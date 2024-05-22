Артур Конан Дойл: фантаст, врач и путешественник. Конан-литератор

Его отец был алкоголиком и сошел с ума. Сам же он безуспешно занимался медицинской практикой, охотился на китов, воевал в Африке, всерьез увлекался оккультизмом, дважды пытался баллотироваться в парламент, получил рыцарское звание, любил кататься на лыжах, расследовал преступления, дружил со знаменитостями и много писал — исторические книги для души, детективы для заработка, а ещё — фантастику.

Конан Дойл — один из тех писателей, чье имя мы знаем с детства. Человек своего времени — сильный, умный и энергичный — он прославился «побочным продуктом» своего литературного творчества: детективами и приключенческой фантастикой. Именно благодаря Конану Дойлю многие из нас когда-то открыли для себя эти жанры и полюбили их.

В плену у Холмса

22 мая 1859 года в Эдинбурге (Шотландия) родился Артур Игнатиус Конан Дойл. Семья Дойлей происходила из зажиточного рода ирландцев-католиков, известных людей искусства. Увы, отец Артура — Чарльз Алтамонт Дойл — оказался не таким. Он пил спиртное чаще, чем воду, и за всю жизнь не написал ничего длиннее долговой расписки.

К счастью, мать Артура — Мэри (в девичестве — Фоли) — была образованной женщиной и искусной рассказчицей. Именно она привила ребенку любовь к фантазиям и выдумке. В католической школе, куда Артура отправили богатые родственники, он быстро прославился как сочинитель невероятных историй.

В 1875 году Артур заканчивает обучение в школе и год спустя по собственному решению поступает на медицинский факультет Эдинбургского университета. Вместе с ним учились будущие знаменитости Джеймс Барри и Роберт Льюис Стивенсон. Именно там, в университете, Артур знакомится с доктором Джозефом Беллом.

Этот 39-летний профессор медицины был слегка нескладным, но в то же время спортивным человеком. Он интересовался буквально всем на свете и как никто другой умел применять логический анализ, определяя, к примеру, профессию пациента по походке (моряки и солдаты двигаются по-разному), а место рождения — по акценту. Именно Джозеф Белл стал прототипом Шерлока Холмса.

Учась в университете, Артур умудряется наняться врачом на китобойное судно и совершает первое в своей жизни путешествие — в Арктику. После этого приключения он быстро повзрослел, стал серьезнее и внутренне сильнее. Однокурсники вспоминали, как некогда тихий Артур, вернувшийся из плавания, начал рассказывать им о многочисленных любовных подвигах.

Будущий писатель попытался снова стать судовым врачом на пароходе «Маюба», курсировавшем между Ливерпулем и побережьем Африки, однако черный континент ему не понравился и, получив диплом врача (Конан Дойл шутливо называл его «лицензией на убийство»), он завел медицинскую практику в Плимуте.

Дела шли с переменным успехом. В 1885 Артур женится на Луизе Хоукингс, страдавшей от туберкулеза и умершей в 1906 году. Год спустя он заключает брак с Джин Лики (влюбился в нее еще в 1897, но, будучи истинным джентльменом, не хотел разводиться с больной женой). Всего у Дойля было пять детей — Мэри и Кингсли от первой жены, Джин, Дэнис и Эдриан от второй.

Слава писателя настигла Артура в марте 1886 года. Он написал повесть «Запутанный узел», главными действующими лицами которого были Шеридан Хоуп и Ормонд Сакер. Два года спустя эта книга вышла под названием «Этюд в багровых тонах» — в ней уже действовали Шерлок Холмс и доктор Ватсон.

Дойл считал сверхпопулярного Шерлока чем-то вроде «коммерческой рутины». Он мечтал об имени серьезного автора. К сожалению, его многочисленные работы по истории, поэзии, драматургии и оккультизму были и остаются почти никому не известными.

В 1899 году Артур отправляется врачом на англо-бурскую войну в Южную Африку, пишет о ней памфлет и неожиданно получает от короля Эдварда VII предложение рыцарского титула. Сначала он решает отказаться, сочтя себя недостойным такой чести, однако, поддавшись уговорам матери, 24 октября 1902 Артур становится «сэром».

