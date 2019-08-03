Полгода позади, и можно подводить промежуточные итоги 2019-го. Игр за эти месяцы вышло очень много, но далеко не все крупные проекты оправдали ожидания. В этой подборке — только те игры, что нам действительно понравились: большинство из них наверняка найдёт себе местечко в итогах года. В список вошли игры с элементом фантастики, вышедшие с января по июнь 2019 года. Да, мы дали себе фору в месяц, чтобы подробно со всем ознакомиться. И да, их больше, чем десять!

Mortal Kombat 11

Если спросить далёкого от игр человека, какие проекты у него ассоциируются с кровавым насилием, он, скорее всего, назовёт DOOM и Mortal Kombat. Обе серии и сегодня остаются флагманами своих жанров, и обе переживают настоящий ренессанс. Но DOOM Eternal нам ещё предстоит подождать, а новая часть культовой «Смертельной битвы» уже здесь. И она чертовски хороша!

Да, сообщество настороженно отнеслось к обилию гринда, микротранзакциям и прочим неприятным атрибутам современных игр. Но ядро MK осталось прежним — выбираем персонажа, и да начнётся мордобой! NetherRealm Studios нащупала идеальный баланс между яркостью и реалистичностью графики, проделала фантастическую работу с анимацией, выдала нам тучу уникальных бойцов и предельно пафосную историю, которая расширила и без того немаленький мир.

Базовые принципы игры осваиваются за 30 секунд, но нюансов и тонкостей в MK11 так много, что проще выучить иностранный язык или защитить диссертацию, чем освоить творение NetherRealm в совершенстве. Чтобы стать игроком-профессионалом, нужно тренироваться не меньше, чем олимпийским чемпионам, и запоминать столько точной информации, что учебник сопромата покажется книжкой Агнии Барто. Но от вас этого не требуется, это лишь опция — Mortal Kombat рад игрокам любого уровня.

Легендарная кровавость никуда не делась: фаталити теперь имеют так мало отношения к реальной физике, словно это экранизация фантазий второклассников, которым вместо «Улицы Сезам» включали подборку хорроров. И это тоже плюс — такое насилие сложно спроецировать на реальность. Это позволяет игре оставаться просто игрой, а не источником вдохновения для маньяков и любителей рукоприкладства.

Resident Evil 2

Если вы любите японские хорроры, ремейк Resident Evil 2 станет для вас игрой года. Это образец того, как нужно заниматься переделкой старых хитов, в которые сегодня нормально играть уже не получится — настолько они технически состарились. В Resident Evil 2 всё такое родное, словно ты вернулся на дачу, обратно в девяностые, и под мерный стук дождя по крыше пытаешься не заорать от страха, чтоб родители не запретили играть «в эту ужасную страшилку на приставке, которая портит экран телевизора». И в то же время перед нами ультрасовременная игра с великолепной графикой, человеколюбивым управлением и приятными изменениями на каждом шагу.

Идеальный баланс знакомого с детства и нового — именно то, что необходимо ремейку. Перед Resident Evil 2 равны все: фанаты серии, молодые игроки, которые до этого не нюхали Т-вируса и разлагающейся плоти, и даже люди, которые любят хорроры в кино. Никто не останется равнодушным. Главное — не бояться трудностей, ведь Resident Evil 2 весьма непростая игра. Да, в ремейке не надо бороться с управлением, но вам хватит и Мистера Икс, лизунов и голодных зомби. Зато не хватит патронов. И аптечек. И катушек для печатной машинки, благодаря которым тут осуществляется сохранение.

Страх нагнетается не только темнотой, хрипящими звуками и дизайном монстров. Главный его источник — первобытный ужас, что тебе не хватит ресурсов для выживания. Не нашёл целебную траву? Вероятно, следующая встреча с зомби станет последней. Слишком активно расходовал патроны? Босс тебе этого не забудет! Потратил все катушки сохранения? Твои проблемы!

Devil May Cry 5

Devil May Cry — затянувшийся, но не затянутый сериал про войну с демонами. Истинно японская серия, которая славится запоминающимися персонажами и эталонным для слэшеров геймплеем: с таким смаком мочить демонов можно разве что в DOOM. К пятой части серия сделала шаг навстречу новой аудитории, обзаведясь специальным режимом, который позволял игре самой выстраивать мощные комбинации из ударов. К немалой радости фанатов, вернули и всеобщего любимца Вергилия, а Данте выдали целую кучу нового классного оружия.

