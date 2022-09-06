С чего начать читать Чайну Мьевиля?

Сегодня, 6 сентября, исполняется 50 лет Чайне Мьевилю — эпатажному британскому фантасту. На его счету десять романов, две повести, множество рассказов, несколько премий «Локус», а также «Хьюго», «Британская премия фэнтези» и «Всемирная премия фэнтези». В общем, автор обладает неоспоримыми талантом и мастерством. Но главное в творчестве Мьевиля — воображение. Он создаёт головокружительные концепции, удивительных существ и сюжеты, построенные вокруг невероятных допущений. Это автор, у которого есть действительно неповторимый стиль. И вместе с тем каждое его произведение очень самобытное. Как решить, с чего стоит начать знакомство с писателем? Мы расскажем, а вы не упускайте повод почитать Мьевиля, если ещё не делали этого — это всегда стоящий опыт!

Вокзал потерянных снов

Роман 2000 года — второй, написанный Мьевилем, и тот самый, который привлёк к нему значительное общественное внимание. История разворачивается в фантасмагорическом городе Нью-Кробюзон, одном из самых запоминающихся и неординарных фэнтези-мегаполисов. Про такие книги говорят, что город в них — одно из действующих лиц, возможно, важнейшее из них.

Это довольно объёмный роман, в последнем российском издании было более 860 страниц. История мрачная, немного сумбурная, потому что автор использовал роман как вместилище самых разных странных идей. Зато он действительно поражает воображение: это одна из самых необычных работ в жанре фэнтези. Сюжет многоуровневый, но центральную интригу можно завязать вокруг двух необычных заказов, которые получают герои, скульптор и учёный, нового наркотика, а также мотыльков, похищающих сны и разум спящих. Но в первую очередь настраивайтесь не на сюжет, а на захватывающее путешествие в несуществующий город. Если вы любите начинать с проверенной временем классики и не боитесь бросаться сразу в омут — смело берите «Вокзал потерянных снов».

Рельсы

Роман 2012 года, один из последних изданных у Мьевиля на данный момент, считается юношеским, но увлечённых читателей достаточно и среди взрослых. Это аллюзия на «Моби Дика» в постапокалиптическом мире бесконечных рельс, по которым рассекают самые невероятные составы. Это — Рельсоморье, разделяющее отдельные жилые острова. И здесь охотятся на огромных кротов. Шэмус ап Суурат — юный помощник доктора на поезде-кротобое, обнаруживает в своём первом же рейде… нечто вроде карты сокровищ. Только ведёт она не в закопанному в неприметном месте сундуку с золотом, а к чему-то большему. К надежде, что мир, возможно, не ограничен рельсами, бороздящими просторы отравленной земли.

Кроме «Моби Дика» (который принёс с собой крота цвета слоновой кости) сюда, конечно, заходили «Остров сокровищ» и Жюль Верн. В целом Мьевиль большой любитель обыгрывать существующие тропы, так что, как положено авантюрным романам такого духа, за Шэмусом с его находкой скоро будут гоняться и свои, и чужие, и вообще все, кого можно представить. Это довольно лёгкий для автора роман, но при этом не без изюминки. Так что, если вам близок жанр или просто хочется лёгких, но запоминающихся приключений, «Рельсы» ждут вас!

Посольский город

Космическая, гуманитарная и лингвистическая фантастика — всё это сочетает роман 2011 года «Посольский город». Сюжет развивается вокруг далёкой планеты Ариэка, чьи жители владеют уникальным Языком, к которому землянам очень долго пришлось приспосабливаться. Чтобы овладеть Языком нужны два голосовых аппарата, и только специально выращенные клоны с максимально синхронизированным мышлением могут стать человеческими Послами в этом отдалённом мире. Тем не менее, здесь живут и обычные люди, для которых эта планета на окраине обитаемой вселенной стала своего рода домом, хотя они и не могут поговорить с её Хозяевами. Например, Ависа Беннер Чо.

«Посольский город» рассказывает о связи языка и мышления, о столкновении разных парадигм и не чужд политическим интригам, в которые Ависа оказывается втянута. Читать роман определённо стоит, если вы испытываете приятный трепет от идеи обстоятельно вникать в альтернативную биологию и психику инопланетных существ, а также непростую историю контакта чуждых разумов. Кроме того, здесь довольно любопытная система космических путешествий, но это скорее приятный бонус. А ядро сюжета вечное: «они или мы» и поиск своего места.

Кракен

Вам импонируют культисты, древние боги, тема близящегося конца света и отсылки к Лавкрафту? Всё это есть в «Кракене». Роман 2010 года посвящён Лондону, описанному со всей странной любовью Мьевиля, и вместе с этим бросает вызов всем романам жанра про «волшебную изнанку» обыкновенных городов. Эта книга написана с отточенным мастерством и выбирает любимые публикой клише, чтобы сделать из них нечто совершенно неожиданное. Здесь очень много иронии, несмотря на напряжённую и тревожную атмосферу.

Кто-то совершил немыслимое и слабо поддающееся объяснению преступление — похитил из лондонского музея аквариум с гигантским кальмаром. Для Билли Хэрроу, обычного музейного работника, эта кража становится судьбоносной, потому что он оказывается втянут в интриги оккультной изнанки Лондона. Впрочем, там Билли открывает для себя, что эта кража может стать судьбоносной для всего мира.

«Шрам»

«Шрам», изданный в 2002 году, — вторая часть условной «Нью-Кробюзонской трилогии». Условной, поскольку романы не имеют непосредственной сюжетной связи, просто действие разворачивается в одном мире. Эта книга Мьевиля стала, пожалуй, чуть более упорядоченной и сосредоточенной на сюжете. Здесь тоже множество запоминающихся образов, но они служат общей цели, образуя систему, а не взрываясь в сознании беспорядочным фейерверком. Итак, у нас снова есть немыслимый город… только это город, состоящий из кораблей. Кочующая пиратская Армада.

Беллис Хладовин бежит из Нью-Кробюзона, и у неё на то есть свои причины. Как и у её попутчиков. Но все их планы идут прахом, когда корабль, на котором они пересекают Вздувшийся океан, захватывают пираты. К счастью, пираты в мире Мьевиля оказываются по-своему благородным народом (очень, очень «по-своему»), так что Беллис начинает новую жизнь в Армаде, наблюдая богатое переплетение культур и назревающий раскол среди необычных и харизматичных лидеров пиратской общины. В «Шраме» нашлось место и для бурной фантазии автора, и морской романтике, и невероятной цели, к которой стремятся герои, и неожиданному финалу.