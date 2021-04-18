Мартина Мусатова «Это»

Что может быть лучше утренней чашки кофе? Только традиционный утренний рассказ к ней! Сегодня предлагаем почитать историю Мартины Мусатовой «Это» о духе-проказнике. «Всем прочим разумным существам Это предпочитал людей».

У него было множество имён. Чаще всего его описывали, не стесняясь в выражениях, но в каждой культуре существовало отдельное слово, посвящённое ему. И, несмотря на такую честь, больше всего он любил самое простое из своих прозвищ — Это. Ёмкое, звучное, универсальное — лучше не придумаешь.

Рассказывая детям страшилки, Это обычно называли Бабаем, Бугименом или Букой — по какой-то необъяснимой причине в его именах постоянно встречалась буква «Б». Ни разу за всё время своего существования он не издавал звука, похожего на «бу», так что эту версию можно было смело отбросить.

Детей, кстати, он тоже не ел, что бы о нём ни говорили. Он избегал такого поведения не по доброте душевной, а по одной простой причине: это не казалось ему забавным. Была ещё пара нюансов: Это не испытывал потребности в еде, не имел материального тела и был физически неспособен к поглощению пищи. Конечно, если бы в поедании существ, не достигших половой зрелости, было что-то смешное, все эти препятствия только придавали бы ему азарта, но преодолевать всё это ради такой скучной затеи? Ему и так было чем заняться.

Всем прочим разумным существам Это предпочитал людей. Он испытывал к человеческому роду глубокую симпатию, даже духовное родство — именно они всегда создавали для него лучшие игрушки. Пока все остальные покоряли планеты, заполняли архивы, занимались спасением души и прочей ерундой, люди не теряли времени даром. Они развлекались и непрерывно совершенствовали искусство развлечения. Конечно, бывали неудачные периоды, когда они пытались образумиться и заняться чем-то посолиднее, но человеческая природа каждый раз брала верх. Даже если десятку зануд удавалось создать что-то новое, руководствуясь «серьёзной» целью, сотни тысяч гениев сразу же придумывали, как в это играть.

Это заметил за человечеством такую склонность уже давно, но за последнюю сотню лет они превзошли все ожидания. Мировые войны, на его вкус, были лишними, но за изобретение интернета и постмодернизма он готов был простить людям всё что угодно. Конечно, информационные сети, охватывающие планеты или системы, не были диковинкой. Но никто — Это знал наверняка, — никто в целой Вселенной не использовал их так, как люди.

А с тех пор, как они начали заниматься его ремеслом и дали этому названия «пранк» и «троллинг», Это окончательно влюбился в человеческий род. Ни одна другая раса больше не занимала его. Конечно, он и сам не отставал. Вместо того чтобы замирать в восхищении, Это совершенствовал свои приёмы — с такими партнёрами можно было играть всерьёз. В моменты, когда любое другое мыслящее существо впало бы в отчаяние и стало бы жаловаться на немилость судьбы и спорить со Всевышним, люди могли горько усмехнуться, оценив его шутку.

Казалось бы, отсутствие физического тела и способности взаимодействовать с материальными объектами должно было серьёзно его ограничивать. Что ж, так кажется только на первый взгляд. Да, с материей у него не задалось, зато с энергией он мог делать всё, что душе угодно. Создавая и изменяя электрические импульсы, можно было не только выключить чей-нибудь компьютер в самый неподходящий момент, но и вызывать у людей галлюцинации всех сортов. Для веселья этого вполне достаточно.

Чувство юмора у него было своеобразное. К примеру, недавно он явился одному банкиру в виде сияющего столпа света и со всей серьёзностью сообщил, что на следующий день грядёт апокалипсис. Он назвал время его прихода с точностью до минуты — за четверть часа до начала больших переговоров. Такая точность не вызвала у несчастного подозрений: ну в самом деле, не подстраиваться же высшим силам под его расписание встреч. К тому же переговоры в такой ситуации уже не имели значения. Напугав свою жертву до полусмерти, Это успокоил его: спастись можно, но встретить момент конца необходимо в ванне, полной вина, держа в каждой руке по хлебу. И конечно, банкир был избранным и мог убеждать последовать его примеру всех, кого ему хотелось бы спасти.

