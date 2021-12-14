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    Комиксы

    Главные фантастические комиксы конца 2021, вышедшие на русском

    14 декабря 2021
    14.12.2021
    31887
    6 минут на чтение
    Главные фантастические комиксы конца 2021 года 12

    За три осенних месяца издательства обеспечили нас отличным запасом комиксов на зиму и отменной подборкой идей для подарков на праздники. Комикс по вселенной Cyberpunk 2077, авторские европейские графические романы, наш ответ «Шэдоурану» и «Сказкам», куча необычных артбуков и многое другое — в нашем дайджесте.

    Cyberpunk 2077. Том 1. Траума тим

    Главные фантастические комиксы конца 2021 года

    Если вам (как и мне) надоело ждать, пока Cyberpunk 2077 излечат от всех багов, чтобы наконец-то нормально поиграть, можно погрузиться во вселенную игры с помощью рисованных историй. 

    Первый том серии рассказывает о буднях «Траума тим» — медицинской военизированной компании, оказывающей медуслуги тем, кому они по карману. Младший специалист по оказанию неотложной помощи Надя чудом выживает в перестрелке на одной из спасательных операций. И вот на новом вызове выясняется, что богатый клиент, которого надо вытащить из набитого бандитами небоскрёба, виновен в гибели её коллег. 

    Автор тома Каллен Банн — постоянный комиксист Marvel, работавший над самыми разными сериями издательства, от «Людей X» и «Дэдпула» до «Звёздных войн».

    Кот раввина

    Главные фантастические комиксы конца 2021 года 5

    Серия остроумных графических романов Джоанна Сфара, признание в любви к культуре и людям Алжира XX века. Однажды один алжирский кот съел любимого попугая своей хозяйки, обрёл дар речи и даже решил пройти бар-мицву! Сказочные на первый взгляд, истории Сфара поднимают вопросы этнического самосознания, ксенофобии, расизма и противоречий иудаизма. В начале двухтысячных по мотивам комикса было поставлено несколько пьес, а в 2011 году по нему сняли полнометражный мультфильм. В российское издание вошли пять историй: «Бар-мицва», «Львиный король Малка», «Исход», «Рай на Земле» и «Африканский Иерусалим».

    Сказки Гамаюн

    Главные фантастические комиксы конца 2021 года 8

    У комикса от художника и дизайнера Александра Уткина необычная история. В 2015 году Уткин предложил начатые «Сказки» российским издательствам, но индустрия была не готова опубликовать работу неизвестного отечественного автора. Тогда Александр обратился в британское издательство — и комикс ждал оглушительный успех. «Сказки Гамаюн» собрали премии Айснера, фестиваля в Ангулеме, Французской ассоциации критиков и журналистов в области комиксов, специальное упоминание на Болонской книжной ярмарке; получили издание на английском, французском, испанском языках. Как ни иронично, комикс по мотивам русских народных сказок издан в России только в этом году.

    Подробнее о комиксе

    «Сказки Гамаюн»: комикс по русским сказкам, прославившийся на Западе 4

    «Сказки Гамаюн»: комикс по русским сказкам, прославившийся на Западе

     Александр Анохин |  21.10.2021

    Не странно ли, что в стольких сказках были Иванушки-дурачки и Василисы Премудрые, но каждый раз это как будто другие герои? 

    Четвёртая сила

    Главные фантастические комиксы конца 2021 года 11

    Иногда, если очень нравится книга или комикс, начинаешь искать, что бы такого почитать с похожей атмосферой. Любителям Warhammer и «Метабаронов» Ходоровски долго искать не надо, потому что Fanzon выпустило серию одного из художников комиксов о метабаронах, Хуана Хименеса. «Четвёртая сила» идейно и концептуально очень похожа на его работы с Ходоровски, не менее эпична и брутальна. 

    Молодой пилот участвует в космической войне и не знает, что является частью эксперимента по созданию абсолютного оружия. Властители галактики пойдут на всё, чтобы захватить ту, что должна стать Четвёртой силой, которая переломит ход сражения. В омнибус вошли все четыре оригинальных тома.

    Главные фантастические комиксы конца 2021 года 13

    Неблагие времена

    Главные фантастические комиксы конца 2021 года 7

    Помните, был такой юмористический комикс «Кожа да кости»? Так вот, забудьте, потому что его автор, Мария Пономарёва, давно поставила в нём логическую точку и перешла к другим темам. Серия «Неблагие времена» — детально нарисованный, захватывающий фэнтези-детектив в духе Shadowrun, фильма «Яркость», графроманов «Сказки» и сериала «Карнивал Роу». 

    Земля в том виде, какой мы знаем её, давно перестала существовать, после того как её заполонили магические создания всех видов и сортов, доселе известные только по полузабытым мифам и преданиям. Тролли и феи быстро прибрали власть к рукам и погрузили мир в коррупционный ад. Джуда Бишоп, главный редактор жёлтой газеты «Неблагие времена», трудится в поте лица, чтобы осветить бесчинства очередного толстосума и подзаработать на этой сенсации деньжат. Но одна история задела Джуду за живое — в «квартале красных фонарей» начали таинственно пропадать «ночные бабочки». Журналист берётся за расследование. На данный момент вышло три выпуска серии.

