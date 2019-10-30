Мрачные игры осени: Stygian, Children of Morta, Blasphemous, The Executioner

Осень с энтузиазмом взялась за своё тёмное дело, пробирая холодом до костей, закрывая небо серыми тучами и заливая улицы промозглым дождём. Если вы искали игры соответствующего настроения, можем вам предложить несколько относительно свежих вариантов — как раз поиграть на Хэллоуин!

Stygian: Reign of the Old Ones

Полноценная изометрическая ролевая игра с нелинейным сюжетом, да ещё по мотивам Лавкрафта и со множеством отсылок? Простите, я точно не сплю?

Ах да, разумеется это сон. Жуткий, иррациональный, наполненный липким страхом и тщетным желанием поскорее проснуться. Аркхэм, город-безнадёга, после пробуждения Древних оказался заперт в неизвестном времени и пространстве. Одни его жители одичали, другие сошли с ума. И тех, и других под дулами пистолетов удерживают мафиози. И только главный герой может разгадать зловещую тайну, идя по следам загадочного Чёрного человека.

Stygian — удивительная игра, которую не стоит пропускать поклонникам ролёвок старой школы. Если много лет назад вы полюбили Fallout, Arcanum и Planescape: Torment за (загибайте пальцы) возможность узнавать у NPC о странном мире, творчески подходить к разрешению конфликтов, открывать строчки диалогов за счёт навыков, копаться в куче записок и артефактов, бегать по многочисленным квестам и самим изучать все механики, то вы пришли по адресу. И не удивляйтесь, что мы просим вас загнуть шесть пальцев: в Аркхэме полно аномалий.

За разнообразие подходов и реиграбельность в Stygian отвечает гибкая ролевая система с характеристиками, навыками и особыми перками. Меткий стрелок? Бандит-громила? А может, оккультист с тёмным прошлым? Всё для вас! Ещё в игру отлично вписались мировоззрения — от веры героя зависит, как он будет восстанавливать рассудок. Верующему в диалогах стоит обращаться к Богу, а на отдыхе — заглядывать в Библию. А нигилист будет приговаривать что-то вроде «какая разница, всё равно умрём», в перерывах зачитываясь Ницше.

Игра не просто поощряет исследователей, а заставляет заглядывать под каждый камень в поисках материалов и сигарет (местная валюта). Авторы умело держат на крючке интереса. Хотели зайти в отель и взять квест? А вот вам ещё парочку в придачу, чтобы с ума сошёл не только ваш герой, но и вы сами — от количества вкладок и заметок в журнале.

Плавное течение игры, погружающее в депрессивную атмосферу и то и дело подкидывающее отсылки к классике, даёт сбой, когда дело доходит до сражений. Тут полно старья, которое не стоило тащить в наш уютный 2019-й, — от высокого влияния случайности до неудобного интерфейса (нельзя посмотреть статус персонажа, если сейчас не его ход). Слава Древним, большую часть боёв можно миновать! К сожалению, от случайных багов это всё равно не спасает. Замечены проблемы с боями, зависание интерфейса и даже частичная потеря прогресса. Но мы считаем, что этот лавкрафтианский ужас (во всех смыслах) всё равно заслуживает вашего внимания!

Итог: хорошая ролевая игра, которая отлично передаёт гнетущую атмосферу произведений Лавкрафта и его последователей. Жаль только, что техническая сторона чуть подкачала.

Children of Morta

Инди-проекты часто делают с огромной любовью. Над ними обычно трудятся крошечные сплочённые коллективы, а движки зачастую просты в обращении, и у создателей остаются силы как следует проработать детали. Children of Morta — яркий тому пример: разглядывать безопасный хаб и наблюдать за мирной стороной жизни героев ничуть не менее интересно, чем бегать по случайно сгенерированным подземельям.

Первое, чем цепляет Children of Morta, — визуальный ряд: пиксельная графика буквально очаровывает. Все эти пейзажи, детализированные задники, сочные цвета обволакивают уютом. Даже анимация получилась исключительно милая — и оттого в игру тянет возвращаться.

