Наследный принц Альдо Ракан и его преданный союзник Робер Эпине долгое время жили в изгнании под защитой священного города Агариса. Но в последние дни принц всё чаще чувствует угрозу. В городе сменяется власть, а значит, больше никто не сможет гарантировать безопасность изгнанников. В этот смутный момент Альдо получает предложение от общины таинственных гоганов. Ричард Окделл, сын мятежника и предателя, отправляется на учёбу в школу оруженосцев Лаик. По плану заговорщиков, после учёбы Ричард станет оруженосцем кого-то из приближённых короля, чтобы рано или поздно нанести удар по престолу. Но в Лаик юноша находит верных друзей и вскоре понимает, что мир сложнее, чем он представлял. А первоначальный план и вовсе оказывается под угрозой.

Давний поклонник цикла и сериаломан Павел Ильин ругает фильм. Читавший первые тома Александр Стрепетилов хвалит то, что понравилось. Тексты написаны по предварительной версии фильма для СМИ, в которой свет и звук неокончательные. Те же вступительные титры в новой версии переозвучили.

Этерна. Часть первая Жанр: псевдоисторическое фэнтези

Режиссёр: Евгений Невский

Сценаристы: Сергей Юдаков, Вера Камша

В ролях: Юрий Чурсин, Юлия Хлынина, Кирилл Зайцев, Андрей Смоляков, Леонид Бичевин

Премьера в России: 20 января 2022 года на «Кинопоиске»

Возрастной рейтинг: 12+

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Экспозиция и театральность

Первое впечатление о пилоте Этерны у меня было хорошее. Я получил скринер, покрутил ползунок туда-сюда, посмотрел на персонажей. Выглядит фильм, право, не хуже (а то и лучше) большей части фэнтези и исторички на ТВ, если брать именно первые сезоны. Картинка прекрасная… но я совершил ошибку и включил звук.

Вот честно, лучше бы персонажи молчали. Диалоги откровенно плохо написаны, полны пафоса и неестественных оборотов. Да ладно бы пафос, актёры упорно не попадают в нужную интонацию. Практически каждый диалог вызывает приступ испанского стыда. Часть реплик ещё и зажёвывают. Особенно пострадала ветка с Агарисом, где много новых сцен, например разговор Робера с мутным монахом и неловкий эпизод в таверне. Самый кошмар — гоганы. Не спорю, передать речь причудливую внуков кабиоховых — трудная задача. Но это же никакой загадочности, никакого акцента, никаких эмоций, зато с экспозицией!

Это вторая беда пилота. С первых кадров нам долго рассказывают про то, как мир создали четверо богов, как они ушли и оставили вместо себя пять родов. Потом про смену династии. Потом про мятеж Эгмонта Окделла. Я-то всё понимал и попросту скучал, а что подумает зритель, с книгой незнакомый? И это только начало! Неторопливый сюжет постоянно тормозят ненужными, даже вредными рассказами об истории мира. Работает на зрителя такой подход только один раз — на уроке географии в Лаик. Эстебан Колиньяр перечисляет страны-противники Талига, стараясь уязвить бедняжку Ричарда.

Я отчасти соглашусь, а отчасти всё же поспорю.

Соглашусь в том, что основная проблема — в работе со сложной мифологией и историей (кстати, поэтому рекомендую наш материал про вселенную!). И это особенно заметно в первые полчаса. Почти в каждом диалоге проговаривают имена собеседников. В каждой новой сцене показывают титр с датой и названием. Почти все попытки впихнуть важные детали и приметы получаются скомканными. Да те же гоганы. Я проникся игрой Кирилла Козакова (Енниоль), но в его трёхминутный диалог добавили слишком много маркеров вроде «сын твоего деда», «достославный» и тому подобных. Это здорово смотрелось в книгах, где диалоги были на несколько страниц. Плотность была меньше, звучало естественно. В экранизации так не вышло.

Ну а теперь обороняйся ты! Я готов прямо-таки отстаивать Лаик. Когда повествование переносится в школу, реплики становятся лучше и чище, здесь меньше дурацких обращений по именам, больше искренних выпадов, эмоций. Арамона гоняет унаров только так. Искренне хохотал над парой шуточек (фанаты «Гарри Поттера» точно оценят одну).

Когда экранизация позволяет себе быть менее серьёзной, она становится лучше. Мне кажется, в первой части и вовсе стоило выкинуть линию в Агарисе (пусть бы с неё начинали вторую часть), а сосредоточиться на Ричарде и Лаик. Пусть было бы больше потешных моментов с Сузой-Музой и всяких личных эпизодов, как тот, что у костра. Вероятно, во многом тут надо сказать спасибо харизме отдельных ребят вроде Шварца и Горошко. Последнему намного больше идёт быть выпендрёжным фехтовальщиком, чем айтишником-бизнесменом.

Актёры: спасают или нет?

Енниоль меня не убедил ни разу. Из всего пилота меня восхитил только Август Штанцлер. Вот это старая школа: он и обнять может сердечно, и напутствие дать серьёзным тоном, причём ты сразу понимаешь, что-то с этим товарищем нечисто. Все остальные диалоги вымученные. Что очень обидно, ведь почти весь основной состав в образы попал! Робер — идеальный, совесть и благородство всея Талига и фехтовать умеет. Ричард, за которого я боялся, действительно «твёрдый и незыблемый». Альдо — ветреный, ровно как нужно. Мэллит было мало, но похожа, похожа.

