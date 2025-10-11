Во что поиграть в октябре 2025-го?

Пока мы играли в Silksong и Hades II, внезапно наступил октябрь, а вместе с ним пришёл громадный поток новых релизов. Становится непонятно, почему некоторые премии выдают награды за лучшие игры 2025 года прямо сейчас, а не посмотрев внимательно на то, что творится в этом месяце.

Absolum

Когда и где: 9 октября на PC, PS4, PS5, Switch 1/2

Что: фэнтезийный битемап-RPG-рогалик

Перевод: текст

О чём: мир под названием Талам раскололся на части из-за магического катаклизма. На волне недовольства магами Солнечный Король Азра поработил всех волшебников, а затем с их помощью захватил остальной мир. Не всем это понравилось. Небольшая группа повстанцев под командованием великой чародейки Учави будет использовать запретное колдовство, чтобы свергнуть тирана.

Почему ждали: авторы Streets of Rage 4 решили внести что-нибудь новое в жанр битемапов вроде Shadow over Mystara — и скрестили его с прогрессией в духе Hades. Судя по превью, получилось нечто любопытное. Уже видно, что в игре сочная мультяшная картинка, а в саундтреке как минимум один качёвый трек от Мика Гордона.

Чего опасаемся: что подобные заигрывания с элементами рогаликов сделают прохождение слишком пресным. И что игра будет красивой, но без особой фишки её графику никто не запомнит — в отличие от, скажем, Dragon’s Crown, где стиль Вальехо на анимешных стероидах.

Little Nightmares III

Когда и где: 10 октября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch 1/2

Что: кинематографическая адвенчура-платформер в стиле современной мрачной сказки

Перевод: текст (полный)

О чём: два ребёнка по имени Малой и Одна попали в измерение под названием Ниоткуда. Оно работает по непонятным законам, и в нём всё пытается убить детей. Оттуда лучше делать ноги.

Почему ждали: первые две части неплохо продолжали развивать жанр «жуткое немое приключение ребёнка», который начала Limbo, — и третья часть может вполне достойно выступить в таком стиле. К тому же любопытно посмотреть на то, как в подобном проекте реализуют полноценный кооператив, где два игрока управляют персонажами с разными умениями.

Чего опасаемся: это первая часть серии, которую делают не разработчики оригинала, а Supermassive Games, знаменитая своими «интерактивными фильмами» вроде Until Dawn. Непонятно, как они справятся с геймплеем, где нет QTE. Кроме того, кооператив обычно убивает в сюжетных играх всю хоррорную атмосферу.

Battlefield 6

Когда и где: 10 октября на PC, XSXS, PS5

Что: шутер от первого лица про вымышленный конфликт завтрашнего дня

Перевод: нет

О чём: в 2027 году НАТО находится на грани краха. Несколько вышедших из альянса стран создали ЧВК Pax Armata, которая жаждет изменить миропорядок и дестабилизирует обстановку в разных регионах планеты. Этой организации противостоит элитный отряд американской морской пехоты.

Почему ждали: в серии Battlefield выходят одни из самых громких ориентированных на мультиплеер шутеров, от которых не отвертеться, если вы хотя бы иногда смотрите игровой Ютуб. И после не особо удачной Battlefield 2042 разработчики провели большую работу над ошибками, которую уже видно по тепло встреченному фанатами масштабному открытому бета-тесту.

Чего опасаемся: студия DICE пробовала выпросить у EA дополнительное время на доработку сюжетной кампании — но дату релиза так и не сдвинули. Поэтому велики шансы, что в игре будет полно багов и просто недоработок. Не внушают оптимизма и новости про покупку EA саудитами, что может негативно сказаться на пострелизной поддержке проекта.

Ninja Gaiden 4

Когда и где: 21 октября на PC, XSXS, PS5

Что: кровавый слэшер про ниндзя со сверхъественными способностями

Перевод: текст

О чём: в недалёком будущем пробудился древний и злой Тёмный Дракон, из-за чего улицы Токио заливает ядовитыми дождями. Снять проклятье с города взялся молодой ниндзя Якумо из клана Ворона. И заодно по ходу дела он разберётся, как это всё связано с Рю Хаябусой из враждебного ему клана.

