Тэд Уильямс о возвращении в Остен Ард

«Орден Манускрипта» (в оригинале Memory, Sorrow, and Thorn) Тэда Уильямса — знаковая фэнтези-трилогия (которую часто называют тетралогией, поскольку третий роман из-за своего объема разбит на два тома). Первая книга в оригинале была выпущена в 1988 году, когда в жанре царил дух подражания Толкину, и ознаменовала эпоху перемен. Толкиновская традиция в романах Уильямса все еще угадывалась с легкостью, но в то же время он заложил основу более серьезное фэнтези, в котором есть место беспощадной политике, интригам и неоднозначным персонажам. Джордж Мартин не раз говорил, что на создание «Песни Льда и Пламени» его вдохновил цикл Уильямса.

Прошло более 20 лет с момента окончания трилогии, когда Уильямс объявил, что собирается выпускать новые романы по миру «Ордена Манускрипта» — Остен Арду. Сначала вышла книга, проложившая сюжетный «мостик» между старой трилогией и новой — «Сердце того, что было утеряно». А следом начался эпос размаха, знакомого всем фанатам Уильямса — «Последний король Светлого Арда», сейчас писатель работает над заключительной частью.

Вот что сам Уильямс говорил об этом возвращении в мир, который некогда принес ему славу мастера эпического фэнтези.

На протяжении многих лет Уильямсу задавали вопросы, не собирается ли он писать новых историй об Остен Арден, но долгое время он отвечал отрицательно. Но даже, когда он все-таки передумал и взялся за работу, сомнения стали постоянной частью творческого процесса.

Каждый чертов день (я испытываю сомнения в том, что я делаю). Особенно, когда я пытаюсь вспомнить историю и прочее из первых томов (то есть, постоянно), вместо того, чтобы просто придумывать все с нуля. Но, как уже упоминалось, это также очень забавный вызов. Не хочу показаться полным идиотом, но это тоже большая часть того, за что я так люблю писать. Я знаю, что не смогу угодить всем, но будет забавно посмотреть, смогу ли я, по крайней мере, угодить нескольким людям.

Вообще по интервью Уильямса сложно сказать, что он головокружительно популярен. Видно, что писатель взялся за эту работу в первую очередь для себя, потому что ему появилось, что сказать, а на одобрение поклонников он как будто не всегда рассчитывает. Тем не менее, успех серии быстро победил неуверенность автора

Всегда удивляюсь любому признанию, но это правда, что я был немного поражен, увидев все добрые слова, которыми люди осыпали оригинальную трилогию, когда я объявил о новых книгах. Как я уже говорил в другом месте, это также заставило меня нервничать по поводу проекта, потому что я понял, что, если я облажаюсь, то не просто напишу плохую книгу, а испорчу память людей о серии, которая им понравилась. К счастью, это не так, и я, наконец, перестал беспокоиться об этом после второго тома, «Империи Травы».

После «Ордена Манускрипта» читатели ждали чего-то масштабного, и эти ожидания вполне оправдались. Уильямс действительно мастерски пишет книги не просто объемные, но и потрясающие размахом событий. И автор признается, что ему самому очень нравится писать масштабные истории — в частности потому, что они подчас удивляют его самого

Но для меня это также удовольствие быть рассказчиком. Если бы я не мог этого делать — манипулировать грандиозными сюжетами с огромными декорациями и множеством захватывающих сцен героизма, террора и борьбы, ведущих к громкому финалу, полному неожиданностей и трагедий (а иногда и радости), — тогда я не хотел бы писать в крупной форме. Поймите меня правильно: иногда с ними чертовски трудно, но я люблю большие книги. Они отличаются от коротких романов. Длинные произведения порой начинают жить своей жизнью, что приводит к сюжетам и развитию персонажей, которые я никогда не могу предсказать заранее. А это — особенно для такого рационального и склонного планировать писателя, как я — удивительный, умопомрачительный опыт, от которого я не хотел бы отказываться.

Конечно, возвращение, которое оказалось для фанатов столь долгожданным, остается для автора очень ответственным делом. Часто Уильямсу задают вопросы о том, что бы он назвал самым сложным в такой работе (кроме как досконально вспомнить, что было написано двадцать лет назад, ведь Остен Ард — очень детально проработанный мир).

Самым трудным было состарить знакомых персонажей на тридцать с лишним лет, все еще пытаясь сохранить элементы, которые (я надеюсь) сделали их изначально запоминающимися. Как можно взять такого человека, как Саймон, который предстает нам впервые в «Ордене Манускрипта» как неопытный по молодости простак и показать его как компетентного монарха средних лет, не лишая его собственной природы? Это заставило меня глубоко задуматься обо всех персонажах, вернувшихся из предыдущих книг, об их жизни с тех пор, кем они были, и как это повлияло на то, кем они стали. Не всегда легко показать, что это одни и те же люди — если бы мы встретились с нашими старшими «я», когда мы были еще молоды, не обращая внимания на внешнее сходство, узнали бы мы самих себя? Некоторые из нас очень сильно меняются за это долгое путешествие.

Но все же новые книги — это не просто возвращение старого и знакомого. Двери, заново открытые в запоминающийся и непростой мир Остен Арда должны привести читателей в новую захватывающую историю.

Читателей ждут старые и новые персонажи — много и тех, и других. Больше глубокой информации мире, его истории. Монстры — о, да, у меня есть монстры, старые и новые, включая говорящего гиганта. Огромное количество сюжетных линий и побочных сюжетных линий, а также многие локации, которые мы не видели в первый раз, и впервые история рассказывается, в том числе, и от лица ситхи и норнов.

Кстати, сама история этого продолжения началась очень необычно: с того, что Уильямс пытался доказать своей жене, что новых историй в мире Остен Арда быть не должно. Та утверждала, что у мира «Ордена Манускрипта», спустя все эти годы все еще есть богатый потенциал, а писатель, пытаясь придумать аргументы, которые убедят ее в обратном, неожиданно обнаружил, что к нему пришло вдохновение продолжить работу над историей Остен Арда.

Я начал думать о Саймоне и Мириамель и о проблемах, связанных с тем, чтобы стать правителем — особенно для Саймона, который не имел никакого образования. Я начал думать о разных вещах, которые могли бы произойти, о том, что им придется делать, и вскоре в голову стали закрадываться идеи длинных историй. Я вернулся к жене и сказал: «Будь ты проклята, ты только что обрекла меня на написание целой новой трилогии об Остен Арде!» Вот как это произошло: я пытался доказать, что у меня нет новых историй, чтобы рассказать. А теперь я прекрасно провожу с ними время.

Так что давайте поблагодарим жену Тэда Уильямса и продолжим ждать выхода новых книг, посвященных любимому миру и его героям.