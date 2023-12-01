Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2023

Обычно накануне новогодних праздников выходит много детских книг или просто красочных изданий. Нельзя сказать, что ничего такого не появится сейчас, но наибольший интерес вызывают всё-таки произведения для взрослых читателей. Тут и очередное фэнтези о приключениях Гарри Дрездена, и переосмысление знаменитой антиутопии Оруэлла, и финальный том морского фэнтези, и классика жанра уся, и ирландский магреализм. О наиболее любопытных новинках месяца расскажет наш регулярный дайджест за декабрь нынешнего года. Правда, стоит держать в уме, что некоторые из заявленных на этот месяц книг появятся в продаже уже в январе.

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

Сандра Ньюман «1984. Джулия»



История трагической любви сотрудников Министерства правды — клерка Уинстона Смита и механика Джулии Уортинг. Океания, год 1984, и Большой Брат не дремлет…

Что нас ждёт: переосмысление знаменитого романа «1984», в котором события показаны глазами Джулии. Роман был одобрен Фондом Оруэлла и наследниками писателя.

Издательство / серия: «Иностранка», «Азбука-Аттикус» / «Большой роман»

Андри Снайр Магнасон «LoveStar»

Будущее. Обыденная жизнь людей фактически находится под контролем корпорации iStar. Идеальные браки рассчитываются с помощью разработанной компанией программы inLOVE. Индриди и Сигрид влюблены друг в друга, но inLOVE определяет им в качестве партнёров других людей. Героям предстоит побороться за свои чувства и свободу.

Что нас ждёт: антиутопия с элементами сюрреализма, написанная известным исландским автором. Книга была переведена на шестнадцать языков и получила целый ряд литературных наград, включая американскую премию имени Филипа К. Дика (2012) и французскую «Гран-при Воображения» (2016).

Издательство: «Городец»

ФЭНТЕЗИ

Джим Батчер «Ведьмин час»

Сверхъестественные силы со всего мира съезжаются в древний замок, дабы подтвердить участие в гарантирующем хрупкое перемирие Неписаном договоре. Однако внезапно заявившаяся на встречу Этне, последняя из титанов, ставит перед собравшимися ультиматум, грозя тотальным уничтожением миру смертных. И лишь сыщик-чародей Гарри Дрезден может исправить ситуацию. Или хотя бы попытаться…

Что нас ждёт: шестнадцатый роман серии о чародее из Чикаго, которая начиналась как фэнтези городское и детективное, а затем превратилась в более традиционное и авантюрное.

Издательство / серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Звёзды новой фэнтези»

Роман Суржиков «Полари. Книга III. Кукла на троне. Том I и II»

Гражданская война закончена, король-тиран пал. Однако покой империи только снится. Двор бурлит из-за множества интриг всех против всех. К тому же у страны серьёзные проблемы с финансами, а значит, грядёт масштабная реформа, и её последствия невозможно предугадать. Ну и императрица вовсе не желает быть просто безмолвной куклой на троне..

Что нас ждёт: третий роман из фэнтезийной эпопеи «Полари», опубликованный в двух томах.

Издательство / серия: «Планета Земля: Лаборатория фантастики» / «Полари»

Р. Дж. Баркер «След костяных кораблей»

Принцесса Миас Джилбрин (она же Удачливая Миас) попадает в плен, а её разумный корабль «Дитя приливов» становится флагманом флота чужаков. Некогда неуверенный в себе юнец Джорон Твайнер пытается избежать пророчества, согласно которому он станет причиной гибели мира. Тьма сгущается над Островами, однако возвращение морских драконов, которые многие века считались вымершими, оставляет надежду на спасение.

Что нас ждёт: заключительный роман трилогии «Дитя приливов» — фэнтезийной эпопеи на морскую тематику.

Издательство / серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. Наш выбор»

Фрэнки Диана Мэллис «Дочь Затонувшей империи»

Принцесса Лириана Батавия — третья в очереди на имперский престол, но ей не нужна власть, она мечтает стать магом. Правда, в империи магия под запретом, потому Лириана скрывает многие свои способности. Чтобы уцелеть, девушке придётся пройти военную подготовку у лучшего бойца страны — лорда Харта. Тем временем в государстве зреет восстание…

Что нас ждёт: первый роман цикла эпического фэнтези «Затонувшая империя».

