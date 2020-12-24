Что Dragon Age 4 нам готовит: разбираем лор и теории о сюжете

Новую Dragon Age не стоит ждать раньше 2022 года, хотя и эта дата выглядит слишком оптимистичной. Тем не менее игра активно разрабатывается, и в последние месяцы студия BioWare особенно охотно делится деталями проекта. Рассказываем, чего от него ждать.

Разговор пойдёт не про геймплейные особенности игры, а про сюжет и лор. Предыдущая игра серии, Dragon Age: Inquisition, завершилась серьёзным клиффхэнгером. О том, что дальше происходило с континентом Тедас, на протяжении пары лет рассказывали комиксы, роман «Последний полёт» и антология Tevinter Nights (в России книга еще не вышла, но уже известна под неофициальным названием «Тевинтерские ночи»).

Ещё немного стало известно из маркетинговых материалов к будущей игре. На первый взгляд, сведений крупицы. Ну, много ли информации можно выжать из пары коротких тизеров и пачки концепт-артов?

Оказалось, довольно много, если поломать голову над визуальным шифром.

Да придёт Ужасный Волк

Будущая Dragon Age — четвертая в серии, и у неё всё ещё нет подзаголовка. Смысл её рабочего названия — Morrison — известен лишь разработчикам. Игрокам слили только слоган, под которым игру впервые представили на The Game Awards 2018 года. Он звучит как «The Dread Wolf Rises» — «Ужасный Волк восстаёт».

Это даёт понять, что важная роль вновь отведена Соласу — сопартийцу из третьей игры, Dragon Age: Inquisition. Этот эльф подается как главный антагонист (хотя больше походит на антигероя) и беспрецедентная угроза Тедасу. При этом его цель известна, а вот мотивы расплывчаты.

Солас — древний могущественный эльф, существо из легенд, обожествляемый и в то же время ненавидимый современными эльфами. Они, называющие себя долийскими эльфами, целые века винили его в исчезновении других богов, добрых и милосердных. Солас, известный под кличкой Фен’Харел (Ужасный Волк), якобы запер весь оставшийся пантеон в мире снов, Тени, чтобы стать единственным богом долийцев. После чего эльфийская цивилизация распалась, и теперь большая часть её потомков либо кочует, либо прислуживает людям.

Реальная история разнится с легендами. Солас и его собратья были вовсе не богами, а эванурисами, сильнейшими магами своего народа, который тысячелетиями строил эльфийскую империю Элвенан. Тогда физический мир и Тень ещё были единым целым, а эльфы — бессмертными. С добрым пантеоном у эванурисов не было ничего общего, кроме имён: они держали жителей Элвенана в рабстве, пока дело не докатилось до гражданской войны.

На сторону рабов перешли Солас и Митал (в современных легендах — мать всего пантеона, создавшая луну на небе). Их оказалось двое против семи. Вскоре боевая подруга Соласа погибла от рук злых эванурисов, и тогда Ужасный Волк решил навсегда их изгнать. Собрав все свои силы, он перекроил мироздание и отделил Тень от физического мира Завесой. Эванурисы остались заперты в Тени. Эльфийская столица — Арлатан — бесследно исчезла. Эльфы потеряли бессмертие (правда, сейчас они винят в этом людей), их культура и язык оказались забыты.

Сам Солас впал в сон на две тысячи лет, а когда проснулся, обнаружил лишь жалких, по его мнению, потомков своего могучего народа. Теперь его цель — «откатить до заводских настроек» Тедас, убрав Завесу. Хотя он прекрасно понимает, что без Завесы не-эльфийские цивилизации окажутся на грани вымирания, а спящие в Тени эванурисы могут вырваться.

Всё это Ужасный Волк рассказывает в финале Dragon Age: Inquisition. От того, сколько лет пройдет в Тедасе перед началом четвёртой игры, зависит, сколько времени у Соласа на подготовку к снятию Завесы. Впрочем, он может оказаться не единственным и даже не главным злодеем в новой истории — если семеро эванурисов обретут свободу.