История про семью, которая противостоит злу, тоже не оставляет равнодушным: за пиксельных человечков переживаешь, и даже незначительные события из их жизни вроде приручения волчонка вызывают живой интерес. Персонажи вышли убедительные и весьма позитивные. Именно такие и должны противостоять мрачному злу Скверны, уничтожающему и извращающему всё, чего коснётся.

Зло получилось мерзким по форме и содержанию, да и безжалостный геймплей рогалика с обязательным опасным боссом в конце каждого этапа добавляет мрачности. Процедурно сгенерированные подземелья, доверху набитые врагами, прекрасно контрастируют с уютным мирным домиком героического семейства. Геймплей с простыми механиками в духе Diablo не надоедает, причём каждый из шести героев обладает своим стилем: кто-то стреляет, кто-то колдует, а кто-то и вовсе дерётся голыми руками.

Продуманная система развития персонажей делает вас чуточку сильнее после каждого забега, так что даже неудачные заходы в подземелье не становятся пустой тратой времени. С другой стороны, невозможно избавиться от ощущения, что игровой процесс искусственно затянут за счёт сложности. Будь Children of Morta не рогаликом, а Action RPG, её прохождение заняло бы раз в двадцать меньше времени. Кроме того, не все персонажи ощущаются одинаково сильными: вряд ли кто-то из героев окажется полезнее отца с его прекрасным умением блокировать вражеские атаки щитом. В игре, где парочка крохотных ошибок или неудачное стечение обстоятельств гарантируют вам новую попытку штурма уровня, пытаться играть персонажем «по фану» — недопустимая роскошь.

Итог: прекрасный, редкой красоты пиксельный рогалик, который в виде ARPG был бы ещё лучше.

Blasphemous

Метроидвании — специфический жанр, эдакая тупиковая ветвь эволюции, появившаяся из-за технических ограничений игровых систем. Ныне эти игры живут в основном благодаря ностальгическим чувствам игроков и простоте создания. И, вероятно, сейчас мы наблюдаем последние шедевры.

Blasphemous — именно из их числа. В первую очередь в ней цепляет работа художников и дизайнеров: эстетика затмевает в этом проекте вообще всё. Мир, где все страдают и каются, одновременно и абсурден, и жесток, и по-своему красив. Боссы словно выбрались из глубин подсознания самых извращённых японских разработчиков. Расправы над рядовыми врагами жестоки и изобретательны, а общая стилистика, вдохновлённая средневековым католицизмом и игрой Bloodborne, будет сниться вам по ночам.

Причём страдания не просто нарративный элемент — они пропитывают весь геймплей. В лучших традициях старой школы Blasphemous постоянно пытается сделать игроку больно и жестоко наказать за ошибки. Это можно записать в плюсы, но, есть подозрение, что сам выбор жанра для столь завораживающего проекта был неудачным. Не так уж много людей сегодня готовы тратить деньги и время на метроидвании, когда вокруг полно экшенов, высококлассных ролевых игр и соулсборнов. Их поклонники пропустят Blasphemous — или не смогут в неё играть из-за архаичности. Пройдут мимо странного мира, шокирующей жестокости и странноватой философии, пронизывающей игру. А жаль, ведь проект чертовски хорош!

Итог: завораживающая игра для тех, кто еще не забыл, что такое метроидвании.

The Executioner

С текстовыми квестами сейчас проще столкнуться на книжной полке, чем на жёстком диске. Казалось бы, это самый дешёвый в разработке жанр: залил несколько картинок, прикрутил к простейшему движку текст, и вперёд! Но на деле разработчикам необходим хороший слог и затягивающая история — потому что больше привлекать игроков нечем. В The Executioner, текстовой ролевой игре, в которой нам предстоит влезть в шкуру палача, всё это есть. Более того, игра пытается раздвинуть границы жанра, придумывая новые механики вроде пыток и схваток-кризисов. Вот только без них было бы лучше.

С кризисами, которые, по сути, представляют собой проверку навыков броском кубика, проблем больше всего. Это просто скучная механика: ради успешного прохождения какого-нибудь места приходится раз за разом загружать последнее сохранение, надеясь, что уж в этот раз удача тебе улыбнётся. Со многими кризисами даже разминуться не получается, а успех в них жизненно необходим, ведь удача или провал оказывают значительное влияние на сюжет. А поскольку игра сохраняется только в начале нового дня, приходится прокликивать кучу знакомых диалогов, что крадёт время и безумно раздражает.

