20 главных игр 2019 года

Для игровой индустрии 2019 год был весьма урожайным. И если в 2018-м у нас не стоял вопрос о том, какую игру назвать лучшей, то на этот раз подводить итоги оказалось мучительно сложно. У заветной ступени пьедестала оказалось сразу пять великолепных проектов, но каждый из них был, скорее, идеальным кандидатом на второе место. И вот какое решение мы приняли…

20. Stygian: Reign of the Old Ones

Лавкрафтиана года

С тех пор как права на творения и миры Говарда Лавкрафта перешли в общественное достояние, интерес к ним стабильно растёт. Разработчики не раз обращались к наследию мастера хтонического ужаса, но получалось не слишком удачно. Stygian же обращается с этим материалом весьма мудро: гнетущий визуальный ряд, безысходный сюжет, отлично продуманные правила ролевой системы. Если вы в восторге от творчества Лавкрафта, то и здесь почувствуете себя по-домашнему неуютно. Будь этот год беднее на хорошие ролевые игры, Reign of the Old Ones наверняка претендовала бы на звание главной RPG 2019, но конкуренция оказалась слишком высокой.

19. The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Портативная игра года

Сегодня японская игровая индустрия прекрасно иллюстрирует пословицу «Всё новое — хорошо забытое старое». Выпускать отреставрированные хиты прошлого не просто модно — это ещё и весьма прибыльно. Вот и получилось, что главным поводом включать Switch в нашей редакции стала не какая-нибудь Luigi’s Mansion 3 или Astral Chain, а классика аж 1993 года с обновлённой графикой. Возможно, такое обновление понравится не всем, но, на наш вкус, «пластмассовый» визуальный стиль в духе мобильных игр и недавних релизов Nintendo не крадёт очарования Link’s Awakening, а подчёркивает его. А геймплей и мрачноватая (по меркам серии The Legend of Zelda) история никогда и не устаревали.

18. Age of Wonders: Planetfall

Стратегия года

Прекрасная фантастическая игра с богатым сюжетом, множеством юнитов и путей достижения победы. Что ценнее всего — партии, хоть и бывают весьма долгими, совершенно не ощущаются затянутыми: каждый ход происходит что-то значимое, а от игрока требуется принимать ответственные решения. Из минусов можно отметить разве что некоторую маловостребованность технологически продвинутых юнитов. Обычно победы удаётся достигать стартовой пачкой войск, закалённой в боях и усиленной всякими новомодными гаджетами. Сражения в стиле XCOM наверняка понравятся поклонникам стратегий больше, чем боевые системы из прошлых частей. Если вы любите глобальные стратегии, да ещё и с космическим уклоном, — не пропускайте ни в коем случае!

17. Darksiders Genesis

ARPG года

Проектов про шинкование монстров в изометрии 2019 год нам подарил немало. Но почти все, хоть и выглядели очень эффектно на этапе анонсов, в итоге оказывались сплошным разочарованием. Не подкачала только Darksiders Genesis — эта убойная смесь слэшера и ARPG скрасит вам несколько вечеров. Приятный дизайн персонажей, шикарная озвучка, полный драйва игровой процесс и отличный саундтрек — перед нами пускай и не шедевр, но достойный пример того, как нужно делать развлекательные игры.

16. Slay the Spire

Лучшая игра с карточными механиками

Колодостроительные механики уверенно вышли за пределы настольных игр, найдя себе новую нишу для обитания — рогалики. На мобильных платформах это произошло несколько раньше, но до хардкорных платформ веяние дошло именно в 2019 году. И самым ярким представителем такого направления стала Slay the Spire. Как и в других рогаликах, игроку предстоит штурмовать подземелье, полное врагов, — точнее, не подземелье, а шпиль, но сути это не меняет. Монстров здесь нужно побеждать с помощью колоды карт, которая постепенно расширяется.

