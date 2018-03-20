Комикс «Императрица». Космическая фантастика от Марка Миллара

Опасаясь за себя и своих детей, королева Эмпория решает порвать с супругом, безжалостным деспотом Мораксом. С помощью телохранителя Дэйна она сбегает от мужа. На беглецов начинается облава, к которой присоединяется лично Моракс.

Empress Vol. 1 Жанр: космическая опера

Сценарист: Марк Миллар

Художник: Стюарт Иммонен

Выход оригинала: 2016

Издательство: fanzon, 2017

Похоже на: «Стражи галактики»

Марк Миллар — один из самых известных в России комиксистов. У нас часто публикуются не только его комиксы по известным вселенным, но и его авторские серии. Ранние работы Марка в основном были неординарной супергероикой, изобретательно обыгрывавшей жанровые штампы, — достаточно вспомнить «Пипца» или «Особо опасен».

Но в последние годы Миллар всё чаще отходит от этого жанра и обращается к традиционной фантастике. Так, в 2014 году вышла мини-серия «Звёздный свет», написанная в духе старомодных космоопер вроде «Флэша Гордона» и «Бака Роджерса». В 2015-м Марк порадовал нас оригинальной историей о путешествиях во времени «Хрононавты». А 2016-й принёс нам ещё одну космическую оперу — «Императрица».

Если на страницах «Звёздного света» автор явно отдавал дань уважения космическим сагам начала XX века, то «Императрица» написана в современной манере и вызывает сильные ассоциации со «Стражами галактики». Нас ждут похождения колоритной команды, переделки, одна другой опаснее, путешествия в причудливые миры, остроумные диалоги, обилие драк и перестрелок. У Миллара получился первоклассный космический боевик, который читается влёт и буквально просится на киноэкран.

А поскольку в центре сюжета семья, не обошлось и без драмы: дочь Эмпории не поддерживает решение матери бежать и подозревает, что та закрутила роман с телохранителем. Так что Эмпории придётся справляться не только с врагами, но и с непониманием ребёнка.

Впрочем, от такого мастера, как Миллар, ожидаешь чего-то большего, чем просто приключение с примесью семейной драмы. Этот сценарист любит и умеет удивлять читателя, ловко играя на его ожиданиях и жанровых клише. Неординарная завязка «Императрицы» давала надежду, что и в этой серии не обойдётся без нетривиальных сюжетных ходов. Однако на сей раз Миллар ограничился тем, что придумал необычный зачин, сделав главными героями космической оперы жену тирана и её детей. И если начало получилось действительно оригинальным, то дальнейшие события предсказуемы и едва ли удивят поклонников жанра.

Несколько разочаровывает и Моракс: главный злодей прописан очень поверхностно, и это притупляет остроту конфликта.

Надеемся, сюрпризы Миллар припас для продолжения. На то, что оно будет, недвусмысленно намекают финал комикса и подзаголовок «Книга первая». Но ждать его в ближайшее время, увы, не приходится — пока не объявлено, когда на английском выйдет второй том «Императрицы».

Увлекательное, но незамысловатое по меркам Миллара космическое приключение в духе «Стражей галактики».