Почему ждали: новая полноценная часть легендарной серии, фанаты которой вечно яростно рубятся на форумах с поклонниками Devil May Cry за то, какая франшиза круче в жанре. И возвращение обещает быть драйвовым, хардкорным и кровавым, как в лучшие годы трёхмерных частей Ninja Gaiden. Тем более что в разработке Team Ninja помогала Platinum Games, которую смело можно называть главным поставщиком слэшеров в 2010-х.

Чего опасаемся: что из-за такого сотрудничества игра будет больше походить на Metal Gear Rising и растеряет то, что делало первые две трёхмерные части Ninja Gaiden такими особенными.

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Когда и где: 21 октября на PC, XSXS, PS5

Что: вампирская экшен-RPG

Перевод: текст

О чём: древний вампир Фаир Кочевник пробудился в современном Сиэтле. Он не понимает, что творится вокруг, но по правилам тайного общества кровососов его назначили «старейшиной» города. Там недавно убили местного «князя», из-за чего идёт ожесточённая борьба за власть. Ситуацию осложняет то, что кто-то заколдовал Фаира, ограничив его способности, а в голову к нему подселился дух безумного упыря-малкавиана, комментирующего всё подряд.

Почему ждали: разработка этой игры продолжалась чуть ли не десять лет и сопровождалась кучей скандалов, так что мы наконец-то сможем увидеть хоть какой-то результат этого затянувшегося хаоса. К тому же у нас не так много игр про вампиров с разветвлённым сюжетом, так что даже не самый выдающийся подобный проект может показаться чем-то интересным.

Чего опасаемся: что по старой доброй традиции релиз Bloodlines 2 ещё раз перенесут. The Chinese Room, занимающаяся проектом, никогда раньше не делала RPG или экшены от первого лица, так что остаётся большим вопросом, каким получится геймплей у авторов симуляторов ходьбы вроде Dear Esther. Не внушает доверия и то, что игра прошла через производственный ад, а издатели уже не хотят делать третью часть.

Jurassic World: Evolution 3

Когда и где: 21 октября на PC, XSXS, PS5

Что: симулятор зоопарка с динозаврами

Перевод: нет

О чём: события разворачиваются спустя некоторое время после сюжета фильма «Мир юрского периода: Господство». Динозавры возвращаются в дикую природу, где с трудом адаптируются к новым экосистемам. Появилась организация «Сеть по Интеграции Динозавров», которая сотрудничает с руководством «Парка юрского периода» в деле интеграции древних животных в современный мир.

Почему ждали: это всё ещё главная серия тайкунов про управление зоопарка с вольерами, обитателей которых можно увидеть в реальной жизни только в виде окаменелостей. А в третьей части будет много небольших улучшений вроде новых локаций и видов динозавров, продвинутая система кастомизации ландшафтов, а также то, что животные теперь живут «семьями».

Чего опасаемся: что как тайкун Jurassic World: Evolution не будет развиваться, из-за чего в рецензиях снова можно шутить про то, что она «динозавр» в жанре или что серия «застыла в янтаре». И хотелось бы видеть современные дизайны динозавров, а не в очередной раз смотреть на передний край палеонтологии 90-х.

Painkiller

Когда и где: 21 октября на PC, XSXS, PS5

Что: шутер от первого лица про адские перестрелки

Перевод: текст

О чём: после смерти вы попадаете в Чистилище. Но вам дают шанс искупить свою вину, для чего нужно остановить падшего ангела Азазеля, желающего вторгнуться на Землю со своей армией демонов.

Почему ждали: после легендарной первой части серия скатилась в полный ад (в плохом смысле) — и вот выходит перезапуск, который выглядит многообещающе. В превью журналисты всячески нахваливают, насколько драйвовым получается кровавый олдскульный шутер. И в качестве бонуса идёт возможность кооперативного прохождения на троих.

