческой свободы и продюсеры постоянно стоят над душой.

Но сейчас самое модное и желанное место — стриминговые сервисы и кабельные каналы. Шоураннеры идут туда за воплощением своих самых диких задумок. И за деньгами, куда ж без них — такие платформы платят в среднем на 20-30% выше. Вот только никаких золотых гор в будущем в виде синдикации нет. Ведь такие сервисы никуда не продают сериалы, а показывают только у себя. И если ты сделал сверхуспешный проект для Netflix, то никаких дополнительных денег, кроме своего гонорара, ты за него не получишь. Ещё один минус работы на Netflix и подобных — как для сценаристов, так и для актеров — они никогда не раскрывают точные цифры просмотров. Ты можешь примерно представлять успех сериала, но на следующих переговорах или питчах не сможешь козырнуть фразой «Да каждый наш эпизод смотрит базиллион людей!»

Золотая середина — каналы типа FX, AMC, TNT, Starz и Cinemax. Они и на творческий риск готовы пойти в погоне за премиями и статусом, но и процент с продажи сериала за границу отстегнуть могут.

Так что шоураннеры оказываются на распутье — либо попытаться сделать популярный сериал для эфирного ТВ и получать миллионы в долгосрочной перспективе, либо уйти творить на новомодные платформы и получить деньги сразу, хоть и отказавшись от возможных будущих дивидендов.

Не всегда дикие задумки шоураннеров получаются успешными Сериалы, которые только что закрыли: 2018 В этом мае каналы массово закрывают сериалы, недобравшие рейтингов. На этот раз среди закрытых есть несколько наших любимых шоу. Проверьте, нет ли в списке ваших любимцев!

Но теперь получить отсроченную прибыль с сериала всёсложнее. Зритель не хочет пересматривать старьё, когда столько новинок выходит каждый месяц (тем более по телевизору, когда можно в случае чего найти старые серии в интернете). И поэтому каналы и студии предпочитают не тратить деньги на повторные показы, а снимать свой оригинальный контент.

Многие опасаются перенасыщения рынка — он не может расти бесконечно. Раньше громких новинок было парочка в год, сейчас же глаза разбегаются. Помните, всего-то в 2013 (!) году Netflix выпустил свой первый оригинальный проект — «Карточный домик». Какой был фурор, только об этом все и писали, даже никакая реклама не нужна была. Теперь машина Netflix разогналась — одной рукой возводит бесконечные проекты, другой безжалостно закрывает (эх, бедные Вачовски с «Восьмым чувством»).

Стриминговые сервисы плодятся, как грибы после дождя — Disney собрался заводить свой, ютуб вовсю раскручивает YouTube Red, телекоммуникационные гиганты AT&T и Verizon собираются открыть свою лавочку. Зрители просто не смогут платить сразу за все платформы. Да и с чисто экономической точки зрения, если Netflix, Hulu или Amazon допустят крупную ошибку и уронят свои акции, это отразится на всей индустрии. Получится локальный финансовый кризис 2008-го. Уже сейчас у многих компаний рост либо замедлился, либо вошел в плато. Не факт, что будет коллапс, но рано или поздно такая малина, как сейчас, точно закончится.

По мотивам материала от портала Vulture.

Гостевая статья от авторов телеграм-канала о сериалах «Диванные картошки».

Читайте также Disney купил Fox. И вот как изменится мир кино Какие франшизы теперь принадлежат «Диснею»? Получит ли студия абсолютную власть над киноиндустрией? Какую замену готовят для Netflix? И увидим ли мы ещё брутальное кино про Людей Икс с рейтингом 18+? Анализируем!