В ноябре на удивление много интересных фантастических новинок. Быть может, издатели решили подсластить самый, пожалуй, мерзкий месяц года. Все самое интересное — в нашем традиционном ежемесячном анонсе.

Бестселлер месяца

Джордж Р. Р. Мартин

«Пламя и кровь: Кровь драконов»

Тирион Ланнистер ещё не стал заложником судьбы, Нед Старк ещё не лишился головы, никто не способен предположить, что Дейенерис Таргариен когда-нибудь назовут Матерью драконов. Вестерос не привел к покорности соседние государства… Древняя история сходит со страниц ветхих манускриптов, и только септоны могут отделить правдивые события от жалких басен и истину от клеветнических наветов.

Что нас ждёт: практически одновременно с мировым релизом в России выйдет роман-хроника «Пламя и кровь», разбитый АСТ на два тома. Первый получил название «Кровь драконов», второй, который появится в начале 2019 года, — «Пляска смерти». Сюжетно новая книга — вымышленный исторический труд об истории династии Таргариенов, написанный архимейстером Гилдейном из Староместа. Первый том посвящен правлению королей от Эйгона Завоевателя до Эйгона III. Конечно, лучше бы Мартин выпустил «Ветра зимы», — но поклонникам знаменитой фэнтези-эпопеи и история Таргариенов наверняка будет интересна.

Научная фантастика

Антология

«Лучшая зарубежная фантастика. Звёзды не лгут»

Среди собранных в антологию авторов немало видных фантастов — как уже известных нашим читателям (Пол Дж. Макоули, Леви Тидхар, Пэт Кэдиган, Шон Макмуллен, Элизабет Бир, Адам Робертс, Робин Хобб, Аластер Рейнольдс, Роберт Чарльз Уилсон, Ханну Райаниеми), так и тех, кто знаменит на Западе, но у нас пока не прогремел (Энди Дункан, Майкл Бишоп, Кэрри Вон, Роберт Рид).

Что нас ждёт: антология 2013 года от знаменитого редактора-составителя Гарднера Дозуа из его прославленной серии Mammoth Book of Best New SF. Из входящих в антологию семи повестей и двадцати двух рассказов ранее на русском издавалось только четыре произведения. Кроме художественных текстов, в сборник входят предисловие и послесловие самого Дозуа — а читать их зачастую не менее интересно, чем рассказы.

Джеймс Блэйлок

«Гомункул»

В конце XIX века облака рассекает загадочное воздушное судно. Среди тех, кто охотится за тайнами небесного короля, — Королевское научное общество, мошенник-евангелист, дьявольский вивисектор, демонический миллионер и разношёрстная группа чудаков, которую возглавляет профессор Лэнгдон Сент-Ив…

Что нас ждёт: первый роман цикла «Приключения Лэнгдона Сент-Ива», который считается одним из главных столпов стимпанка. Роман вышел ещё в 1986 году и ранее на русском не издавался. Книга — лауреат премии Филипа К. Дика.

Мер Лафферти

«Шесть пробуждений»

Мария Арена просыпается в баке для клонирования, залитом кровью. Она не помнит свою смерть. Это что-то новое: раньше, в момент пробуждения, ее первым воспоминанием всегда была смерть старого тела перед загрузкой сознания и репликацией. Бак Марии — один из шести, где содержатся клоны экипажа колонизационного звездолета «Дормир». Каждый клон ждет смерти своей предыдущей инкарнации, чтобы пробудиться. И не только Мария недавно умерла… Так клоны после пробуждения обнаруживают, что за ними идет охота, причем убийца — один из них.

Что нас ждёт: внецикловый роман, номинант «Хьюго», «Небьюлы» и премии имени Филипа К. Дика. НФ-детектив, «Агата Кристи в космосе».

