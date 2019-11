16 и 17 ноября в Москве пройдёт десятый фестиваль «Игрокон». Организует его Hobby World, крупнейшая российская компания по изданию настольных игр. Впервые «Игрокон» прошёл в 2013 году, и уже тогда его посетили пять тысяч человек. С тех пор фестиваль растёт. Всё больше издателей предлагают свои игры, всё больше становится разнообразных развлечений и, конечно, всё больше и больше приходит посетителей — опытных и новичков, молодых, пожилых и совсем юных любителей этого прекрасного хобби. В свой юбилей «Игрокон» готов предложить не только проверенную временем программу, но и множество новых ярких мероприятий на любой вкус. Мы расскажем, чем заняться на этом и на следующих «Игроконах».

Поиграть в настольные игры всех жанров, форм и размеров

Самый главный пункт фестиваля — конечно же, настольные игры! Горячие новинки и проверенные временем хиты, быстрые и весёлые или долгие и серьёзные, для шумных компаний, для семейных посиделок, с крутыми миниатюрками или чисто карточные — вы сможете найти игры всех жанров, рассмотреть их и пощупать, опробовать в деле и приобрести со скидкой. На фестиваль привезут свои игры несколько десятков издательств. Вы можете заранее решить, в какие хотите поиграть, или выбрать уже на фестивале, побродив между стендами. Приходите с дружной компанией или знакомьтесь с единомышленниками прямо на месте. Не волнуйтесь: если не знаете ни одной настолки, гейм- мастера быстро и понятно объяснят правила и ответят на любые вопросы.

Каждое издательство привезёт лучшее из своего ассортимента. Hobby World почти десятилетие назад начали популяризировать настольные игры в России с локализации мировых хитов и до сих пор этим занимаются. Если вы попросите гостей на «Игроконе» перечислить несколько своих любимых настолок, в списке у каждого почти наверняка будет продукция этого издательства, ведь у них можно найти игры на любой вкус — от простеньких «Манчкинов» и «Каркассонов» до долгих и увлекательных «Ужаса Аркхэма» и «Игры престолов». Кроме того, компания помогает издаваться российским авторам, благодаря чему мы можем сыграть в «Свинтуса», «Spyfall. Находка для шпиона», «Наместника» и другие игры. На фестивале бо́льшую часть богатого ассортимента Hobby World можно будет опробовать или купить со скидкой.

Если просто играть вам скучно и хочется посоревноваться за ценные призы — участвуйте в турнирах! Чтобы пощекотать себе нервы, запишитесь на «Секретный Триатлон» — соревнование по трём играм, названия которых вы узнаете только перед началом турнира. Кроме этого, любой желающий сможет поучаствовать в битвах между Тёмной и Светлой стороной в карточной Star Wars: Destiny или в сражениях за ключи в KeyForge. Докажите всем, что вы самый отчаянный собиратель сокровищ, в турнире по «Манчкину», сразитесь против Пупырки или Финна в соревнованиях по «Времени приключений» или проложите лучшую железнодорожную сеть в Ticket to Ride.

Кстати, о последней: на фестивале можно будет сыграть в увеличенную версию этого хита. Гигантские игры — одна из изюминок «Игрокона». Огромные вагончики очень приятно держать в руках, а на карте уже не получится легко дотянуться от России до Франции. Кроме того, вас ждут гигантские «Каркассон», «Колонизаторы», «Крагморта», «Генералы».

Другие издательства тоже не отстают. «Лавка игр» предложит поиграть в «Покорение Марса», «Чемпионов Мидгарда», «Баталию», God of War, «Крылья», «Дорогу на Эльдорадо» и многое другое. Вас ждут игры от студии разработки Jet Games Studio, в том числе ещё не изданные горячие новинки: «Тортуга 2199», отличный ассиметричный варгейм «Война миров» с дополнением «Ирландия», «Карманный детектив», «Кроманьонцы», «Амулет» и «Чужие Земли». Также пройдут турниры по играм «Война миров» и «Баталия».

GaGaGames привезёт игры, ставшие хитами во всём мире: Codenames, «Алхимики», «Повелитель Токио», «Кодекс». Заодно питерское издательство готовит множество турниров: вы можете попробовать доказать своё превосходство в играх «Гоббиты», «Опасные слова», «Крошечные Эпичные Галактики», «На Грани», «Боссмонстр» и «Прибамбасы».

«Мосигра» зовёт играть в хиты «Зомби в доме», «Шакал», «Ответь за 5 секунд», «Крокодил», «Кошмариум», «Экивоки», «Время Валеры», «Улей», «Эволюция», а также в новинки: «Шаман» и «Судный день».

На стендах «Эврикуса» можно побегать от трёхголового стража царства Аида в игре «Цербер», поискать ингредиенты для зелий в «Чернолесье» или заставить друзей угадать ваше заклинание в «АбраКазам». А для самых маленьких на стенде будет яркая активная игра «Паутинка». Будут игры и для опытных игроков («Гунны»), и для семей с детьми («Звездопад», «По следам дракона»), а любители турниров смогут попытать счастья в «Королевских хрониках» и «Гембло». Каждого покупателя ждут небольшие подарки: промоматериалы к играм «Чернолесье», «Селестия» и «Словечки», а также скидка на все настольные игры.

