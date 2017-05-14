Комната 25. Расширенное издание

Уважаемые кандидаты! Вы были выбраны Министерством развлечений для участия в нашем невероятном шоу! Телесети покажут ваши приключения в высоком разрешении по всему миру. Наш комплекс полон смертоносных ловушек, а время ограничено — начинайте прямо сейчас. И не забывайте улыбаться, за вами наблюдают миллионы требовательных зрителей.

Жанр: кооператив, выживание, головоломка

Автор: Франсуа Рузе

Издатель в России: «Лавка игр»

Количество игроков: 1–8

Возраст игроков: от 10 лет

Длительность партии: 45–60 минут

Похоже на:

LEVEL 7 [ESCAPE] (2012)

Panic Station (2011)

Помните фильм «Куб»? Кристально чистые комнаты, перемещающиеся по лабиринту, словно по граням кубика Рубика? Так вот, «Комната 25» — это настольная версия фантастического триллера. Неофициальная, но так только лучше: здесь есть помещения, персонажи и целые режимы игры, которые противоречат сюжету, однако развивают многие идеи фильма. Завязка прежняя: квадрат 5×5 из необследованных комнат, в центре — группа героев, которые должны выбраться наружу. Чем больше персонажей участвует в игре, тем быстрее нужно найти выход. Впрочем, любая партия укладывается в какие-то 7–10 ходов, что выделяет «Комнату» из большинства кооперативов, где игра против поля затягивается на долгие часы.

Доступных действий немного. Можно посмотреть «в глазок» и узнать, что за комната рядом с вашим героем. Можно шагнуть вперёд, толкнуть соседа в неизвестность или, оставшись на месте, сдвинуть по прямой целый ряд (так можно выехать с другой стороны лабиринта). С опциональными правилами у героев появляются уникальные действия. Здоровяк таскает друзей под мышкой, девочка-киборг прячется под полом, хакер взламывает технику и так далее. Каждый ход — два действия, и выбрать их нужно заранее. Будьте внимательны: если наступила ваша очередь и вы выбрали переместиться — безопасную комнату придётся покинуть, даже если впереди одни пилы и прессы, а по полу стелется ядовитый газ. У персонажей всего одна жизнь, и её очень легко потерять. Такой риск идёт игре на пользу, заставляя планировать ходы, и одновременно её портит. Смерть одного героя или заканчивает партию, или заставляет выбывшего игрока скучать полчаса, пока другие не умрут или не выберутся из лабиринта.

Впрочем, мало какие комнаты убивают сразу — большая часть ограничивает движение героев, рубит их, травит и поджигает. А некоторые, наоборот, содержат полезные механизмы — камеры или управляемых роботов. Из красных (опасных) комнат можно выбраться, если вас кто-то толкнул внутрь, а вы при этом выбрали действие «движение». Добровольный визит в комнату с гигантским шредером не оставит шанса. В результате все игроки делятся на две большие группы. Одни начинают выстраивать цепочки перемещений до заветной 25-й комнаты. Вторые весело толкают друг друга в самое пекло, чтобы отыскать ловушку. «Правильного» способа игры нет, но лучше не смешивать в одной компании людей с разными подходами.

Два режима игры, предлагаемые в расширенном издании, позволяют играть в полном кооперативе («Кооперация») или же со скрытыми охранниками внутри группы («Подозрение»). В первом случае игра проходит довольно скучно — даже карты событий, двигающие ряды и калечащие героев, не дают никакого драйва. Во втором всё гораздо веселее. Охранники должны или умертвить двух заключённых, или не дать им вовремя выбраться из комплекса — а заключённые должны добраться до 25-й комнаты все вместе (разрешается оставить одного героически погибнуть). При большом количестве игроков возрастает сложность игры: собраться вшестером в одной точке за пару раундов очень сложно. Охранникам легче, но при любой ошибке они прощаются с жизнью: их выталкивают в смертельные комнаты. Предателям нужно подгадать время хода, сдвинуть комнаты, остаться с кем-то наедине — и только потом открывать свою личность. Или действовать надёжнее: использовать свойства местности и отбрасывать всех назад от вожделенной 25-й комнаты. Так что можете сразу начинать с «Подозрения». В «Кооперации» нет ничего интересного — этот режим, по сути, нужен для обучения.

Итог: весёлый филлер или серьёзная головоломка — всё зависит от компании, в которой вы будете играть.

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