Было забавно, когда он поверил. Следующие несколько часов этот серьёзный мужчина, привыкший решать не менее серьёзные вопросы, провёл в тяжких раздумьях об организации своего спасения. Вот какое вино для этого нужно? Пару лет назад он был в церкви, и там было красное. Вроде какое-то странное, но уж точно не портвейн. Вообще-то он не любил вино, но не обижался, получая его в подарок. Баснословно дорогие вина он пил с удовольствием, неприлично дорогие — без, но несколько бутылок просто дорогого вина всё ещё стояли у него дома. Сколько вина вообще нужно на ванну?

Это с интересом наблюдал, как человек набирает в поисковике слова «сколько литров в джакузи» и как вытягивается его лицо, когда на экране смартфона появляется число 800. Прикинув, во сколько ему обойдётся такое количество бутылок баснословно дорогого вина или даже вина непристойной стоимости, он засомневался. Конечно, после апокалипсиса это всё не будет иметь значения. Но что, если конца не будет? Нет, перестраховаться, конечно, нужно, но не разоряться же! А что подумают о нём ангелы, если купить чёрт знает что? Спускаются они, значит, а Избранный тут в каком-то пойле плещется. Ну уж нет, пусть будет просто дорогое вино. В следующие полчаса история его браузера пополнилась запросами «кейтеринг», «купить вино оптом», «красное вино в бочках доставка» и «библия хлеб».

Любопытно было посмотреть, поделится ли банкир с кем-то явленным ему откровением. Некоторые люди в похожих ситуациях молчат, другие сообщают друзьям и родственникам, а особенно интересные персонажи пытаются нести обретённое знание в массы — на улицах или в интернете. Этот оказался довольно славным малым: он решил рассказать жене. Можно просто позвать её в джакузи — романтика и всё такое. Середина дня, конечно. Ну а что, женщины любят спонтанность. Хотя ещё же хлеб…

Обдумывая оптимальный подход к супруге, он представлял, как они останутся на свете вдвоём: будут заново заселять Землю, как Адам и Ева, может, жить в каком-нибудь замке или путешествовать по безлюдному миру, в котором всё будет только для них. Не придумав ничего лучше, банкир решил просто поделиться с ней этими мыслями. Жена идею не оценила, и их последняя ночь на Земле прошла со скандалом.

Зато минута апокалипсиса была хороша: человек послушно сидел в ванне, держа в каждой руке по чиабатте. Уперевшись взглядом в водонепроницаемые часы на своём левом запястье, он считал секунды, размышляя о нелёгкой судьбе Избранного. Непонятый, всеми покинутый, он увидит конец мира и получит все земные богатства в единоличное пользование. И даже этой дуры рядом не будет.

Несостоявшаяся Ева сидела на диване в соседней комнате и изучала предложения адвокатов по бракоразводным процессам. Мысль о разводе посетила её не в первый раз, но в тот день она была настроена серьёзнее, чем обычно. Но и она всё-таки поглядывала на время. Когда минута обещанного апокалипсиса наконец прошла, женщина отложила телефон и подошла к двери в ванную.

— Ну как? — победоносно поинтересовалась она.

Ответа не последовало. Несколько минут спустя из ванной выскочил слегка багровый банкир, по всей видимости, успевший принять душ. Не удостоив жену взглядом, он метнулся в комнату и вскоре выбежал из квартиры, на ходу застёгивая рубашку. До просторного зала, где его ждали, было полчаса на машине или двадцать минут на метро. На белом воротнике проступали винные пятна пота, подозрительно напоминающие запёкшуюся кровь. Запах стоял изумительный. Это был собой доволен.

Конечно, такие проделки не были вершиной его искусства. Они развлекали, приносили удовлетворение на какое-то время, но всё-таки ему давно хотелось чего-то большего. Может, повеселиться на президентских выборах? Или устроить контакт с внеземной цивилизацией в прямом эфире? Едва проводив банкира взглядом, Это уже начинал обдумывать свою следующую шалость.