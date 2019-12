Комиксы: ноябрь-декабрь 2019. Фантастика и фэнтези

Новый год не за горами, и благодаря издательствам нам есть, что положить под ёлку себе, друзьям и родным. В нашей подборке новых комиксов — тома по игровым вселенным The Last of Us, God of War, Bloodborn, Аnthem и Life Is Strange, свежая часть «Ключей Локков», «Нимона», 10-й том «Песочного человека» и много других ярких релизов.

Новые серии

Лига выдающихся джентльменов. Трилогия Немо

Любите «Лигу выдающихся джентльменов» и скучали по её героям? К счастью, Алан Мур и Кевин О’Нил решились расширить горизонты своей вселенной, сотканной из сюжетов фантастических книг конца XIX — начала XX веков. Теперь в центре повествования дочь капитана Немо — королева пиратов Джанни Немо. Ей и её команде предстоит столкнуться с космическими ужасами Антарктики, механическими монстрами метрополисов и тропическими тиранами.

Мешки (или история о них)

Наверняка вы знакомы с потрясающим мультсериалом «По ту сторону изгороди». Его создатель Патрик МакХейл ещё и рисует отличные комиксы! «Мешки (или история о них)» — фантасмагоричный, но добрый и человечный рассказ о дружбе и одиночестве. У Джона Моттса пропала любимая собака Бет. Её нет ­ни дома, ни во дворе, ни в городе. Джон понимает, что должен идти в темный лес, чтобы узнать, что случилось с Бет.

Клаус. Новые приключения Санта-Клауса

К зимним праздникам «Эксмо» подарило нам брутальный графический роман Гранта Моррисона о «настоящем» Санта-Клаусе — не бородатом весельчаке с фургончиком Кока-Колы, а суровом воителе, чей образ восходит к викингам и сибирским шаманам. Книга напоминает работы Геймана и Брома и еще раз переосмысляет Рождество и образы мифических существ и богов в современности.

Нимона

Готовится к выходу пародийное фентези, снискавшее сначала бешеную популярность в виде веб-комикса, а затем и печатного издания (в 2022 году даже обещают выпустить полнометражный мультфильм по мотивам). Нимона — девушка, решившая устроиться в услужение злодею Баллистеру Черносерду. Героиня умеет менять облик и превращаться в самых невероятных существ — например, в акулу. Из легкой комедии, высмеивающей жанровые штампы, «Нимона» эволюционирует в довольно серьезную историю о взрослении и дружбе.

Эфир. Смерть последней золотой вспышки

Авторская серия сценариста Мэтта Киндта (MIND MGMT, DEPT. H) и художника Дэвида Рубина («Боевой Парень»). Подобно сериалу «Карнивал Роу» и фильму «Яркость» комикс развивает популярную тему пересечения рационального мира людей и хаотичного волшебного мира. Бун Диас — межпространственный исследователь, ученый с Земли. В магическом мире Эфира он расследует преступления при помощи научного подхода и отрицания сверхъестественного. Диас верит, что хладнокровный убийца прежде всего убийца, даже если это фея или гоблин. В российское издание вошли выпуски 1–5 оригинальной серии.

Вельзевуллы

Блистательная комедия от финского автора о буднях блэк-металлиста и его семейки. Это стрипы в духе незабвенной «Неми», только в «Вельзевуллах» действительно есть место магии — герои то и дело вызывают демонов или отправляются в Ад на каникулы.

Три тени

Метафорический, очень грустный, но удивительно светлый графический роман Сириля Педрозы на сложную тему — потеря ребенка. Луи, его жена Лиза и их маленький сын Жоакин счастливо живут в небольшом домике вдали от шума и суеты. Но однажды на холме появляются три всадника-тени. Посреди ночи они едва не похищают Жоакина. Тогда родители понимают: всадники пришли за их сыном, чтобы забрать его навсегда… Отец и мать готовы пойти на все, чтобы спасти сына — от колдовства до бегства в далекие края. Но Тени — это сама судьба.

