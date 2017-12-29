С вами снова рубрика «пятничный косплей», в которой мы любуемся оригинальными образами и персонажами от косплееров. На этот раз у нас будет тематический фотосет, который посвящён новогодней тематике и… ограблению!

Фэй Валентайн (Cowboy Bebop)

Фэй: Анастасия Мирамарта

Фотограф: Аннет Воронная

Визажист: Ольга Луно

Ассистент: Сергей Денисов

Фэй Валентайн — героиня культового аниме-сериала «Ковбой Бибоп». По сюжету, Фэй — заядлая картёжница, за которой тянется колоссальный карточный долг, и она ищет любые способы его закрыть. Из-за долга она уже попадала в различные неприятности, но она ни перед чем не остановится, чтобы раскрыть тайны своего прошлого.

Новый фотосет Анастасия предваряет вот такими словами в духе оригинального анимационного сериала.

Спайк: Ты спустила все деньги, которые сперла у нас, в казино?

Фэй: Знаешь как говорят, ковбой: легко нажито — легко прожито.

Спайк: Я знаю другую пословицу: у воров нет сострадания.

В прошлом году мы брали интервью у Анастасии. Тогда она попала на обложку нашего журнала в образе Рэд, героини из игры Transistor.

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