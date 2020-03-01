Dreams (или «Грёзы» в официальном русском переводе) — один из самых ожидаемых и нетривиальных игровых проектов 2020 года. Наша редакция с нетерпением ждала, когда выйдет конструктор миров, который нам виделся новым рубежом творческой свободы в играх. Простор для творчества здесь и правда немалый, но, пожалуй, альтернативой Minecraft проект не станет.

Покупая «Грёзы», нужно чётко понимать, что детище Media Molecule — это не игра. И даже не интерактивный конструктор. Dreams — это творческая среда для разработчиков игр. В ней можно освоить всё — дизайн моделей, создание звука и скриптов, работу с логикой и физикой, режиссирование кат-сцен.

Для этого в Dreams есть всё необходимое: видео-уроки и мастер-классы, максимально дружелюбный интерфейс, полный перевод текста и звука для всего контента, который создан Media Molecule. Если вы или ваш ребенок мечтаете приобщиться к разработке игр, понять, как их создают, — это именно то, что нужно. «Грёзы» без тени сомнения можно рекомендовать в качестве учебного пособия по информатике — если у вас есть PS4, конечно.

Media Molecule отлично понимают, что построить огромный средневековый замок можно и в одиночку в Minecraft, а вот самому сделать отлично проработанную игру — куда сложнее. Здесь на помощь приходят социальные компоненты: например, к каждому проекту можно оставить комментарий — в частности, со своими контактами, если вам понравился какой-то аспект чужого проекта и вы бы хотели создать что-нибудь совместно с его автором.

Компетенции, в которых вы совершенствуетесь по мере создания работ, меняют цвет вашей «ауры» — особого рисунка, ассоциированного с вашим профилем. Скажем, если вы регулярно создаёте модели, в нём начинают появляться красные фигуры, а если много времени проводите за написанием музыки, то зелёные. Соответственно, тот, кто видит ваш профиль, сходу может определить вашу специализацию, — это должно помочь с подбором кадров в какой-нибудь проект. Ведь делать полноценную игру в гордом одиночестве — изнуряюще долго: можно убить часов десять только на создание модели персонажа или одного-единственного предмета окружения. А вот с единомышленниками можно браться за более-менее серьёзный проект. Ну, или сперва найти недостающего специалиста в уже сложившуюся команду.

Конечно, в «Грёзах» полно готовых моделей от Media Molecule и других творцов, но станет ли действительно увлечённый игрок пользоваться готовыми кубками при возможности изготовить свои собственные? Определённо нет.

В целом расчёт создателей понятен — вот вам набор инструментов, играйте, создавайте, расширяйте библиотеку, учитесь. Неясно только, надолго ли хватит энтузиазма пользователей и сколько людей в итоге вовлечётся в проект. Да, у «Грёз» невысокий порог вхождения, но он космически выше, чем у Minecraft. Там ты постигаешь азы мастерства в игре, здесь же осваиваешь полноценный редактор, пусть и в игровой форме.

Впрочем, вопрос о полноценности редактора можно считать открытым. С одной стороны, в нём действительно понятное и удобное управление, основанное на движениях не только стиков, но и самого геймпада — если вы пользовались таким способом набора текста на PS4, то понимаете, насколько это здорово. С другой стороны — мышкой-то всё равно удобнее! Попробуйте 10 часов подряд активно вращать двухсотграммовым геймпадом!

Примерно такие же вопросы вызывает и функционал. Вроде тут полный пакет: можно лепить модельки, писать музыку, создавать анимации, программировать логику. С другой стороны, круг жанров игр ограничен: движок неплохо заточен под создание платформеров, шутемапов, гонок и головоломок, но с остальными жанрами всё куда хуже. Да, среди пользовательских работ попадаются и симуляторы программирования, и даже ролевые игры, но механики последних реализованы при помощи таких костылей, что смотреть без боли на них решительно невозможно.

Пока что в «Грёзах» маловато пользовательских работ высокого уровня, а действительно проработанная игра от Media Molecule и вовсе одна — «Грёза Арта», призванная продемонстрировать все возможности движка. Этот «сон» состоит из нескольких этапов: есть платформер про забавных роботов, приключенческий экшен с мягкими игрушками в главных ролях, квест с музыкальными номерами, двухмерная стрелялка. При этом в платформере неудобная камера, в экшене отсутствует прицел, в квесте нет инвентаря, а порядок выбора реплик не влияет на конечный результат… Как цельное произведение «Грёза Арта» весьма креативна и вполне достойна прохождения, но она такая всего одна. Если вы пришли не строить, а именно играть, то пока «Грёзы» вам мало что могут предложить.

И непонятно, будут ли в будущем интересные и масштабные проекты, ради знакомства с которыми стоит потратиться на Dreams. В Minecraft уже сегодня есть и Хогвартс, и футуристические города, и сотни часов незабываемого геймплея. «Грёзы» же сейчас предлагают только набор инструментов да творческую атмосферу. И если вы в душе художник, для вас это целый мир. Если вы хотите создавать игры — «Грёзы» увлекут вас всерьёз и надолго. Ну, или быстро дадут понять, что геймдизайн — не ваше.