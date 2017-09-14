Выбираем лучшего Человека-паука

его сольного фильма — первого, который вышел в рамках киновселенной Marvel. В этом же году про него запустили новый мультсериал, а недавно на Канале Disney начал выходить предыдущий — « Великий Человек-паук ». В июле этого года Человек-паук в исполнении Тома Холланда вернулся домой. По крайней мере, так гласило название— первого, который вышел в рамках киновселенной Marvel. В этом же году про него запустили новый мультсериал, а недавно на Канале Disney начал выходить предыдущий — «». За 55 лет своего существования этот персонаж успел появиться в десятках, а то и сотнях различных произведений: от классических комиксов до видеоигр, мультсериалов и фильмов. Мы решили вспомнить лучшие воплощения Спайди.

Лучший Человек-паук в комиксах

В комиксах Человек-паук бывал разным. Начинал он как типичный школьный ботаник, слишком занятый учёбой, чтобы тратить время на спорт, общение со сверстниками и девушками. При этом уже в ранних комиксах вокруг Питера Паркера вертелось сразу четыре дамы модельной внешности. Что ж, это были лихие 1960-е, и поклонникам комиксов требовался герой, который был бы похож на них и одновременно круче их.

Аудитория росла, сменялись поколения, а с ними и подход к персонажу. Человек-паук то становился комедийным героем, то обрастал чёрным костюмом-симбиотом, а заодно и драмой. В двухтысячных он вырос и стал школьным учителем, а в перезапуске, на страницах Ultimate Spider-Man, вернулся в школу, и этот образ стал классическим для современной молодёжи.

В 2008 году появился нуарный Паук, который умудрился перенести приключения Спайди в, казалось бы, не подходящий для них сеттинг, а также чернокожий Паук — Майлз Моралес. А в последнее время дружелюбный сосед и вовсе стал плейбоем, филантропом и миллионером. Правда, стараниями не Питера Паркера, а другого персонажа, который примерил паучью маску.

Победитель: Superior Spider-Man

Ирония в том, что одним из лучших, а то и лучшим Человеком-пауком в комиксах оказался не знакомый всем Паркер, а главный герой серии «Совершенный Человек-паук» (Superior Spider-Man), которая вышла в 2013 году.

Красно-синее трико внезапно примерил один из злейших врагов супергероя — Доктор Осьминог.Он занял место Питера, переселив свой разум в его тело. Но, к счастью, осознал, что с великой силой приходит великая ответственность, и решил не злодействовать, а продолжить дело Паука, приложив к этому свой интеллект. Осьминог усовершенствовал костюм героя и его гаджеты, превратил его из одарённого шута в настоящего гения и силу, с которой все должны считаться. Он даже заново получил докторскую степень под именем Паркера!

Хотя Пауку-Осьминогу было отведено совсем мало времени, герой заиграл новыми красками, и его вполне можно назвать лучшим Человеком-пауком в комиксах.

Лучший Паук в мультсериалах

О Человеке-пауке сняли массу мультсериалов, но действительно сильный — только один. Конечно, можно вспомнить ещё о сериале 1960-х и его не менее глупых сиквелах, но до российских детей они дошли слишком поздно, чтобы произвести должное впечатление.

Современные же телепроекты о Пауке сменяются с какой-то безумной скоростью. Спайди зачем-то улетает на Анти-Землю, становится мрачным и компьютерным, затем переезжает на канал The CW, став детским и угловатым. И все эти сериалы закрываются, так и не приходя к логическому завершению.

Последний раз на телеэкраны переносили Ultimate-версию Паука. Мультик, конечно, веселил, но довольно жёсткий комикс не подходил для комедийного формата Disney. Впрочем, на его место уже пришёл новый сериал Marvel’s Spider-Man, стартовавший в августе.

Победитель: Мультсериал 1994 года

На этом фоне мультсериал из 1990-х остаётся вне конкуренции. Многие считают его лучшим воплощением героя в принципе.

Тут был интересный Питер Паркер, которому удалось совместить черты ботаника и крутого парня. Тут были шикарные злодеи, каждый из которых не только получил уникальную предысторию, но и прошёл нешуточную эволюцию.

Сериал можно упрекнуть в пренебрежении к канону: истории многих персонажей он поменял, и по его вине некоторые фанаты слыхом не слыхивали про Гвен Стейси. Тем не менее в мультике была хорошая драма, годный экшен и целая россыпь героев и злодеев Marvel, с которыми мы познакомились благодаря ему. Он — бесспорно лучший.

К слову, на Западе сериал проиграл в популярности «Бэтмену» и «Людям Икс». Но российский зритель оценил этот шедевр по достоинству.

