Бог войны Кратос постарел, переехал в Скандинавию и обзавёлся семьёй. Когда жена умирает, он вместе с сыном отправляется на самую высокую гору, чтобы развеять прах. Неожиданно на их пути встаёт зловещий и очень могущественный незнакомец, определённо связанный с местным пантеоном.

God of War

Платформа: PS4
Жанр: экшен с видом от третьего лица
Разработчик: Santa Monica Studio
Издатель в России: Sony Interactive Entertainment Russia
Возрастной рейтинг: 18+
Перевод: полный
Похоже на:
Hellblade: Senua’s Sacrifice (2017)
Dante’s Inferno (2010)
Rise of the Tomb Raider (2015)

До недавнего времени серия слэшеров God of War воспринималась как эксплуатационное развлечение. Смысл каждой части сводился к тому, что аморальный антигерой Кратос устраивал резню на землях Эллады — не всегда с вменяемой мотивацией, но всегда с безумным выражением лица. В промежутках между кровавыми бойнями Кратос отвлекался на две вещи: сексуальные оргии и дурацкие беседы с местными фриками. Да и то исключительно ради того, чтобы игрок мог передохнуть. Главным достоинством этого незатейливого приключения были зрелищные сцены битв с гигантскими мифическими монстрами — для своего времени они смотрелись по-настоящему круто и эпично.

Сейчас, когда эксплуатационные боевики не в моде, разработчики Santa Monica Studio пересмотрели концепцию серии и совершили идеологический перезапуск. God of War — новая игра во всех отношениях. От предыдущих частей остался только Кратос — да и он постарел, остепенился и обзавёлся густой бородой, достойной рекламы сети барбершопов. Порой кажется, что это совершенно другой персонаж: с первых минут повествования мы видим Кратоса как заботливого отца, который скорбит по погибшей супруге. Он был ей верен (внезапно!), и именно обещание развеять её прах на самой высокой горе становится поводом для большого путешествия.

God of War

Впечатления от сюжета God of War можно сильно испортить спойлерами. Если вы цените качественное повествование — меньше читайте об игре и не смотрите список трофеев

God of War перебрался из пыльной Древней Греции в запорошённый снегом мир викингов — и смена антуража придала игре невероятную свежесть. Перед нами вторая после Hellblade: Senua’s Sacrifice по-настоящему масштабная и зрелищная визуализация жестокой скандинавской мифологии. История подаётся в формате дорожного приключения, то есть долгого странствия из точки «А» в точку «Б», где герои проходят через множество знаковых мест, населённых фольклорными персонажами, — но вместо того, чтобы умереть от рук Кратоса максимально жестоким способом, герои вплетаются в сюжет и обретают индивидуальные черты. Иногда встречи ведут к курьёзным и забавным ситуациям, порой нагнетают саспенс, временами пугают и завораживают, поэтому здесь никогда не становится скучно. Каждое событие сопровождается душевными разговорами Кратоса с сыном, и в этих диалогах суровый прагматизм бога войны сталкивается с детской непосредственностью.

God of War

Несмотря на внешнее сходство, эта игра всё же не такая мрачная, как Hellblade: Senua’s Sacrifice

Игровой процесс God of War даже не столько переработан, сколько создан с нуля

Игровой процесс God of War даже не столько переработан, сколько создан с нуля. Разработчики скопировали удачную механику двух последних частей Tomb Raider, разве что заменив стрельбу на ближний бой. Так игровой мир стал связанной последовательностью коридорных локаций, в которые можно возвращаться, чтобы при помощи новых способностей открывать всевозможные тайники. Если вы не любите собирательство — двигайтесь по сюжету и ничего не потеряете. Нравится изучать мир — вот вам десяток дополнительных часов игрового процесса.

God of War

Возможность зрелищно добить врага никуда не делаcь, но теперь это реализовано без QTE и жутких анатомических подробностей

А ещё новая механика заставляет вспомнить Uncharted, где разнообразие игрового процесса достигается чередованием сюжетных сцен с лазаньем по стенам, спокойным странствием по миру, зрелищными катастрофами и агрессивными битвами. Именно в битвах, когда на врагов обрушивается шквал ударов, God of War напоминает прошлые части серии. Однако это реализовано не столь прямолинейно, как раньше, — во многом из-за богатой системы навыков. Во-первых, у Кратоса есть сын, который может помогать в бою различными способами: отвлекать монстров, стрелять из лука и призывать фантомных существ. Во-вторых, есть выбор из множества спецударов, которые по-разному действуют на врагов: оглушают, замораживают, отталкивают и так далее. В-третьих, присутствует система прокачки амуниции, которая хоть и сводится к банальному переодеванию в высокоуровневые шмотки, но заметно влияет на игровой процесс, не говоря уже о внешних изменениях. Благодаря множеству настроек битвы становятся не столько кнопочным закликиванием, сколько тактическим противостоянием — особенно на высоких сложностях, где ощущается каждый пропущенный удар. Так игра стала умнее не только в повествовательном плане, но и в игровом. И этого оказывается достаточно, чтобы не заскучать до самых финальных титров.

God of War

Русская локализация God of War превосходна во всём, начиная от шрифтов и заканчивая игрой актёров. Если вы не владеете английским в совершенстве, то при игре в русскую версию практически ничего не потеряете

Итог: первоклассный блокбастер — с увлекательным повествованием и богатым игровым процессом. Одна из лучших одиночных игр современности и чуть ли не лучший эксклюзив PlayStation 4.

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God of War. Одна из лучших одиночных игр современности
удачно
  • великолепный дизайн мира
  • разнообразный игровой процесс
  • живые диалоги
неудачно
  • скучные рядовые монстры
  • слишком много собирательства
  • линейная система прокачки амуниции
9отлично
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Александр Киселёв
Александр Киселёв
Главный редактор издательства настольных игр Hobby World. Начал карьеру в журнале «Мир фантастики», выпускал ежемесячный журнал о кино для сети кинотеатров «Формула Кино» и редактировал первое издание комикса «Скотт Пилигримм».


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