Разыскивается герой

О том, что Инквизитору из Inquisition не быть снова главным героем, говорит последний тизер. Кто же будет противостоять Соласу в новой части? На концепт-артах часто мелькают персонажи в характерной броне, и благодаря этому появилась версия, что протагонист может принадлежать к ордену убийц — Антиванским Воронам…

Государство Антива действительно появилось в том же тизере и также сыграло важную роль в «Тевинтерских ночах». Другую знаковую страну — Тевинтер — тоже подтвердили в качестве локации для будущей игры. На нее намекала и сцена после титров в DAI.

Если так, то Тевинтер может предстать перед игроками не в лучшем виде из-за кунари — рогатых фанатиков, давно готовивших экспансию в Тедас. Они мало того что веками враждуют с Тевинтером, так еще и перешли дорогу Соласу.

Велика вероятность, что игрокам покажут и выжженное больше тысячи лет назад королевство Андерфелс, где расположена главная база Серых Стражей. Орден Стражей особенно дорог фанатам франшизы, ведь из него происходит главный герой Dragon Age: Origins и аддона Awakening, а ведь это поистине культовая игра. И так как события «Инквизиции» намекнули на раскол в ордене, неплохо будет увидеть происходящее своими глазами.

Но, пожалуй, самой важной локацией в новой DA может стать лес Арлатан. Когда-то на его месте возвышались хрустальные башни древней эльфийской столицы. Нынче в лесу можно встретить чудесные и чудовищные порождения дикой магии; здесь же укрылись и многие долийцы, и эльфы-рабы, и бывшие жители эльфинажей (гетто). Все эти эльфы примкнули к Ужасному Волку и помогают приблизить снятие Завесы.

Если игрокам вновь дадут выбрать расу протагониста, есть шанс, что он будет происходить из тевинтерской элиты, антиванских убийц, армии кунари или даже из эльфов Фен’Харела (скажем, в предыстории). А возможно, главный герой не будет относиться ни к какой из этих сторон. Мы знаем одно: это кто-то, с кем Солас пока ещё не имел дела.

Из спутников стоит ожидать как минимум женщину-кунари с концепт-артов — раньше таких сопартийцев игрокам не давали. По традиции одним из ближайших соратников может стать некий Серый Страж.

Ещё одна традиция — переводить по одному сопартийцу из предыдущей игры в последующую. Так из Origins в Awakening перекочевал гном-выпивоха Огрен, из Awakening в Dragon Age 2 — беглый маг Андерс, а из второй части в третью — обаятельный гном Варрик Тетрас. Если вновь применить это правило, наиболее логичным будет появление в четвёртой части Дориана Павуса — тевинтерского друга Инквизитора. С ним русскоязычный фэндом ещё встретится в «Тевинтерских ночах».

Сильные мира сего

В бой вступят не только отдельные личности, но и большие организации. Одна из таких — уже упомянутые Антиванские Вороны — прежде держалась в стороне от сюжета игр. Убийцы из ордена нам встречались (один из них даже стал одним из любимейших сопартийцев серии), и долетали слухи о перестановках в нем. Но, похоже, BioWare планируют сделать Воронов более значимыми в грядущих глобальных событиях.

Ещё интереснее будет увидеть совершенно новую организацию. На неё намекали в прошлой игре, а после «Тевинтерских ночей» стало понятно: вот-вот на мировой арене появятся Приставы. Таинственные «те, кто за морем», внедрившиеся в разные слои общества, не просто озабочены планами Соласа, а ищут способ его устранить. Насколько благие цели они преследуют, никто не знает — народы Тедаса в основном верят, что Приставов вообще не существует. Если истоки организации лежат за пределами континента, то знать о них мы не можем. Известно лишь, что морским путем в Тедас прибыли первые люди много тысяч лет назад, а значительно позже — ещё и кунари.

Организаций в сюжете новой игры может быть больше. К примеру, группа авантюристов — Властители Фортуны (не путать с разудалыми пиратами из Армады Удачи). Властители — охотники за сокровищами, и нередко эта охота оказывается воровством. Впервые их представители появились в «Тевинтерских ночах», причем сразу в паре разрозненных сюжетов.

