«Моб Психо 100»: манга о философских битвах от автора «Ванпанчмена»

Сигэо Кагэяма, он же Моб, учится в средней школе вымышленного города Специй и с виду ничем особо не выделяется среди сверстников. Разве что работает у лжемедиума. Но на деле в герое сосредоточены огромные экстрасенсорные силы, а в жизни он руководствуется собственной философией. Моб не считает сверхсилы даром, который ставит его выше остальных людей. Наоборот, для Сигэо это скорее жульничество, дающее незаслуженное преимущество перед окружающими. Поэтому он ведёт непримечательную жизнь, постоянно усмиряет внутренних демонов и даже пытается нарастить мускулатуру, хотя силой мысли может жонглировать десятком гантелей.

Жанр: мистика Сценарист и художник: ONE Издательство: «Терлецки Комикс», 2022

Путь к успеху японского сценариста под псевдонимом ONE напоминает воплощение «американской мечты». Не обладая никакими художественными способностями, ONE начал рисовать мангу, публиковал её онлайн и полюбился аудитории. Однако настоящую популярность автор обрёл чуть позже, когда на него вышел художник Юскэ Мурата, предложив перерисовать веб-комикс One-Punch Man. Результат, совместивший сценарное мастерство ONE и художественное чутьё Мураты, произвёл эффект разорвавшейся бомбы. Казалось, повторить такое невозможно. Но одновременно с обновлённой версией «Ванпанчмена» начала выходить другая манга автора — «Моб Психо 100», которая тоже стала хитом, хотя, на первый взгляд, у неё было к этому куда меньше предпосылок.

Манга начинается как схематичная зарисовка на тему сверхсил, духов и прочих привычных для японской культуры вещей. По аналогии с «Ванпанчменом» половину первого тома (здесь и далее — в нумерации отечественного издания, включающего в себя по два оригинальных танкобона) ONE играет с концепциями и выбирает, куда вести историю дальше. По-настоящему сюжет начинает закручиваться, когда Моб случайно попадает в секту «улыбающихся» людей и вступает в идеологическую и сверхъестественную схватку с их лидером. В таких противостояниях и раскрывается характер героя. В первых двух томах противников у Сигэо будет несколько, каждый из них — носитель другой философии и жизненных устремлений. Кто-то хочет повелевать людьми и пудрить им головы, кто-то считает себя избранным, а кому-то просто по душе вкус разрушения. Неизменно лишь то, что каждое противостояние приводит к абсолютно неожиданной развязке.

Сценарий манги выполнен на высоте. ONE отлично балансирует между юмором и драмой, между обыденными эпизодами из школьной жизни, закладывающими фундамент будущей истории, и кульминационными битвами с применением сверхсил, которые подводят черту под сюжетом или идеей. История умудряется удивить неожиданным твистом даже на, казалось бы, ровном месте, а грамотно разложенные клиффхэнгеры заставляют ждать продолжения. Иногда встречаются и шероховатости, но впечатление они не портят.

Визуальная же часть «Моб Психо 100» — на любителя. В отличие от One-Punch Man эту мангу никто не перерисовывал, здесь оригинальная графика ONE, чей стиль можно охарактеризовать как комиксовый примитивизм. Персонажи будто сошли со страниц тетради творчески одарённого третьеклассника. Неподготовленного человека такое шокирует.

При этом не скажешь, что автор не умеет рисовать. Фон часто выполнен сносно и даже с сохранением законов перспективы. Особенно во втором томе, где ONE либо уже достаточно хорошо отточил свой стиль, либо нанял помощника, что для Японии не редкость. Улучшаются дела и с раскадровкой, которая в первом томе часто была слишком тяжеловесной и трудночитаемой. Погружение в историю через рисунок становится свободнее, а стиль начинает восприниматься некой «фишкой».

Иронично, что на русском манга вышла в издательстве отечественного комиксиста Виталия Терлецкого, выступающего адептом примитивизма по эту сторону Японского моря. Вряд ли более крупное издательство рискнуло бы выпустить такую экспериментальную работу, даже несмотря на популярность и успех экранизации.

А популярность свою, судя по первым двум томам, «Моб Психо 100» вполне заслужил и может потягаться с лысым старшим братом. Из-за особенностей рисунка и школьной темы порог вхождения ощутимо выше, чем у «Ванпанчмена», но проработанный сюжет и философский подтекст это искупают. Главное — пережить половину первого тома, после которых манга окончательно раскрывается с лучших своих сторон.