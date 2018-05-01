Бог войны Кратос постарел, переехал в Скандинавию и обзавёлся семьёй. Когда жена умирает, он вместе с сыном отправляется на самую высокую гору, чтобы развеять прах. Неожиданно на их пути встаёт зловещий и очень могущественный незнакомец, определённо связанный с местным пантеоном.

Платформа: PS4

Жанр: экшен с видом от третьего лица

Разработчик: Santa Monica Studio

Издатель в России: Sony Interactive Entertainment Russia

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: полный

Похоже на:

Hellblade: Senua’s Sacrifice (2017)

Dante’s Inferno (2010)

Rise of the Tomb Raider (2015)

До недавнего времени серия слэшеров God of War воспринималась как эксплуатационное развлечение. Смысл каждой части сводился к тому, что аморальный антигерой Кратос устраивал резню на землях Эллады — не всегда с вменяемой мотивацией, но всегда с безумным выражением лица. В промежутках между кровавыми бойнями Кратос отвлекался на две вещи: сексуальные оргии и дурацкие беседы с местными фриками. Да и то исключительно ради того, чтобы игрок мог передохнуть. Главным достоинством этого незатейливого приключения были зрелищные сцены битв с гигантскими мифическими монстрами — для своего времени они смотрелись по-настоящему круто и эпично.

Сейчас, когда эксплуатационные боевики не в моде, разработчики Santa Monica Studio пересмотрели концепцию серии и совершили идеологический перезапуск. God of War — новая игра во всех отношениях. От предыдущих частей остался только Кратос — да и он постарел, остепенился и обзавёлся густой бородой, достойной рекламы сети барбершопов. Порой кажется, что это совершенно другой персонаж: с первых минут повествования мы видим Кратоса как заботливого отца, который скорбит по погибшей супруге. Он был ей верен (внезапно!), и именно обещание развеять её прах на самой высокой горе становится поводом для большого путешествия.

God of War перебрался из пыльной Древней Греции в запорошённый снегом мир викингов — и смена антуража придала игре невероятную свежесть. Перед нами вторая после Hellblade: Senua’s Sacrifice по-настоящему масштабная и зрелищная визуализация жестокой скандинавской мифологии. История подаётся в формате дорожного приключения, то есть долгого странствия из точки «А» в точку «Б», где герои проходят через множество знаковых мест, населённых фольклорными персонажами, — но вместо того, чтобы умереть от рук Кратоса максимально жестоким способом, герои вплетаются в сюжет и обретают индивидуальные черты. Иногда встречи ведут к курьёзным и забавным ситуациям, порой нагнетают саспенс, временами пугают и завораживают, поэтому здесь никогда не становится скучно. Каждое событие сопровождается душевными разговорами Кратоса с сыном, и в этих диалогах суровый прагматизм бога войны сталкивается с детской непосредственностью.

Игровой процесс God of War даже не столько переработан, сколько создан с нуля

Игровой процесс God of War даже не столько переработан, сколько создан с нуля. Разработчики скопировали удачную механику двух последних частей Tomb Raider, разве что заменив стрельбу на ближний бой. Так игровой мир стал связанной последовательностью коридорных локаций, в которые можно возвращаться, чтобы при помощи новых способностей открывать всевозможные тайники. Если вы не любите собирательство — двигайтесь по сюжету и ничего не потеряете. Нравится изучать мир — вот вам десяток дополнительных часов игрового процесса.

А ещё новая механика заставляет вспомнить Uncharted, где разнообразие игрового процесса достигается чередованием сюжетных сцен с лазаньем по стенам, спокойным странствием по миру, зрелищными катастрофами и агрессивными битвами. Именно в битвах, когда на врагов обрушивается шквал ударов, God of War напоминает прошлые части серии. Однако это реализовано не столь прямолинейно, как раньше, — во многом из-за богатой системы навыков. Во-первых, у Кратоса есть сын, который может помогать в бою различными способами: отвлекать монстров, стрелять из лука и призывать фантомных существ. Во-вторых, есть выбор из множества спецударов, которые по-разному действуют на врагов: оглушают, замораживают, отталкивают и так далее. В-третьих, присутствует система прокачки амуниции, которая хоть и сводится к банальному переодеванию в высокоуровневые шмотки, но заметно влияет на игровой процесс, не говоря уже о внешних изменениях. Благодаря множеству настроек битвы становятся не столько кнопочным закликиванием, сколько тактическим противостоянием — особенно на высоких сложностях, где ощущается каждый пропущенный удар. Так игра стала умнее не только в повествовательном плане, но и в игровом. И этого оказывается достаточно, чтобы не заскучать до самых финальных титров.

Итог: первоклассный блокбастер — с увлекательным повествованием и богатым игровым процессом. Одна из лучших одиночных игр современности и чуть ли не лучший эксклюзив PlayStation 4.