Ключевая механика строится вокруг того, что мы видим, как будет действовать противник, и можем подготовиться к этому, выбрав из доступной руки эффективные «контры». При условии, конечно, что необходимые карты пришли, — именно поэтому так важно грамотно составлять колоду. Как и полагается в рогаликах, смерть здесь обнуляет весь прогресс, но делает следующих персонажей чуточку сильнее. Будьте осторожны: как и любой хороший рогалик, эта игра затягивает не на шутку!

15. World War Z

Кооператив года

Играть в компании с друзьями — бесценно, и каждый год нас радуют массой таких проектов. В 2019-м вышло немало кооперативов; хватало даже игр, рассчитанных на двух игроков, вроде Wolfenstein: Young Blood и всё той же Darksiders Genesis. Но острее всего поддержка друзей была нужна истребителям зомби. World War Z — это не только прекрасный образец игры по лицензии, где можно застрять надолго, но и прекрасное утешение для всех, кто грезит о выходе Left 4 Dead 3. Эффективно уничтожать орды заражённых можно только плечом к плечу с надёжными товарищами, координируя действия, — иначе зомби вас сомнут, повалят и сожрут с потрохами. Впечатление от игры не портит даже обилие клюквы вроде военного по фамилии Бумажков или попа с дробовиком. Это эталонный кооператив с собственным лицом, которое запомнится вам надолго.

14. The Outer Worlds

Космоопера года

После первого прохождения было чувство, что вот она — ролевая игра года. Необычный мир, занятные персонажи, разнообразные способы решения проблем, любопытнейшая система, где мирные навыки оказываются полезными в бою… Но новые заходы выявили, что проходить The Outer Worlds заново в другой роли далеко не так интересно, как тот же New Vegas. Достаточно компактный мир игры и с первого раза надёжно впечатывается в память, а альтернативные варианты разрешения конфликтов нужны скорее для отыгрывания роли, чем для открытия какого-то нового контента. Это отличная космоопера, и, как и положено в космоопере, правильный финал у неё может быть только один — хэппи-энд. Если вы с первого прохождения нашли всех спутников и помогли им с заданиями, спасли колонистов и настучали чиновникам по наглым бюрократическим мордам, второй раз за игру можно уже и не садиться: искренне отыгрывать злодея в The Outer Worlds некомфортно, слишком уж сильно этому миру нужен герой. А действительно выдающаяся RPG должна радовать и удивлять как на первом, так и на пятом прохождении.

13. Borderlands 3

Шутер года

Почему же новая Borderlands не стала кооперативом года? Да, играть с друзьями в неё весело, но и в гордом одиночестве она проходится безо всяких проблем. Пускай по сценарию третья часть уступает второй, в остальном перед нами образцовый лутер-шутер: миллионы пушек, динамичные схватки, прекрасная стрельба, колоритные герои и тонны юмора. По сравнению со второй частью и Pre-Sequel в Borderlands 3 отличная система прокачки героев — видно, что над этой стороной работали особенно тщательно. На пользу игре оказался и выход за пределы пыльной Пандоры — нам показали сразу несколько интереснейших миров и массу весьма креативных противников. Но при этом есть ощущение некоторой устарелости линейной формулы, когда мы раз за разом вынуждены пробегать одни и те же миссии в одном и том же порядке, — именно поэтому только тринадцатое место.

12. Untitled Goose Game

Лучшая нефантастическая игра

Эта вариация на тему «Как достать соседа» родилась из шутки: опубликованный смеха ради тизер мгновенно стал вирусным, и разработчикам пришлось в самом деле делать игру про пернатого террориста.

История гуся-пакостника не взорвала игровую индустрию (только чарты продаж в некоторых странах), но стала почти таким же знаковым событием, как выход симулятора козла. Суть проста и незатейлива: знай себе паскудничай и победно гогочи над униженными людишками из кустов (для этого даже есть отдельная кнопка!). Что ещё нужно простому смертному для поднятия самооценки?

