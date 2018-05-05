Королевский двор не слишком отличается от джунглей и саванны. Здесь бал правят сильнейшие, а деяния каждого вскрывают его животную сущность. В «Зверином королевстве» игрокам предстоит убедиться в этом самим, погрузившись в круговорот интриг. Главное — сохранить при этом голову на плечах.

Тип игры: карточная

Автор: Махиэль Ринек

Художник: Вольфганг Людтке

Издатель в России: «Звезда»

Количество игроков: 3–4

Возраст игроков: от 12 лет

Длительность партии: 15–30 минут

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«Тайное послание» (2012)

«Цитадели» (2000)

Игровая партия состоит из четырёх глав. В начале каждой игрокам с помощью механики драфта раздаётся по четыре карты персонажей. Затем игроки на протяжении четырёх раундов по очереди разыгрывают эти карты, и тот, кто выложит карту с самым высоким рангом, становится первым игроком. Эта роль особенно важна в конце главы, когда приходит время распределять жетоны власти, которые приносят разные персонажи.

Власть в игре бывает трёх видов — королевская (синие жетоны), церковная (зелёные) и мистическая (жёлтые). При этом полученные в ходе партии жетоны вовсе не гарантируют превосходства по победным очкам в конце игры. Ведь ценность отдельного жетона меняется в каждой главе и зависит от количества жетонов того же вида, остающихся в общем резерве. Ценность может оказаться и нулевой, но есть надежда на спасение в «Часовне». Эта особая карта позволяет сохранять жетоны (а, следовательно, и их цену), если применить свойство одного из персонажей — Святого.

«Звериное королевство» радует прекрасными иллюстрациями. Внешний облик персонажа служит отличной аллегорией его характера и свойств карты. Так, Святой представлен в игре белым кроликом, самым безобидным на вид среди остальных. И, кроме упомянутой выше возможности влиять на жетоны, он имеет божественную защиту от безжалостного Палача-­аллигатора. Но Палач не единственный хищник в игре. Таким же свойством устранения (но с другими потенциальными жертвами) наделены Ассасин-­стервятник, Отравитель-змей и ещё несколько персонажей.

Другие свойства персонажей позволяют меняться картами, подсматривать карты в резерве и даже возвращать в игру ранее устранённых персонажей. Но сильнее всего на расклад влияет именно устранение. Убийство серьёзно сказывается на распределении жетонов в конце раунда. К тому же за устранение даётся отдельный жетон, приносящий дополнительное победное очко в финале партии.

Вообще, активное взаимодействие между игроками — основа геймплея. Агрессивный характер большинства свойств хорошо отражает звериные черты персонажей и отлично перекликается с темой придворных интриг. Однако в этом кроется и главный недостаток игры — полностью она раскрывается только при четырёх участниках. При игре втроём из колоды уходит часть персонажей, и партия становится менее азартной и вариативной.

В комплект игры входят 20 карт персонажей, несколько дополнительных карт и горсть картонных жетонов. Всё предельно компактно и умещается в карман. Качество компонентов на уровне, а дизайн, помимо иллюстраций, радует интуитивностью.

Итог: отличный филлер с короткими партиями, высоким уровнем взаимодействия и звериным характером. Правда, только вчетвером можно в полной мере оценить геймплей.