С. Дж. Кинкейд

«Императрица»

Её хотели сжечь на костре во время коронации. Но собираются сделать Императрицей! Немезида дан Эмпиреан, самозванка-дьяболик, генетически созданный монстр, хищник, не знающий страха и жалости, должна отстоять свое право на трон. Для Галактической Империи наступают новые времена…

Что нас ждёт: второй роман цикла «Дьяболик», довольно любопытной истории про пробуждение человеческих чувств у киборга-убийцы, эдакая вариация «Терминатора 2».

Фэнтези

Антология

«Пляска фэйри: Сказки сумеречного мира»

Антология фэнтези, где обыгрываются известные сказочные сюжеты. В сборник вошли семнадцать рассказов и три стихотворения — как разноплановые трактовки известных фольклорных сюжетов, так и оригинальные истории о мире эльфов. Среди авторов — несколько знаменитых: Танит Ли, Холли Блэк, Грегори Магвайр, Келли Линк, Патриция Маккиллип, Джеффри Форд, Чарльз де Линт и Нил Гейман. Правда, двое последних представлены стихотворениями. Так что гораздо интереснее — полноценные рассказы от менее известных, но очень любопытных авторов, таких как Делия Шерман, Грегори Фрост, Нина Кирики Хоффман, Эликс Делламоника и Хироми Гото.

Что нас ждёт: антология, составленная Эллен Датлоу и Терри Виндлинг, которые выпустили несколько таких подборок. Вышедшая на языке оригинала в 2004-м «Пляска фэйри» — вторая по счёту после уже печатавшегося у нас сборника «Зелёный рыцарь». Антология была номинантом Всемирной премии фэнтези и премии журнала «Локус».

Николас Имс

«Короли Жути»

Некогда Клэй Купер и его товарищи считались самой опасной, жестокой и удачливой шайкой наёмников в истории, однако отряд давно распался. Впрочем, Купер неплохо устроился. У него размеренная жизнь: жена, дочь, непыльная работёнка в городской страже. Но жизнь идёт кувырком, когда появляется его давний товарищ Гэйб, который предлагает вновь собрать банду и сразиться с огромной армией!

Что нас ждёт: автор анонсирует свой роман так: «Представьте легендарную и давно распавшуюся рок-группу вроде The Beatles, Led Zeppelin или Nirvana, которая вдруг решила собраться всего на один тур. Теперь замените рок-группу и её концерты на отряд наёмников и уничтожение монстров». Дебютный роман канадского писателя получил премию Дэвида Геммела.

Шеннон А. Чакраборти

«Латунный город»

Живущая в Каире XVIII века мошенница Нари не верит в магию, хотя у нее есть необычные таланты — знание любых языков и способность заговаривать болезни. Но скоро девушке придётся поверить в волшебство, ведь Нари столкнется с демоническим ифритом и ордой гулей, а потом случайно вызовет могущественного джинна. Он поведает ей о Дэвабаде, легендарном Латунном городе, куда лежит путь Нари. Дэвабад встретит ее не только чудесами, но и ложью, предательством и придворными интригами…

Что нас ждёт: первый роман «Трилогии Дэвабада», ориентальное фэнтези, захваленное критиками, номинант «Локуса» и Всемирной премии фэнтези.

Бенедикт Джэка

«Алекс Верус. Жертва»

Маг-прорицатель, владелец оккультного магазинчика Алекс Верус отправляется на турнир «Белый камень» в качестве эксперта по безопасности. Боевой маг Белфас предлагает ему новое задание: выяснить, отчего в Англии пропадают ученики белых магов. Вдруг за пропажей стоят кровные враги Алекса? Герой начинает опасное расследование.

Что нас ждёт: третий роман цикла «Алекс Верус», увлекательного городского фэнтези с элементами детектива и триллера.