Лаик безусловно снята лучше Агариса, но это «лучше» на уровне какого-нибудь «Кадетства». Я всё ждал, когда же унары начнут танцевать под «Ранеток», настолько наигранным вышел капитан Арамона. В поздних сценах, где он пьяный и обнаглевший, персонаж выглядит лучше, но ему явно недостаёт отрицательной харизмы. Обучение в Лаик подано очень скомканно, хотя здесь сюжет действительно начинает работать. Я даже посмеялся целый один раз над удачной шуткой. Колиньяр-мерзавец дразнит бедного сына мятежника — это и в книге было довольно просто. Ну и из Горошко получаются хорошие Злодеусы Злеи, это мы знали и раньше.

Но это мы о хорошем. Кроме удачных попаданий есть ещё спорные прочтения героев. Про Алву-Чурсина спорил весь интернет, и я до последнего был готов дать ему шанс — ну не попадает, не попадает он в образ. И стать другая, и голос недостаточно внушительный. Савиньяка бы перекрасить в брюнета, лучше подошёл бы. Но ладно Алва, книжного типажа нам всё равно было не суждено увидеть. Почему вместо пышущей жизнью, общительной Матильды мы получили холодную светскую львицу?

Слишком, слишком много у пилота проблем, его нужно наполовину переснять заново.

Енниоль не убедил, так может, я смогу.

Ты же сам говоришь, что состав попал в образы — так дело только в репликах или касте? Как по мне, состав удачный, и у артистов старшей школы практически всё здорово. Они даже неудачные диалоги здорово вытягивают, с Робером ведь всё по делу говоришь. Про Штанцлера согласен. А Арамона! Нет, всё-таки его пьяные выходки удались. Хотя, пожалуй, какой-то ауры злодейской и недостаёт. Чтобы коленки у унаров дрожали. Наверное, это больше проблема хронометража. Вот бы ещё минут тридцать Лаик!

Алва… Мне кажется, Юрий Чурсин совершенно точно может здорово сыграть Алву, но с другим оттенком. Он не должен быть игровой версией рисунков Романа Папсуева. Здесь он более наглый и напыщенный. Не острый клинок, а скорее тяжёлый. А тяжесть, как мы знаем, — это надёжно. Другое дело, что у него в фильме три с половиной сцены, и на любые нюансы образа попросту не остаётся времени. Здесь ведь ещё надо смотреть больше на динамику их отношений с Ричардом, и если с ней всё будет круто, то это сильно поможет образу.

А что до Робера и фехтования, тут только одно скажу — тренировались все актёры «Этерны». Да, авторы позвали отличную команду каскадёров для трюков всяких, но одной из особенностей экранизации можно считать любовь к достоверности. Никаких резиновых мечей. Это же касается и красивой хореографии — не выдающейся, но очень симпатичной. Ну и сразу бросается в глаза, что над фильмом работали ребята, увлекавшиеся исторической реконструкцией. Кто ещё бы стал специально уделять несколько секунд мехам для разжигания костра?

Хорошая или плохая экранизация?

Не убедишь. Я многое готов простить, продолжаю смотреть «Ведьмака» и «Колесо времени» не без удовольствия, но даже до них «Этерне» пока не дотянуться. «Вытянутый» диалог в экранизации целый один — напутствие Штанцлера во время охоты.

Хорошей реконструкции мало для хорошего сериала. Каким бы ни был первоклассным реквизит, смотреть будут на сюжет, персонажей, интересные повороты. С грехом пополам первая часть даёт драмы в финале, но многие ли досмотрят до конца? Многие ли решатся взяться за продолжение? Экранизации повезло с костюмером и природными локациями, но стоит героям оказаться в помещении, как на экране невозможно ничего разобрать. И если Лаик и должен походить на перестроенный монастырь, то агарисский трактир и комнатушка Сильвестра точно никуда не годятся.

Видно, что снимали настоящие фанаты, отсюда и правильные «заклёпки», и много экспозиции, и завязки на будущие книги. Зачем нам сейчас Руппи? Тем более — зачем в фильме говорить об объединении церквей? Про эсператизм и олларианство ещё никто не знает, вы половину времени до этого про Четверых повторяли! Зато параллельные сцены, важные для понимания характера героев (Робер спасает крысёнка, Ричард прогоняет крысёнка сапогом и получает рану), в сценарий не попали.

Ни «Ведьмак» (при том, что мне нравится сериал Netflix), ни «Колесо времени», прямо скажем, не снискали славу среди любителей первоисточника. И хотя ты упоминаешь отсутствие важной параллельной сцены, на мой взгляд, сейчас «Этерна» как адаптация книги выигрывает у многих фэнтезийных проектов. Что закономерно, в этом и лежит причина основных проблем — обилия экспозиции. Но, сдаётся мне, поклонники саги экранизацию наверняка полюбят.

У меня эпизоды в помещениях никаких сложностей не вызвали. Тут я только могу поругать работу по освещению в сценах с зелёным экраном. При том, что сами виды на хромакее вполне впечатляющие, из-за света на героях создаётся впечатление дикой неестественности. Насколько я знаю, тут стоит винить только пандемию — часть съёмок планировали за границей.

Павел Ильин

Я всё ещё верю, что экранизацию можно спасти. Переснять первую часть или хотя бы переозвучить. Разбить на две, вырезать пространные пафосные диалоги. Добавить сцену, где Сильвестр с Алвой выясняют отношения (и невзначай упоминают Ричарда в Лаик). «Игра престолов» начиналась так же. Надеюсь, и «Этерну» ждёт подобная участь.

Александр Стрепетилов

Не нужно ничего переснимать. Первая часть дала экспозиции столько, что хватит ещё на много часов. Учесть ошибки — и вперёд. Экранизация уже получилась вполне интригующей, за ней хочется следить — жаль только, что до продолжения ещё целый год. Впрочем, его должно хватить, чтобы решить проблемы.