11. My Friend Pedro

Геймплей года

Для нас при оценке игр важное значение имеют мир, сюжет и персонажи. Да, мы в курсе, главное в играх — геймплей, и «Мир фантастики» он тоже интересует — просто чуточку меньше, чем профильные игровые издания. Выдавать отдельную награду за увлекательность игрового процесса у нас не принято, но иногда случаются маленькие чудеса, настолько впечатляющие, что даже мы с нашим нарративоцентризмом обращаем на них внимание.

My Friend Pedro — революционный скроллер, где надо совмещать быстрое перемещение по карте с акробатикой и стрельбой. Отличный физический движок, уникальное управление и изобретательные механики породили умопомрачительную игру, где наслаждаешься каждой секундой происходящего. Благодаря замедлению времени зрелищность возрастает ещё сильнее, а когда удаётся поймать нужный темп и пройти уровень на одном дыхании, буквально не останавливаясь, — это вообще чистый восторг! Ну и фантастическая история про летающий банан и мафиозную войну будущего здесь тоже к месту. Всячески рекомендуем!

10. Devil May Cry 5

Слэшер года

Долгие годы серия Devil May Cry была развлечением пусть и достаточно широкого, но всё-таки ограниченного круга: либо ты играл почти во все части, либо почти ни в одну. Но пятая часть наконец смогла сломать имидж «развлечения для своих». Безусловно, свою роль сыграли и отличная графика (спасибо движку от седьмой части Resident Evil), и грамотная рекламная кампания, но наверняка ключевым фактором успеха стал облегчённый режим, который сам выстраивает комбо за игрока — знай нажимай кнопки почаще. Теперь к безумно крутой и стильной шинковалке демонов мог приобщиться любой желающий — и равнодушных практически не осталось. Да, перед нами всё ещё утомляюще линейная игра, которую сложно воспринимать вне контекста остального сериала, но она чертовски крута, дьявольски обаятельна и демонически увлекательна.

9. Mortal Kombat 11

Файтинг года

Серия Mortal Kombat проделала огромный путь от скандального развлечения для игровых автоматов до полноценной мультивселенной, где в рамках одного канона уживаются несколько разных историй любимых героев. Одиннадцатая часть — настоящий бриллиант в короне серии. Авторы придумали интересную сюжетную линию, довели до совершенства боевую систему, нашли визуальный стиль, который сочетает в себе и яркость красок, и реализм. И, конечно, насоздавали десятки зрелищных и кровавых добиваний, попирающих все законы физики и здравого смысла — и от того ещё более крутых и задорных!

MK11 — игра для всех (кому есть 18 лет): она охотно покорится зелёному новичку и станет бесконечным пространством самосовершенствования для спортсмена. Только берите версию для консоли — на PC, по недоброй традиции, игра оптимизирована далеко не идеально.

8. Star Wars Jedi: Fallen Order

Игра по лицензии года

Пока создатели Devil May Cry 5 завоёвывают новую аудиторию, делая игру проще и доступнее, Respawn Entertainment решили действовать с точностью до наоборот, выпустив хардкорный продукт для фанатов «Звёздных войн». И их ставка определённо сыграла: долгожданная Fallen Order пришлась по вкусу всем. Боёвка в стиле соулсборнов отлично подошла для схваток на световых мечах, а богатая фантазия создателей сделала мир и историю действительно запоминающимися. С героями тоже полный порядок: BD-1 наверняка займёт почётное место в пантеоне очаровательных дроидов, а рыжеволосый Кэл Кестис затыкает за пояс большую часть персонажей новой кинотрилогии. Но ценнее всего дух приключений, пронизывающий игру: мы как-то стали забывать, насколько в далёкой-далёкой галактике может быть интересно. Fallen Order помогает это вспомнить и прочувствовать.

