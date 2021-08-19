Гарет Ханрахан «Святой из тени»

Полгода прошло с Кризиса, когда в Гвердоне пала власть гильдии алхимиков. На месте их лабораторий вырос Новый город, а власть поделили формальный правитель Эффро Келкин вместе с советом и церковь Хранителей. А пока Гвердон кишит шпионами, которые вовсю готовят плацдарм для будущего сражения. Ведь безумная Божья Война рано или поздно придёт в город…

Gareth Hanrahan

The Shadow Saint

Роман

Жанр: тёмное фэнтези

Выход оригинала: 2019

Художник: Р. Андерсон

Переводчик: Н. Иванов

Издательства: «Э», fanzon, 2021

Серия: «Fanzon. Наш выбор»

576 стр., 5000 экз.

«Наследие Чёрного Железа», часть 2

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Первую часть цикла, «Молитву из сточной канавы», ругали за плохо прописанных, хоть и ярких персонажей. А вот проработанный сеттинг с тонной экзотических деталей, наоборот, хвалили. Это и неудивительно, ведь за спиной у автора больше пятнадцати лет работы гейм-дизайнером настольных ролевых игр. И стоит признать, что «Святой из тени» — определённо шаг вперёд по сравнению с предыдущим романом.

Если в центре первого тома были героические (и не очень) приключения, то во втором читатель вместе с действующими лицами распутывает клубок интриг. В книге с десяток сторон со своими интересами, и почти всех Ханрахан так или иначе сталкивает друг с другом: они заключают неожиданные союзы, избавляются от сторонников, манипулируют, предают, а порой даже совершают благородные поступки.

Ключевые персонажи вышли на порядок интереснее. Может, им всё ещё не хватает глубины, но одно удовольствие наблюдать, скажем, за ишмирским шпионом, который раз за разом меняет личины и образ действия. Он «свой»? Он «чужой»? Он помогает или вредит? Старые знакомые тоже появляются, пусть и не на первом плане. Наблюдая за тем, как они изменились после событий первого тома, так и хочется смахнуть слезу: «Ах, дети, как быстро они растут! »

Две сюжетные линии из трёх закреплены за персонажами не из Гвердона, что помогает Ханрахану наконец-то показать новые культуры и придать сеттингу масштаб: теперь уже нет ощущения, что мир ограничен стенами города. Правда, автор не успевает толком нас познакомить с этими культурами (тот случай, когда не помешал бы глоссарий в конце книги). Скажем, власть в Хайте опирается на три структуры — и это играет огромную роль в сюжете, вот только узнаём мы об этом ближе к середине. А уж какую роль сыграют драконы!..

Возросший размах позволяет как углубиться в старые темы, так и поднять новые. Например, тема религии и веры, только намеченная в «Молитве», получила существенное развитие. Могущественные безумные боги втянули в свою борьбу почти весь мир. Одних смертных они называют святыми и наделяют сверхъестественными силами, а других, коих большинство, закидывают в жернова войны. Богов в этом мире практически нельзя уничтожить, и их влияние на людей можно сравнить с влиянием почти любой реальной идеологии: чем сильнее ударяешься в фанатизм, тем меньше в тебе остаётся человеческого. При этом из конфликта разных религий вытекает извечный конфликт нового и старого. Боги — пережиток прошлого, от которых стоит избавиться: пусть люди сами делят мир на части, без вмешательства этих «духовных ленточных червей». Такими рассуждениями роман Ханрахана здорово напоминает «Божественные города» Беннетта.

Увы, некоторые недостатки «Молитвы» перекочевали и в продолжение. Повествование снова чересчур резво скачет между действующими лицами, и поскольку их стало намного больше, это создаёт некоторую сумбурность. А ещё писатель по-прежнему злоупотребляет приёмом, когда в рамках одной сцены прошедшее время сменяется настоящим и наоборот. В ряде эпизодов это действительно усиливает накал, но зачастую кажется избыточным.

Итог: «Святой из тени» сместил акценты с приключений на интриги и политику, и это, вкупе с новыми неоднозначными героями, помогло освежить повествование. Но больше всего подкупает, что Ханрахан не боится устроить персонажам и сеттингу мощную встряску — к финалу значительно преображаются и герои, и город.

Одиночный роман В интервью порталу F (r) iction писатель рассказал, что первый том создавался как самостоятельный роман, но издатель при заключении контракта предложил написать продолжение. Ханрахан радовался, что оставил в конце первой книги некоторую неоднозначность, что помогло развить сюжет во второй. Писать сиквел ему было проще, поскольку Ханрахан привык работать по контракту: с чёткими сроками и уверенностью в оплате. В итоге, когда вышел первый том, второй был готов примерно на 90%.

— Что за вздор. — Эладора встала. — Так называемые боги — это самоподдерживающиеся волшебные структуры, которые питает энергия проводимых ритуалов и осадка душ верующих. Они… эфирные завихрения, паразитные заклинания. Не более чем духовные ленточные черви! — Этот спор Эладора представляла себе тысячу раз, как только поступила в университет и начала учиться у профессора Онгента. Теперь она швырялась в мать словами. — Я не отдам себя этаким тварям. Я не стану простираться пред ними или потакать их… ритуальному бреду!