Чего опасаемся: что излишняя цветастость будет плохой заменой угрюмой картинке оригинала, текстуры в котором делали по тем же принципам, что и в Silent Hill 2. И, возможно, разработчики толком не разовьют геймплейные идеи оригинала вроде комбо, вдохновлённых Devil May Cry, отчего получится очередной арена-шутер, похожий на клон Doom 2016 года.

Dispatch

Когда и где: 22 октября на PC, PS5

Что: супергеройская смесь интерактивного кино и стратегии

Перевод: текст

О чём: Роберт Робертсон, также известный как Меха-мен, потерял свою броню в схватке с заклятым врагом. Ему пришлось прекратить сражаться со злодеями на улицах города. Теперь он работает диспетчером, отправляющим супергероев на помощь людям. Проблема в том, что это не совсем обычные супергерои, а бывшие суперзлодеи, которых заставили там работать ради их перевоспитания.

Почему ждали: игрой занимались выходцы из Telltale, которые раньше работали над The Wolf Among Us и The Walking Dead. И Dispatch цепляет уже с первого же трейлера, где полно юмора и отличная актёрская игра (что немудрено, ведь на озвучке сплошь звёздный каст).

Чего опасаемся: игру поделили на эпизоды — а мы часто видели, как сильно в таких проектах со временем проседает сюжет. И непонятно, насколько интересной получится та часть геймплея, которая про стратегическое управление, — уж слишком многое может пойти не так, особенно у разработчиков, которые раньше в основном занимались интерактивным кино.

The Outer Worlds 2

Когда и где: 29 октября на PC, XSXS, PS5

Что: Fallout: New Vegas, но про ретрофутуризм в космосе

Перевод: текст

О чём: место действия — альтернативная вселенная, где президента Уильяма Мак-Кинли никто не убивал, так что в США расцвели крупные тресты и монополии, что привело к ультрахищническому капитализму в мире будущего. Главный герой — агент Правления Земли, который отправился на инопланетную колонию Аркадия. Там изучали технологию скачкового двигателя, из-за чего начали появляться разломы в пространстве-времени, угрожающие существованию человечества. К несчастью, оказалось, что местные поделились на фракции, которые погрязли в жестокой борьбе за власть.

Почему ждали: Bethesda продолжает владеть серий Fallout, так что The Outer Worlds 2 — единственный шанс в ближайшие годы увидеть новую игру, похожую на New Vegas, если не брать в расчёт моды. Тем более что обещают б о льшую нелинейность и вариативность билдов, чем в первой части.

Чего опасаемся: первая часть походила на New Vegas — но будто бы худшими её качествами вроде кривых и унылых перестрелок. Возможно, сиквел следовало бы переделать ещё сильнее, чтобы не возникало таких ассоциаций. И не хотелось бы в очередной раз удивляться тому, как маркетинговый отдел Obsidian снова попытается рекламировать игру заунывными разговорами о том, что в неё не смогли добавить.

ARC Raiders

Когда и где: 30 октября на PC, XSXS, PS5

Что: постапокалиптический экстракшен-шутер

Перевод: текст

О чём: мир заполонили таинственные роботы ARC, которые сделали поверхность планеты непригодной для жизни людей. Человечество на долгие годы переселилось под землю. В конце концов бункеры решились покинуть рейдеры, которые отправились за добычей в руины старого мира. Они постоянно рискуют жизнью, ведь во время вылазок приходится то сражаться с машинами, то перестреливаться с другими «сталкерами».

Почему ждали: ветераны DICE после The Finals, вероятно, снова сделают достаточно хороший мультиплеерный шутер. И есть шанс, что игра заставит немного потесниться Hunt: Showdown и Escape from Tarkov, которые продолжают доминировать в этом модном жанре.

Чего опасаемся: тех же проблем, что и с The Finals, — громкого старта, а затем скорой потери интереса большей части аудитории. А то и того хуже, на релизе игроки просто не увидят, чем этот экстракшен-шутер интересней других.