Также рано списывать со счетов Инквизицию (даже если она официально распущена) и основанную людьми андрастианскую Церковь, которой руководит бывшая подруга Инквизитора. Последнего, к слову, игроки мечтают увидеть снова. Как и Хоука из Dragon Age 2. Как и Серого Стража из Origins — правда, об этом еще пять лет назад не хотели слышать сами BioWare. Хоук и особенно Инквизитор — более вероятные кандидаты на появление.

Выживший Хоук как-то связан с расколом в Стражах и по-прежнему остается Защитником Киркволла — ключевого города DA2, которым теперь правит Варрик Тетрас. А этот гном важен. Настолько, что его актёр озвучки стал закадровым голосом нового тизера. Достоверно известно, что Варрик набирает людей для противостояния с Соласом и готов помочь новому протагонисту.

Что касается Инквизитора, то он, несмотря на потерю руки в предыдущей части, может стать советником протагониста — по аналогии с советниками Инквизиции. Во всяком случае, у её экс-предводителя и Фен’Харела своя особая история, которая вполне может повлиять на развязку.

Пристегнитесь, нас немного потрясёт

Исчезновение Завесы равносильно концу света для не-эльфийских рас. А может быть, отчасти и для самих эльфов. Дело даже не в том, что жители Тедаса, в отличие от Соласа, не способны нормально существовать в безумном переплетении законов физики и мира снов. Не меньшую опасность могут представлять обитатели Тени и давние враги смертных — демоны, ведь ещё неизвестно, как снятие Завесы скажется на них.

И не будем забывать об эванурисах. Легенды долийцев и слова самого Соласа (а также его фрески, на которых древний эльф детально живописал и гражданскую войну в Арлатане, и собственную нелёгкую долю) указывают, что бывшие властители Элвенана заточены в центре Тени — Чёрном Городе. Андрастиане верят, что некогда там пребывал их Создатель, который покинул Город после очередного богохульства смертных. Потихоньку сюжет игр подводит к тому, что Чёрный Город — это и есть исчезнувший Арлатан, что остался в Тени после создания Завесы.

Нетрудно вообразить, насколько семеро эльфийских магов злы на Соласа после двух тысяч лет плена. Тот утверждает, что у него есть план на тот случай, если они всё-таки вырвутся. Факт в том, что планы Соласа редко срабатывают. Поэтому эванурисы могут стать и его проблемой, и проблемой протагониста в любой момент следующей игры. Возможно, ещё до того, как граница между двумя мирами исчезнет.

Один из спутников в Inquisition, Коул, дал подсказку: «Они спрятались, спят за зеркалом…» В контексте речь идет об эванурисах, а зеркало — это элувиан, один из древнеэльфийских порталов, через которые можно путешествовать хоть на другой конец Тедаса, хоть в Тень. Ключ от сети элувианов сейчас у Соласа, и, похоже, в Чёрный Город ведет как раз такое зеркало. Будет интересно взглянуть, как в итоге сыграет этот факт.

Но до этого надо будет многое претерпеть. Тут и экспансия кунари, и уже классический сбор союзников. BioWare вряд ли откажутся и от своего любимого тропа, когда политики либо игнорируют угрозу, либо мешают с ней разобраться (привет, трилогия Mass Effect).

А затем, когда большая часть трудностей останется позади, придёт Мор. На этот раз — в двойном размере.

О бедных драконах замолвите слово

Мор — это давняя напасть. Церковь учит: когда тевинтерцы вломились в Город Создателя, они осквернили его, превратив в Чёрный Город. И сами заразились этой скверной, тут же став так называемыми порождениями тьмы. Именно с этими отвратительными монстрами сражаются Серые Стражи и, в частности, бился главный герой Dragon Age: Origins.

