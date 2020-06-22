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    #альтернативная история #антиутопия #детектив #рецензии на книги

    Оса Авдич «Эксперимент „Исола‘‘». «Десять негритят» в гнетущей атмосфере антиутопии

    22 июня 2020
    Светлана Евсюкова
    22.06.2020
    17055
    3 минут на чтение
    #альтернативная история #антиутопия #детектив #рецензии на книги

    2037 год альтернативной Европы, где Берлинская стена не рухнула, а Швеция стала частью социалистического Дружественного Союза и закрылась для всего остального мира. Молодая сотрудница министерства Анна Франсис, переживающая ПТСР после тяжёлой гуманитарной миссии, получает странное задание. Ради одного необычного эксперимента ей придётся инсценировать собственную смерть…

    Оса Авдич «Эксперимент “Исола”»

    Åsa Avdic
    Isola
    Роман
    Жанр: альтернативно-исторический детектив
    Выход оригинала: 2016
    Художник: А. Бондаренко
    Переводчик: Е. Тепляшина
    Издательства: АСТ, Corpus, 2020
    Серия: Corpus [roman] 320 стр., 2000 экз.
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    Уже по вводным данным эксперимента, в котором подписалась участвовать героиня романа, хорошо понятно, что нас ждёт герметичный детектив в стиле «Десяти негритят» Агаты Кристи. Крохотный уединённый остров Исола, куда можно добраться только вплавь или вертолётом, один-единственный дом, где предстоит жить участникам эксперимента — кандидатам на некую должность в засекреченном проекте RAN… Но если в романе Агаты Кристи никто не планировал умирать, то главной героине «Эксперимента „Исола“» придётся сделать вид, что её убили, — а потом «воскреснуть» и наблюдать за остальными участниками с помощью камер и тайных проходов в стенах. По итогам эксперимента она должна будет написать рапорт о поведении кандидатов в экстремальной ситуации. Казалось бы, что может пойти не так? По законам жанра — всё что угодно.

    Роман затягивает не сразу — первые полсотни страниц, рассказывающие о прошлом и о семье Анны, серы и безрадостны, как и вся окружающая героиню реальность. Впрочем, об этой альтернативной реальности автор рассказывает немного: мы знаём, что в Дружественном Союзе всем руководит некая неназванная «партия», исключение из которой — клеймо на всю жизнь, что в Швеции закрыты границы и царит дефицит — всё импортное ценится на вес золота… Где-то за кулисами сюжета маячат всемогущие спецслужбы, но их роль в истории остаётся неясной до самого конца. В общем, что представляет собой этот зловещий мир, читателю остаётся только домысливать.

    От книги становится невозможно оторваться, как только автор переходит к основному сюжету — собственно эксперименту, в котором Анне Франсис предстоит сыграть роль подсадной утки. Во всяком случае, она так считает… И это — дополнительная сложность, придающая герметичному детективу глубины. У шести человек, собравшихся на острове, есть собственные мотивы и задания, отнюдь не лежащие на поверхности. Да и сама Анна оказывается, мягко говоря, не очень надёжным рассказчиком.

    И тут сюжет неожиданно возвращает нас к антиутопии, о которой прежде говорилось так немного. Замкнутый коллектив на безлюдном острове оказывается моделью общества в миниатюре, и самое страшное в нём — не пресловутый Большой Брат, а тот факт, что Большим Братом может оказаться каждый. Здесь все следят за всеми, скрывая свои истинные мотивы, строчат доносы (просто иногда они называются «рапортами»), и в итоге виновником трагедии станет кто-то другой, а накажут кого-то третьего.

    К сожалению, Авдич не смогла сохранить бешеный триллерный темп повествования до самого конца. Неожиданных поворотов сюжета здесь столько, что на последних страницах волей-неволей ожидаешь ещё парочку, причём таких, что перевернули бы всю историю или добавили бы к ней ещё один уровень, что-то в духе «Острова проклятых» Лихэйна. Однако ничего подобного не происходит, а финальное прозрение Анны вполне может и не соответствовать действительности — хотя многое объясняет.

    Итог: гибрид закрученного детектива и оруэлловской антиутопии, в которой именно
    детектива намного больше, благодаря чему книгу можно проглотить за вечер.

    Убийственный дебют

    «Эксперимент „Исола“» — дебютный роман Осы Авдич, ведущей популярного утреннего шоу на шведском телевидении. Роман перевели на десять языков, причём называться он стал по-разному. На испанском это просто La Isla — «остров» (Isola означает «остров» на итальянском), а в Штатах ему дали броское коммерческое название The Dying Game. Здесь игра слов: это и «смертельная игра», и аллюзия на выражение die game — «умереть с честью».

    Я видела столько трупов, что это почти — но лишь почти — стало обыденностью. Некоторые — чужаки, другие — мучительно знакомые. Некоторые настолько изувеченные, что я почти испытывала облегчение при мысли, что им не нужно жить в таком состоянии; другие, казалось, просто прилегли поспать. Были старые, были слишком молодые. Но мне и в голову не могло прийти, что иногда предпочтительно видеть труп собственными глазами, что точное знание лучше сценария «на уединенном острове куда-то делись два человека, а трупов нет».

    Оса Авдич «Эксперимент „Исола‘‘»
    Стоит ли читать?
    Любителям запутанных детективов — однозначно.
    Удачно
    закрученный детективный сюжет
    «камерная антиутопия»
    эффектный прием «ненадежного рассказчика»
    Неудачно
    слабый финал
    невнятно прописанный мир
    сухой канцелярский язык
    7
    Достойно

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    Светлана Евсюкова
    Филолог по образованию и книжный червь по призванию. В свободное от чтения и написания текстов время играет в ролевые игры живого действия и преподает исторические танцы. Иногда пишет под псевдонимом «Александра Королёва».

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