Дебора А. Вольф

«Наследие Дракона»

Последний король Этурана умирает, синданский император зашевелился в своём Запретном городе на Востоке, в глубине Выжженных земель шепчущие голоса возвещают о гибели, а в самом сердце мира пробуждается от вековечного сна Дракон. Тем временем восемь мужчин и женщин делают первые шаги на тропе войны…

Что нас ждёт: первый роман одноимённого цикла эпического фэнтези, написанного под явным влиянием Стивена Эриксона. Автор аккуратно развешивает ружья масштабной истории, где найдётся место для политики, придворных интриг, предательства, кровавых поединков и романтических переживаний. И даже юмора.

Мистика и хоррор

Элизабет Хэнд

«Последний альбом»

Молодые музыканты — четверо парней и одна девушка — запираются на три месяца в старинном поместье в корнуоллской глуши, чтобы сочинить песни для нового альбома. Призрачное английское лето, марево солнца, изумрудные холмы и непроглядные чащи, сочащиеся нежной жутью, средневековые легенды и магия рок-н-ролла — все это сливается в пряный эликсир, настоянный на древних кельтских легендах и психоделическом фолке ранних семидесятых.

Что нас ждёт: внецикловый роман, лауреат премии имени Ширли Джексон, номинант «Локуса».

Скотт Коутон, Кира Брид-Райсли

«Пять ночей у Фредди. Четвёртый шкаф»

Что случилось с Чарли? Этот вопрос продолжает мучать Джона. Его преследуют ночные кошмары, в которых его девушка умирает в костюме аниматроника. Он хочет забыть трагедию, произошедшую в пиццерии «Фредди Фазбера», но прошлое не так просто похоронить. Как-то бессонной ночью, бродя по городу, он встречает старую подругу Джессику. Та приглашает его на встречу друзей и умоляет поговорить с Чарли, которая очень страдает из-за его холодности. Вот только Джон абсолютно уверен, что его Чарли умерла…

Что нас ждёт: третий роман цикла «Пять ночей у Фредди», созданного по мотивам культовой компьютерной игры Five Nights at Freddy’s. Цикл романов позволяет читателю не только проникнуться духом первоисточника, но и узнать предысторию его событий.

Юношеская фантастика

Диана Уинн Джонс

«Хранители волшебства»

Айлин происходит из древнего рода волшебников, но сама ещё никак не проявила себя в магии. И потому девушку так страшит предстоящее путешествие, в котором она должна сопровождать свою тетушку Бет — самую могущественную чародейку на Скарре. Айлин кажется себе такой беспомощной и бесполезной! А ведь они отправляются в путь не ради удовольствия, а с королевским поручением, и провал их миссии может обернуться большой бедой для всего зачарованного архипелага.

Что нас ждёт: внецикловый роман, последняя книга великой британской сказочницы, которую она не успела закончить. Роман дописала её сестра Урсула. И удачно — книга попала в список номинантов Мифопоэтической премии.

Скотт Вестерфельд, Марго Лэнэгэн, Дебора Бианкотти

«Зерои 3. Нексус»

Зерои в смятении. Один растворился в пустоте, другой попал в тюрьму, за остальными охотятся агенты ФБР, считая их террористами. Тем временем зло грядёт — зерои должны научиться вновь доверять друг другу и объединить свои силы, чтобы предотвратить надвигающуюся катастрофу.

Что нас ждёт: третий роман цикла о Зероях, владеющих необычными силами ребятах, которые просто пытаются выжить. И между делом спасти мир.

Даниэль Пейдж

«Конец страны Оз»

Рухнул Изумрудный дворец, похоронив под обломками Дороти, Девочку, которая оседлала ураган. И теперь, когда законная правительница Озма восстановлена на престоле, Волшебная страна свободна. Но девочек из Канзаса убить труднее, чем кажется. Так что другой девочке, Эми Гамм, придётся попотеть, чтобы завершить свою миссию и спасти не только то, что осталось от Оза, но и Канзас. Граница между Добрыми и Злыми всё сильнее размывается, а Эми предстоит найти способ избавиться от Дороти раз и навсегда, не превратившись в чудовище самой.