    Негалиод

    Главные фантастические комиксы конца 2021 года 3

    Соскучились по эпическим BD? Звезда осеннего сезона в этой области — «Негалиод». Его автор, француз Венсан Перрио, не раз получал призы на фестивале комиксов в Ангулеме. «Негалиод» — авторская научно-фантастическая сага, вдохновлённая легендарным Мёбиусом, но тем не менее очень самобытная.

    Мир «Негалиода» — это далёкое будущее человечества, своими экспериментами изменившего климат Земли до неузнаваемости. Теперь по огромным прериям бродят стада динозавров, а люди либо выбирают жизнь вольных погонщиков, либо обитают высоко над землёй в многоуровневых высокотехнологичных городах-станциях, управляемых искусственным интеллектом. Диноранчеры вынуждены бороться за каждую каплю влаги, а горожане получают воды в достатке, но должны подчиняться приказам власти. Назревает революция, в эпицентр которой втянут молодой пастух Жарри Чапальт, умеющий говорить с динозаврами. Но благие цели повстанцев оказываются на деле совсем не тем, чем кажутся.

    Первый том «Негалиода» ощущается самостоятельным произведением, хоть и оставляет мощный задел на другие части и больше задаёт вопросы, чем даёт ответы. Несмотря на большую долю экшена в сюжете, в «Негалиоде» много и философского. Через рефлексию персонажей и через свой основной художественный прием — циклопические постапокалиптические панорамы — Перрио исследует глубокую тему человеческой свободы и разобщённости.

    Манга

    Стон сливной трубы

    Главные фантастические комиксы конца 2021 года 10

    Часто совершенно обыденные вещи иррационально пугают. Тёмное пространство под диваном, тень от дерева за окном, отверстие слива в раковине… Король ужаса Дзюндзи Ито продолжает пугать российских читателей своими фантастическими кошмарными притчами. В сборник «Стон сливной трубы» вошли 8 хоррор-рассказов по мотивам городских легенд.

    WoW. Маг

    Главные фантастические комиксы конца 2021 года 4

    «АСТ» продолжает издание манги сценариста Ричарда Кнаака. За графическую составляющую «Мага» ответственен мангака Рё Каваками, также рисовавший истории в сборниках «Легенды».

    Молодому Аодану совсем не хочется перенимать фамильное ремесло воина и паладина. Юноша мечтает стать магом. Вопреки отцовской воле, он отправляется учиться магии в город Даларан. Когда на город нападает стая синих драконов, Аодан встречает своего дядю-преступника — мага Кревана. Креван берёт парня под опеку, и обучение боем начинается.

    Артбуки и иллюстрированные книги

    Сказки подлунного мира

    Главные фантастические комиксы конца 2021 года 14

    Всё чаще российские издательства обращают внимание на произведения современных художников, находящиеся на жанровой границе между комиксом, артбуком и иллюстрированным романом. Книга художницы из США Йоши Йошитани — яркий представитель такого межжанрового издания. Внутри — 78 сказок и легенд народов мира и иллюстраций к ним. 

    Назвать именно сборником сказок книгу всё же нельзя — истории занимают по страничке и очень кратко пересказаны. Главенствуют здесь сочные иллюстрации Йошитани. Каждая из картин отсылает к карте Таро, и неспроста: в комплект к книге можно приобрести одноимённый набор Таро с этими же иллюстрациями. Для тех, кто интересуется раскладами, книга станет дополнительным материалом для символической трактовки, а для всех любителей крутых иллюстраций, сказок и мифов — просто источником эстетического наслаждения.

    Лабиринт

    Главные фантастические комиксы конца 2021 года 9

    Абсолютно новое произведение Саймона Столенхага, никак не касающееся мира Петли. Иллюстрированная повесть рассказывает о выживании на планете после некой катастрофы. По разрушенному пустынному миру путешествует восьмиколёсный мобиль с тремя пассажирами: двумя учёными и мальчиком Чарли. Скитальцы направляются к таинственному бункеру, чтобы поселиться в нём и исследовать причины конца света.

    Легенда о волках: Артбук

    Главные фантастические комиксы конца 2021 года 6

    В мире победившего 3D двухмерная полнометражная анимация — на вес золота. Поэтому каждая новая работа студии Cartoon Saloon пополняет ряды классики чуть ли не сразу. «Легенда о волках» не стала исключением. Эту добрую душевную историю о дружбе и храбрости, потрясшую нас визуальным стилем, хочется пересматривать и перечитывать. 

    Летом вышел комикс, практически полностью повторяющий раскадровку мультфильма, а теперь получится заглянуть и в закулисье студии, чтобы узнать, как создавалась «Легенда». По содержательности артбук можно только похвалить — внутри подробная история концептов персонажей и окружения с комментариями создателей, интервью сотрудников студии, а также Томма Мура и Росса Стюарта — режиссёра и главного художника мультфильма. 

    Звёздные войны. Мандалорец. Концепты и иллюстрации. Тома 1 и 2

    Не один, а целых два новых артбука, раскрывающих подробности создания сериала «Мандалорец». Издание 2020 года было сфокусировано на визуальных концепциях сцен, планет, техники и раскадровках, в этих же артбуках большое внимание уделено персонажам. В двухтомнике представлены работы большей части арт-команды, трудившейся над сериалом. 

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    Автор
    Геймер и комиксовед. Пишет о фантастике во всех её проявлениях.

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