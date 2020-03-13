Издательство «Азбука» поделилась с нами фрагментами грядущего иллюстрированного романа «В ледяном плену» за авторством художника Грегори Манчесса.

Приключения в полярных снегах в мире альтернативного будущего, где Землю покрывают снежные просторы, а над дикими лесными чащами летают дирижабли и диковинные летательные аппараты.

В этом мире снег шёл полтора тысячелетия. Это произошло в результате сдвига полюсов планеты. Среди сурового климата и бескрайних заснеженных просторов, где-то над дикими лесными чащами и среди них, выживают люди.

Перед вами не книга, а дневниковые записи молодого пилота Уэсли Синглтона. Он бросает лётную академию и отправляется на поиски своего отца Галена Синглтона. Профессор Синглтон, знаменитый полярный исследователь, отправился с экспедицией на поиски древнего города, сокрытого подо льдом, но пропал. Географическое общество считает экспедицию пропавшей, а всех её членов погибшими, но Уэс не верит в то, что его отец исчез бесследно. Он отправляется в дикие регионы с целью отыскать Галена Синглтона.

Вы ощущаете пронизывающий холод? Вы слышите рычание диких зверей? Вы не можете оторвать взгляда от белоснежного искристого снежного покрова до самого горизонта и от бездонного голубого небесного купола? Вы готовы стать участниками этой героической спасательной экспедиции в мире удивительных летающих машин, отважных людей и животных ледникового периода? Хотите узнать правду о древних технологиях, которые нашёл профессор? Вы станете надеждой этого ледяного мира?

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«Дневник Уэса»: отрывок из иллюстрированного романа «В ледяном плену» Грегори Манчесса 1 «Дневник Уэса»: отрывок из иллюстрированного романа «В ледяном плену» Грегори Манчесса 2   «Дневник Уэса»: отрывок из иллюстрированного романа «В ледяном плену» Грегори Манчесса 5 «Дневник Уэса»: отрывок из иллюстрированного романа «В ледяном плену» Грегори Манчесса 6 «Дневник Уэса»: отрывок из иллюстрированного романа «В ледяном плену» Грегори Манчесса 7 «Дневник Уэса»: отрывок из иллюстрированного романа «В ледяном плену» Грегори Манчесса 8 «Дневник Уэса»: отрывок из иллюстрированного романа «В ледяном плену» Грегори Манчесса 9 «Дневник Уэса»: отрывок из иллюстрированного романа «В ледяном плену» Грегори Манчесса 10 «Дневник Уэса»: отрывок из иллюстрированного романа «В ледяном плену» Грегори Манчесса 11 «Дневник Уэса»: отрывок из иллюстрированного романа «В ледяном плену» Грегори Манчесса 12 «Дневник Уэса»: отрывок из иллюстрированного романа «В ледяном плену» Грегори Манчесса 13 «Дневник Уэса»: отрывок из иллюстрированного романа «В ледяном плену» Грегори Манчесса 14 «Дневник Уэса»: отрывок из иллюстрированного романа «В ледяном плену» Грегори Манчесса 15 «Дневник Уэса»: отрывок из иллюстрированного романа «В ледяном плену» Грегори Манчесса 16 «Дневник Уэса»: отрывок из иллюстрированного романа «В ледяном плену» Грегори Манчесса 17 «Дневник Уэса»: отрывок из иллюстрированного романа «В ледяном плену» Грегори Манчесса 18 «Дневник Уэса»: отрывок из иллюстрированного романа «В ледяном плену» Грегори Манчесса 19 «Дневник Уэса»: отрывок из иллюстрированного романа «В ледяном плену» Грегори Манчесса 20 «Дневник Уэса»: отрывок из иллюстрированного романа «В ледяном плену» Грегори Манчесса 21

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Издательство также поделилось картами и иллюстрациями к первому тому!

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