Главные фантастические комиксы конца 2021, вышедшие на русском

За три осенних месяца издательства обеспечили нас отличным запасом комиксов на зиму и отменной подборкой идей для подарков на праздники. Комикс по вселенной Cyberpunk 2077, авторские европейские графические романы, наш ответ «Шэдоурану» и «Сказкам», куча необычных артбуков и многое другое — в нашем дайджесте.

Cyberpunk 2077. Том 1. Траума тим

Если вам (как и мне) надоело ждать, пока Cyberpunk 2077 излечат от всех багов, чтобы наконец-то нормально поиграть, можно погрузиться во вселенную игры с помощью рисованных историй.

Первый том серии рассказывает о буднях «Траума тим» — медицинской военизированной компании, оказывающей медуслуги тем, кому они по карману. Младший специалист по оказанию неотложной помощи Надя чудом выживает в перестрелке на одной из спасательных операций. И вот на новом вызове выясняется, что богатый клиент, которого надо вытащить из набитого бандитами небоскрёба, виновен в гибели её коллег.

Автор тома Каллен Банн — постоянный комиксист Marvel, работавший над самыми разными сериями издательства, от «Людей X» и «Дэдпула» до «Звёздных войн».

Кот раввина

Серия остроумных графических романов Джоанна Сфара, признание в любви к культуре и людям Алжира XX века. Однажды один алжирский кот съел любимого попугая своей хозяйки, обрёл дар речи и даже решил пройти бар-мицву! Сказочные на первый взгляд, истории Сфара поднимают вопросы этнического самосознания, ксенофобии, расизма и противоречий иудаизма. В начале двухтысячных по мотивам комикса было поставлено несколько пьес, а в 2011 году по нему сняли полнометражный мультфильм. В российское издание вошли пять историй: «Бар-мицва», «Львиный король Малка», «Исход», «Рай на Земле» и «Африканский Иерусалим».

Сказки Гамаюн

У комикса от художника и дизайнера Александра Уткина необычная история. В 2015 году Уткин предложил начатые «Сказки» российским издательствам, но индустрия была не готова опубликовать работу неизвестного отечественного автора. Тогда Александр обратился в британское издательство — и комикс ждал оглушительный успех. «Сказки Гамаюн» собрали премии Айснера, фестиваля в Ангулеме, Французской ассоциации критиков и журналистов в области комиксов, специальное упоминание на Болонской книжной ярмарке; получили издание на английском, французском, испанском языках. Как ни иронично, комикс по мотивам русских народных сказок издан в России только в этом году.

Подробнее о комиксе «Сказки Гамаюн»: комикс по русским сказкам, прославившийся на Западе Не странно ли, что в стольких сказках были Иванушки-дурачки и Василисы Премудрые, но каждый раз это как будто другие герои?

Четвёртая сила

Иногда, если очень нравится книга или комикс, начинаешь искать, что бы такого почитать с похожей атмосферой. Любителям Warhammer и «Метабаронов» Ходоровски долго искать не надо, потому что Fanzon выпустило серию одного из художников комиксов о метабаронах, Хуана Хименеса. «Четвёртая сила» идейно и концептуально очень похожа на его работы с Ходоровски, не менее эпична и брутальна.

Молодой пилот участвует в космической войне и не знает, что является частью эксперимента по созданию абсолютного оружия. Властители галактики пойдут на всё, чтобы захватить ту, что должна стать Четвёртой силой, которая переломит ход сражения. В омнибус вошли все четыре оригинальных тома.

Неблагие времена

Помните, был такой юмористический комикс «Кожа да кости»? Так вот, забудьте, потому что его автор, Мария Пономарёва, давно поставила в нём логическую точку и перешла к другим темам. Серия «Неблагие времена» — детально нарисованный, захватывающий фэнтези-детектив в духе Shadowrun, фильма «Яркость», графроманов «Сказки» и сериала «Карнивал Роу».

Земля в том виде, какой мы знаем её, давно перестала существовать, после того как её заполонили магические создания всех видов и сортов, доселе известные только по полузабытым мифам и преданиям. Тролли и феи быстро прибрали власть к рукам и погрузили мир в коррупционный ад. Джуда Бишоп, главный редактор жёлтой газеты «Неблагие времена», трудится в поте лица, чтобы осветить бесчинства очередного толстосума и подзаработать на этой сенсации деньжат. Но одна история задела Джуду за живое — в «квартале красных фонарей» начали таинственно пропадать «ночные бабочки». Журналист берётся за расследование. На данный момент вышло три выпуска серии.

Негалиод

Соскучились по эпическим BD? Звезда осеннего сезона в этой области — «Негалиод». Его автор, француз Венсан Перрио, не раз получал призы на фестивале комиксов в Ангулеме. «Негалиод» — авторская научно-фантастическая сага, вдохновлённая легендарным Мёбиусом, но тем не менее очень самобытная.