Издательство / серия: «АСТ: Mainstream» / «Затонувшая империя»



Шона Лоулес «Дети Богов и Воинов»

Туата Де Дананн, потомки богини Дану, стараются не вмешиваться в дела людей. Однако легкомысленная сестра Фоулы нарушает запрет и может быть изгнана или даже казнена. Чтобы предотвратить это, Фоула соглашается служить верховному друиду. И теперь ей придётся противостоять Гормлат, вдове короля Дублина, которая пытается посадить на трон своего сына…

Что нас ждёт: первый роман фэнтезийного цикла «Гэльская Песнь», основанного на ирландской истории и мифологии.

Издательство / серия: «Эксмо» / «New adult. Магические миры»

Виктор Дашкевич «Императорский Див. Колдун Российской империи»

В Петербурге исчезает несколько студенток, а затем находят труп зверски убитой дивы. Императорский сыщик граф Аверин и его помощник, див Кузя, берутся за расследование…

Что нас ждёт: второй роман цикла «Расследования графа Аверина», детективного фэнтези, действие которого разворачивается в альтернативной, сохранившей монархию России конца прошлого века.

Издательство / серия: «Эксмо» / «Расследования графа Аверина»





Цзинь Юн «Книга и меч. Записи о доброте и ненависти»

Китай династии Цин, на троне император Цяньлун (1735–1796). Интересы правящего дома и ордена Красного цветка, в котором состоят прославленные мастера боевых искусств во главе с благородным Чэнь Цзялуо, пересекаются.

Когда члены Ордена помогают племени кочевников, дочь вождя Хуо Цинтун дарит Чэню кинжал, хранящий древнюю тайну…

Что нас ждёт: классический роман в жанре уся — исторического фэнтези про мастеров кунг-фу. Вышедшая в 1956 году книга сделала Цзинь Юна ведущим автором жанра. На русском выйдет в четырёх томах.

Издательство / серия: «Феникс» / «Легенды Китая»



МИСТИКА И ХОРРОР

Вадим Панов «Кто-то просит прощения»

На берегу Байкала находят мёртвого рыбака, и хотя смерть кажется естественной, Феликс Вербин начинает расследование. Вскоре следователь узнаёт о давней экспедиции к мысу Рытому, все участники которой считаются погибшими, и о связи древних легенд с убийствами в современном Иркутске.

Что нас ждёт: мистический детектив из цикла о Феликсе Вербине, продолжение романа «День чёрной собаки».

Издательство / серия: «АСТ: Жанры» / «Настоящий триллер»



Том Пиккирилли «Мёртвое»

Зловещие призраки бродят по мрачным залам старинного дома, чьи стены таят порочные фамильные тайны. А в окрестных лесах скрываются безымянные существа, некогда порождённые больной фантазией давно умершего писателя. Они ждут и жаждут…

Что нас ждёт: классический хоррор о доме с привидениями и семейном проклятии от известного мастера литературы ужасов.

Издательство / серия: «Феникс» / «Короли ночи»

Лукаш Орбитовский «Счастливая земля»

Четверо друзей юности годы спустя собираются в родном городе Рыкусмыку. Они хотят избавиться от жуткой тайны прошлого — давным-давно они опрометчиво загадали желания в демоническом замке.

Что нас ждёт: самостоятельный роман польского писателя из цикла «Рыкусмыку», действие которого разворачивается в одноимённом вымышленном силезском городке, где творится всякая чертовщина.

Издательство / серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. Территория страха»

МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ

Йен Макдональд «Король утра, королева дня»

1913 год. Юная дочь известного учёного Эмили Десмонд убеждена, что повстречала фейри.

1935 год. Официантка Джессика Колдуэлл приходит к выводу, что её фантазии могут становиться реальностью.

Конец 1980-х. Сотрудница рекламного агентства Энья Макколл с помощью сверхъестественных способностей уничтожает монстров, воплощённых человеческими фантазиями.

Что нас ждёт: роман с тремя временными линиями, повествующими о нескольких поколениях одной ирландской семьи, вокруг которой на протяжении всего XX века происходят загадочные события. Лауреат премии Филипа К. Дика 1992 года и французской Большой премии Воображения 2010 года.

Издательство / серия: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Иная фантастика»

АРТБУК

Мянь Лан «Артбук»

Китаец Мянь Лан — автор маньхуа, иллюстратор студии «Мосспака», обладатель многомиллионной аудитории на Weibo. В его альбом входят красочные арты по мотивам фантастических фильмов и сериалов.

Что нас ждёт: коллекция из семи серий избранных артов (164 иллюстрации) и специальное послесловие от автора.

Издательство / серия: «МИФ» / «Студия Мосспака»