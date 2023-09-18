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    Как Александр Ремизов создавал комиксы для «Мира фантастики»

    18 сентября 2023
    Фото аватара
    18.09.2023
    28984
    2 минуты на чтение
    Как Александр Ремизов создавал комиксы для «Мира фантастики»

    В ходе крауд-кампании по предзаказу памятного сборника комиксов Александра Ремизова мы продолжаем публиковать его избранные работы как для «Мира фантастики», так и для ЛКИ. В этом материале Александр рассказывал, как он создавал комикс для МФ: от этапа задумок до покраса.

    Поддержите кампанию!

    В большинстве случаев тему комикса определяет содержание номера. Редакторы дают мне либо список тем, либо одну центральную. Есть у меня особая тетрадочка, куда заносятся сценарные наброски для комиксов и карикатур. Так что после объявления темы первым делом «прочёсывается» эта тетрадь. Если ничего подходящего в ней отыскать не удалось, начинается мозговой штурм. Сколько это может занять времени — непредсказуемо. Может, мысль придёт сразу, а может, через несколько дней. Иногда рождается идея, которой тесно на одной-единственной полосе. Такие я не режу, не уродую, а откладываю в сторонку: может быть, пригодятся когда-нибудь. И думаю дальше. Сырая идея редко идёт сразу в дело. Всегда лучше, если есть время, чтобы идея дозрела.

    Потом наступает пора сбора материала. Если надо нарисовать известного персонажа, желательно сделать его похожим, подумать над местом действия, поискать детали. Интернет, книги — всё в помощь.

    Дальше — черновая раскадровка. Как будет организовано движение истории из кадра в кадр, где и как расположатся персонажи, «пузыри» с текстом. Для читателя всё должно быть понятно, плавно и естественно. Кто, что в каком порядке сказал, куда пошёл и откуда вышел. Это — основы искусства рисованных историй. Потом черновик отрисовывается карандашом максимально детально, сканируется. И остальная работа идёт на компьютере. Всего получается два-три дня на полосу без учёта сценария.

    Запись в блокноте

    «В будущем все ходят с закрытыми глазами и заткнутыми ушами, чтобы случайно не нарушить чьи-нибудь авторские права»

    Набросок в метро на четвертинке листа. Чтобы определить, уместится ли идея в одну страницу

    Как Александр Ремизов создавал комиксы для «Мира фантастики» 1

    Сценарий

    Двое хрононавтов выходят из хроноскафа на площади. Экраны, на которых демонстрируются какие-то фильмы, клипы.

    Первый хрононавт: «Праздник, что ли?»

    Второй хрононавт: «Непохоже на праздник».

    /У проходящих мимо людей завязаны глаза, рты и заткнуты уши/

    Рядом оказывается человек в форме полиции с кассовым аппаратом на груди.

    Полицейский: «С вас вот эта сумма» /пальцем указывает в экран на кассовом аппарате/

    Хрононавты: «Мы ничего не заказывали».

    Полицейский: «Ваши органы зрения и слуха не блокированы от восприятия аудиовизуального медиаконтента. За то время, что вы тут находитесь, вы потребили на эту сумму. И должны возместить ущерб правообладателям».

    Первый хрононавт: «Ну ни хрена себе!»

    Полицейский: «Эта фраза тоже защищена авторскими правами. С вас ещё полтинник».

    Первый хрононавт /потрясая руками/: «А если у меня есть руки, то я автоматически душегуб?! Я ведь могу ими увечия причинять!»

    Вокруг хрононавтов образуется кольцо вооружённых полицейских: «Не двигаться!»

    Первый хрононавт: «А быстро у них тут».

    Второй: «Да заткнись уже!»

    Кассовый аппарат: «Дзинь!»

    Полицейский: «С вас ещё по полтиннику!»

    Раскадровка, персонажи

    Как Александр Ремизов создавал комиксы для «Мира фантастики» 2

    Этот этап по привычке называю «карандаш», хотя карандаш уже давно не у дел

    Как Александр Ремизов создавал комиксы для «Мира фантастики» 3

    Этот этап по привычке именуется «тушь»

    Как Александр Ремизов создавал комиксы для «Мира фантастики» 4

    И финиш

    Как Александр Ремизов создавал комиксы для «Мира фантастики» 5
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    Фото аватара
    Художник-комиксист и иллюстратор, работал в МИРФ с самого начала существования журнала и до конца своей жизни. (автор портрета: Роман Новиков)
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