У порождений, обладающих коллективным сознанием, цель одна: откопать крепко спящих под землёй Древних Богов. В сущности — драконов, но до того необычных, что в древнем Тевинтере их обожествляли. Во сне драконы поют порождениям тьмы, а те идут на этот Зов и, прикоснувшись к спящим созданиям, оскверняют их. Тогда Древние Боги становятся архидемонами, выводят порождений тьмы на поверхность и остервенело несут смерть всему живому. Это и есть Мор.

Всего Древних Богов семь, и их изгнал под землю Создатель. С учетом того, что запертых эванурисов тоже семь и Солас изгнал их (плюс сотворил Завесу, что Церковь тоже приписывает Создателю), одна из самых популярных теорий намекает на связь эльфийских господ со спящими драконами. Во времена Элвенана и Арлатана именно драконы правили небесами, к тому же как минимум одна из эванурисов — погибшая Митал — умела обращаться в такого дракона. И научила этому человеческую женщину, Флемет, в которую ее дух вселился сотни лет спустя.

Как бы там ни было, в Origins состоялся и прекратился с гибелью очередного архидемона Пятый Мор. Серые Стражи одолели уже пятерых Древних Богов, а спят ещё два. Именно они, похоже, виднеются на новом концепт-арте.

В Inquisition Стражи высказывали идею спуститься под землю, найти оставшихся Древних Богов и убить во сне, пока до них не добрались порождения тьмы. Вероятно, именно это они и сделают, но что-то пойдёт не так. Ещё звучат в ушах гневные слова Соласа, узнавшего в Инквизиции о плане Стражей и воспылавшего к ним презрением. Тем крепче уверенность в том, что Древние Боги и впрямь связаны с Арлатаном.

Вдобавок Пятый Мор был… камерным. Он шёл всего-то год и на территории одной страны, и хотя были жертвы — их число не сравнимо, скажем, с количеством погибших в Четвёртый Мор. Два Мора сразу — случай и вовсе из ряда вон выходящий, а оттого особенно любопытный.

Мы кое-кого забыли

Да, мы забыли о гномах. BioWare отдавали предпочтение тем частям лора, где говорится о людях и эльфах, а история гномов до сих пор подавалась не так объёмно. Ситуация немного выправилась после DLC «Нисхождение» к Inquisition. Там выяснилось, что гномов создали титаны, обитающие глубоко в недрах земли. В жилах этих созданий величиной с гору течет лириум — фактически эссенция магии, крайне важная для чародеев. И для эванурисов, что убивали титанов и делали из их сердец сокрушительные артефакты ещё до гражданской войны в Арлатане.

Возможно, Солас мог бы отважиться на такую же охотничью вылазку в новой Dragon Age, чтобы воссоздать артефакт, которым он сможет снять Завесу. Но есть и альтернативный путь, для которого Соласу требуется невероятно токсичный, вызывающий сдвиг сознания красный лириум (обычный лириум плюс скверна порождений тьмы) и очень много магии. На это первым намекнул тизер 2018 года, где совершенно внезапно возник идол из красного лириума, который привёл к тотальной беде в Dragon Age 2.

До этого о связи красного лириума и эванурисов — по крайней мере, одного из них — нигде не говорилось. Теперь же сведений чуть ли не горсть: во-первых, идол оказался точной копией Соласа и Митал в теле Флемет из финальной сцены Dragon Age: Inquisition, а во-вторых, настоящие копи красного лириума — в Чёрном Городе, судя по декабрьскому тизеру.

Красный лириум — настолько опасный минерал, что использование его в любых целях может аукнуться последствиями, которые встанут на одну ступень с Мором.

Но мы снова забыли о гномах… Главное, чтобы BioWare о них не забыли.

Серия Dragon Age за десятилетие преподнесла немало приятных и неприятных сюрпризов. Но неприятные относятся к геймплею и дизайну уровней в последних двух частях. А вот сюжет только набрал обороты и вызывает у комьюнити страстное желание заполнить все пробелы в лоре. Следующая игра франшизы, по мнению тех, кто следит за работой BioWare, может либо похоронить студию, либо помочь ей переродиться. Но лично я хочу, чтобы эта игра ответила мне на самые интересные вопросы, — а там хоть трава не расти.

До встречи в «Тевинтерских ночах»!