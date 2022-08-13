«Та, что стала Солнцем»: император Китая, вы женщина?

«Та, что стала Солнцем» — неожиданно зрелая для дебюта книга. Она относится к историческому фэнтези, в котором сверхъестественного не так уж много — появление призраков, да подтверждённое чудесным пламенем право стоять во главе Империи, дарованное Небесами. А ещё поступки главных героев в романе во многом определяются тем, что, как они считают, подумают о них боги и предки. И есть тут ещё важное допущение, которое не имеет отношения к фэнтези. Главный герой истории — первый император династии Мин, бывший крестьянин и монах, присоединившийся к восстанию против монгольского владычества и достигший невообразимых высот. Вот только в интерпретации Шелли Паркер-Чан это не герой, а героиня. Девушка, «забравшая себе» судьбу умершего брата. Судьбу, которая обещает величие.

Про сюжет

Героиня, которую автор поначалу называет просто «девочка», растёт в обычной крестьянской семьи во времена большого голода. Когда она была совсем маленькой, отец привёл их с братом к провидцу — так они узнали, что мальчику предначертано величие, тогда как судьба девочки остаться «ничем». «Голод» в их истории тоже не просто слово, Паркер-Чан ясно даёт нам понять, как далеко он может завести, когда отец пытается выдать героиню бандитам, лишь бы у его семьи не забрали последние крохи. Но отец и брат погибают, а воля девочки оказывается достаточно сильна, чтобы похоронить их обоих и отправиться в монастырь, которому был обещан её брат.

Героиня берет себе его имя, Чжу Чонба, и решает в придачу к имени похитить и его судьбу. Решимость её крепнет постепенно, поначалу девочка просто держится за жизнь, но чем дальше движется история, тем отчаяннее становятся амбиции Чжу. Когда монастырь разоряют, влекомая мечтой о величии, героиня присоединяется к восстанию Красных повязок. Уже в первой половине книги она обнаруживает в себе уверенность, что однажды получит Небесный Мандат — то самое священное право стоять во главе народа, даруемое мистическим огнём.

Вот только с момента гибели своей семьи Чжу видит призраков. Постепенно они становятся неотъемлемой частью ее существования, тенью на краю зрения. Но, должно быть, их тревожное присутствие имеет какой-то скрытый смысл.

Чего ждать от романа?

«Та, что стала Солнцем» — первая часть запланированной дилогии. То есть продолжения ждать придётся, но это не многотомный цикл, а относительно лаконичное произведение. Личность автора, кстати, сама по себе представляет интерес. Шелли Паркер-Чан бывший дипломат и советник по международному развитию, почти десять лет она занималась вопросами прав человека в Юго-Восточной Азии. Рассказывая о войне двух наций, чья судьба туго переплелась в тот период истории, она показывает обе стороны конфликта, а также истории различных людей на его фоне. Евнух, ставший генералом на службе у монголов, убивших всю его семью. Вдовы губернатора укреплённого города, которая решается занять место мужа, хотя это кажется немыслимым. Монаха, который оказывается предводителем бандитов после разорения своего монастыря.

Историческая составляющая романа отличается высокой степенью достоверности. Культура и атмосфера той эпохи воссозданы так ювелирно, что в них очень легко погрузиться с головой.

Воины и серые кардиналы

Несмотря на то, что события разворачиваются в разгар восстания и без сражений в романе не обойдётся, Паркер-Чан пишет скорее о том, кто руководит империями, чем о войне. Военачальники, министры и те, кто оказывается у власти в смутные времена. Шелли Паркер-Чан пишет о борьбе за власть, где бывает непросто уследить за движением фигур. Автору удаётся эффектно показать, что все они остаются людьми, со своими слабостями и мотивами. И в то же время, едва ли кому-то из них удаётся избежать определённого расчеловечивания, когда приходится привыкнуть жертвовать другими людьми…

Первый раз Чжу Чонба сталкивается с этим ещё в монастыре, когда страх быть разоблачённой заставляет её жестоко подставить одного из своих наставников. И этот поступок приводит к последствиям, неожиданным для неё самой. Но дальше куда больший страх и разгорающееся желание толкают героиню на куда более неоднозначные поступки. «Та, что стала Солнцем» — история о сложных временах, где нет чёрного и белого. Есть столкновение амбиций и парадигм, взглядов на то, какой должна быть власть. Один из интересных героев — господин Ван, полукровка и приёмный сын Великого князя Хэнань, учёный и счетовод, который вырос в культуре военных, а потому окружающие презирают его из-за его занятий. Он невероятно умён и смекалист, и оттого по-своему опасен для других персонажей по обе стороны конфликта. И в то же время у него своя правда, которую человек из сегодняшнего, более цивилизованного времени, может найти близкой себе.

Красные повязки и первый Император династии Мин

Восстание Красных повязок действительно вспыхнуло в Китае в середине XIV века, когда происходит действие романа. Движение было направлено против владычества монгольской империи Юань и привело к восстановлению независимости Китая и установлению новой династии Мин. Интересно, что Чжу Юаньчжан, тот самый первый Император династии Мин и прототип Чжу Чонба, после становления избавился практически ото всех своих бывших соратников. Да и до этого, можно сказать, шёл к власти «по головам». В первом романе мы уже видим склонность действовать подобным образом и у Чжу Чонба, решившей достигнуть величия любой ценой. Но значит ли это, что мы можем догадываться, как закончится история?

Все-таки между героиней романа и реальным основателем династии Мин уже есть определённые отличия. Монастырь, в котором он воспитывался, закрылся из-за нехватки средств, тогда как обитель в «Той, что стала Солнцем», уничтожили монголы за отказ платить повышенную дань. Кроме того, Чжу Юаньчжан после закрытия монастыря был вынужден попрошайничать и даже присоединился к бандитской шайке, а героиню романа ждёт быстрое, пусть и нелёгкое восхождение. Не говоря о том, что уже в этой книге есть намёки — временами Чжу приходится выбирать пути, которые не выбрал бы её брат. Призраки, преследующие её с детства, начинают спрашивать: «Кто ты?». Что будет, когда Небеса или другие силы, ответственные за судьбу, разоблачат обман?

Каким бы ни был авторский замысел, следить за сюжетом из-за «историчности» романа становится только увлекательнее, будто чтение становится решением причудливой головоломки.

Желание — причина всех страданий

Это простое учение из монастыря становится одним из центральных вопросов сюжета. Действительно ли желание — причина всех страданий? Как далеко оно может завести человека? Но какова жизнь без желаний? Речь идёт не о суетных порывах, но о том, что герои ставят целью своей жизни, ради чего приносят в жертву жизни других и совершают невозможное. Действительно, нередко в романе это будет приносить им много боли. «Та, что стала Солнцем» — отличная книга для тех, кто любит наблюдать за неоднозначными героями, которые делают невозможные выборы и расплачиваются за них. Паркер-Чан принадлежит к числу авторов беспощадных по отношению к своим персонажам, и любая победа, благодаря которой кто-то взлетает выше, обернётся неприятностями для другого героя и напомнит читателям, каким болезненным может быть однажды падение.