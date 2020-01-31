Леви Тидхар «Усама»: нуар-детектив в духе Филипа Дика

Джо — частный сыщик, живущий в Лаосе. Всё в его жизни будто сошло со страниц нуарных детективов: он пьёт, много курит, цинично шутит, и, разумеется, однажды в его скромный офис приходит таинственная незнакомка. По её поручению Джо отправляется на поиски Майка Лонгшотта, автора бульварных романов о террористе по имени Усама бен Ладен. Эти странные книги хоть и очевидная выдумка, но написаны так подробно и сухо, словно текст взят из газет: списки, даты, имена, события. Причём часть событий происходит в реальных местах, и только одно в выдуманном — некоем Всемирном торговом центре. Сразу же после найма в Джо стреляют, и, хотя нападающие скрываются, в руки ему попадает обрывок газеты с датой 11 сентября 2001 года. Герой летит в Париж, чтобы отыскать автора романов через его издателя — Папу Ди, вообще-то занимающегося публикацией дешёвой порнографии. И в Париже Джо встречает странную, не от мира сего проститутку — словно мерцающую и в какой-то момент попросту растворяющуюся в воздухе. «Ты беженец?» — спрашивают у Джо, и это ещё один вопрос, на который ему необходимо ответить. Но сначала нужно понять, что он означает. А тут ещё и спецслужбы подключаются, максимально доступным образом — пинками и оплеухами — давая понять, что расследование этого дела крайне нежелательно.

Lavie Tidhar Osama Жанр: альтернативно-исторический триллер, «странное» фэнтези

Выход оригинала: 2011

Художник: Ф. Барбышев

Переводчик: В. Мисюченко

Издательства: «Эксмо», fanzon, 2020

Серия: «Fanzon. Наш выбор»

Похоже на: Филип К. Дик «Человек в высоком замке»

Норман Спинрад «Русская весна»

«Усама» ощутимо напоминает роман Филипа Дика «Человек в высоком замке», но Тидхар фокусируется на других вещах. Многие вопросы в книге так и не получат однозначного ответа. Автор даёт намёки на то, кто такие беженцы, разъясняет личность Джо и вроде как объясняет, откуда Лонгшотт брал информацию. И тут же осложняет складывающуюся у читателя картину, намекая на пристрастие Джо к опиуму. Получается, всё происходящее может быть галлюцинацией одурманенного разума героя? Может, впрочем, и не быть.

Хотя и это не главное. И стилистика нуарного детектива, и история с романами об Усаме служат Тидхару поводом поразмыслить не столько даже о природе насилия, сколько о нашем его восприятии. И о том, как медиа это восприятие создают, конструируют. Что в нашей жизни вообще реально? А что мы создали в собственном воображении и назначили реальностью?

Тидхар постоянно использует клише, цитаты и прямые отсылки к классике крутых детективов, создавая атмосферу чёрно-белого нуара и общее ощущение какой-то литературоцентричной реальности. Джо детектив не потому, что он ведёт расследования, — он вообще архетип крутого детектива и всё делает, чтобы таковым и оставаться. И двойственность, непроясненность происходящего позволяет высветить субъективность реальности: мы те, кем себя видим. Но не обязательно те, кем хотим себя видеть.

На стене рядом с книжным шкафом висела, казалось бы, фотография в рамке. Джо медленно подошел к ней. Сверху, сразу под рамкой, было обозначено название журнала: «ТАЙМ», а на нижнем конце значилось: «ЧЕЛОВЕК ГОДА». Джо подошел еще ближе, осторожничая, — почему, он и сам не смог объяснить. Лицо в рамке само собой двигалось, и Джо, сделав глубокий судорожный вдох, взглянул… Лицо, воззрившееся на него из рамки, было его собственным.

А ещё «Усама» получился многослойным, любопытным размышлением над природой людей и общества, которое они составляют. В мире Джо нет терроризма, конфликта Запада с арабским миром тоже нет, Вьетнам состоит в экономическом союзе с Японией, а президентом Франции вместо де Голля был Экзюпери, — и в целом это более мирная Земля. Но здесь нет и смартфонов, и персональных компьютеров, а вместе с ними и интернета. Это человечество менее продвинуто в техническом плане, и трудно сказать, насколько оно счастливей. В конце концов, продающийся повсюду опиум снабжён штампами «Продукция Королевства Афганистан».

Любителям философской фантастики и головоломок а-ля Филип Дик книга понравится. Однако без знания минимум двух контекстов — детективного и фантастического — читать её не так интересно, поскольку Тидхар ощутимо на них опирается. Да и сам стиль романа многих может оттолкнуть.

Леви Тидхар родился в Израиле, жил в Южной Африке и Лаосе, много путешествовал. Сейчас живёт в Лондоне. Его дебютный роман «Усама» наделал много шума, особенно когда выиграл Всемирную премию фэнтези, обойдя книги Стивена Кинга «11/22/63» и Джорджа Мартина «Танец с драконами». Впоследствии ещё несколько книг Тидхара получали престижные жанровые награды — «Человек, мечтающий лгать», «Центральный вокзал», «Нечестивая земля».