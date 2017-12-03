Комикс «Немезис»: представьте, что Бэтмен стал гениальным злодеем

Богач и гений под псевдонимом Немезис посвятил свою блестящую криминальную карьеру уничтожению прославленных борцов с преступностью. Ему мало убить знаменитого полицейского — Немезис стремится раздавить и унизить жертву. Очередной его мишенью становится инспектор вашингтонской полиции Блэйк Морроу, который считается образцовым стражем порядка и семьянином. Немезис пойдёт на всё, чтобы разрушить и карьеру, и жизнь Морроу.

Nemesis Жанр: суперзлодейский триллер

Сценарист: Марк Миллар

Художник: Стив Макнивен

Выход оригинала: 2010

Издательство: Alden Comics, 2017

Знаменитый сценарист Марк Миллар сочинял комиксы о множестве героев, но с Бэтменом его пути почти не пересекались. Видимо, Марк устал ждать и в 2010 году создал собственного Бэтмена — Немезиса. Вернее, Бэтмена наоборот, ведь образ персонажа навеян не только защитником Готэма, но и его заклятым врагом Джокером. От первого Немезис унаследовал богатство, выдающиеся боевые навыки, мастерство тактика и стиль в одежде — с поправкой на цвет. С Джокером же персонажа роднят ненависть к властям, страсть к многоходовым интригам, любовь к огнестрельному оружию и абсолютная безжалостность.

С первых страниц Немезис демонстрирует качества обоих прародителей. Ловко и кроваво расправившись с жертвой в прологе, он тут же начинает воплощать в жизнь новый коварный план. Причём его промежуточный этап, которым завершается первый выпуск, для многих злодеев был бы пределом мечтаний. А Немезис на этом не сбавляет обороты. Он решительно идёт по трупам к своей цели, постоянно на несколько шагов опережая противников — даже когда они уверены, что преступник в их полной власти.

У Миллара получилась эдакая супергеройская версия фильма «Законопослушный гражданин», в котором колоритный и хитроумный злодей играл в кошки-мышки с полицией, постоянно оставляя её в дураках. Как и эта картина, «Немезис» отличается жестокостью, напряжённым сюжетом и непредсказуемостью. Подобно собственному герою, который заставляет противников плясать под свою дудку, Миллар играет с ожиданиями читателя и ловко их обманывает. Словно умелый фокусник, сценарист создаёт иллюзию, что вы полностью ориентируетесь в происходящем, но это не так — и тем сильнее эффект от заготовленных сюрпризов.

Увлекает и удивляет «Немезис» отлично, но глубины и внимания к деталям, которая отличает лучшие работы Миллара, ему не хватает. Как ни странно, главной недоработкой комикса оказался сам Немезис. Наблюдать за его противостоянием с полицией интересно, но что за человек скрывается под маской и что им движет, мы так и не узнаем. В том же «Законопослушном гражданине» герой, бросающий вызов системе, был великолепно раскрыт, а его мотивы — понятны. Такой персонаж вызывает куда больше эмоций, чем Немезис — живая стихия разрушения, чьи характер и история проработаны очень слабо. Его противостоянию с Морроу недостаёт психологического конфликта, который бы превратил просто хороший триллер в великолепный. Недоработанным выглядит и финал. Он определяется не столько действиями героев, сколько поступком второстепенного персонажа. Это обесценивает конфликт Немезиса и Морроу, на котором сфокусирована история.

Да и для иллюстратора Стива Макнивена, который не раз трудился с Милларом и зарекомендовал себя как великолепный художник, «Немезис» далеко не лучшая работа. Боевые сцены в его исполнении очень хороши, страницы с ними буквально дышат энергией. А вот лица и эмоции персонажей Макнивен на сей раз изображает схематично и небрежно.

Динамичный и захватывающий супергеройский триллер. Правда, его персонажам недостаёт глубины, присущей героям лучших работ Миллара.

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