Новый год не за горами, и благодаря издательствам нам есть, что положить под ёлку себе, друзьям и родным. В нашей подборке новых комиксов — тома по игровым вселенным The Last of Us, God of War, Bloodborn, Аnthem и Life Is Strange, свежая часть «Ключей Локков», «Нимона», 10-й том «Песочного человека» и много других ярких релизов.

Новые серии

Лига выдающихся джентльменов. Трилогия Немо

Комиксы: ноябрь-декабрь 2019. Фантастика и фэнтези 10

Любите «Лигу выдающихся джентльменов» и скучали по её героям? К счастью, Алан Мур и Кевин О’Нил решились расширить горизонты своей вселенной, сотканной из сюжетов фантастических книг конца XIX — начала XX веков. Теперь в центре повествования дочь капитана Немо — королева пиратов Джанни Немо. Ей и её команде предстоит столкнуться с космическими ужасами Антарктики, механическими монстрами метрополисов и тропическими тиранами.

Мешки (или история о них)

Комиксы: ноябрь-декабрь 2019. Фантастика и фэнтези

Наверняка вы знакомы с потрясающим мультсериалом «По ту сторону изгороди». Его создатель Патрик МакХейл ещё и рисует отличные комиксы! «Мешки (или история о них)» — фантасмагоричный, но добрый и человечный рассказ о дружбе и одиночестве. У Джона Моттса пропала любимая собака Бет. Её нет ­ни дома, ни во дворе, ни в городе. Джон понимает, что должен идти в темный лес, чтобы узнать, что случилось с Бет.

Клаус. Новые приключения Санта-Клауса

К зимним праздникам «Эксмо» подарило нам брутальный графический роман Гранта Моррисона о «настоящем» Санта-Клаусе — не бородатом весельчаке с фургончиком Кока-Колы, а суровом воителе, чей образ восходит к викингам и сибирским шаманам. Книга напоминает работы Геймана и Брома и еще раз переосмысляет Рождество и образы мифических существ и богов в современности.

Нимона

Комиксы: ноябрь-декабрь 2019. Фантастика и фэнтези 27

Готовится к выходу пародийное фентези, снискавшее сначала бешеную популярность в виде веб-комикса, а затем и печатного издания (в 2022 году даже обещают выпустить полнометражный мультфильм по мотивам). Нимона — девушка, решившая устроиться в услужение злодею Баллистеру Черносерду. Героиня умеет менять облик и превращаться в самых невероятных существ — например, в акулу. Из легкой комедии, высмеивающей жанровые штампы, «Нимона» эволюционирует в довольно серьезную историю о взрослении и дружбе.

Эфир. Смерть последней золотой вспышки

Комиксы: ноябрь-декабрь 2019. Фантастика и фэнтези 2

Авторская серия сценариста Мэтта Киндта (MIND MGMT, DEPT. H) и художника Дэвида Рубина («Боевой Парень»). Подобно сериалу «Карнивал Роу» и фильму «Яркость» комикс развивает популярную тему пересечения рационального мира людей и хаотичного волшебного мира. Бун Диас — межпространственный исследователь, ученый с Земли. В магическом мире Эфира он расследует преступления при помощи научного подхода и отрицания сверхъестественного. Диас верит, что хладнокровный убийца прежде всего убийца, даже если это фея или гоблин. В российское издание вошли выпуски 1–5 оригинальной серии.

Вельзевуллы

Комиксы: ноябрь-декабрь 2019. Фантастика и фэнтези 28

Блистательная комедия от финского автора о буднях блэк-металлиста и его семейки. Это стрипы в духе незабвенной «Неми», только в «Вельзевуллах» действительно есть место магии — герои то и дело вызывают демонов или отправляются в Ад на каникулы.

Три тени

Комиксы: ноябрь-декабрь 2019. Фантастика и фэнтези 25

Метафорический, очень грустный, но удивительно светлый графический роман Сириля Педрозы на сложную тему — потеря ребенка. Луи, его жена Лиза и их маленький сын Жоакин счастливо живут в небольшом домике вдали от шума и суеты. Но однажды на холме появляются три всадника-тени. Посреди ночи они едва не похищают Жоакина. Тогда родители понимают: всадники пришли за их сыном, чтобы забрать его навсегда… Отец и мать готовы пойти на все, чтобы спасти сына — от колдовства до бегства в далекие края. Но Тени — это сама судьба.

Зов Ктулху

Комиксы: ноябрь-декабрь 2019. Фантастика и фэнтези 6

Очередная графическая антология из семи рассказов по произведениям Лавкрафта.
Кошмары вселенной, являющиеся в ночи, немыслимая жуть морских глубин — все составляющие Древнего ужаса в наличии.