У издательства «Звезда» вас ждёт турнир по их самой популярной игре «Азул», а также знакомство с новинками: «Гонконгом во тьме», «Путём лепестка», «Голубой лагуной», «Набросками империи». Не забудут и про проверенные хиты: «Андор», Exit, «Великий Западный путь» и другие.

Будут и издательства, которые вместе с организаторами «Игрокона» Hobby World стояли у истоков настольного движения в нашей стране. Самой первой игрой, выпущенной компанией «Стиль Жизни», стала «Корова 006» в 2007 году. В настоящий момент издательство специализируется на локализации мировых хитов, а также выпускает собственные разработки и каждый год проводит конкурс для авторов настольных игр — КОРНИ. Именно благодаря издательству «Стиль Жизни» вы знакомы с мировыми хитами Dixit, «Доббль», «Дикие Джунгли», «7 Чудес», «Пандемия». Все они, естественно, будут на их стенде. Также издательство устраивает турниры по играм «Руммикуб», «Лоскутное королевство», «Здесь был гном», «Дальние рубежи», «Озорные пингвины», «Сырный замок» и «Гномы-вредители».

Рядом с отечественными издателями расположился и настоящий мастодонт. Компания Hasbro — один из крупнейших мировых производителей настольных игр и игрушек. На её стенде гости могут сыграть в поистине всемирные хиты: вычислить убийцу в Cluedo, показать свою гибкость и ловкость в «Твистере» и опробовать самую свежую версию той самой «Монополии»! Теперь — с голосовым управлением. А по версии под названием «Монополия. Сделка» проведут турнир. И, конечно, не обойдётся без гигантской версии «Дженги»! Такую башню разрушать ещё веселее: грохоту будет на весь зал. Осторожно, не попадите под завалы!

Вжиться в роль и отправиться в приключение

Не обойдёт «Игрокон» стороной и любителей настольных ролевых игр. В этой зоне вы сможете отправиться приключаться по мирам Dungeons & Dragons, Pathfinder и Starfinder. Отличный шанс познакомиться с этими играми — тем более что на фестивале работают опытные гейм-мастера, а приключения займут лишь час времени. Разумеется, можно будет найти и те игры, что только готовятся к изданию на русском языке (можно уже «пощупать» вторую редакцию Pathfinder), а также те, которые издавать на русском пока даже не планируют.

Погрузиться в мир Warhammer

Отдельное место внутри «Игрокона» занимает зона суровой вселенной Warhammer. Здесь постараются сделать всё, чтобы приобщить к этой стратегии новичков: вы сможете пройти обучение и тут же сыграть быструю партию в Warhammer 40,000 (стартовый набор, Kill Team и Necromunda) или Age of Sigmar, в том числе опробовать новинки: Warcry и Beastgrave. Неподалёку расположатся любители собирать и красить миниатюры, ведь этот процесс и «Вархаммер» неразделимы. Можно будет собрать и покрасить миниатюру новыми красками Citadel Contrast, отлично подходящими для новичков в этом нелёгком деле. Краски и миниатюры предоставят бесплатно, фигурку-миниатюру можно будет забрать с собой. Это отличный шанс сделать первый шаг в мир покраса!

Опытные художники здесь же смогут похвалиться своим мастерством на Параде Армий. На отдельных стойках будут представлены фигурки с самым великолепным покрасом. Победитель получит приз по итогам зрительского голосования. И даже если вы пока ничего не понимаете в сражениях между Империей и Хаосом, всё равно в зоне «Вархаммера» можно увидеть много интересного: красивые диорамы, фотозону, тематический аквагрим. Ну и конечно, какой же «Молот войны» без масштабного турнира? На «Игроконе» его проведут по Warhammer Underworlds.

Найти издателя для собственной игры

Если вы давно мечтали перейти на новый уровень и не просто играть в чужие игры, но издать собственную, ловите свой шанс на «Игроконе»! Ведь поиск новых авторов и игр — не менее важная цель фестиваля. Отдельную зону отведут авторской игротеке и конкурсу разработчиков. Здесь любой автор, заранее подавший заявку на сайте фестиваля, сможет показать свою разработку игрокам и потенциальным издателям. Каждый год издательства, участвующие в «Игроконе», подписывают договоры с новыми авторами, а победитель в номинации «Оригинальная механика» в этот раз получит подарочный сертификат на 10 000 рублей.

А ещё на «Игроконе» представлена «Лига партизан»: содружество разработчиков, куда входят как издательства с большими портфолио, так и только выпустившие свою первую настольную игру. Именно к «Игрокону» члены Лиги готовят новинки. На площадке «Лиги партизан» уже вышли «Экивоки», «Эмоциональный интеллект», «Рейдеры великих пустошей», «Взлёт разрешён», «Штука», «Клумба», «Турнир кренделя», «Боманка». В этом году в составе Лиги — почти два десятка команд. Особым событием стенда станет площадка издательства «Ethnic Board Games — Игры народов мира». Здесь можно будет сыграть в исторические настолки, с которых всё начиналось сотни лет назад: «Хнефатафл», «Тавлеи», «Дальдозу», «Мельницу» и другие.