Во что ещё поиграть:

Digimon Story: Time Stranger (3 октября на PC, XSXS, PS5): новая часть JRPG про то, как люди собирают цифровых монстров-дигимонов на манер покемонов, а потом сражаются с их помощью. По сюжету придётся отправиться в прошлое на восемь лет, чтобы предотвратить уничтожение Токио.

Carimara: Beneath the Forlorn Limbs (6 октября на PC): адвенчура про неспособное сражаться безмолвное создание, которое исследует загадочное строение. А чтобы найти ответы на вопросы о том, что же всё-таки происходит, нужно искать карточки образы и предъявлять их вашим странным собеседникам.

Lethal Honor — Order of the Apocalypse (7 октября на PC, XSXS, PS5): изометрический экшен-рогалик в стиле мрачного и брутального супергеройского комикса 90-х про таинственный остров Волка, где творятся странные и зловещие эксперименты.

Lethal Honor — Order of the Apocalypse

Deathground (ранний доступ 7 октября на PC): кооперативный хоррор-шутер, в котором нужно выживать на локациях, заполненных чертовски умными динозаврами. Можно настроить игру по вкусу и выбрать, на каких животных вы хотите смотреть: пернатых или таких, какими мы привыкли их видеть в «Парке юрского периода».

2XKO (ранний доступ 7 октября на PC): файтинг с персонажами League of Legends. Для тех, кто хочет сыграть с друзьями во что-то, связанное с «Аркейном», но боится нырять в омут MOBA.

Bye Sweet Carole (9 октября на PC, XSXS, PS5, Switch 1/2): хоррор-адвенчура с видом сбоку про девушку, которая во время поисков пропавшей подруги внезапно переместилась из Англии начала XX века в сказочное королевство. Стилистически авторы максимально приблизили игру к старым диснеевским мультфильмам, добавив изрядную долю мрака и жути.

Bye Sweet Carole

Fellowship (ранний доступ 9 октября на PC): смесь данжей из World of Warcraft, MOBA, экшен-RPG и толики рогалика от ветеранов индустрии. В каждом матче команда четырёх игроков с классическими ролями из WoW штурмуют процедурно сгенерированное фэнтезийное подземелье, истребляя боссов и толпы мобов.

Dreams of Another (10 октября на PC, PS5, PSVR2): шутер от третьего лица с твистом — действие происходит в мире сновидений, где огнестрельное оружие не разрушает, а созидает.

Mohrta (14 октября на PC): шутер от первого лица на движке GZDoom, но вы никогда бы не подумали, что на нём можно сделать трёхмерные сюрреалистические пейзажи, похожие на ещё более кислотную версию Morrowind, если бы она вышла в 1997 году. Главный герой — оживлённый магией труп в доспехах. Ему предстоит путешествовать по миру, который поразила аномалия, названная Великой Странностью. В игре обещают большой упор на исследовании мира в духе серии Dark Souls.

Mohrta

Ball x Pit (15 октября на PC, XSXS, PS5, Switch 1/2): игра про то, как фэнтезийном мире после падения метеорита появилась гигантская яма, заполненная монстрами, куда периодически спускаются специально снаряжённые приключенцы. Геймплей делится на две части. В первой нужно строить базу, чтобы обеспечить подопечных всем необходимым. А вот вторая — смесь Arkanoid и Galaga, где приходится истреблять долгие волны врагов и уклоняться от их снарядов.

Pokémon Legends: Z-A (16 октября на Switch 1/2): новая часть JRPG про очередного тренера покемонов, пытающегося «собрать их всех». Главное нововведение — теперь сражения в реальном времени.

Keeper (17 октября на PC, XSXS): новый проект студии Double Fine, которую вы можете знать по Brütal Legend и Psychonauts. Протагонист этой адвенчуры — оживший старый маяк, который колдовским образом раздобыл себе ноги и пошёл на вершину горы в центре таинственного острова. В приключении его сопровождает любопытная морская птица, помогающая с механизмами и мелкими предметами.