Мир «Негалиода» — это далёкое будущее человечества, своими экспериментами изменившего климат Земли до неузнаваемости. Теперь по огромным прериям бродят стада динозавров, а люди либо выбирают жизнь вольных погонщиков, либо обитают высоко над землёй в многоуровневых высокотехнологичных городах-станциях, управляемых искусственным интеллектом. Диноранчеры вынуждены бороться за каждую каплю влаги, а горожане получают воды в достатке, но должны подчиняться приказам власти. Назревает революция, в эпицентр которой втянут молодой пастух Жарри Чапальт, умеющий говорить с динозаврами. Но благие цели повстанцев оказываются на деле совсем не тем, чем кажутся.

Первый том «Негалиода» ощущается самостоятельным произведением, хоть и оставляет мощный задел на другие части и больше задаёт вопросы, чем даёт ответы. Несмотря на большую долю экшена в сюжете, в «Негалиоде» много и философского. Через рефлексию персонажей и через свой основной художественный прием — циклопические постапокалиптические панорамы — Перрио исследует глубокую тему человеческой свободы и разобщённости.

Манга

Стон сливной трубы

Часто совершенно обыденные вещи иррационально пугают. Тёмное пространство под диваном, тень от дерева за окном, отверстие слива в раковине… Король ужаса Дзюндзи Ито продолжает пугать российских читателей своими фантастическими кошмарными притчами. В сборник «Стон сливной трубы» вошли 8 хоррор-рассказов по мотивам городских легенд.

WoW. Маг

«АСТ» продолжает издание манги сценариста Ричарда Кнаака. За графическую составляющую «Мага» ответственен мангака Рё Каваками, также рисовавший истории в сборниках «Легенды».

Молодому Аодану совсем не хочется перенимать фамильное ремесло воина и паладина. Юноша мечтает стать магом. Вопреки отцовской воле, он отправляется учиться магии в город Даларан. Когда на город нападает стая синих драконов, Аодан встречает своего дядю-преступника — мага Кревана. Креван берёт парня под опеку, и обучение боем начинается.

Артбуки и иллюстрированные книги

Сказки подлунного мира

Всё чаще российские издательства обращают внимание на произведения современных художников, находящиеся на жанровой границе между комиксом, артбуком и иллюстрированным романом. Книга художницы из США Йоши Йошитани — яркий представитель такого межжанрового издания. Внутри — 78 сказок и легенд народов мира и иллюстраций к ним.

Назвать именно сборником сказок книгу всё же нельзя — истории занимают по страничке и очень кратко пересказаны. Главенствуют здесь сочные иллюстрации Йошитани. Каждая из картин отсылает к карте Таро, и неспроста: в комплект к книге можно приобрести одноимённый набор Таро с этими же иллюстрациями. Для тех, кто интересуется раскладами, книга станет дополнительным материалом для символической трактовки, а для всех любителей крутых иллюстраций, сказок и мифов — просто источником эстетического наслаждения.

Лабиринт

Абсолютно новое произведение Саймона Столенхага, никак не касающееся мира Петли. Иллюстрированная повесть рассказывает о выживании на планете после некой катастрофы. По разрушенному пустынному миру путешествует восьмиколёсный мобиль с тремя пассажирами: двумя учёными и мальчиком Чарли. Скитальцы направляются к таинственному бункеру, чтобы поселиться в нём и исследовать причины конца света.

Легенда о волках: Артбук

В мире победившего 3D двухмерная полнометражная анимация — на вес золота. Поэтому каждая новая работа студии Cartoon Saloon пополняет ряды классики чуть ли не сразу. «Легенда о волках» не стала исключением. Эту добрую душевную историю о дружбе и храбрости, потрясшую нас визуальным стилем, хочется пересматривать и перечитывать.

Летом вышел комикс, практически полностью повторяющий раскадровку мультфильма, а теперь получится заглянуть и в закулисье студии, чтобы узнать, как создавалась «Легенда». По содержательности артбук можно только похвалить — внутри подробная история концептов персонажей и окружения с комментариями создателей, интервью сотрудников студии, а также Томма Мура и Росса Стюарта — режиссёра и главного художника мультфильма.

Звёздные войны. Мандалорец. Концепты и иллюстрации. Тома 1 и 2

Не один, а целых два новых артбука, раскрывающих подробности создания сериала «Мандалорец». Издание 2020 года было сфокусировано на визуальных концепциях сцен, планет, техники и раскадровках, в этих же артбуках большое внимание уделено персонажам. В двухтомнике представлены работы большей части арт-команды, трудившейся над сериалом.