Алиса в стране чудес

Комиксы: ноябрь-декабрь 2019. Фантастика и фэнтези 29

Графический роман по фильму Тима Бёртона, как понятно из названия, повторяет сюжет картины Disney. История в исполнении сценариста и иллюстраторов Алессандро Феррари, Марики Феррари и Массимилиано Нарциссо во многом выигрывает у фильма и выглядит динамичнее, харизматичнее и богаче.

Годзилла в Аду

Комиксы: ноябрь-декабрь 2019. Фантастика и фэнтези 30

Годзилла громит Ад — что тут еще скажешь? Межавторский цикл в жанре pulp fiction включает в себя 5 мини-историй о легендарном монстре.

Продолжения

Песочный человек. Том 10. Бдение

Комиксы: ноябрь-декабрь 2019. Фантастика и фэнтези 17

Финальный том легендарной серии «Песочный человек» — великое «пробуждение», в которой читатели узнают ценность жертвы Морфея и проснутся вместе со всем миром навстречу чему-то большему. В том вошли предисловия и заключительные слова создателей, биографии, хронология серии, а также послесловие из 75-го выпуска «Сэндмена», не вошедшее в книжное издание.

Сказки. Том 8

Комиксы: ноябрь-декабрь 2019. Фантастика и фэнтези 3

Великолепная вариация на тему классических сказок от Билла Уиллингхэма продолжает выходить на русском. Восьмая книга включает в себя историю «Славный принц» (выпуски 60–63 и 65–69), предисловие Тарана Киллама и дополнительные материалы из блокнота художника серии Марка Бэкингхэма.

Ключи Локков. Том 4. Ключи от королевства

Комиксы: ноябрь-декабрь 2019. Фантастика и фэнтези 8

Еще один подарок для любителей мистических ужасов — четвёртый том «Ключей Локков» от блистательного тандема Джо Хилла и Габриэля Родригеза. Дети Локков обжились в особняке и привыкли к таинственным ключам, несущим трагедии. Но они явно не готовы к опасности в лице Лукаса Караваджо, продолжающего охоту за ключом от чёрной двери.

Звёздные Войны. Официальная коллекция комиксов №41 — X-Истребитель: Разбойная эскадрилья. Части 2, 3, 4, 5

Выход большой подсерии о Разбойной эскадрилье завершен. В тома вошли несколько арок, расширяющих историю постимперского периода старого канона. Арки «Призрачная афера» и «Поле битвы: Татуин» рассказывают о битвах за планеты Мрлсст и Татуин. Серия «Принцесса-воин» поместит бравых пилотов в круговорот роялистского конфликта. «Реквием по разбойнику» затянет читателей в настоящий шпионский боевик. В арке «На службе Империи» Ведж Антиллес столкнется с имперскими асами лучшего пилота Империи барона Фела, сингл «Восхождение Фела» расскажет о становлении последнего, а в арке «Семейные узы» Разбойной эскадрилье придется объединиться с имперцами. В пятую книгу вошли комиксы о противостоянии Разбойной эскадрильи и жестокой имперской военачальницы Исанн Айсард.

Звёздные войны. Официальная коллекция комиксов. Том 44. Боба Фетт, часть 1

Комиксы: ноябрь-декабрь 2019. Фантастика и фэнтези 22

К выходу сериала «Мандалорец» издательство DeAgostini порадовало фанатов первым сборником комиксов о знаменитом охотнике за головами из Далекой Галактики. Под обложкой — секретная миссия, которую Боба Фетт получает от самого Дарта Вейдера за три года до событий «Новой надежды» и погоня за легендарным сокровищем, йавиннской василикой, в которой помимо Фетта участвуют Хан Соло, Лэндо Калриссиан и другие именитые наемники.

Великая Агония. Том 3

Комиксы: ноябрь-декабрь 2019. Фантастика и фэнтези 31

Под занавес года появится третий том российского графического романа в жанре фэнтези. Авторы обещают наконец рассказать о том, что произошло при встрече с легендарным варваром Тромом, сильнее раскрыть персонажей и показать шокирующую сцену сражения.

