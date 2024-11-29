Брайан Макклеллан «В тени молнии». В мире стеклянной магии

Американский писатель Брайан Макклеллан обрёл известность благодаря трилогии «Пороховой маг» — фэнтези в антураже, напоминающем Европу XVIII века.

Там автор показал себя старательным учеником Брендона Сандерсона: именно его

курсы открыли Макклеллану дорогу в мир большой литературы. Заимствованных

элементов было много — и необычная магическая система, и яркий мир, и динамичный сюжет с обилием твистов. Поэтому романы выглядели небезынтересными, но откровенно несамостоятельными.









В новом цикле, первой книгой которого и стал роман «В тени молнии», Макклеллан вроде бы делает шаг в сторону авторской самобытности… но шаг этот оказывается небольшим. Создаётся впечатление, что писатель боится далеко отойти от успешной «формулы Сандерсона», подгоняя задумку и героев под лекала учителя. В результате история увязает в самоповторах — те, кто читал «Порохового мага» или «Рождённого туманом», найдут здесь немало знакомых черт. Да, местная боевая магия теперь основана не на порохе, а на стекле и чуть более разнообразна в применении — но она всё ещё слишком сильно напоминает алломантию, чтобы быть оригинальной. Кроме того, некоторые типажи героев перекочевали в роман из предыдущей работы автора почти без изменений — словно ему было жаль отказываться от удачных находок.





Впрочем, назвать «В тени молнии» безусловно вторичной поделкой, не стоящей внимания, всё же нельзя. Кое-какую работу над ошибками Макклеллан провёл: сюжет (за исключением концовки) стал гораздо более продуманным и плавным. Темп повествования выдержан хорошо: динамичные, отлично прописанные экшен-сцены органично сменяются закрученными интригами и спокойными бытовыми эпизодами, позволяющими лучше прочувствовать характеры персонажей. Три сюжетные линии — вражда Оссанской империи с соседним городом-государством, расследование убийства и тайна создания прибора, позволяющего преодолеть дефицит магического стекла, — переплетены достаточно умело, чтобы не мешать друг другу и развиваться с одинаковой скоростью. Роман вполне может увлечь — тут ровно столько загадок, опасностей и неожиданных поворотов, сколько необходимо, чтобы от текста не захотелось отрываться вплоть до финала.





В немалой степени этому помогают герои. Четыре центральных действующих лица получились очень разными, но при этом живыми — каждый из них несёт за плечами груз прошлых ошибок, которые уже нельзя исправить. Некоторым, как бывшему стратегу и стекольному магу Демиру Граппе, он мешает двигаться вперёд — а других, как одарённую создательницу волшебного стекла Тессу, лишь подталкивает к новым свершениям. У всех есть выбор — сбежать от проблем или вступить в рискованную игру, где ставкой может оказаться жизнь,— и все делают его, исходя из собственных мотивов. В том, что касается психологизма, надо отдать писателю должное — его героям, со всеми их слабостями и недостатками, веришь и сопереживаешь.



