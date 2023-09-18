Как Александр Ремизов создавал комиксы для «Мира фантастики»

В ходе крауд-кампании по предзаказу памятного сборника комиксов Александра Ремизова мы продолжаем публиковать его избранные работы как для «Мира фантастики», так и для ЛКИ. В этом материале Александр рассказывал, как он создавал комикс для МФ: от этапа задумок до покраса.
В большинстве случаев тему комикса определяет содержание номера. Редакторы дают мне либо список тем, либо одну центральную. Есть у меня особая тетрадочка, куда заносятся сценарные наброски для комиксов и карикатур. Так что после объявления темы первым делом «прочёсывается» эта тетрадь. Если ничего подходящего в ней отыскать не удалось, начинается мозговой штурм. Сколько это может занять времени — непредсказуемо. Может, мысль придёт сразу, а может, через несколько дней. Иногда рождается идея, которой тесно на одной-единственной полосе. Такие я не режу, не уродую, а откладываю в сторонку: может быть, пригодятся когда-нибудь. И думаю дальше. Сырая идея редко идёт сразу в дело. Всегда лучше, если есть время, чтобы идея дозрела.
Потом наступает пора сбора материала. Если надо нарисовать известного персонажа, желательно сделать его похожим, подумать над местом действия, поискать детали. Интернет, книги — всё в помощь.
Дальше — черновая раскадровка. Как будет организовано движение истории из кадра в кадр, где и как расположатся персонажи, «пузыри» с текстом. Для читателя всё должно быть понятно, плавно и естественно. Кто, что в каком порядке сказал, куда пошёл и откуда вышел. Это — основы искусства рисованных историй. Потом черновик отрисовывается карандашом максимально детально, сканируется. И остальная работа идёт на компьютере. Всего получается два-три дня на полосу без учёта сценария.
Запись в блокноте
«В будущем все ходят с закрытыми глазами и заткнутыми ушами, чтобы случайно не нарушить чьи-нибудь авторские права»
Набросок в метро на четвертинке листа. Чтобы определить, уместится ли идея в одну страницу
Сценарий
Двое хрононавтов выходят из хроноскафа на площади. Экраны, на которых демонстрируются какие-то фильмы, клипы.
Первый хрононавт: «Праздник, что ли?»
Второй хрононавт: «Непохоже на праздник».
/У проходящих мимо людей завязаны глаза, рты и заткнуты уши/
Рядом оказывается человек в форме полиции с кассовым аппаратом на груди.
Полицейский: «С вас вот эта сумма» /пальцем указывает в экран на кассовом аппарате/
Хрононавты: «Мы ничего не заказывали».
Полицейский: «Ваши органы зрения и слуха не блокированы от восприятия аудиовизуального медиаконтента. За то время, что вы тут находитесь, вы потребили на эту сумму. И должны возместить ущерб правообладателям».
Первый хрононавт: «Ну ни хрена себе!»
Полицейский: «Эта фраза тоже защищена авторскими правами. С вас ещё полтинник».
Первый хрононавт /потрясая руками/: «А если у меня есть руки, то я автоматически душегуб?! Я ведь могу ими увечия причинять!»
Вокруг хрононавтов образуется кольцо вооружённых полицейских: «Не двигаться!»
Первый хрононавт: «А быстро у них тут».
Второй: «Да заткнись уже!»
Кассовый аппарат: «Дзинь!»
Полицейский: «С вас ещё по полтиннику!»
Раскадровка, персонажи
Этот этап по привычке называю «карандаш», хотя карандаш уже давно не у дел
Этот этап по привычке именуется «тушь»
И финиш
Краудфандинг
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