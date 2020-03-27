Наталия Осояну «Звёздный огонь»: морское фэнтези со множеством отсылок

В поисках следующей части артефакта, который позволит выйти на след древнего корабля Основателей, команда «Невесты ветра» во главе с самоуверенным капитаном Кристобалем Крейном отправилась к Окраине. Помочь героям может самозваный король этих мест — Лайра Отчаянный. Но вот незадача: его вотчина Кааму, город-на-воде, будто бы проклята — неприятности наваливаются одна за другой. И хуже всего — появление ужасающих чёрных кораблей, что внушают страх и капитанам, и их живым фрегатам. В этой совершенно не дружелюбной обстановке Крейн и Лайра заключают сделку…

Жанр: морское приключенческое фэнтези

Художник: М. Никифоров

Издательство: “Астрель-СПб”, 2020

Цикл: «Дети Великого Шторма», часть 2

Похоже на: Робин Хобб, цикл «Сага о живых кораблях»

Скотт Линч «Красные моря под красными небесами»

Тринадцать лет назад вышла «Невеста ветра», первый том запланированной трилогии Наталии Осояну «Дети Великого Шторма». Это приключенческое морское фэнтези подкупало многочисленными тайнами, психологизмом и продуманным миром. По плану вслед за первым томом должен был выйти и второй, но в итоге «Звёздный огонь» так и не увидел свет в печатном виде, поэтому писательница просто выложила книгу в Сеть. Спустя годы роману о капитане-сорвиголове, его товарищах и верной «Невесте» снова дали шанс. Осенью 2019-го АСТ переиздало первый том — с иллюстрациями и в новой редакции. А вскоре и «Звёздный огонь» добрался до читателей в бумажном виде.

Во второй части герои продолжают охоту за артефактом, который, если верить легендам, должен пролить свет на историю архипелага. Замысел амбициозен и очень опасен, но за другие безрассудный Кристобаль Крейн и не берётся. Чего не скажешь о его команде: некоторым план кажется неоправданно рискованным, что распаляет конфликт на судне. Впрочем, магистральный сюжет почти сразу уходит на задний план, а история, как и в первом томе, фокусируется по очереди на отдельных членах команды. Теперь мы видим события глазами пересмешника-оборотня Хагена, помощника капитана Умберто и юнги Кузнечика. И снова Осояну, не церемонясь с читателем, прибегает к иносказаниям, воспоминаниям, спутанной хронологии и мозаичному повествованию — всё для того, чтобы как можно лучше раскрыть персонажей и познакомить нас со скелетами в трюме у каждого из них.

С помощью подобных приёмов раскрывается и мир «Детей Великого Шторма»: мы больше узнаём о вселенной и второстепенных героях из флешбэков, видений и сказок, чем из основной сюжетной линии. Например, в арке Хагена в небольшом эпизоде появляется загадочная девушка Мара, происхождение которой можно понять только по намёкам, а ещё — по нахлынувшим на пересмешника чувствам. Подобных сцен, которые привносят в роман немного сказочности, здесь хватает — и почти все их стоит держать в голове, ведь любая может оказаться ключом к грядущим событиям. А сам герой — вовсе не тем, за кого себя выдаёт.

Общий сюжет, по ощущениям, развивается бодрее, чем в «Невесте ветра», — в том числе за счёт неожиданных поворотов, нагнетания саспенса и динамичных сцен. Последних стало намного больше после того, как автор очертила конфликт с чёрными кораблями: каждая встреча с ними — испытание и для людей, и для живых фрегатов. Правда, ближе к финалу «Звёздный огонь» сбивается с темпа. Основной сюжет распадается на отдельные эпизоды, а повествование то и дело переключается между действующими лицами. Если сперва писательница придерживалась схемы «одна часть — один новый герой», то под занавес «камера» высвечивает всех подряд.

К этому моменту основному сюжету как будто становится тесно в заданном формате — порой кажется, что «Звёздному огню» стоило стать антологией повестей со сквозной историей. Возможно, это помогло бы изящнее разрубить сюжетный узел в концовке романа. Сейчас она кажется небрежной, не покидает ощущение, что без «бога из машины» не обошлось. Впрочем, выписан финал на славу: динамика и драма достигают пика и оставляют читателей ошарашенными. Остаётся надеяться, что завершения трилогии не придётся ждать долгие годы.

Добротное авантюрное фэнтези. Хотя вторая часть трилогии очерчивает основной конфликт и дальше продвигает магистральный сюжет, упор по-прежнему делается на персонажей, их прошлое и настоящее.

Пасхалки Наталия Осояну публиковала в Сети россыпь фактов о всей трилогии — в романах полно отсылок к мифологии и приключенческой литературе. Например, прообразом изваяний Эльги-Заступницы стали статуи Тянь-хоу Мазцу, китайской покровительницы мореходов. Авторская типографика с многочисленными тильдами — реверанс в сторону Альфреда Бестера. А сама идея живых кораблей связана вовсе не с Робин Хобб, а с НФ-сериалами «Лексс» и «На краю вселенной», рыбами-парусниками и видеоигрой Sid Meier’s Pirates.