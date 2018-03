«Первому игроку приготовиться»: главные отсылки книги

На экраны выходит фильм Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться». Он снят по одноимённому роману Эрнеста Клайна и рассказывает о будущем, где почти всё человечество пользуется виртуальной реальностью OASIS. Она совмещает социальные сети, интернет-сайты, многопользовательские игры, форумы, чаты, видеосвязь, магазины, приложения… Даже школу ученики посещают в виртуальном пространстве!

Хотя действие романа разворачивается в 2045 году, большинство персонажей помешано на популярной культуре 1980-х. Ретро было в моде во все времена, но только в мире OASIS умение с закрытыми глазами пройти старую аркаду или наизусть процитировать диалог из «Монти Пайтона» способно изменить жизнь. Дело в том, что на 1980-е пришлась юность Джеймса Холлидэя, эксцентричного создателя OASIS. Перед смертью Холлидэй завещал своё баснословное состояние и власть над виртуальным миром тому, кто найдёт спрятанное в OASIS пасхальное яйцо. Для этого нужно отыскать три ключа, открыть ими три пары врат и пройти скрытые во вратах испытания. К каждому ключу ведёт стихотворная подсказка, связанная с культурой 1980-х.

Отыскать пасхальное яйцо могли только настоящие знатоки 1980-х. После смерти Холлидэя охотники за пасхалками, или пасхантеры, обыскали весь OASIS, но так и не приблизились к разгадке. А затем пареньку Уэйду Уоттсу, он же Парсифаль, улыбнулась удача.

Подобно OASIS, роман Клайна щедро усыпан отсылками к 1980-м. И если некоторые из цитируемых вещей знакомы большинству наших читателей, то другие опознают только хардкорные знатоки американской поп-культуры прошлого века. В этой статье мы расскажем о произведениях, сыгравших в сюжете «Первого игрока» ключевую роль, и объясним, почему их любят даже в 2045 году.

Осторожно, спойлеры! Статья содержит спойлеры к книге Эрнеста Клайна «Первому игроку приготовиться». Если вы её не читали, но планируете, отложите статью на потом.

Медный ключ: модуль Tomb of Horror

Медный ключ ожидает путников

В гробнице, полной ужасов.

Надо много узнать,

Чтобы место занять

Среди самых удачливых умников.

Первый ключ связан с классическим игровым сценарием Tomb of Horrors для настольной ролевой игры Dungeons & Dragons. В книге Парсифаль находит в OASIS точную копию подземелья из игры, и именно там Холлидэй прячет первый ключ.

Модуль «Гробница ужасов» (до третьей редакции D&D все игровые сценарии называли «модулями») написал один из создателей D&D Гэри Гайгэкс. Он ориентировался на свою постоянную игровую группу, предпочитавшую сложные сражения и высокий риск. Поэтому Tomb of Horrors рассчитана на сильных по меркам игры героев 10–14 уровней. Напичканные смертоносными ловушками и секретными ходами лабиринты гробницы ведут приключенцев к могущественному королю-личу Асерераку. Одолеть его может только очень «прокачанная» группа героев, да и то лишь при помощи артефактов и заклинаний.

Wizards of the Coast, ныне владеющие D&D, не раз переосмысливали и переиздавали Tomb of Horrors. В последний раз она вошла в сборник модулей Tales from the Yawning Portal для пятой редакции D&D. А другое приключение, Tomb of Annihilation, развивает и продолжает сюжет об Асерераке.

Ознакомиться с оригиналом можно здесь.

Чтобы заполучить Медный ключ, Парсифалю тоже пришлось сразиться с Асерераком. Только вместо обмена фаерболами или дуэли на двуручных мечах лич предложил Уэйду партию в Joust, аркадную игру 1982 года, где игроки скакали по экрану верхом на страусах, пытаясь выбить противника из седла. Joust запомнилась как один из первых мультиплеерных проектов, которые популяризовали жанр. В игре было два режима: проходить приключение вместе или сражаться друг против друга.