Получить автограф знаменитого автора

Каждый год фестиваль посещают именитые гости — авторы, добившиеся мирового признания в разработке настольных игр. В 2018 году «Игрокон» посетил Бруно Файдутти, создатель неустаревающих «Цитаделей», с которых многие начинали свой путь в мир настолок. Этот год не будет исключением: посетители смогут пообщаться с Германом Тихомировым, создателем игр «Одержимость» и «Гравити Фолз», а также с Эндрю Луни, автором серии игр Fluxx. Кроме того, 17 ноября в 16:00 состоится встреча с писателями Алексеем Пеховым и Еленой Бычковой, а также редакцией «Мира фантастики».

Полюбоваться на косплей (или поучаствовать самому)

На «Игроконе» всегда царит праздничная атмосфера, и больше всего в её создании помогают косплееры. Вокруг вас будут гулять герои из вселенных «Ведьмака», Marvel, DC, World of Warcraft, League of Legends, Borderlands, Overwatch и многих других. У каждого посетителя есть шанс встретить своего любимого персонажа, буквально сошедшего со страниц книги или с экрана. Для обычных посетителей косплей — украшение фестиваля и повод сделать удачный кадр, а для самих косплееров — шанс не только представить свой образ, но и выиграть ценные призы, которые будут вручаться по итогам дефиле в конце каждого дня фестиваля.

Сделать много изумительных фото Кстати, о фотографиях: многие издательства организуют особые фотозоны, где можно сделать замечательные кадры в декорациях различных настольных игр. Вас ждут зоны по играм «Одержимость», «Остаться в живых» и «Гравити Фолз» от Hobby World, по «Церберу» от «Эврикуса», атмосфера уютных домашних посиделок от Hasbro и многое другое. А ещё можно будет сфотографироваться на обложке «Мира фантастики«!

Попасть в мир «Звёздных войн»

Недалеко от косплееров джедаи, ситхи и штурмовики из далёкой-далёкой галактики предлагают посоревноваться с ними в меткости и изучить тайные аспекты Силы. Фанаты саги возведут настоящий отсек Звезды смерти, где можно будет поучаствовать в игре «Подстрели штурмовика», сфотографироваться на память с героями и приобщиться к благотворительной акции от фонда AdVita. Но на этом «Звёздные войны» на «Игроконе» не заканчиваются — клуб «Ситхи: Легенды» предлагает вам вспомнить компьютерную игру Knights of the Old Republic и окунуться в мир Расширенной вселенной с фанатской настольной игрой по мотивам приключений Дарта Ревана.

Научиться играть в го

Сделав несколько шагов, можно из отдалённого будущего мгновенно перенестись в глубокое прошлое: Российская федерация го научит всех желающих этой древней и невероятно глубокой азиатской игре. Меньше чем за минуту вы под руководством волонтёров освоите правила и сможете сыграть первую партию.

Приобщить к настольным играм детей

На фестивале есть отдельная зона, где самых юных игроков ждёт множество детских настольных игр от Hobby World. Игры найдутся и для трёхлетних малышей, и для младших школьников, и для подростков. Партнёр «Игрокона» R.O.C.S обеспечивает подарки самым юным посетителям, а ещё здесь можно бесплатно сделать аквагрим!

Приобрести сувениры

Вы точно получите ворох впечатлений и приятных воспоминаний об этих двух днях, а если хотите унести с собой на память что-то материальное, вас ждут не только стенды с сувенирной продукцией (футболки, аксессуары для игр и прочее), но и Аллея художников, где можно приобрести вправду уникальные творения. Или, может, вы хотите сами подать заявку и присоединиться к мастерам, желающим поделиться своим творчеством? Это тоже можно сделать на сайте фестиваля.

Выбрать короля и королеву

И наконец, тут есть единственные в своём роде мероприятия, наполняющие фестиваль атмосферой настоящего праздника. Например, на «Игроконе» выберут короля и королеву фестиваля! Но не по красоте или популярности, а по «степени одержимости» настольным хобби: всем посетителям раздадут карточки с персонажами из игры «Одержимость», которые можно дарить любому понравившемуся вам гостю фестиваля. В итоге двое человек, собравшие больше всего карточек (мужчина и женщина), получат короны.

* * *

«Игрокон» в последние годы стал крупнейшим в России мероприятием, посвящённым настольным играм, — в том числе благодаря тому, что на нём хватает и других развлечений. В ноябрьские выходные КВЦ «Сокольники» станет местом сбора творческих людей из самых разных сфер: косплееров, художников, ролевиков, авторов игр… но больше всего будет игроков! В прошлом году фестиваль за два дня посетили более 25 000 человек. Присоединяйтесь к этому огромному и дружному сообществу