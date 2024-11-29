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#рецензии на книги#эпическое фэнтези

Брайан Макклеллан «В тени молнии». В мире стеклянной магии

Мария Лебеденко
4 декабря 10:00
139
3 минуты на чтение
Оссанская Империя зависит от стекла. С помощью его магии можно делать что угодно: увеличивать выносливость, лечить раны и даже сводить людей с ума. Волшебство необходимо и простым гражданам, и членам могущественных гильдий, которые управляют государством железной рукой. Но вот беда — кажется, стекло кончается…
Brian McClellan
In the Shadow of Lightning
Роман
Жанр: эпическое фэнтези
Выход оригинала: 2022
Художник: И. Кучма
Переводчик: Н. Маслова
Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2024
Серия: «Звезды новой фэнтези»
Возрастной рейтинг: 16+
736 с., 3000 экз.
Похоже на:
Брендон Сандерсон «Пепел и сталь»
Джанго Векслер «Тысяча имён»
Американский писатель Брайан Макклеллан обрёл известность благодаря трилогии «Пороховой маг» — фэнтези в антураже, напоминающем Европу XVIII века. Там автор показал себя старательным учеником Брендона Сандерсона: именно его курсы открыли Макклеллану дорогу в мир большой литературы. Заимствованных элементов было много — и необычная магическая система, и яркий мир, и динамичный сюжет с обилием твистов. Поэтому романы выглядели небезынтересными, но откровенно несамостоятельными.

В новом цикле, первой книгой которого и стал роман «В тени молнии», Макклеллан вроде бы делает шаг в сторону авторской самобытности… но шаг этот оказывается небольшим. Создаётся впечатление, что писатель боится далеко отойти от успешной «формулы Сандерсона», подгоняя задумку и героев под лекала учителя. В результате история увязает в самоповторах — те, кто читал «Порохового мага» или «Рождённого туманом», найдут здесь немало знакомых черт. Да, местная боевая магия теперь основана не на порохе, а на стекле и чуть более разнообразна в применении — но она всё ещё слишком сильно напоминает алломантию, чтобы быть оригинальной. Кроме того, некоторые типажи героев перекочевали в роман из предыдущей работы автора почти без изменений — словно ему было жаль отказываться от удачных находок.

Впрочем, назвать «В тени молнии» безусловно вторичной поделкой, не стоящей внимания, всё же нельзя. Кое-какую работу над ошибками Макклеллан провёл: сюжет (за исключением концовки) стал гораздо более продуманным и плавным. Темп повествования выдержан хорошо: динамичные, отлично прописанные экшен-сцены органично сменяются закрученными интригами и спокойными бытовыми эпизодами, позволяющими лучше прочувствовать характеры персонажей. Три сюжетные линии — вражда Оссанской империи с соседним городом-государством, расследование убийства и тайна создания прибора, позволяющего преодолеть дефицит магического стекла, — переплетены достаточно умело, чтобы не мешать друг другу и развиваться с одинаковой скоростью. Роман вполне может увлечь — тут ровно столько загадок, опасностей и неожиданных поворотов, сколько необходимо, чтобы от текста не захотелось отрываться вплоть до финала.

В немалой степени этому помогают герои. Четыре центральных действующих лица получились очень разными, но при этом живыми — каждый из них несёт за плечами груз прошлых ошибок, которые уже нельзя исправить. Некоторым, как бывшему стратегу и стекольному магу Демиру Граппе, он мешает двигаться вперёд — а других, как одарённую создательницу волшебного стекла Тессу, лишь подталкивает к новым свершениям. У всех есть выбор — сбежать от проблем или вступить в рискованную игру, где ставкой может оказаться жизнь,— и все делают его, исходя из собственных мотивов. В том, что касается психологизма, надо отдать писателю должное — его героям, со всеми их слабостями и недостатками, веришь и сопереживаешь.

Словно для того, чтобы ещё больше усилить связь с персонажами, в русское издание добавлена повесть «Монтего», действие которой происходит за девятнадцать лет до событий «В тени молнии». Титульный Малыш Монтего в романе играл лишь второстепенную роль. Однако получился он интересным — непобедимый боец, верный друг и ироничный интеллектуал, прячущий острый ум за внешностью громилы с большой дороги. Чувствовалось, что он пережил немало захватывающих событий — и повесть рассказывает о самом начале его пути. Приятное дополнение к основной истории — особенно для тех читателей, которые успели проникнуться героями, созданными воображением Макклеллана.
Итог: неплохо написанный, динамичный роман, которому не хватает чуть-чуть оригинальности, чтобы стать по-настоящему хорошим. Впрочем, если вы не читали ни книг Брендона Сандерсона, ни предыдущих работ автора, то «В тени молнии» сможет доставить вам удовольствие.

По стопам мэтра

В 19 лет Брайан Макклеллан поступил в Университет Бригема Янга (штат Юта), где присоединился к курсам писательского мастерства Брендона Сандерсона. Каждую неделю по три часа в течении года Сандерсон натаскивал студентов — похоже, не зря.

Он метался в кровавом танце между охваченными паникой животными, увертываясь от лошадиных копыт, уклоняясь от мечей, отскакивая от копий. Меч плясал у него в руках, рубя в куски всё, что оказалось рядом, — чужие руки, ноги в сапогах, стремена, ноги с копытами. Острейшее лезвие его меча отрезало бесчисленное множество лошадиных ног.


Ржание этих лошадей он потом будет слышать неделями. Как всегда.

Брайан Макклеллан «В тени молнии»

7

оценка

Стоит ли читать?

Да — особенно если вы не знакомы с циклом Макклеллана «Пороховой маг».

Удачно

  • ровный темп
  • захватывающие боевые сцены
  • проработанные герои

Неудачно

  • неоригинальная магическая система
  • самоповторы
  • финал

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Мария Лебеденко

Поэт, книгочей, олдскульщик, поклонница мрачняка во всех проявлениях. Любит странное и то, что ещё страньше.

#рецензии на книги#эпическое фэнтези
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