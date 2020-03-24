Майкл Дж. Салливан «Смерть леди Далгат. Исчезновение дочери Уинтера»: два фэнтези-детектива

Единственную наследницу графства Далгат хотят убить и после нескольких неудачных попыток нанимают, по слухам, профессионального киллера. Авантюристам Адриану Блэкуотеру и Ройсу Мельборну предлагают оценить самые уязвимые места охраны леди — с точки зрения опытных убийц. Задание вроде пустяковое, но когда это у Рийрии бывали лёгкие дела?.. Жена герцога древнего города Рошель бесследно исчезла. Её отец, очень богатый торговец, нанимает Адриана и Ройса для поисков драгоценной дочки. Если же она мертва, виновников её гибели нужно уничтожить…

Michael J. Sullivan.

The Death of Dulgath. The Disappearance of Winter’s Daughter Жанр: авантюрно-детективное фэнтези

Выход оригинала: 2015, 2018

Переводчик: К. Егорова

Издательство: АСТ, 2020

«Хроники Рийрии», части 3 и 4

Похоже на: Фриц Лейбер, цикл о Фафхрде и Сером Мышелове

Стивен Хантер «Снайпер»

Майкл Дж. Салливан очень грамотно пользуется популярностью своего авантюрного фэнтези о паре крутых наёмников. Написав основную трилогию в шести книгах, снискавшую внушительный успех, Салливан неторопливо сочиняет приквелы о молодых годах, становлении и первых делах Адриана и Ройса, вошедших в историю Элана под именем Рийрия («двое» по-эльфийски). Читатели уже узнали о том, как они повстречались и подружились. Теперь Салливан раз в пару лет выпускает по роману об их дальнейших похождениях. С учётом запаса времени до событий основного цикла — а это полтора десятка лет — у автора есть отличная возможность сочинить целую кучу новых книг. Главная проблема — в разнообразии. Если все романы будут выстроены по единой схеме, такой подход может читателям поднадоесть. Но, надо признать, пока Салливан с задачей справляется.

Впрочем, оба романа, вошедшие в сборник, всё же сильно похожи — хотя бы тем, что это детективы. Конечно, и в других книгах о Рийрии всегда присутствовал детективный элемент, однако ранее он никогда не играл основной роли. На сей раз дело обстоит иначе — оба задания Рийрии прежде всего детективные, поэтому даже по сюжету романы схожи (особенно поначалу). Герои получают заказ, связанный со спасением знатной леди из далёких земель. Прибыв на место, Адриан и Ройс начинают расследование, которое, само собой, идёт не по плану, втягивает наёмников в смертельно опасные приключения, приводит к не самым приятным последствиям для окружающих, но для героев завершается довольно удачно и финансово выгодно.

Кроме детективного элемента, у обоих романов есть и другие общие черты. Так, в этих двух книгах автор тщательно знакомит нас с окраинами Элана. Собственно, в основной трилогии Адриан, Ройс и прочие персонажи цикла «приключались» в самых разных уголках континента. Но многие места остались толком не охваченными — они лишь вскользь упоминались, либо герои заскакивали туда мимоходом. В приквелах же Салливан добросовестно закрывает лакуны на карте Элана. Кроме географии, он подробно останавливается на древней истории континента, что также работает на оживление сеттинга.

Наконец, ещё одна общая черта всех приквелов — появление персонажей, упоминание предметов и событий, которые сыграют ту или иную роль в возрождении Империи, о чём рассказывалось в основной трилогии. Как результат — вся эланская серия становится единым, плотно сотканным полотном.

Что до остальных компонентов, они тоже типичны для Салливана — забавные пикировки Адриана и Ройса, динамичный экшен, обязательные интриги мерзких церковников и аристократов, немножко романтики и драматичных смертей второстепенных героев. В общем, всё как всегда, но в этом, как ни странно, достоинство «Рийрии» — книги о них неизменно остаются очень качественной фэнтезийной авантюрой. А ещё романы и похожи, и непохожи друг на друга — ведь при множестве общих черт в их сюжетах сделан упор на разные элементы. На первый план выходят то политические интриги, то хитроумные кражи, то кровавый экшен, то детективные загадки. Никогда не знаешь, что в каждом новом романе станет основным блюдом, а что пойдёт в качестве гарнира.

Отличный образец приключенческого фэнтези с упором на детектив. И хотя Салливана никак не назовёшь выдающимся автором, он умудрился отыскать собственную жанровую нишу, сочиняя современную версию похождений героев, очень похожих на Фафхрда и Серого Мышелова. Почему бы и нет, ведь на столь модном ныне тёмном фэнтези свет клином не сошёлся.

Это еще не конец! Всего в «Хрониках Рийрии» запланировано десять книг. Вышло пока четыре, пятая (с рабочим названием Drumindor) появится в конце нынешнего или начале следующего года. При этом Салливан заранее предупредил, что после выхода каждой новой книги оценивает реакцию читателей и если заметит, что Рийрия публике надоела, то просто поставит в серии точку. Потому каждый роман «Хроник» — самодостаточное произведение.