Зов Ктулху

Очередная графическая антология из семи рассказов по произведениям Лавкрафта.

Кошмары вселенной, являющиеся в ночи, немыслимая жуть морских глубин — все составляющие Древнего ужаса в наличии.

Алиса в стране чудес

Графический роман по фильму Тима Бёртона, как понятно из названия, повторяет сюжет картины Disney. История в исполнении сценариста и иллюстраторов Алессандро Феррари, Марики Феррари и Массимилиано Нарциссо во многом выигрывает у фильма и выглядит динамичнее, харизматичнее и богаче.

Годзилла в Аду

Годзилла громит Ад — что тут еще скажешь? Межавторский цикл в жанре pulp fiction включает в себя 5 мини-историй о легендарном монстре.

Продолжения

Песочный человек. Том 10. Бдение

Финальный том легендарной серии «Песочный человек» — великое «пробуждение», в которой читатели узнают ценность жертвы Морфея и проснутся вместе со всем миром навстречу чему-то большему. В том вошли предисловия и заключительные слова создателей, биографии, хронология серии, а также послесловие из 75-го выпуска «Сэндмена», не вошедшее в книжное издание.

Сказки. Том 8

Великолепная вариация на тему классических сказок от Билла Уиллингхэма продолжает выходить на русском. Восьмая книга включает в себя историю «Славный принц» (выпуски 60–63 и 65–69), предисловие Тарана Киллама и дополнительные материалы из блокнота художника серии Марка Бэкингхэма.

Ключи Локков. Том 4. Ключи от королевства

Еще один подарок для любителей мистических ужасов — четвёртый том «Ключей Локков» от блистательного тандема Джо Хилла и Габриэля Родригеза. Дети Локков обжились в особняке и привыкли к таинственным ключам, несущим трагедии. Но они явно не готовы к опасности в лице Лукаса Караваджо, продолжающего охоту за ключом от чёрной двери.

Звёздные Войны. Официальная коллекция комиксов №41 — X-Истребитель: Разбойная эскадрилья. Части 2, 3, 4, 5

Выход большой подсерии о Разбойной эскадрилье завершен. В тома вошли несколько арок, расширяющих историю постимперского периода старого канона. Арки «Призрачная афера» и «Поле битвы: Татуин» рассказывают о битвах за планеты Мрлсст и Татуин. Серия «Принцесса-воин» поместит бравых пилотов в круговорот роялистского конфликта. «Реквием по разбойнику» затянет читателей в настоящий шпионский боевик. В арке «На службе Империи» Ведж Антиллес столкнется с имперскими асами лучшего пилота Империи барона Фела, сингл «Восхождение Фела» расскажет о становлении последнего, а в арке «Семейные узы» Разбойной эскадрилье придется объединиться с имперцами. В пятую книгу вошли комиксы о противостоянии Разбойной эскадрильи и жестокой имперской военачальницы Исанн Айсард.

Звёздные войны. Официальная коллекция комиксов. Том 44. Боба Фетт, часть 1

К выходу сериала «Мандалорец» издательство DeAgostini порадовало фанатов первым сборником комиксов о знаменитом охотнике за головами из Далекой Галактики. Под обложкой — секретная миссия, которую Боба Фетт получает от самого Дарта Вейдера за три года до событий «Новой надежды» и погоня за легендарным сокровищем, йавиннской василикой, в которой помимо Фетта участвуют Хан Соло, Лэндо Калриссиан и другие именитые наемники.

Великая Агония. Том 3

Под занавес года появится третий том российского графического романа в жанре фэнтези. Авторы обещают наконец рассказать о том, что произошло при встрече с легендарным варваром Тромом, сильнее раскрыть персонажей и показать шокирующую сцену сражения.