Что нас ждёт: четвертый и заключительный роман цикла «Дороти должна умереть» — ревизионистского фэнтези о двух девочках из Канзаса, сошедшихся в кровавой битве за страну Оз.

Джеймс Дэшнер

«Лезвие разбитой надежды»

В жизни Аттикуса Хиггинботтома большие перемены. После того, как в Четвёртой Реальности чуть не случилась катастрофа, Тик занялся исследованиями на дому, пытаясь овладеть таинственной силой. Но только у него стало что-то получаться, как вновь явилась Мистресс Джейн, которая раскрыла самый тёмный секрет Вселенной, чтобы создать Клинок Потерянной Надежды. В своём стремлении к Утопической Реальности для человечества она готова рискнуть миллиардами жизней — её жажда мести не знает границ….

Что нас ждёт: третий роман цикла «13-я реальность» — авантюры про одарённых суперспособностями подростков от автора популярной антиутопии «Бегущий в лабиринте».

Ренсом Риггз

«Карта дней»

Джейкоб Портман помог спасти «странных» людей от страшной угрозы и возвращается домой во Флориду. После путешествия в 1940-е и обратно Джейкоб, его возлюбленная Эмма и их друзья стараются вписаться в современный мир. Их важнейшей задачей становится составление «Карты дней Америки» — атласа, на котором отмечены временные петли, разбросанных по миру «странных».

Что нас ждёт: четвёртый роман цикла «Мисс Перегрин» — довольно необязательное продолжение основного цикла. История завершена — но, пока книги продаются, шоу должно продолжаться!

Рик Риордан

«Испытания Аполлона. Тёмное пророчество»

Зевс наказал своего сына Аполлона, сбросив его на землю в виде неряшливого шестнадцатилетнего смертного по имени Лестер. Чтобы вернуть себе законное место на горе Олимп, он должен восстановить несколько потемневших Оракулов. Для этого Лестер отправляется в полное опасностей путешествие по Северной Америке.

Что нас ждёт: второй роман цикла «Испытания Аполлона», спин-оффа популярной серии про Перси Джексона. В книгах про Лестера фанаты книг о Перси Джексоне, Олимпийцах и Героях Олимпа встретят толпу знакомых персонажей.

Коллин Глисон

«Механический скарабей»

Викторианский Лондон, наполненный шипением паровых двигателей. Небо, затянутое смогом, в котором парят дирижабли, и улицы, наводненные безлошадными кэбами. Лондон, в котором исчезают и погибают девушки из высшего общества, а единственная зацепка — механический скарабей. Такую загадку могут разрешить лишь Мина Холмс, племянница знаменитого сыщика, активно практикующая дедуктивный метод дяди, и Эвалайн Стокер, охотница на вампиров, сестра начинающего писателя Брэма Стокера. Кто стоит за этими преступлениями? Девушкам предстоит поступить на тайную службу Короне и ввязаться в самое опасное приключение в своей жизни.

Что нас ждёт: первый роман цикла «Стокер & Холмс» — стимпанк-детектива про родственниц культового писателя и не менее культового литературного персонажа.

Макс Брэльер

«Последние подростки на Земле»

С тех пор как в городе начался Монстр-Апокалипсис, тринадцатилетний подросток Джек Салливан живёт в укрепленном доме на дереве. Но ему одному не справиться с ордами зомби, Крылатых Мерзостей, Бульдозеров и особенно — с необычайно умным монстром, известным как Гррыгх. Поэтому Джек собирает команду: в нее входят его лучший друг-умник Квинт, бывший школьный хулиган Дирк, верный питомец-монстр Джека Бродяга и отважная девушка Джун. С их помощью Джек собирается победить Гррыгха, совершить величайший Подвиг после конца света и стать настоящим героем.

Что нас ждёт: первый роман одноимённого авантюрного цикла с множеством иллюстраций от известного австралийского художника Дага Холгейта.