И совершенно неожиданно из очередного выпуска игры «для своих» Devil May Cry 5 стала ярким событием. Совершенно не важно, сколько частей DMC у вас за плечами (да хоть ни одной), — в пятую главу похождений Данте и его агентства по истреблению демонов сыграть просто необходимо. Нужно своими руками истребить каждого креативного босса, выполнить умопомрачительные комбо, найти кучу ловко запрятанных секретов и узнать, как именно будет побеждён очередной архидемон.

Есть ощущение, что сейчас шикарной боёвке тесно в рамках коридорного слэшера. В DMC 5 хочется играть с друзьями, дружной гурьбой лупя в открытом мире полчища демонов и твёрдой рукой ведя агентство к процветанию. Надеемся со временем увидеть Devil May Cry Online или хотя бы DMC в формате jRPG.

Sekiro: Shadows Die Twice

Похоже, в западном игрострое застой: в нашем списке подозрительно много японских проектов. И лучший среди них — бесспорно, новая игра от FromSoftware.

Новый «соулсборн» не уступает предкам ни в сложности, ни в глубине проработки мира, удачно смешивая тёмное фэнтези с высокой драмой. История синоби Волка, который подвёл своего господина, искал смерти и обрёл вместо неё бессмертие, цепляет и заставляет задуматься. Запоминающиеся персонажи, интересный сеттинг, необычная боевая система гарантируют, что Sekiro пропишется на жёстком диске вашего компьютера или приставки всерьёз и надолго. Только хорошо бы обзавестись неразбиваемым телевизором и парочкой запасных геймпадов — сложность у этой игры солидная.

Нахваливать проект можно долго: перед нами главный кандидат на игру года среди проектов, которые уже успели выйти. Это не в коем случае не народная игра — она весьма требовательна к навыкам и рассчитана на любителей сложностей. Но свою аудиторию Sekiro: Shadows Die Twice может осчастливить по полной.

Sunless Skies

Можно назвать эту игру просто «Sunless Sea про космос», но есть более точная формулировка — «“Космические рейнджеры” в стимпанковском антураже». Игра держится на исследовании космоса, динамических боях, торговле и замечательно прописанных текстовых приключениях. Да, именно такими и были «Рейнджеры»! Привёз груз, получил прибыль, купил корабль побольше, полетел дальше, вляпался в историю…

Только здесь все куда серьёзнее. Например, есть шкала безумия — от одиночества в космосе члены экипажа могут сойти с ума. Тогда придётся либо изолировать их от остальной команды, либо решать проблему более экстравагантными способами. Ещё в космосе может закончиться еда или горючее, что равносильно смерти.

Но это так, приятные мелочи. Вся соль проекта — в текстовых приключениях. Они здорово прописаны и проходятся на одном дыхании… если вы дружите с английским. Локализацию Sunless Skies не завезли, а без вдумчивого изучения текстов ловить в ней просто нечего. Но если отсутствие перевода для вас не проблема — смело ныряйте с головой в странный мир, словно созданный Чайной Мьевилем!

Far Cry: New Dawn

Разработчиков Far Cry после третьей части принято ругать за лень. В этой критике есть доля правды: найдя идеальную геймплейную формулу, Ubisoft почти её не меняет. Повторяющиеся карты, одинаковое оружие… Но на самом деле студия от игры к игре ищет новые смыслы, пытаясь говорить с игроками на серьёзные темы. Создатели сосредоточились на повествовании. Да, зачастую оно проигрывает тому, что было в Far Cry 3, но это не значит, что разработчики не стараются. Тарантино не снял ничего лучше «Криминального чтива», а Толкин не написал ничего популярнее «Властелина колец» — и что? Если планка задрана выше некуда, переплюнуть себя практически невозможно.

Far Cry: New Dawn продолжает сюжет пятой части — действие даже разворачивается в тех же местах. Но при этом игра кажется едва ли не самой революционной частью серии. Уникальный постапокалиптический сеттинг, зачатки ролевой системы и прекрасно раскрытый Иосиф Сид, который из злодеев медленно и печально переполз в ряды трагических персонажей, — тут действительно есть на что посмотреть.

Правда, отрывать New Dawn от пятой части бессмысленно — это две главы одного романа, которые порознь практически не работают. История Иосифа Сида ценна тем, что мы можем проследить весь путь персонажа, оценить, каким именно его задумали создатели. И ради этого можно потерпеть слишком хорошо знакомые пушки и открытый мир, созданный по формуле десятилетней давности.