Под конец жизни Дойл погрузился в мистику — вызов духов, поиск фей и тому подобные исследования отняли у него почти все оставшееся время и почти все деньги. Он умер 7 июля 1930 от стенокардии, сказав напоследок жене: «Ты прекрасна!».

Затерянный Дойл

У каждого великого человека искусства есть свой «центральный» персонаж или образ, от которого он никогда не избавится. Шварценеггер всегда будет Терминатором, Киану Ривз — Нео, а Брэм Стокер прочно «повязан» Дракулой. Точно так же Конан Дойл — это прежде всего Шерлок Холмс. На фоне «человека с трубкой» все фантастические персонажи автора безнадежно меркнут, однако это вовсе не делает их менее интересными.

Фантастика Дойля — это приключения ученых. Таких же сильных людей, как он сам и те, кто его окружал. Аналогию следует понимать буквально. Например, работая в 1912 году над «Затерянным миром» (по сути — первым и классическим сюжетом о поиске динозавров в отдаленных уголках планеты), Дойл решил самолично превратиться в главного героя этого романа — профессора Джорджа Эдварда Челленджера. Он одевался так же, как он, вел себя вздорно, даже агрессивно. Вжившись в образ, обычно интеллигентный Дойл умудрился даже поссориться с одним из своих дальних родственников.

Дойл «списал» профессора Челленджера со своего преподавателя медицины Вильяма Ратерфорда (1853—1907), а его коллега — профессор Саммерли — в реальной жизни был шотландским токсикологом Робертом Кристисоном (1797—1882).

История про эксцентричного ученого оказалась настолько удачной, что Дойл сразу же пишет продолжение — «Отравленный пояс». Отличительная особенность этой книги — все действие происходит в одном доме (необычно по сравнению с джунглями «Затерянного мира»). Сегодня по роману вполне можно было бы снять неплохой фильм-катастрофу: Земля попадает в пояс космического «ядовитого эфира», из-за чего все человечество поголовно вымирает.

В 1926 году Дойл продолжает приключения Челленджера в «Стране туманов». До недавнего времени эта книга была малоизвестна в нашей стране: цензуре не нравилась скрытая пропаганда спиритизма, которым Дойл не на шутку увлекся в поздние годы жизни. Это хобби было весьма дорогостоящим — автор много путешествовал — поэтому для поправки банковского счета он пишет еще два «челленджеровских» произведения — «Дезинтеграционная машина» (1928) и «Когда Земля вскрикнула» (1929).

Успеха они не имели, так как уровень «научности» последних книг Дойля был почти нулевой. К примеру, завершающий, откровенно шуточный рассказ был посвящен путешествию профессора под землю к мантии планеты — разумному, по мнению Челленджера, существу.

Остальная фантастика Дойля — это любопытные, но явно эпизодические работы. Самыми заметными из них являются «Маракотова бездна» (1929) — повесть о путешествии под воду, туда, где на огромной глубине сохранились остатки «продвинутой» цивилизации с погибшей Атлантиды, и «Открытие Рафлза Хоу» (1891) — рассказ о гениальном исследователе, научившемся превращать свинец в золото.

Ещё у Дойля можно насчитать с десяток-другой коротких рассказов, сюжет которых можно назвать фантастическим. Хотя он не обладал дотошностью Жюля Верна и не старался сделать вымышленные сюжеты максимально наукообразными, он оказал заметное влияние на зарождавшуюся в начале 20 века научную фантастику. К примеру, в 1926 году Владимир Обручев, вдохновленный «Затерянным миром», написал свою знаменитую «Плутонию», а шестьдесят семь лет спустя на экраны вышел «Парк Юрского периода» Стивена Спилберга.

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Сейчас, когда рынок фантастической литературы стал невероятно богатым, популярного в советские времена Дойля начинают потихоньку забывать. Это естественный процесс, от него никуда не денешься. Однако если вы знаете этого писателя лишь как создателя Шерлока Холмса, мы можем только позавидовать этому — ведь вам еще предстоит открыть маленький, но замечательный фантастический мир Конана Дойля.