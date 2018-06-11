«Море облаков». Пираты пятого океана

Каким бы далёким и затерянным ни было море, в какой-то момент на островах появляются тайники. Рано или поздно очередная тайна раскроется в завещании или в хмельном разговоре в одной из таверн. И вот в места, обозначенные бордовыми крестами на карте, отправляются авантюристы на летучих кораблях. Море облаков, самое высокое из всех морей, станет новым рубежом в гонке за сокровищами.

Sea of Clouds Тип игры: карточная, филлер

Автор: Тео Ривьер

Художник: Мигель Коимбра

Издатель в России: GaGa Games

Количество игроков: 2-4

Возраст игроков: от 10 лет

Длительность партии: 45–60 минут

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«Море облаков» предлагает игрокам стать капитанами крылатого флота. Им предстоит набирать в воздушном порту команду, коллекционировать артефакты с парящих островов, а также нападать на корабли соперников, зарабатывая репутацию настоящих пиратов. Подготовка к игре не сильно задержит новоявленных капитанов. После выбора планшетов и получения трёх стартовых дублонов останется только расположить в общей игровой зоне центральное поле с фишками кораблей, подготовить основную колоду и случайным образом выбрать из неё три карты — они станут первой добычей новоиспечённых пиратов.

Игровой процесс также не слишком замысловат и осваивается довольно быстро. Игроки на воздушных кораблях перемещаются по островам и по очереди делят добычу, представленную тремя стопками карт на центральном поле. Среди добычи встречаются пираты, которых можно взять в команду, различные предметы, реликвии и, конечно, ром — всё это поможет определить в конце игры победителя. Просмотрев содержимое первой стопки, активный игрок может взять из неё карты или перейти к следующей — вдруг там есть что-то более ценное! При этом в пропущенную игроком стопку добавляется новая карта из колоды или дублон, если стопка уже содержит предельные три карты. Если игрок не выбрал ни одну из стопок, он берёт верхнюю карту из колоды и передаёт ход следующему игроку.

Когда все игроки сделают ход, раунд завершается и фишки кораблей отплывают к следующему острову. Однако, если какой-то из кораблей должен при этом покинуть остров с символом абордажа, разыгрывается сражение. Во время абордажа каждый игрок вступает в бой с двумя своими соседями — результат каждой битвы подсчитывается отдельно. Победителя определить просто: игроки сравнивают силы своих команд, составленных из карт пиратов. В конце боя победители делят между собой чужое добро, а как именно — решают эффекты на картах пиратов. Так, Боцман позволяет украсть у проигравшего целых два дублона, а Вильям Кидд по кличке «Штопор» забирает бутылку рома.

Грабёж и сражение на последнем острове завершают партию. Игроки подсчитывают добычу и, следовательно, победные очки. При ничьей учитывается переходящий жетон попугая и дублоны, ну или, в крайнем случае, карты с ромом. Стоит отметить, что собирать ромотеку куда приятнее, чем сокровища. Ведь среди реликвий нередко попадаются проклятые (отнимающие очки), тогда как отдельные карты рома могут приносить дополнительные очки — если у вас самая большая коллекция пойла среди всех капитанов.

Игровые партии в «Море облаков» недолгие и благодаря незамысловатому геймплею проходят легко и задорно. Учитывая правила абордажа соседних кораблей, играть лучше всего втроём или вчетвером: в дуэльном режиме взаимодействие между капитанами становится слабее. Наибольший интерес представляют первые партии, когда игроки ещё не в полной мере ознакомились с колодой. Реиграбельность в дальнейших партиях сохраняется благодаря фактору случайности и приличному количеству комбинаций карт.

Неоспоримое достоинство игры — выразительное оформление и стильные иллюстрации, побуждающие возвращаться к ней снова и снова. Приятное впечатление оставляет и качество компонентов, а также компактный формат. Если пространства для игры мало, можно обойтись без коробки и игровых планшетов — достаточно колоды и жетонов монет.

Итог: отличный и красивый филлер с простыми правилами и умеренным влиянием фактора случайности — важность решений игроков он не умаляет. Подойдёт для самой широкой аудитории, даже для детей.