Подземелья и игроки Dungeons & Dragons вообще занимают важное место в сюжете «Первого игрока», и дело не только в Медном ключе. Холлидэй в детстве был крайне застенчивым и нормально общаться со сверстниками мог только за игровым столом. Именно во время партии в D&D Холлидэй познакомился сначала с Огденом Морроу, своим лучшим другом и партнёром по бизнесу, а потом и с любовью всей жизни Кирой. Девушка в итоге предпочла Огдена, и свадьба поставила крест на дружбе основателей OASIS. А ещё в OASIS есть планета, названная в честь Гайгэкса, — её поверхность целиком состоит из старых модулей D&D. Правда, Tomb of Horrors расположена на другой планете.

Поиск первых врат: игра Dungeons of Daggorath

То, что ты ищешь, спрятано в мусоре

На самом глубоком уровне Даггората.

Холлидэй явно любил число три. Для получения пасхального яйца пасхантерам нужно пройти три испытания, и каждое делится на три этапа. Мало заполучить ключ — нужно ещё найти Врата и открыть их. С первым ключом Парсифалю повезло — Уэйд сразу догадался, где искать врата.

Слово «дагорат» на синдарине, языке толкиновских эльфов, означает «битва». С двумя «g» в названии Даггорат встречался лишь в одном месте — компьютерной игре Dungeons of Daggorath. Она вышла в 1982 году для древнего компьютера TSR-80, получившего среди пользователей презрительную кличку «Trash 80» — «мусор».

Dungeons of Daggorath — одна из самых ранних трёхмерных RPG с видом от первого лица. Игрок идёт по подземному лабиринту, шинкуя врагов и пытаясь добраться до выхода. Изображение на экране было схематичным, силуэты стен и врагов создавались из точек, а управлять персонажем нужно было при помощи текстовых команд. Хочешь пойти направо — набери «вправо» (R), надо закрыться щитом — потрудись набрать «Использовать щит в левой руке» (Get Left Shield, или GLS).

А здесь можно посмотреть прохождение первого уровня:

Первые врата: фильм «Военные игры»

Чтобы преодолеть первые врата, Уэйду пришлось перевоплотиться в Дэвида Лайтмана — главного героя фантастического триллера «Военные игры». Парсифаль должен был двигаться и вести себя в точности как Дэвид и повторять те же фразы с той же интонацией.

По сюжету этой картины молодой хакер Дэвид случайно взламывает компьютерную сеть Пентагона и находит там ряд сложных игр. Он и не догадывается, что на деле запустил программу для обучения искусственного интеллекта, подключённого к военному ведомству США. Теперь в командовании страны считают, что СССР готовится к войне, и лишь Дэвид может остановить ядерный апокалипсис. «Военные игры» выдвигались на «Оскар» в трёх номинациях, но остались ни с чем.

На «Военные игры» несколько раз ссылаются в Fallout. В первой части суперкомпьютер предлагает игроку сыграть с ним в шахматы («How about a nice game of chess?»), а во второй упоминается «странная игра, в которую можно выиграть, не начиная её». Подобную фразу в финале картины говорил искусственный интеллект Джошуа: он смоделировал тысячи вариантов глобальной термоядерной войны и осознал, что победителей в этой игре нет, поэтому её лучше и не начинать.

Трейлер фильма:

Бонус: Pac-Man

Разыскивая второй ключ, Парсифаль попал в Музей классических видеоигр на планете Ар-Када. В подземельях планеты хранились тысячи виртуальных копий аркадных автоматов. Ключа в Музее не оказалось, но Уэйд наткнулся на одну странность: на одном из автоматов была надпись «Не работает».

Поняв, что в виртуальной реальности такая табличка появилась неспроста, Уэйд включил автомат и столкнулся с крайне тяжёлой задачей: сыграть идеальную партию в Pac-Man, набрав максимальное количество очков, не совершив ни одной ошибки, собрав все бонусы и побив рекорд самого Холлидэя.

Больше всего проблем вызвал 256-й уровень. Дело в том, что регистр счётчика уровней был размером в 1 байт и мог принимать значения от 0 до 255. Если игрок добирался до 256 уровня, счётчик переполнялся, и это вызывало баг — правая часть экрана превращалась в кашу из цифр и букв. Парсифалю пришлось проходить эту половину уровня почти вслепую. В этих «битых» пикселях скрывалось ещё 9 точек, каждая из которых давала по 10 очков. Уэйд пошёл на хитрость — он несколько раз специально умер, чтобы собрать эти 9 точек снова. Дело в ещё одном баге, который отрисовывал скрытые точки в «битой» области после смерти Пакмана. Только зная все баги, можно было набрать максимум очков — 3 333 360.