Метро: Исход

Игровую серию «Метро» можно и нужно ругать. В ней родное и знакомое окружение, радующее сердце каждого рождённого в СССР, неплохая атмосфера и передовая графика. Но наслаждаться этим бывает трудно — дело портят обилие глюков, безобразно архаичный дизайн уровней и слабый сюжет. Игры серии дают уникальный опыт, за которым больше некуда идти, но заворачивают его в такую упаковку, что становится грустно.

«Исход» должен был изменить эту ситуацию — и не смог. Игре было бы куда лучше в жанре симулятора ходьбы, чем экшена, — потому что экшен получился посредственный. Плохое оружие, тупые враги и персонаж, который дохнет от пары попаданий. А вот локации вышли исключительно красивыми — по ним хочется бродить часами, не отвлекаясь на сюжетные изгибы и раздражающие перестрелки. Ради этих локаций игроки по всему миру прощают игре все её недостатки. А раз игроки прощают — зачем разработчикам что-то менять? Так что мы ругаемся, но из списка лучших игр не выкидываем. Потому что альтернатив просто нет.

World War Z

Игра по фильму спустя шесть лет после его выхода — хороший знак! Это значит, что разработчики не стремятся поймать волну маркетингового хайпа и срубить лёгкие деньги — они в самом деле болеют за проект и вкладывают в него массу усилий. World War Z — подтверждение этого правила. Крепкий зомби-шутер с обширной географией и кучей персонажей пришёлся по вкусу изголодавшейся аудитории.

И пускай тут на каждом повороте ощущается влияние Left 4 Dead, оно далеко не безраздельное. Ключевая идея игры опирается именно на фильм с Брэдом Питтом и книгу Макса Брукса, а вовсе не на детище Valve. Вы противостоите ордам оживших мертвецов, а не отдельным особым заражённым. Да, такие тут тоже есть, но они просто вносят небольшое разнообразие, редко ставя ваше выживание под угрозу. Гораздо чаще вы будете погибать под ударами обычных зомби, а не от тумака Ловца в спортивном костюме.

Если в L4D чаще всего требовалось просто добежать от одного убежища до другого, по возможности не оставив на корм покойникам большую часть отряда, то WWZ сконцентрирована на масштабных сражениях с Ордой. Пока очередная дивизия зомби не побеждена, двинуться дальше вы не сможете чисто физически. Пожалуй, такая концепция менее интересна, чем противостояние четвёрки выживших скоординированной группе особых заражённых (особенно если мы говорим о мультиплеере!), но игра всё равно затягивает на многие часы. Ну а шесть классов и понятная система прогресса удерживают интерес ещё дольше.

A Plague Tale: Innocence

Вы вряд ли задумывались, каково было детям во Франции XIV века. А жилось им тяжко. Война, чума, опасности со всех сторон и никакого «всё лучшее — детям». А когда при всем при этом нужно ещё и заботиться о младшем братике, выживание становится реальным вызовом. Или концепцией для хорошей игры.

Идея поместить в центр проекта беззащитных детей не нова, но по-прежнему хорошо работает. Особенно если мы говорим про жанр стелс, ведь незаметность — практически единственное оружие ребёнка. Правда, героиня Plague Tale: Innocence ещё вдобавок вооружена пращой, помогающей ей обезвреживать стражников. А вот против орд чумных крыс камушки уже не помогут — хорошо хоть грызуны боятся огня. Да, ассоциации с Dishonored совершенно справедливы.

Plague Tale: Innocence — довольно страшная сказка и запоминающееся приключение в жанре стелс, где интереснее всего не прятаться в кустах от инквизиции и солдат (хотя эта часть сделана отлично), а наблюдать за раскрытием персонажей. К героям истории быстро привязываешься, а за Амицию и её младшего брата Гуго искренне переживаешь. В наше время далеко не каждая игра может похвастаться живыми героями, а хорошие сказки попадаются, пожалуй, ещё реже.

Bloodstained: Ritual of the Night

Когда Кодзи Игараси, ведущий разработчик Castlevania: Symphony of the Night, вышел на Kikcstarter с новой метроидванией, фанаты утопили его в деньгах. И мы получили чистейшую метроидванию — словно не прошло двух десятилетий с расцвета жанра! Всё как по учебнику: одна большая карта с кучей секретов, восстанавливающиеся на локациях враги, регулярные возвращения в уже пройденные места, потому что там открылось что-то новое… Даже сохраняться можно только в специально отведённых для этого помещениях!