7. A Plague Tale

Приключение года

Сделать детей центральными героями приключенческой игры — неплохой ход: сразу чувствуешь беззащитность персонажа и проникаешься к нему симпатией. А уж если один маленький герой пытается опекать другого — это вообще буря эмоций. Её должна была, по идее, подарить нам Life is Strange 2 от DONTNOD Entertainment, но там слишком увлеклись социальной повесткой и в итоге упустили то, что делает историю по-настоящему душевной. А вот другие французы, Asobo Studio, справились прекрасно, подарив нам пронзительную историю детишек, вынужденных бежать от враждебного мира взрослых и эпидемии чумы. В самом деле, история братьев Диаз из LiS 2 на фоне мытарств Амиции и Гуго выглядит лёгкой прогулкой. Asobo Studio рассказали не только о странствиях, но и о том, как потерянные люди могут постепенно сблизиться, — и эта щемящая история запоминается надолго.

6. Blasphemous

Ретро года

Жанр метроидваний, казалось, должен был уже давно умереть, ведь его появление было обусловлено исключительно несовершенством железа, где приходилось воевать за каждый байт памяти. Но 2019 год показал, что метроидвании живы и здоровы. И самой живой из них оказалась Blasphemous. Это редкий пример игры, где эстетика определяет каждый аспект — от дизайна уровней до системы прокачки персонажа. И стилистически, и геймплейно Blasphemous проще всего описать как «пиксельную Bloodborne».

Авторы используют когнитивный диссонанс как ключевой приём, с помощью которого вытягивают игрока из зоны комфорта — в свой безумный и чарующий мир. Здесь всё безобразное и отталкивающее стремятся назвать какими-то возвышенными словами, а всё светлое — наоборот. Квстодия (Cvstodia) находится под гнётом ужасного проклятия, которое называют Чудом, герой бессмертен, но лишь страдает от этого (да и вы как игрок тоже страдаете), боль и раскаяние здесь возведены в культ, а боссы… ох, местные боссы вам ещё долго будут сниться в кошмарах! У Blasphemous уникальная атмосфера, по-лавкрафтовски мрачная и безысходная, затхлая, сладостно мучительная — и незабываемая. Пробуйте приобщаться на свой страх и риск!

5. Death Stranding

Immersive sim года

Death Stranding можно за многое похвалить — и за нетривиальную историю, и за интересных персонажей, и за необычный постапокалиптический сеттинг, и за уникальный геймплей, и даже за эмоциональную связь, образующуюся между игроком и младенцем-ББ, которого таскает с собой в колбе персонаж Нормана Ридуса. У творения Хидэо Кодзимы множество сильных и слабых сторон, но интереснее всего то, что эта игра — образцовый immersive sim.

Death Stranding позволяет решать одни и те же задачи множеством разных способов, зачастую очень необычных. Прокрасться, найти обходной путь или всех перебить — с этим мы встречались уже не раз, но сплав по реке или строительство безопасной канатной дороги — это что-то действительно новое. Для решения игровых задач Death Stranding даёт игрокам массу инструментов, и ни один нельзя назвать бесполезным. Именно в освоении новых «игрушек» основной кайф. Завалив очередного босса, радуешься куда меньше, чем заполучив экзоскелет для комфортного карабканья по горам или грелку, которая повышает заряд аккумуляторов и позволяет герою отдыхать прямо на снегу. Вот это уровень погружения в профессию!

Почему не игра года?

Слишком много недостатков. Death Stranding бессовестно затянута, мир и его метафизика далеко не так интересны, как хотелось бы, а экшен попросту раздражает. Но это действительно уникальный опыт, на который не жаль потратить 80 часов.

4. Disco Elysium

Ролевая игра года

Disco Elysium — одна из важнейших игр нашего поколения, потому что это воистину революционная RPG. Двадцать лет назад Planescape: Torment выдвинула на первый план в ролевой игре не сражения, а разговоры. И только сейчас наконец-то сделан следующий шаг — появился ролевой проект, отказавшийся от сражений как таковых. К чёрту боевую систему, мы тут можем беседовать с собственными эмоциями! А ещё у игры поразительный визуальный дизайн, который может отпугнуть или влюбить в себя, но уж точно не оставит равнодушным. Чистое искусство!

