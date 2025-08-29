«Образ всадника верхом на драконе вызывает трепет в сердцах большинства поклонников фэнтези»: беседа с Райаном Кейхиллом

Ирландец Райан Кейхилл выпустил свой дебютный роман недавно — в 2021 году, но уже успел стать одной из главных современных звёзд эпического фэнтези. Он начал публиковаться самостоятельно, а затем издательство The Broken Binding заключило с ним контракт на шестизначную сумму и сейчас готовит к выпуску переиздание его цикла «Связанные и сломленные». На русском же языке недавно вышел третий роман цикла Кейхилла, в честь чего мы и публикуем нашу беседу с автором.

«Я ставлю перед собой чёткие цели и не отступаю от них»

Сейчас ваш цикл выходит в издательстве The Broken Binding, но известности вы добились, публикуя книги самостоятельно. Почему, начиная литературную карьеру, вы отдали предпочтение самиздату?

Когда я начал изучать способы издания книг, наиболее подходящим моему характеру показался именно самиздат. Мне нравится полностью контролировать свою историю, оформление книги, позиционирование и продвижение. Кроме того, мне не хотелось ждать несколько лет, которые обычно уходят на то, чтобы книга увидела свет у традиционного издателя. А ещё я стремился по-настоящему испытать свои силы и потому решил сделать ставку на себя — таким образом, если бы я потерпел неудачу, это была бы только моя вина.

Что самое тяжёлое в самостоятельном издании книг?

Самиздат требует вкладывать очень много сил и времени на каждом этапе создания книги — фактически ты сам занимаешься всем, что традиционно берёт на себя издательство. Иногда ты буквально тонешь в задачах, но, если учиться и быть терпеливым, со всем справишься.

Оригинальные обложки ваших романов получились самобытными и привлекающими взгляд. Расскажите пожалуйста, как они появились? И заодно спрошу, как вы оцениваете российское оформление ваших книг?

Я стремился, чтобы обложки моих книг не уступали по качеству тем, что могло бы создать традиционное издательство. Чтобы, увидев мою книгу на полке рядом с теми, что выпущены в издательствах, вы бы не догадались, что она опубликована независимым автором. Поэтому я начал искать опытного дизайнера и нашёл Стюарта Баша, который сотрудничал со многими британскими издательствами. Я увидел у него иллюстрацию, которая затем украсила обложку «Сквозь тьму и свет», и просто влюбился в неё. Я приобрёл её и предложил Стюарту оформить другие мои романы. С тех пор мы сотрудничаем, а я продолжаю восхищаться его работами — одновременно простыми и очень выразительными.

Что касается других стран, то на любом крупном книжном рынке есть свои традиции оформления книг. И мне, конечно, интересно видеть, как оформлены переводные издания моих книг. Российские, я думаю, получились более традиционными для фэнтези и цепляющими взгляд.

Суммарный тираж цикла уже превышает 400 тысяч экземпляров

Вы весьма активно общаетесь с читателями в Сети. Трудно ли совмещать это с творчеством?

Это действительно непросто. Много времени уходит на общение в социальных сетях, ответы на письма и участие во всевозможных фестивалях. Но мне по-настоящему нравится общаться с читателями, это важная часть моей работы. Чтобы это не мешало писать, я ставлю чёткие цели — сколько я должен написать за день, за неделю, за месяц — и не отступаю от них. Не всем подходит такой режим, но иначе, думаю, у меня бы не получилось писать романы.

Сейчас вы живете в Новой Зеландии, стране, чьи пейзажи стали ассоциироваться с фэнтези благодаря экранизации «Властелина колец». А вдохновляетесь ли вы красотой природы?

Я действительно черпаю в ней вдохновение. Часто провожу на природе праздники, посещаю различные достопримечательности Новой Зеландии. И нередко, когда мне нужно описать интересные локации, пересматриваю фотографии из путешествий.

На русском языке недавно вышел третий том «Связанных и сломленных»…

За последние годы завоевали популярность сразу несколько фэнтезийных циклов, где важную роль играют драконы. Как вы считаете, есть ли сейчас тренд на них или это скорее совпадение?

Мне кажется, в последние годы произошёл всплеск интереса не к драконам в целом — они всегда были неотъемлемой частью и даже символом фэнтези, — а к одному из их видов. Речь о драконах, которые отправляются в бой, неся на своих спинах всадников. Это прекрасные могущественные создания, у которых особая связь с их наездниками. По-моему, образ всадника верхом на драконе вызывает трепет в сердцах большинства поклонников фэнтези — настолько этот образ сильный.

На мой взгляд, интерес к драконам подстегнул успех «Игры престолов». Издатели стали активнее выпускать фэнтези с ними, что и помогло таким авторам, как я, Майкл Р. Миллер и Филип К. Квантрелл.

И, хотя это не эпик, а ромэнтези, есть ещё «Четвёртое крыло», добившееся оглушительного успеха…

Я очень рад популярности «Четвёртого крыла», потому что оно привлекло к фэнтези огромное количество читателей и особенно читательниц, которые прежде считали, что этот жанр не для них, и обходили его стороной. Теперь они открывают для себя новые направления фэнтези, обращаются и к другим авторам, и я знаю, что среди моих поклонников есть те, кто начал знакомство с фэнтези с «Четвёртого крыла». Хотя мои книги, конечно, сильно отличаются от творчества Ребекки Яррос.

В ваших книгах драконы разумны, но не говорят. Почему вы решили не наделять их речью?

Когда в книгах драконы говорят, для меня это ослабляет ощущение их мощи. Пожалуй, единственное исключение — Смауг. Я воспринимаю драконов как воплощение могущества и опасности, но в то же время вижу в них красоту и благородство. Мне интересна идея о том, что между людьми и драконами может возникать особая связь, но не хочется слишком уж их очеловечивать — они всё-таки должны оставаться монстрами. Мне очень нравится образ драконов, который создал Джордж Мартин: он показывает их невероятно опасными существами, которые способны причинить огромный ущерб. Именно такими я стремился показать и своих драконов.

