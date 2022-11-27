Фантасты, которые начинали свой путь в журналистике

Писатели приходят в профессию из самых разных областей — от медицины до космонавтики. Но одна из главных кузниц литературных кадров — журналистика, ведь она тоже предполагает постоянную работу с историями. Достаточно вспомнить таких классиков как Твен, Диккенс или Хемингуэй. Среди фантастов также есть много авторов с журналистским прошлым. В этой подборке мы расскажем о нескольких из них.

Терри Пратчетт

Писать Терри Пратчетт начал ещё в школе, причём его рассказы публиковались не только в школьной газете, но и в настоящих научно-фантастических журналах. В 17 лет он решил уйти из школы и поступил на стажировку в местную газету Bucks Free Press. Там он писал не только репортажи и статьи, но и небольшие рассказы для детского раздела под псевдонимом Дядюшка Джим. Именно благодаря журналистской работе Терри познакомился с директором небольшого издательства, который в 1971 году издал первый его роман «Люди ковра».

До 1980 года, когда Пратчетт перешёл в пиар, став пресс-атташе трёх атомных электростанций Central Electricity Generating Board, он успел поработать в нескольких других СМИ, причём не только репортёром, но и редактором. Позднее он говорил, что благодарен журналистике за то, что она научила его быстро думать и видеть мир со всех сторон. А полностью уйти с работы и сконцентрироваться на писательстве Пратчетт решил только в 1987 году, когда дописал четвёртую книгу в цикле «Плоский мир», который к тому времени уже стал необыкновенно популярным.

«Плоский мир» — визитная карточка Пратчетта, хотя он писал и не связанные с этой вселенной книги. Поначалу он просто остроумно высмеивал клишированное фэнтези 1970-80-х годов. Но вскоре в нём появились и другие мотивы, в том числе философские размышления о судьбе и предназначении и критика проблем реального мира — от экологии до политики.

Нашлось в цикле место и журналистам. «Правда», 25-й роман серии, посвящён появлению прессы и расследовательской журналистики в Анк-Морпорке. Редактор первой в мире газеты и его помощники не только ищут новости и рекламодателей, чтобы поддерживать интерес к печатному слову, но и проводят независимое журналистское расследование о политическом заговоре в самых верхах.

Нил Гейман

Как и Пратчетт, Нил Гейман пришёл в журналистику сразу после школы. Более того, Гейман решил не продолжать образование в университете. Для него это было способом погрузиться в литературный мир и обзавестись знакомствами, чтобы ему впоследствии было легче издать собственные работы.

С начала 1980-х годов он писал обзоры книг и статьи и брал интервью для Британского общества фэнтези и множества британских журналов, в том числе эротического журнала Knave. С 1984 года он стал публиковать свои рассказы в журналах и тогда же написал первую книгу — биографию группы Duran Duran. Повторяя путь Пратчетта, Гейман тоже закончил свою журналистскую карьеру в 1987 году, но по другой причине — его не устраивало, что британские СМИ регулярно выдают неправду за факты.

Параллельно с рассказами Гейман стал писать комиксы, вдохновлённый работами Алана Мура, прежде всего «Болотной тварью». Так он был приглашён в DC Comics и именно там в 1989 году создал свой первый цикл, ставший чрезвычайно популярным — «Песочного человека». А в 1990 году появились «Благие знамения» — первый роман Геймана, написанный в соавторстве с Терри Пратчеттом, с которым они быстро подружились.

Библиография Геймана крайне разнообразна — кроме комиксов и юмористической фантастики он писал мрачное взрослое фэнтези, книги для детей и подростков, переработки мифов и сказок и даже сценарии для теле- и аудиосериалов, включая несколько серий «Доктора Кто». Но у большинства его произведений есть общие элементы — мрачный или готический характер, отсылки к мифам или верованиям, наличие параллельного магического мира рядом с миром реальным, интертекстуальность. К тому же, это динамичные истории, от которых сложно оторваться, часто с неожиданными поворотами, — возможно, писатель приобрёл такой блестящий навык рассказчика, в том числе благодаря журналистскому опыту.

Джон Скальци

Для Скальци журналистика тоже стала первой ступенью в карьере, он занялся ею во время учёбы в Чикагском университете. Сначала он был главным редактором университетской газеты, а в 1990 году начал параллельно подрабатывать на фрилансе в газетах Chicago Sun-Times и San Diego Tribune. После окончания университета Скальци писал колонки и обзоры фильмов для калифорнийской ежедневной газеты The Fresno Bee, став самым молодым кинокритиком страны. А в 1996 году переехал в Вашингтон, где два года работал штатным автором и редактором портала AOL — одного из крупнейших интернет-провайдеров США того времени.

После увольнения из AOL Скальци снова стал журналистом-фрилансером и креативным консультантом. Он писал статьи на самые разные темы — от личных финансов до воспитания детей, его материалы публиковались, в том числе в Washington Post, Los Angeles Times и Official Playstation Magazine.

Кроме того, начиная с 1998 года Скальци ведёт личный блог. Он завёл его, чтобы практиковаться в написании эссе и колонок в журналистском стиле, и чаще всего обращается к политическим темам и литературной сфере. Некоторые из его постов в блоге были впоследствии опубликованы в традиционных СМИ. Кроме того, именно в блоге он начал выкладывать текст своего романа «Война старика» — по главе в день. История понравилась издательству Tor, и с того момента началась официальная писательская карьера Скальци.

Во многом благодаря опыту кинообзоров романы Скальци всегда легки и кинематографичны, сочетают динамику, юмор и экшн, которые так любят зрители в блокбастерах. При этом писатель поднимает в них серьёзные и даже философские темы. Например, проблему старения и вопросы идентичности в «Войне старика» или размышления о свободе воли в «Людях в красном».

