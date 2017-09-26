Билли Лерк отправляется на поиски своего наставника — цареубийцы Дауда. Она обнаруживает его в подпольном клубе, обессиленного и запертого в клетке. По возвращении Дауд просит Билли сделать одно важное дело: убить могущественного Чужого, дающего людям сверхъестественные способности.

Жанр: экшен с видом от первого лица

Разработчик: Arkane Studios

Издатель в России: «СофтКлаб»

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: полный

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С технической точки зрения Dishonored: Death of the Outsider — это дополнение к Dishonored 2, но идеологически это самостоятельная игра. Новая главная героиня, новый набор боевых механик, новые локации и собственная сюжетная линия — всё это чётко отделяет игру от предыдущих частей.

Dishonored: Death of the Outsider стоит втрое дешевле больших новинок, но её хватает на 8–10 часов полноценной игры, что по современным меркам уже солидно. Одиночная кампания состоит из пяти продолжительных миссий, каждая из которых представляет собой хитроумный пазл. Все задания, кроме последнего, традиционно можно пройти несколькими способами, а чтобы их найти, нужно изучать окружение, документы и внимательно слушать диалоги — всё это создаёт сильный эффект погружения в игровой мир. Особенно это чувствуется во время ограбления банка, когда героиня проникает в охраняемое сооружение и должна найти способ забраться в тайное хранилище, проявив находчивость и смекалку. Эту миссию можно назвать одной из лучших не только в Dishonored, но и вообще в истории жанра. К сожалению, разработчики не учли одну деталь: отменив систему хаоса, штрафующую за кровопролития, нас лишили мотивации действовать хитроумно и скрытно. Так что получить максимальное удовольствие от игры здесь можно только при соответствующем желании.

Dishonored: Death of the Outsider отличается от предыдущих частей оригинальным набором игровых механик. У Билли Лерк, помимо гаджетов, всего три магические способности: телепортация на небольшое расстояние, остановка времени для осмотра локации и копирование облика другого человека. С таким набором навыков подход к игре сильно изменился — теперь нужно осваивать новые тактические приёмы и менять стиль прохождения. Обходить стражников стало заметно сложнее, и поэтому приходится обращать больше внимания на мелочи: поступки людей, интерьеры и выступы на стенах, что опять же способствует погружению в мир.

Складывается впечатление, что у разработчиков было то ли больше творческой свободы, то ли меньше ответственности

Складывается впечатление, что при разработке Dishonored: Death of the Outsider у создателей было то ли больше творческой свободы, то ли меньше ответственности, и они позволили себе не строить игру по лекалам блокбастера. В результате сюжет с культистами и убийством Чужого выглядит свежее самоповторов в Dishonored 2, а игровой процесс стал хардкорнее. И очень сильной кажется мысль о том, что коррупция и нищета остаются неизменными, сколько бы ни менялась власть, поэтому вся наша борьба за престол в номерных частях была отчасти бессмысленна.

С технической точки зрения, конечно, видна экономия средств: две миссии проходят в общих локациях, а ещё одна вообще возвращает в места из Dishonored 2. Но это не сильно портит общее впечатление от игры. Куда важнее то, что проходить Dishonored: Death of the Outsider действительно не скучно.

Итог: первоклассное продолжение лучшего стелс-экшена поколения — с оригинальной историей, новыми механиками и по-настоящему увлекательными миссиями. Именно такими должны быть дополнения.

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