Поначалу Парсифаль не понял, какую награду получил за это. Но в финале книги выяснилось, что Холлидэй наградил его дополнительной жизнью.

Нефритовый ключ: игра Zork

Найдётся ключ у капитана

В давно заброшенном жилище.

Собрав сначала все трофеи,

Пускай герой в свисток засвищет.

Давно заброшенное жилище — на заднем плане Скриншот из игры. Вы только полюбуйтесь этой графикой!

Если первые Врата Уэйд нашёл сам, то загадку второго ключа разгадали его друзья Арт3мида и Эйч. Без подсказки последнего Парсифалю ещё долго пришлось бы блуждать по OASIS в полном неведении.

Оказалось, что во втором четверостишье речь идёт о видеоигре Zork для старого компьютера TSR-80 Model III. Это приключенческий текстовый квест, одна из первых интерактивных художественных игр. Игрок в роли безымянного героя исследовал разрушенную подземную империю. Игра выводила на монитор описание ситуации, а пользователь вводил команды, заставляющие персонажа выполнить то или иное действие.

В книге Zork обзавёлся модным «ремейком». Уэйду не пришлось набивать текстовые команды — он бродил по тщательно прорисованным трёхмерным уровням, воссозданным по описаниям из оригинала.

Собрав все трофеи, герой должен был свистнуть в свисток. Где его взять? В 1980-е были популярны сухие завтраки, и их производители часто клали в коробки какие-нибудь игрушки. Один из таких завтраков назывался «Капитан Кранч», и в его коробке можно было найти игрушечный боцманский свисток. Действительно, обыскав заброшенный домик, Парсифаль нашёл на кухне коробку хлопьев со свистком внутри.

Поиск вторых врат: тест Войта-Кампфа

Продолжи свой квест, выполнив тест.

Уэйд долго ломал голову, о каком тесте идёт речь. Он крутил в руках бумажку с надписью-подсказкой, пока на ум не пришла ассоциация с оригами из «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта. И тут юношу осенило! Речь о тесте Войта-Кампфа, который во вселенной «Бегущего» позволял охотникам выявлять репликантов. Охотник задавал испытуемому несколько вопросов и при помощи специального прибора следил за эмоциональной и эмпатической реакцией. Считалось, что реакция репликантов отличается от человеческой, но секретарша Рейчел сумела обмануть тест, поскольку считала себя человеком.

Тест Войта-Кампфа в «Бегущем по лезвию»:

Тест на эмоциональную стабильность в «Бегущем по лезвию 2049»:

Вторые врата: игра Black Tiger

Вторые врата открывались лишь тем, кто смог пройти все восемь уровней в игре для аркадных автоматов Black Tiger от Capcom (на родине известна как Black Dragon). Динамичный платформер о неистовом варваре покорил сердца геймеров того времени. Capcom несколько раз переиздавала игру для новых автоматов и платформ. Герой бегал с уровня на уровень, сражался с монстрами, собирал сокровища, покупал снадобья и оружие у мудрецов, поставивших лавки посреди подземелья, а в конце каждого уровня сталкивался с могучим боссом.

Как и с «Гробницей ужасов» и Zork, в OASIS Холлидэй создал трёхмерный ремейк игры. Уэйду пришлось проходить Black Tiger от первого лица. Но Парсифаль справился и с этим испытанием, потратив на него всего три часа. В современном мире Уэйд точно стал бы спидраннером, проходящим игры на скорость.

Первая часть прохождения Black Tiger:

Гигантские роботы

За прохождение вторых врат участники получали бонус — огромного боевого робота на выбор. Холлидэй оцифровал для OASIS более сотни машин из аниме Gundam, Gigantor и Macross, из старого сериала «Джонни Сокко и его летающий робот» и даже из серии игрушек «Воины сёгуна». Книжный Уэйд выбрал себе Леопардона, робота из японской адаптации комиксов про Человека-паука.

