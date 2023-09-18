Как Александр Ремизов создавал комиксы для «Мира фантастики»

В большинстве случаев тему комикса определяет содержание номера. Редакторы дают мне либо список тем, либо одну центральную. Есть у меня особая тетрадочка, куда заносятся сценарные наброски для комиксов и карикатур. Так что после объявления темы первым делом «прочёсывается» эта тетрадь. Если ничего подходящего в ней отыскать не удалось, начинается мозговой штурм. Сколько это может занять времени — непредсказуемо. Может, мысль придёт сразу, а может, через несколько дней. Иногда рождается идея, которой тесно на одной-единственной полосе. Такие я не режу, не уродую, а откладываю в сторонку: может быть, пригодятся когда-нибудь. И думаю дальше. Сырая идея редко идёт сразу в дело. Всегда лучше, если есть время, чтобы идея дозрела.

Потом наступает пора сбора материала. Если надо нарисовать известного персонажа, желательно сделать его похожим, подумать над местом действия, поискать детали. Интернет, книги — всё в помощь.

Дальше — черновая раскадровка. Как будет организовано движение истории из кадра в кадр, где и как расположатся персонажи, «пузыри» с текстом. Для читателя всё должно быть понятно, плавно и естественно. Кто, что в каком порядке сказал, куда пошёл и откуда вышел. Это — основы искусства рисованных историй. Потом черновик отрисовывается карандашом максимально детально, сканируется. И остальная работа идёт на компьютере. Всего получается два-три дня на полосу без учёта сценария.