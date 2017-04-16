Скотт Линч «Республика воров»

Авантюристу Локку Ламоре грозит скорая смерть от неизвестного яда, но спасение приходит от могущественной картенской волшебницы Терпение. Она исцеляет Локка, а за это Благородные Канальи должны выиграть для её партии выборы в Картене. Друзьям предстоит не только окунуться в политическую борьбу, но и встретиться с давней возлюбленной Локка, которая возглавляет предвыборную кампанию конкурирующей партии, а также узнать правду о происхождении Ламоры.

Scott Lynch

The Republic of Thieves

Роман

Жанр: авантюрное фэнтези

Выход оригинала: 2013

Переводчик: А. Питчер

Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2017

672 стр., 3000 экз.

«Благородные Канальи», часть 3

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Писательская карьера Скотта Линча началась очень резво. Дебютным романом он с ходу громко заявил о себе как об одном из самых перспективных авторов фэнтези. Уже через год после «Хитростей Локка Ламоры» увидел свет второй роман серии, «Красные моря под красными небесами», который доказал, что щедрые авансы были выданы писателю не напрасно. Однако после столь впечатляющего старта у Линча началась чёрная полоса — как в жизни, так и в творчестве. Развод с женой, затяжная депрессия и другие личные проблемы привели к тому, что выход третьего тома раз за разом откладывался. Постепенно «Республика воров» превратилась в один из главных долгостроев фэнтези, и в итоге роман вышел спустя аж шесть лет после второй книги.

На сей раз Локку и Жану предстоит с головой окунуться в политику — в таком грязном деле их таланты обманщиков и воров как нельзя кстати. К сожалению, подковёрные предвыборные баталии в исполнении Скотта Линча получились куда менее захватывающими, чем криминальные разборки из первой книги или пиратские приключения из второй.

Отчасти это можно объяснить тем, что выборы, в которых приходится участвовать Благородным Канальям, происходят в городе с искусственной политической системой. Две фракции картенских магов правят городом из-за кулис и избегают прямых конфликтов друг с другом, а раз в пять лет борются за влияние с помощью народных выборов — при этом напрямую в их ход не вмешиваются, а действуют посредством агентов, таких как Локк с Жаном. Такая система выглядит попросту игрушечной, и это значительно снижает накал политических интриг, которые ради победы плетут герои.

Линч отлично умеет писать не только о приключениях героев, но и об их сердечных делах

Не особо помогает даже то, что противницей Локка и Жана выступает их названная сестра Сабета, которая росла и училась вместе с Благородными Канальями и ещё в детстве похитила сердце Ламоры. Роковая красотка упоминалась в предыдущих книгах, но воочию мы её встречаем впервые. Сабета прекрасно знает методы друзей и сама владеет ими в совершенстве. Вроде бы всё располагает к напряжённому противостоянию — но его не происходит. Борьба за голоса избирателей, по большому счёту, служит лишь фоном для истории о непростых взаимоотношениях между Локком и Сабетой, в которых любовь смешана с застарелым соперничеством. Рассказывая эту историю, Линч демонстрирует, что отлично умеет писать не только о приключениях героев, но и об их сердечных делах.

Впрочем, нельзя сказать, что авантюрная составляющая совсем уж задвинута на второй план. Но она в значительной степени вынесена во флешбэки о юности Благородных Каналий, когда наставник отправил их под видом актёров в другой город, где им пришлось выпутываться из опаснейшей передряги.

Итог: «Республика воров» получилась менее динамичной и насыщенной лихими похождениями, чем первые два романа Линча. Впрочем, отличные интерлюдии доказывают, что за годы творческого кризиса автор не растерял мастерства, и внушают веру в светлое будущее серии.

В ожидании войны На момент выхода «Республики воров» Скотт Линч разобрался со всеми своими жизненными проблемами. Поэтому казалось, что появление следующих томов цикла не заставит себя долго ждать. Однако работа над четвёртым романом затянулась. Причины на сей раз скорее позитивные — переезд и свадьба с писательницей Элизабет Бир. Но то и другое отняло у Линча много времени, так что выход книги, намечавшийся на осень прошлого года, пришлось отложить — на неопределённый срок. На страницах романа «Шип Эмберлейна» (The Thorn of Emberlain) Локк и Жан отправятся в регион, охваченный войной, и примут в ней активное участие.

О боги, однажды он уже думал, что навсегда потерял Сабету, а потом оказалось, что она жива. А теперь его самого послали её убить… Вот почему в нём бушевала злобная ярость, неугасимым костром опаляя сердце. Цеппи заставил его поверить, что он снова с ней расстанется, и на этот раз — навечно; сегодня Локк впервые остро ощутил свою беспомощность в безвыходной ситуации.

— Я больше никогда не проиграю, — веско произнёс он, будто найдя решение сложной арифметической задачи, а потом крикнул во всё горло, так, чтобы его услышали все в Каморре:

— Я БОЛЬШЕ НИКОГДА НЕ ПРОИГРАЮ!

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