Почему не игра года?

Поскольку Disco Elysium — проба пера, она не лишена множества детских болячек. Но главная проблема даже не в них: важнее, что в нашей стране в неё может сыграть сравнительно небольшой процент населения. Disco Elysium так и не обзавелась переводом (он вроде как планируется в будущем), но при этом весьма требовательна к знанию языка. В игре порядка миллиона слов — даже больше, чем в Planescape: Torment! Так что, если хотите приобщиться к живой классике, или наберитесь терпения, или учите английский (последнее в любом случае полезно).

3. Sekiro: Shadows Die Twice

Соулсборн года

Говорить о достоинствах новой игры FromSoftware даже как-то неудобно: вроде и так все в курсе, какая она сложная, красивая и глубокая. Вот вам сеттинг средневековой Японии, новенькая боевая система, где противника можно измотать и убить одним точным ударом, протез с крюком-кошкой для залезания на крыши, стелс, позволяющий быстро избавиться от некоторых врагов, и традиционно сильная история. Наслаждайтесь, умирайте и учитесь на своих ошибках!

Почему не игра года?

Sekiro делает шаг вперед в жанре соулсборнов благодаря революционной боевой системе… и два назад из-за построения мира. Мы привыкли к тому, что Souls-like игры большие, масштабные и достаточно нелинейные. Так вот, Shadows Die Twice — это такой бета-тест новой боевой системы в небольшом линейном мире. Да, это прекрасная игра, но, глядя на её старших сестёр, мы понимаем, чем на самом деле она могла бы стать. Скорее всего, следующий проект, основанный на этой боевой системе, будет куда монументальнее и поразит наше воображение сильнее. И, возможно, станет игрой года. Но Sekiro, на наш взгляд, при всех своих бесспорных достоинствах до этого звания слегка не дотягивает.

2. Resident Evil 2

Ремейк года

RE2 хороша, с какой стороны на неё ни смотри. Отличная графика, осовремененные интерфейс и геймплей, доработанный сюжет и действительно пугающая темнота. Один из лучших выпусков Resident Evil по-настоящему переродился, раскрыв свой потенциал во всей полноте. Играть страшно, но остановиться невозможно, — идеальный хоррор!

Почему не игра года?

Потому что это всё-таки ремейк, а не самостоятельный проект. Да, это уже почти новая игра — но только «почти». Resident Evil 2 была великолепна в 1998 году и осталась великолепной в 2019-м. Но, как нам кажется, игра года должна быть самую малость оригинальнее и делать ещё полшага за грань.

1. Control

Игра года

Выбрать Control было по-настоящему нелегко. С одной стороны — невероятный дизайн, уникальный подход к созданию игры, потрясающая атмосфера. С другой — невнятный экшен и неинтересная главная героиня. Но в итоге плюсы перевесили. Вместо Resident Evil 2 можно запустить седьмую часть, вместо Sekiro — Dark Souls 3, а вот Control заменить нечем — второго Федерального Бюро Контроля нет и быть не может.

Уникальная смесь «Секретных материалов», «Фонда SCP» и «Понедельника» Стругацких, поданная в фирменном стиле Remedy, живёт своей своей собственной жизнью, наблюдать за которой — самое увлекательное занятие для любителя фантастики в этом году. Изучать Федерального Бюро Контроля чертовски интересно, и в каждую новую комнату забегаешь не за лутом или адреналином от схватки с врагами, а за новыми чудесами, которые припас для тебя Старейший Дом. Пускай это далеко не первое место, соединяющее разные миры, но необычайно стильное и действительно иное. Даже Сигил с его живыми улицами и безумными героями кажется простым и понятным на фоне здания Бюро.

Control — игра года по версии «Мира фантастики». Спасибо за уникальный опыт, Remedy, — ждём дополнений с новыми историями, загадками и чудесами!