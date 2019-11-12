Встреча с Алексеем Пеховым, Еленой Бычковой и редакцией МирФ на «Игроконе»!

Друзья, уже в эти выходные — 16 и 17 ноября — в КВЦ «Сокольники» в Москве состоится фестиваль «Игрокон-2019». Помимо игротеки с тысячами настолок, фестиваля косплея, мастер-классов по покраске миниатюр и других развлечений, там состоится ещё одно примечательное событие — встреча с писателями Алексеем Пеховым, Еленой Бычковой и редакцией МирФ.

О книгах Алексея Пехова и Елены Бычковой вы уже не раз читали на нашем сайте. В соавторстве они написали множество отличных фэнтезийных романов и циклов: «Синее пламя», «Ветер и искры», «Созерцатель», «Страж». Алексей и Елена часто устраивают увлекательные встречи с читателями и у вас есть возможность посетить одну из них на «Игроконе».

Но это ещё не всё. В рамках этой встречи вы также сможете пообщаться с редакцией «Мира фантастики» в лице редакторов Сергея Серебрянского, Евгения Пекло и Александра Гагинского, а также постоянных авторов Дмитрия Злотницкого, Алексея Ионова, Павла Ильина, Игоря Хованского и Дарьи Беленковой. Мы расскажем о том, как «Мир фантастики» был спасён читателями в конце 2018 года, представим второй спецвыпуск «150 фантастических фильмов, которые стоит посмотреть», расскажем о новой крауд-кампании, поделимся планами на будущее и ответим на вопросы читателей.

Встреча состоится в 16:00 в зале Лектория в воскресенье, по адресу 5-й Лучевой просек, дом 7, строение 1, пав. 4, 4.1, 4.2 (КВЦ «Сокольники»). Стоимость билета на фестиваль в предпродаже 200 руб. В дни проведения фестиваля — 300 руб. Дети до 7 лет допускаются бесплатно.