Дэвид Геммел

Для Геммела журналистика не была очевидным выбором. В 16 лет он бросил школу и перебивался разными заработками — от землекопа до вышибалы. Это могло продолжаться ещё долго, но мать организовала ему собеседование в местной газете, где он и стал работать с 1966 года. В 1960-80-х годах Геммел был журналистом в нескольких газетах Восточного Уэссекса и в пяти из них дослужился до должности главного редактора. Кроме того, он в качестве фрилансера работал в крупных национальных британских газетах Daily Mail, Daily Mirror и Daily Express.

Первый свой роман Геммел написал в 1970-е годы, но, по его собственным словам, это была очень плохая и непроработанная книга, которую никто не опубликовал. Со вторым романом ему повезло больше — после доработки «Легенда» была опубликована и хорошо воспринята читателями.

Конец журналистской карьере положил его третий роман «Нездешний», вышедший в 1986 году. Глава газеты уволил Геммела за то, что тот использовал настоящие имена коллег для персонажей в книге. С того времени Геммел решил сосредоточиться исключительно на писательстве и всего выпустил более 30 произведений, в основном относящихся к героическому или историческому фэнтези.

Для романов Геммела характерны размышления о долге и чести, борьба за правду несмотря на кажущуюся невозможность её достижения и постоянный мотив искупления, часто религиозного свойства. К примеру, в переизданном недавно на русском языке «Волке среди теней» главный герой путешествует по постапокалиптическому миру в поисках затерянного Иерусалима, приходит на защиту слабым и проповедует Слово божье, искупая грехи прошлого. Писатель считал, что обязан своим стилем, умением рассказывать истории и вплетать туда реальных персонажей именно журналистике.

Вера Камша

Камша также пришла в СМИ, можно сказать, случайно — она не знала, чем заняться после ухода с поста помощника депутата Ленсовета, и друзья посоветовали ей попробовать себя в качестве журналистки. Так в 1994 году это стало её основной профессией. По словам Камши, журналистика вернула ей веру в человечество, подорванную после близкого знакомства с политикой.

И журналистика же впоследствии привела Веру Камшу на ниву писательства. Одной из её редакционных заданий было провести интервью с уже известным в то время фантастом Ником Перумовым. Для подготовки она прочитала «Гибель богов» и была книгой по-настоящему впечатлёна. Общение с Перумовым переросло в дружбу, и однажды Камша вручила ему свою первую книгу — не для публикации, а как знак благодарности. Перумову, который до того уговаривал Веру попробовать себя в литературе, роман понравился, и он отправил текст в издательство «Эксмо». Так было положено начало успешного цикла «Хроники Арции», а также начало писательской карьеры Камши.

Большинство книг Камши относится к жанру исторического фэнтези. Книги Камши отличает историческая достоверность и психологизм в описании персонажей, сверхъестественных элементов в её историях подчас не так много, хотя по мере развития сюжета, например, в «Отблесках Этерны», они начинают играть более важную роль. Хватает в книгах и политики, и запутанных интриг, хотя верность, честь и бескорыстная дружба для писательницы всегда дороже хитроумия.

Евгения Сафонова

Евгения Сафонова с детства любила музыку и образование получала именно в этой сфере — участвовала в нескольких международных конкурсах, даже поступила в московскую консерваторию. Но вскоре после поступления она поняла, что это не её призвание, ведь её больше влекли книги и потрясающие миры, которые можно в них найти. Так она стала учиться в Литинституте и связала свою жизнь с текстами. В 2010-х годах она участвовала в создании квестов для мобильной игры, работала редактором «Игромании» и стала постоянным внештатным автором «Мира фантастики». Параллельно с этим она начала писать романы, которые сначала издавались в виде сетевых публикаций, но с 2016 года и в бумаге. В 2020 году писательница ушла из «Игромании» и присоединилась к издательству «Эксмо» в качестве ведущего редактора отдела фантастики.

На настоящий момент Сафонова написала уже восемь фэнтезийных романов. Иногда она даже напрямую использует свой журналистский опыт в творчестве — в романе «Когда завтра настанет вновь» подругой главной героини является журналистка, которая оказывает неоценимую помощь в поиске маньяка. В целом, Сафонова любит писать мрачные истории с сильными героинями, игру с шаблонами и сложносоставные интриги. Впрочем, в её книгах также есть надежда, романтика и вечная борьба добра со злом.

Уна Харт

Уна Харт — творческий псевдоним журналистки Анастасии Максимовой, которая с 2016 года работала в журнале Cosmopolitan, в том числе редактором нескольких рубрик. В 2017 году у Анастасии диагностировали клиническую депрессию. Ей удалось не только побороть болезнь, но и написать практические рекомендации для других по выходу из этого состояния, которые впоследствии трансформировались в селф-хелп книгу «Из депрессии. Выход рядом».

Кроме психологии и проблем женщин в современном мире Анастасия увлекается сказками народов мира и даже ведёт свой Telegram-канал на эту тему. Именно из интереса к скандинавским сказкам родился её первый фэнтезийный роман «Троллий пик», изданный в 2020 году под псевдонимом Уна Харт. Его писательница использует исключительно для художественной литературы. Другие два романа писательницы также связаны со Скандинавией — «Дикая охота» продолжает историю «Тролльего пика», а «Когда запоют мертвецы» разворачиваются в Исландии XVII века. Для написания «Мертвецов…» журналистский опыт был как никогда кстати — писательнице пришлось много изучать историю и географию Исландии, чтобы роман стал живым, а его героям, имеющим психологию, отличную от жителей современных мегаполисов, можно было поверить. И, кажется, это получилось — читатели хвалят книгу за необыкновенную атмосферу и ненавязчивое погружение в быт и обычаи того времени.