…а на английском минувшей весной появился четвёртый роман цикла

«Мне важно, чтобы в моих книгах были благородные герои, стремящиеся совершать правильные поступки»

Ваш цикл написан в традициях таких классиков эпического фэнтези, как Роберт Джордан и Тэд Уильямс. Что побудило вас взяться именно за это направление жанра?

Думаю, многим знакомо такое ощущение: ты возвращаешься к произведениям, на которых рос, но уже не испытываешь тех же эмоций, что прежде. Я начал писать «Сквозь кровь и пламя», задавшись целью создать книгу, которая дарила бы такие же впечатления, как и фэнтези, что я читал, когда был ребёнком и подростком. Роман, который напоминал бы классическое эпическое фэнтези, но в то же время ощущался бы как взрослое, современное и в чём-то более суровое произведение. Это значит, что, например, не обойдётся без смертей значимых персонажей. И всё же я не написал тёмное фэнтези или гримдарк.

Важный элемент классического фэнтези — чувство надежды. Даже когда всё складывается против героев, обычно есть персонаж, который уверен, что все трудности удастся преодолеть. А ещё в классическом фэнтези почти всегда есть персонажи, которых без оговорок можно назвать положительными. Я, конечно, люблю неоднозначных персонажей и личностей с серой моралью, но мне важно, чтобы в моих книгах были и благородные герои, стремящиеся совершать правильные поступки.

Не кажется ли вам, что интерес к традиционному эпическому фэнтези вспыхнул с новой силой в последние годы из-за того, что в мире происходит очень много тревожных событий и читатели ищут в книгах способ отвлечься от этого?

Да, думаю, из-за этого вернулся интерес к эпическому фэнтези и появился тренд на уютное фэнтези. Читатели стали искать книги, с которыми можно просто устроиться в кресле, чтобы отвлечься от повседневных проблем и получить заряд позитива.

Вы отмечали, что при работе над своим циклом вдохновлялись, в частности, творчеством Роберта Джордана. «Колесо времени» постепенно стало монументальным — как по количеству книг, так и по масштабу событий. Стоит ли читателям ожидать, что «Связанные и сломленные» тоже разрастутся?

Размах цикла определённо растёт — хотя я не думаю, что напишу четырнадцать романов. Но если считать с учётом Of Empires and Dust, то в «Связанных и сломленных» уже полтора миллиона слов, а в планах у меня ещё один роман, а также ряд повестей и рассказов.

Я начал работать над циклом, когда был относительно молод, и это, надеюсь, означает, что у меня есть время, чтобы рассказать много историй. Завершив «Связанных и сломленных», я надеюсь написать ещё несколько циклов, действие которых развернётся в этом же мире, но в иные эпохи. Надеюсь, что после того, как читатели ознакомятся со «Связанными и сломленными», им захочется взяться и за другие мои книги.

Знаете ли вы уже, чем завершится история в «Связанных и сломленных»?

В зависимости от того, планируют ли писатели сюжет своих книг, их часто называют либо садовниками, либо архитекторами. Я не отношусь ни к одной из этих категорий. Начиная цикл, я не планировал сюжет детально, но чётко представлял себе финал. И каждый раз, приступая к работе над новой книгой, я знаю, чем она завершится. Вижу конечную точку, а не детальный маршрут. При работе над «Связанными и сломленными» немало событий удивили меня самого, но все они не повлияли на развязку, задуманную изначально.

Переиздание цикла в рамках контракта с Broken Binding начнёт выходить в 2026 году

Кроме романов, в цикл «Связанные и сломленные» входит несколько повестей. Важны ли они для понимания магистрального сюжета, или это скорее дополнения к нему?

Вы можете ограничиться только романами, и у вас не возникнет ощущение, что вы упустили некую значимую часть сюжета. Но если вы возьмётесь за повести, то лучше узнаете некоторых персонажей — их истории, характеры, мотивацию.

Например, во втором романе есть персонаж по имени Дейн Атерес, а повесть The Exile целиком посвящена ему. Она даёт взглянуть на его прошлое, лучше понять, кто он такой и почему таким стал. А ещё заглянуть в очень интересный уголок мира, который я сам очень люблю. Судя по отзывам, он пришёлся по душе и многим читателям.

А другая повесть, The Ice, служит приквелом к первому роману и посвящена Эйсону Вирандре, который разыскивает яйцо дракона. Когда вы читаете роман, вам не обязательно знать, как оно попало в его руки. Но, надеюсь, это путешествие интересно само по себе, а кроме того, оно представляет героев, которые затем сыграют важную роль в цикле. Хотя опять же, вам не обязательно знакомиться с ними заранее.

Я бы хотел, чтобы читатели не пропускали повести, и считаю их важной частью цикла. Но было бы неправильно навязывать их, делая неотъемлемой составляющей основного сюжета. Тем более, во многих странах не особенно умеют издавать короткую форму.

В одном из русскоязычных отзывов на ваш цикл я видел предположение, что его сюжет отчасти вдохновлён противостоянием Англии и Ирландии. Верно ли это предположение?

Я не могу сказать, что специально использовал реальные исторические события как основу для описанного в цикле конфликта. Но было бы странно, если бы то, что я знаю о прошлом своей страны, не нашло бы отражения в моих книгах. Может, не специально — тут, скорее, работало моё подсознание, — но я согласен, что проследить параллели с реальной историей можно.

По мотивам «Связанных и сломленных» создано уже множество ярких иллюстраций — в частности, для лимитированных изданий