А в фильме Парсифаль, судя по трейлерам, предпочтёт Стального гиганта, который в книге только упоминался.

Арт3мида выбрала «Афродиту Эс» из аниме Mazinger Z. Правда, в книге описание соответствует не «Афродите», а «Минерве Икс».

Эйч остановился на классическом меха Gundam RX-78 из, пожалуй, самого популярного аниме в жанре.

Сёто выбрал робота Рейдина из аниме Barve Reideen 1975 года. В бою меха сражается золотым луком и прикрывает друзей шипастым щитом.

Нолан Сорренто, главный антагонист романа, вступил в бой на Мехагодзилле — самом огромном роботе из представленных. Этот металлический исполин фигурирует в нескольких фильмах XX века про Годзиллу. Чаще всего этого робота использовали, чтобы дать отпор самому Годзилле.

Хрустальный ключ: альбом «2112» группы Rush

I lie awake, staring out at the bleakness of Megadon.

Разгадка к тайне третьего ключа крылась в концептуальном альбоме «2112» рок-группы Rush. Пластинка рассказывает о недалёком будущем, в котором Красная звезда Солнечной федерации захватывает власть над многими мирами и устанавливает там тоталитарный режим. Герой альбома находит спасение в артефакте из прошлого — гитаре, с которой он учится музыке. Жрецы Федерации находят и уничтожают инструмент, из-за чего герой впадает в депрессию и кончает жизнь самоубийством.

Слушайте 2112 — Rush на Яндекс.Музыке

В романе Уэйду пришлось вытаскивать гитару из камня, как королю Артуру — меч. Стоило Парсифалю сыграть отрывок из композиции, как инструмент превратился в хрустальный ключ.

Поиск третьих врат: игра Tempest

Коль выигрыш лезет,

цена — легка.

Чтобы открыть финальные врата, Парсифалю пришлось поставить рекорд в ещё одной старой игре — аркаде Tempest от Atari. Tempest вошла в историю как первая игра с регулируемым уровнем сложности. В ней игроку требовалось уничтожить как можно больше врагов и самому не попасть под ответный выстрел. Из-за своей сложности и вариативности игрового поля Tempest быстро обрела популярность и была портирована на другие платформы.

Если раньше прохождение любой игры давалось юноше почти с ходу, то здесь выяснилось, что хоть во что-то Парсифаль играл редко. Однако, столкнувшись с конкуренцией в лице «шестёрок» — сотрудников корпорации IOI, стремящихся заполучить контроль над OASIS, — Уэйд быстро набрал нужное количество очков.

Как выглядел игровой автомат и сама игра Tempest:

Третьи врата: «Монти пайтон и священный Грааль»

Войдя в третьи врата, Уэйд снова очутился в фильме. Как и в случае с «Военными играми», ему предстояло повторять все действия и фразы персонажей — только на этот раз комедии «Монти Пайтон и священный Грааль». И если некоторые упомянутые Клайном артефакты 1980-х не вспомнишь без Википедии с YouTube, то цитаты из «Пайтонов» встретишь везде — от Fallout и Warсraft до «Манчкина».

Задолго до этих ваших «Дэдпулов» «Пайтоны» пробивали четвёртую стену, сально шутили и обыгрывали начальные титры. Картина стала режиссёрским дебютом Терри Гиллиама. Кино, обязательное к просмотру!

Одна из самых ярких, абсурдных и смешных сцен в фильме:

* * *

Мы рассказали лишь про главные пасхалки в романе. Для упоминаний и коротких отсылок не хватило бы и всего журнала. Герои книги «Первому игроку приготовиться» постоянно соревнуются в видеоиграх, цитируют персонажей «Звёздных войн» и заслушиваются ностальгической музыкой (странно, что они не слышали о синтвейве).

Правда, если выкинуть все эти многочисленные пасхалки и упоминания массовой культуры, то останется средний подростковый роман с картонными героями, нераскрытым противоречивым миром и Марти Сью в главной роли. Но и в таком виде у «Первого игрока» замечательный визуальный потенциал. Так что у экранизации от Стивена Спилберга — одного из столпов культуры, воспеваемой в романе, — есть все шансы стать хитом.