Что до механики пыток, это главная игровая фишка. Вы не просто рубите головы и сжигаете людей на костре — в ваши палаческие обязанности входит выбивание из них признаний. Фактически это обычный менеджмент ресурсов: вы пытаетесь экономить рассудок, силы и время, постепенно снижая параметры жертвы, стараясь при этом не убить её и не свести с ума. Вот только по сути своей это мерзко. И дело не в описаниях того, как вы выкалываете людям глаза и загоняете под ногти иглы, а в том, что игра воспитывает в вас холодное рассудочное отношение к этому процессу. «Так, стоит для начала отрубить ему руку, потом это позволит сэкономить много времени и усилий». Одно дело, когда игры показывают насилие, пускай даже и ради развлечения, и совсем другое — когда они служат тренажёром для равнодушного отношения к нему. В этом есть что-то глубоко нездоровое. Шокирующий уровень с пытками из GTA 5 здесь и рядом не стоял: там насилие пыталось вызвать у игрока эмоциональную реакцию, было поводом для важного высказывания. Здесь же это просто рутина, как ставить штампы в Papers, please.

При этом The Executioner постоянно давит на вас, вроде и давая некую свободу выбора, но постоянно лупя по рукам при попытках поступить правильно. Вы — часть системы, и эта система будет сопротивляться вашим попыткам остаться человеком. Мне, например, так и не удалось отвертеться, когда в подземелье притащили маленькую девочку, обвиняемую в ведьмовстве: пришлось пытать. В итоге я плюнул на всё и во втором прохождении отказался от роли палача, из-за чего был казнён фактически до начала истории. И это, пожалуй, лучший из возможных финалов.

Да, оставшись в живых, можно заняться кучей интересных вещей: торговать трупами казнённых, изучать науки, обустраивать дом, вести расследования. Можно поддержать революцию или стать верным цепным псом монархии. Просто цена всего этого оказывается слишком высокой. Я не готов раз за разом убивать в себе что-то человеческое в пыточной камере.

А ещё, если вы таки решитесь запустить The Executioner, вам стоит опасаться глюков. У меня то не прогружались сообщения в начале дня, то пропадали критически важные ресурсы, купленные на последние деньги.

Итог: талантливо сделанная, мрачная и нездоровая игра, которая действительно ставит вас перед чудовищным выбором.

Не хотите мрачности?

Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered

Предположим, вы совершенно не хотите играть во что-то мрачное, страшное или жестокое. Отлично! У нас есть идеальная альтернатива — ремастер первой Ni no Kuni. Это яркая, добрая и, в общем-то, детская jRPG, где вас ждут путешествие в волшебную страну, расколдовывание людей с помощью добродетелей, спасение мамы, схватки с монстрами (до нокаута!) и милейшая графика от студии Ghibli.

Правда, даже если вы поклонник второй части, первая вам может… не зайти. Схватки во Wrath of the White Witch скоротечные и однообразные, главный герой довольно невзрачный, а решение большей части загадок вы уже знаете. Вторая часть тоже грешила некоторой детскостью, но стоить государство мечты вместе с принцем-идеалистом было куда интереснее, чем плясать под дудку говорящего «покемона» с фонарём в носу. Кроме того, «попаданец» в Revenant Kingdom был заперт в новой для себя вселенной, вынужденно погружался в неё. А здесь протагонист постоянно путешествует между мирами, из-за чего опасности, с которыми ему предстоит столкнуться, не кажутся особо серьёзными — всегда можно слинять в родное измерение!

Но через все эти минусы всё равно хочется продираться, настолько хорош визуальный ряд. По сути, вся игра — огромный мультик студии Ghibli, и прекрасно, что его наконец-то перевели на русский язык и выпустили на РС и PS4, так сказать, в широкий прокат. Жаль только, что перевод не состыкован со второй частью, что может несколько сбить с толку.

Итог: если у вас есть дети — купите и пройдите вместе с ними. Если нет — сделайте вид, что есть, и всё равно пройдите!

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