Keeper

Lessaria: Fantasy Kingdom Sim (20 октября на PC): RTS с амбициями стать настолько органичным духовным наследником Majesty, что это ощущалось бы как третья часть серии. Поэтому снова фэнтезийное королевство и непрямое управление жадными приключенцами.

Isopod: A Webbed Spin-Off (21 октября на PC): трёхмерный платформер про мокрицу-броненосца, которая намерена разрушить злодейские планы муравьиной корпорации.

Double Dragon Revive (22 октября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch 1/2): новая полноценная часть битемапа про братьев Ли и их друзей, сражающихся с бандитами в постапокалиптическом Нью-Йорке. В этот раз с 3D-графикой — что смотрится весьма неоднозначно.

Tormented Souls 2 (23 октября на PC, XSXS, PS5): хоррор, максимально копирующий подход к геймплею разработчиков первых Resident Evil — даже сплошь фиксированные ракурсы камеры. Главная героиня отправляется в странную клинику в старом чилийском городке, чтобы там отыскать лекарство для сестры и помочь ей избавиться от кошмаров. Но место оказывается заброшенным, и по классике жанра там водятся сверхъественные чудовища, от которых нужно отстреливаться. К тому же приходится переключаться между несколькими измерениями, что меняет прошлое в нашей реальности.

Tormented Souls 2

The Lonesome Guild (23 октября на PC, XSXS, PS5): милая экшен-RPG про сказочный мир антропоморфных животных, который накрыла эпидемия одиночества. Призрак с амнезией собирает компанию приключенцев, чтобы при помощи силы дружбы спасти мир.

Bounty Star (23 октября на PC, XSXS, PS5): выживач, где ценная меха не только орудие для сражений с другими человекоподобными роботами, но и средство добывать ресурсы для строительства базы на постапокалиптических просторах юго-запада США.

Once Upon a Katamari (24 октября на PC, XSXS, PS5, Switch 1/2): первая за четырнадцать лет новая игра в легендарной серии, где нужно катать шары из всех встречных предметов по самым абсурдным приказам сил космических масштабов. От остальных частей проект отличается тем, что приходится путешествовать во времени и сваливать в огромные шары динозавров или сражающихся древнегреческих гоплитов.

Once Upon a Katamari

Simon the Sorcerer Origins (28 октября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch 1/2): приквел классической адвенчуры о юном маге, живущем в уютном фэнтезийном мирке. Судя по всему, нас ждёт лёгкая абсурдистская комедия в духе классики, а не трэш с инопланетным вторжением и кучей шуток про секс.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake (30 октября на PC, XSXS, PS5, Switch 1/2): ремейк первых двух частей Dragon Quest про приключения разных героев в типичном фэнтезийном мире. Графику полностью перерисовали, теперь это пиксельные персонажи на фоне трёхмерных пейзажей. Сюжет немного расширили, чтобы обе части ощущались как части единой истории. Также добавили много небольших геймплейных изменений вроде необходимости порой сражаться с целыми группами противников, а не только с врагами, желающими биться один на один.

Stray Children (английская версия 30 октября на PC, Switch 1/2): теперь и гайдзины получат возможность сыграть в новую игру от разработчиков Moon: Remix RPG Adventure и Rule of Rose. Сюжет начинается с того, что собакоподобного мальчика при помощи консоли телепортирует в мир, где дети живут в поселении, огороженном большой стеной. Она защищает их от Стариков — взрослых, преисполненных ненавистью к себе и отягощённых грузом обид.

Stray Children

Главные нефантастические игры октября:

Ghost of Yōtei (2 октября на PS5): Ghost of Tsushima, который также самурайский экшен, но уже про 1603 год и остров Хоккайдо. Нужно взять на себя роль наёмницы, которой предстоит отомстить банде, шестнадцать лет назад убившей её семью.

Master of Command (27 октября на PC): историческая стратегия про Семилетнюю войну, где нужно управлять своими армиями на глобальной карте и во время сражений в реальном времени. Наконец-то у нас претендент на звание «убийцы» Empire: Total War.