Рик и Морти: Виндикаторы, Кромбопулос Майкл, Против Dungeons & Dragons, Мир глазами Рика, Огурчик Рик, Сонный Гэри

В честь нового сезона мульсериала на нас обрушился небольшой ливень из релизов про… нет, не только про гениального деда-алкоголика и его внука. Героями выпусков «Виндикаторы» и «Кромбопулос Майкл» стали полюбившиеся зрителям персонажи второго плана. А вот комикс-пародия «Рик и Морти против Dungeons & Dragons» снова выводит вперед Морти и Рика Санчеса и наверняка понравится любителям DnD. Ещё три новых истории про мир глазами Рика, сны Гэри и эпические приключения Рика-Огурчика обещают выпустить после 20 декабря.

Гарфилд. Том 2

Комиксе о коте Гарфилде Джима Дэвиса дебютировали в 1978 году и с тех пор завоевали весь мир. «Фабрика комиксов» продолжает знакомить с толстым любителем лазаньи тех, кто еще не успел приобщиться к его фирменному ироничному юмору.

Ходячие мертвецы. Том 32. Покойся с миром

Поклонники «Ходячих» и коллекционеры могут вздохнуть спокойно — перед нами последний том основной серии. Под обложкой скрывается драматичная развязка, расставание с полюбившимися персонажами и неоднозначный финал.

Комиксы по играм

Anthem. Сильнейшие

Приквел игры от BioWare расскажет историю о храбрости и самопожертвовании, а также о ценности уз, которые связывают людей. Юный Кисмет — единственный, кому удаётся выжить после атаки насекомоподобных «шрамов». В стенах форта Тарсис он знакомится с девочкой Яни. Несмотря на их различия, они растут вместе и постепенно становятся близки, как брат и сестра. Яни готовится стать пилотом джавелина, а Кисмет вступает в ряды загадочных Оракулов. Приближается война с Доминионом, и когда придут враги, их узы ждёт серьёзная проверка на прочность.

Bloodborne. Том 3. Воронья песнь

АСТ продолжает издание графических романов по мотивам игры Bloodborne. Город Ярнам изнемогает от ужасной болезни, порождающей кровавых чудовищ, которых должны уничтожать охотники. Ворона Эйлин бродит по городу в поисках тех охотников, которые поддались проклятию древней крови. Впрочем, безумие и злоба близки и самой Эйлин…

God of War

В омнибус God of War вошли первые 4 выпуска оригинальных комиксов, рассказывающих о событиях, предшествующих последней игре серии. Мы узнаем, что делал Кратос после победы над богами Олимпа на севере, как завел семью и как боролся со своим неугасающим гневом (спойлер: не очень успешно).

The Last of Us. Американские мечты

Долгожданная история девочки Эли, расширяющая постапокалиптическую вселенную игры The Last of Us. Над комиксом работали ведущий сценарист TLOU Нил Дракманн и ведущий художник Фейт Эрин Хикс. Девятнадцать лет назад вспышка инфекции гриба кордицепса погубила большую часть населения планеты. Тринадцатилетняя Элли начинает новую жизнь под опекой военной школы-интерната в одной из немногих карантинных зон. Там она знакомится с Райли и отправляется в опасное путешествие во внешний мир, наполненный грибами-зомби и агрессивными выжившими.

Life Is Strange. Волны

Продолжение популярной игры. Макс Колфилд нужно привыкнуть к жизни в новой реальности. Она встречает новую Хлою, а Рейчел Эмбер здесь никогда не исчезала. Однажды Макс знакомится с таинственным парнем, обладающим уникальным даром, и кто знает, к чему приведёт их знакомство?

Minecraft. Истории из Верхнего мира

Внутри сборника — захватывающее путешествие по Верхнему миру вселенной Minecraft. Читателей ждут сюжеты про ведьму и разбойника, коварного грифера, отважных искателей приключений, которые только начали знакомство с Верхним миром, и милую хрюшку, которая мешает герою построить собственную империю.

StarCraft: Солдаты

Второй сборник из серии комиксов по вселенной StarCraft от АСТ. В издание вошли оригинальные выпуски 1–4, которые рассказывают о лейтенанте-выпускнике Шивани Сингх, угодившему в сердце конфликта между Доминионом и Роем зергов.