Лучший Паук в играх

Игры про Человека-Паука — это, можно сказать, отдельный жанр со своими взлётами и падениями. С начала 1980-х про героя вышли десятки игр. Где-то он выступал как приглашённый гость, но чаще всего брал на себя главную роль.

Игры прилагались к каждому фильму о Пауке, причём их качество коррелировало с качеством лент. Проект по первой части трилогии Сэма Рэйми был достойным, игра по второй считается одной из лучших, а вот по третьей уже скатилась в чушь. Та же тенденция наблюдалась и в новой дилогии игр: первая часть фанатам приглянулась, а вторая отхватила подзатыльников от критиков.

Но всё-таки лучшая игра о Человеке-Пауке не шла в связке с фильмом. Тут многие вспомнят крепкую Ultimate Spider-Man 2005 года, основанную на одноимённом комиксе. Немало удовольствия получили геймеры и от Spider-Man: Shattered Dimensions, где можно было поиграть аж за четыре версии Паука. Есть и те, кто с теплотой вспомнит странную, но цепляющую Spider-Man: Web of Shadows.

Победитель: Spider-Man (2000)

Но все они меркнут на фоне игры 2000 года, которая вышла на Sega Dreamcast и Sony Playstation One. Она дарила небывалое количество фанатского счастья: возможность встретиться с Сорвиголовой, Человеком-факелом и Карателем, а также надавать по мордам Веному, Носорогу, Скорпиону и Карнажу. Мир не был открытым, но всё равно давал простор. Мы впервые могли прыгать на паутине во всех направлениях и облетать здания вокруг. Добавьте к этому голос Стэна Ли, которым открывается игра, — впрочем, российские геймеры его, скорее всего, не заметили.

На «Человеке-пауке» 2000 года лежала большая ответственность — проторить дорогу всем последующим 3D-играм о супергерое. Проект с этой задачей справился и заслужил звание лучшего.

Лучший Паук в кино

Самая скромная по числу участников, но самая жаркая по накалу битва. Про Человека-паука вышло шесть полнометражных лент.

Первые три снял режиссёр «Зловещих мертвецов» Сэм Рэйми, а под маской героя скрывался Тоби Магуайр, который стал благодаря этим фильмам звездой первой величины. И пускай Паркер в его исполнении вышел немного плаксивым, первые две части были квинтэссенцией супергеройского кино, где бодрый экшен сочетался с комиксовой и совершенно нереалистичной красочностью.

Увы, к заключительной части трилогия скатилась в фарс, перегруженный огромным количеством злодеев. А Магуайр подарил нам сцену с танцующим эмо-Питером, которую фанаты по сей день мечтают развидеть. К тому же как раз тогда появились мрачные фильмы Кристофера Нолана про Бэтмена, которые изменили отношение зрителя к супергероике и сделали яркого и весёлого Паучка несовременным.

Перезапуск 2012 года взглянул на супергероя под новым углом. Из ботаника Питер превратился в модного подростка с повадками Барта Симпсона, умом его сестры Лизы и внешностью Эндрю Гарфилда. Фильм не только осовременил героя, но и донёс до массового зрителя, что в комиксах первой любовью Паркера была Гвен Стейси, а не Мэри Джейн. Да и паутина у него растёт из картриджей, а не из запястий. Первая часть была многообещающей, но вторая слила весь прогресс в трубу, повторив многие из ошибок «Человека-паука 3».

Ни одного из этих Пауков не назвать лучшим. Остаётся лишь Карапуз из киновселенной Marvel, сыгранный Томом Холландом. И в этом что-то есть.

У Тома было всего полчаса, чтобы покорить нас в «Первом мстителе: Противостояние», и он справился. А в фильме «Человек-паук: Возвращение домой» он продолжил с успехом раскрывать характер не слишком серьёзного, но смелого супергероя. Да и возраст у героя наконец тот, что надо: это старшеклассник, каким Паркер обычно и был. А то предыдущие фильмы пытались нас убедить, что взрослый мужик учится в школе. К тому же, нас в кои-то веки не заставили смотреть, как в очередной раз умирает дядя Бен.

Победителя… нет

Можно ли назвать нового Паучка лучшим? Хотелось бы, но выводы делать рано. Пока Том Холланд показал нам Паркера, наиболее похожего на героя комиксов, но при этом очень незрелого и зависимого от Тони Старка.

Так что отложим награждение до тех пор, пока он не станет поистине самостоятельным героем. Для этого надо лишь не делать того, что сделал бы Магуайр. И точно не делать того, что не сделал бы Гарфилд. Вот где-то посерёдке и находится идеальный Человек-Паук.

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