Рик и Морти: Виндикаторы, Кромбопулос Майкл, Против Dungeons & Dragons, Мир глазами Рика, Огурчик Рик, Сонный Гэри

В честь нового сезона мульсериала на нас обрушился небольшой ливень из релизов про… нет, не только про гениального деда-алкоголика и его внука. Героями выпусков «Виндикаторы» и «Кромбопулос Майкл» стали полюбившиеся зрителям персонажи второго плана. А вот комикс-пародия «Рик и Морти против Dungeons & Dragons» снова выводит вперед Морти и Рика Санчеса и наверняка понравится любителям DnD. Ещё три новых истории про мир глазами Рика, сны Гэри и эпические приключения Рика-Огурчика обещают выпустить после 20 декабря.

Гарфилд. Том 2

Комиксы: ноябрь-декабрь 2019. Фантастика и фэнтези 4

Комиксе о коте Гарфилде Джима Дэвиса дебютировали в 1978 году и с тех пор завоевали весь мир. «Фабрика комиксов» продолжает знакомить с толстым любителем лазаньи тех, кто еще не успел приобщиться к его фирменному ироничному юмору.

Ходячие мертвецы. Том 32. Покойся с миром

Поклонники «Ходячих» и коллекционеры могут вздохнуть спокойно — перед нами последний том основной серии. Под обложкой скрывается драматичная развязка, расставание с полюбившимися персонажами и неоднозначный финал.

Комиксы по играм

Anthem. Сильнейшие

Комиксы: ноябрь-декабрь 2019. Фантастика и фэнтези 32

Приквел игры от BioWare расскажет историю о храбрости и самопожертвовании, а также о ценности уз, которые связывают людей. Юный Кисмет — единственный, кому удаётся выжить после атаки насекомоподобных «шрамов». В стенах форта Тарсис он знакомится с девочкой Яни. Несмотря на их различия, они растут вместе и постепенно становятся близки, как брат и сестра. Яни готовится стать пилотом джавелина, а Кисмет вступает в ряды загадочных Оракулов. Приближается война с Доминионом, и когда придут враги, их узы ждёт серьёзная проверка на прочность.

Bloodborne. Том 3. Воронья песнь

Комиксы: ноябрь-декабрь 2019. Фантастика и фэнтези 1

АСТ продолжает издание графических романов по мотивам игры Bloodborne. Город Ярнам изнемогает от ужасной болезни, порождающей кровавых чудовищ, которых должны уничтожать охотники. Ворона Эйлин бродит по городу в поисках тех охотников, которые поддались проклятию древней крови. Впрочем, безумие и злоба близки и самой Эйлин…

God of War

Комиксы: ноябрь-декабрь 2019. Фантастика и фэнтези 5

В омнибус God of War вошли первые 4 выпуска оригинальных комиксов, рассказывающих о событиях, предшествующих последней игре серии. Мы узнаем, что делал Кратос после победы над богами Олимпа на севере, как завел семью и как боролся со своим неугасающим гневом (спойлер: не очень успешно).

The Last of Us. Американские мечты

Комиксы: ноябрь-декабрь 2019. Фантастика и фэнтези 33

Долгожданная история девочки Эли, расширяющая постапокалиптическую вселенную игры The Last of Us. Над комиксом работали ведущий сценарист TLOU Нил Дракманн и ведущий художник Фейт Эрин Хикс. Девятнадцать лет назад вспышка инфекции гриба кордицепса погубила большую часть населения планеты. Тринадцатилетняя Элли начинает новую жизнь под опекой военной школы-интерната в одной из немногих карантинных зон. Там она знакомится с Райли и отправляется в опасное путешествие во внешний мир, наполненный грибами-зомби и агрессивными выжившими.

Life Is Strange. Волны

Комиксы: ноябрь-декабрь 2019. Фантастика и фэнтези 7

Продолжение популярной игры. Макс Колфилд нужно привыкнуть к жизни в новой реальности. Она встречает новую Хлою, а Рейчел Эмбер здесь никогда не исчезала. Однажды Макс знакомится с таинственным парнем, обладающим уникальным даром, и кто знает, к чему приведёт их знакомство?

Minecraft. Истории из Верхнего мира

Комиксы: ноябрь-декабрь 2019. Фантастика и фэнтези 9

Внутри сборника — захватывающее путешествие по Верхнему миру вселенной Minecraft. Читателей ждут сюжеты про ведьму и разбойника, коварного грифера, отважных искателей приключений, которые только начали знакомство с Верхним миром, и милую хрюшку, которая мешает герою построить собственную империю.

StarCraft: Солдаты

Комиксы: ноябрь-декабрь 2019. Фантастика и фэнтези 18

Второй сборник из серии комиксов по вселенной StarCraft от АСТ. В издание вошли оригинальные выпуски 1–4, которые рассказывают о лейтенанте-выпускнике Шивани Сингх, угодившему в сердце конфликта между Доминионом и Роем зергов.

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