Впрочем, новых идей в Ritual of the Night тоже хватает. Тут приличная ролевая система: куча оружия, которое можно свободно менять, множество постепенно развивающихся способностей, разнообразная экипировка, усиливающая героиню… Боевая система из-за комбинаций ударов и частой смены оружия доставляет массу удовольствия, позволяя тратить часы на поиски своего индивидуального стиля боя. А какие тут боссы! Разнообразные, свирепые и весьма требовательные к вашей реакции и усидчивости — каждая победа над ними будет приносить настоящую радость. Сюжет незамысловат, но способен удерживать внимание и удивлять неожиданными поворотами.

Если вы скучали по метроидваниям, пропускать эту игру решительно нельзя. А вот если вы раньше не сталкивались с жанром — возможно, начинать знакомство уже поздно: в наш век трёхмерных игр классические метроидвании выглядят архаично.

My Friend Pedro

Этот очаровательный сайдскроллер вырос из небольшой флэш-игры. Кончено, с переходом на взрослый движок физика стала лучше, а возможностей заметно больше, но основа не изменилась. Мы всё так же задорно проносимся по уровню слева направо, расстреливая противников и решая несложные задачки. Прелесть My Friend Pedro в том, что это прекрасно реализованная концепция без лишних конструктов.

Отличная физическая модель, простое управление и замедление времени позволяют генерировать невероятно эффектные сцены на экране, наблюдать за которыми не надоедает. И на первом прохождении, и на десятом. Отличный саундтрек позволяет поймать нужный темп, и постепенно начинаешь не просто устранять врагов, а делать это максимально красиво. Этому пнём в голову скейтбордом, этого расстреляем в замедлении, а этому уроним на голову бочку. Хрясь! Бах! Бэмс! — все трое лежат, а мы несёмся дальше, пока множитель очков не обнулился.

Дополнительного веселья добавляют сюжет и мир, которые безумны в правильной дозировке. Действиями героя руководит летающий говорящий банан по имени Педро, местные геймеры живут в канализации, где постоянно режутся в игровые автоматы, а профсоюз охотников за головами устраивает рождественские вечеринки в свитерах… Причём этот театр абсурда идеально сочетается с геймплеем — My Friend Pedro выглядит предельно цельной игрой, не вызывающей когнитивного диссонанса. Этот проект хочется советовать всем и каждому, вне зависимости от вкусов и игрового стажа. И мы советуем!

Slay the Spire

Колодостроительные рогалики завоёвывают всё больше места под солнцем. Жанр начался с мобильной Dream Quest, и стало ясно, что это сущий Клондайк для независимых разработчиков. Минимум графики и затрат на производство, максимум реиграбельности и эмоций. Придумываем новые механики, берём талантливых художников, рисующих фоны и интересных монстров, вводим такую систему прогресса, что герой даже после поражения становится чуть сильнее, — и получаем игру, от которой сложно оторваться.

Неудивительно, что жанр зародился на мобильных платформах: формат забега по подземелью не требователен к времени игрока. От старта до смерти героя может пройти минут 10–15, а полное прохождение вряд ли займёт больше полутора часов.

Slay the Spire — одна из лучших представительниц рогаликов с картами. Возможно, ей не очень повезло с художником, но боевая механика оказалась удивительно затягивающей. Совершенно разные классы, тонкий баланс между атакой и блоками, смертоносные боссы, необходимые артефакты у торговца, на которые вечно не хватает денег, коварный рандом, безжалостно лишающий вас последнего призрачного шанса на победу, — Slay the Spire одновременно и жестока, как положено рогалику, и притягательна, как любая хорошая игра с колодой. Если вы не фанат мобильных игр, это, пожалуй, лучший на сегодня способ приобщиться к жанру.

Heavy Rain

Строго говоря, переиздания не должны попадать в списки лучших проектов полугодия. Но умолчать про первую игру из PlayStation-трилогии Дэвида Кейджа, которая добралась до РС, решительно невозможно. Порт удался: к услугам игроков и отличная картинка, и прекрасно переработанное управление. И, разумеется, история, которая раньше «пека-боярам» была известна разве что по пересказам или стримам. Heavy Rain всё ещё чертовски хороша, хотя и сейчас способна вызвать споры: можно ли считать этот интерактивный фильм полноценной игрой?

Кейдж фактически заново изобрёл кинематографические игры, хотя многие считают его проекты профанацией, предельной формой упрощения и оказуаливания. Но можно смотреть на это с другой точки зрения: он поднял интерактивный кинематограф на совершенно новую высоту. Его истории поражают техническим исполнением и всегда вызывают эмоции и споры — это ли не признак настоящего искусства? Heavy Rain определённо достойна внимания — хотя бы просто ради того, чтобы составить своё отношение к явлению. Ведь если вам понравится — это только первая ласточка!

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