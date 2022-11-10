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    #Джин Вулф #научная фантастика #технофэнтези

    Джин Вулф «Тень и коготь». Поучительные странствия палача

    10 ноября 2022
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    10.11.2022
    17141
    3 минуты на чтение
    #Джин Вулф #научная фантастика #технофэнтези

    Севериан, подмастерье Гильдии Взыскующих Истины и Покаяния (то есть палачей), совершает тяжёлый проступок. Обычно подобное карается смертью, но Севериана отправляют занять место палача в далёком городишке. Герой идёт и идёт по миру, встречая разных людей, и не знает, какая великая судьба его ждёт.

    Работа палача. Отрывок из романа «Коготь миротворца» Джина Вулфа 1

    Gene Wolfe
    Shadow and Claw
    Сборник романов
    Жанр: научная фантастика
    Выход оригинала: 1980, 1981
    Художник: Dark Crayon
    Переводчик: Д. Старков
    Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2022
    Серия: «Fantasy World. Лучшая современная фэнтези»
    Возрастной рейтинг: 16+
    704 с., 4000 экз.
    «Книга Нового Солнца», части 1 и 2
    Похоже на:
    Энн Маккефри, цикл о всадниках Перна
    Джек Вэнс, цикл «Умирающая Земля»

    Как известно всем любителям фантастики, любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Вот и научная фантастика, усложняясь, становится похожа на фэнтези. «Тень палача», первый из романов омнибуса, поначалу кажется довольно стандартным квестом. Главный герой Севериан, воспитанник сомнительного учебного заведения (гильдии палачей, описание нравов и традиций которой занимает изрядную часть текста), отправляется в долгое путешествие, показывая нам мир, где живёт, и наконец находит таинственный артефакт — он будет важен в дальнейшем. Но по мере чтения пространных описаний (а их в первом романе куда больше, чем во втором) жизни в Цитадели и путешествия по Нессу, огромной, но довольно редко заселённой местности, читатель то и дело замечает странности. Например, древняя башня как-то уж слишком похожа на космический корабль, а в преданиях о далёком прошлом упоминаются межзвёздные перелёты…

    «Тень палача» — это не столько самостоятельный роман, сколько экспозиция огромного цикла. Здесь нет даже внятного финала, книга обрывается почти что на полуслове, оттого читать романы о Новом Солнце по отдельности нет никакого смысла. «Коготь Миротворца» описывает дальнейшие странствия Севериана по умирающей планете Урд, солнце которой грызёт чёрный червь. Приключения показаны удивительно подробно, за мелкими деталями и событиями порой теряется магистральный сюжет — а может, даже и его отсутствие. Но очень уж странен и болезненно притягателен мир романа. Читателя ждёт много схваток, секса, погонь, странных и жутких обычаев (включая ритуальный каннибализм), лазерных пистолетов, генетически модифицированных чудовищ, холодного оружия, следов античности, пришельцев, дуэлей на растениях, отвратительных пыток и странных отношений палачей с пытаемыми. Временами реальность расслаивается, обретая все черты ночного кошмара и сводя с ума, и то и дело всплывают какие-то незначительные на первый взгляд детали, уничтожающие все предыдущие умопостроения и догадки.

    Разумеется, назвать эти романы развлекательным чтением сложно. Автор не даёт никаких объяснений, уснащает текст скрытыми цитатами, отсылками (в основном библейскими) и непонятными терминами, включает в тело романа отдельные самостоятельные произведения, при этом ещё и пишет довольно непросто. Неудивительно, что критики были от цикла в восторге, хотя бестселлером он не стал — просто не мог стать. Но он продолжает переиздаваться даже через 40 лет после написания.

    Итог: формально это два романа из тетралогии, хотя на самом деле один, поделённый на две части. Они лишь слегка приоткрывают завесу тайны над историей планеты Урд и рассказывают далеко не всё о Севериане, но даже эта половина тетралогии представляет собой ошеломительной красоты и сложности мозаику, собранную из крохотных, но очень ярких деталей. Можно либо влюбиться в этот текст, либо отбросить его, сочтя бессмысленным и занудным.

    Это Брия

    «Тень и коготь» — половина тетралогии «Книга Нового Солнца». Кроме неё в серию «Брия» входят циклы «Книга Короткого Солнца» и «Книга Длинного Солнца» из четырёх романов каждый, отдельный роман «И явилось новое Солнце» и ещё огромное количество рассказов и эссе. Вместе произведения этого цикла собрали, кажется, все авторитетные фантастические премии Вселенной.

    В такие минуты ощущение времени совершенно сходит с ума. Помню стремительную атаку, помню, как лихорадочно отбивался, однако сейчас, в ретроспективе, у меня возникает ощущение, будто произошло все, так сказать, в один вдох. Двое, пятеро, десяток врагов пали мне под ноги, в мертвенном свете вода вокруг почернела от крови, тела убитых и умирающих плотиной перегородили русло ручья, однако враги наседали и наседали. Удар, пришедшийся по плечу, казался достойным кулака великана. «Терминус Эст» выскользнул из ослабевших пальцев, и я, сбитый с ног тяжестью навалившихся тел, с головой погрузился под воду.

    Работа палача. Отрывок из романа «Коготь миротворца» Джина Вулфа 1
    Джин Вулф «Тень и коготь»
    Стоит ли читать?
    Почитателям многослойной НФ и технофэнтези — обязательно.
    Удачно
    элитарность в хорошем смысле
    язык
    мир
    Неудачно
    элитарность в плохом смысле
    местами теряется сюжет
    9
    Оценка

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    Переводчик книг и локализатор игр, читатель и писатель, а в свободное время — матрос на больших парусниках. Знает миллион фактов, что очень помогает во всём вышеперечисленном.

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