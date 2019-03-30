«Мстители», «Хеллбой», «Шазам» и умная фантастика. Что смотреть в апреле 2019?

Апрель в 2019 году — главный месяц для всех комикс-гиков и просто любителей блокбастеров. Сразу три из самых ожидаемых супергеройских фильмов выходят с разницей всего в пару недель: тут вам и главный фильм Marvel, и самый «марвеловский» фильм DC, и старый добрый чёрт от Dark Horse. А если вы от оживших комиксов воротите нос — для вас есть серьёзная научно-фантастическая драма о психологии и любопытная экранизация Стивена Кинга.

Мстители: Финал

Когда? 29 апреля

Что? Супергеройский фильм киновселенной Marvel, кроссовер всех её героев. Продолжение фильма «Мстители: Война бесконечности».

О чём? С тех пор как суперзлодей Танос щелчком пальцев уничтожил половину жизни во Вселенной, прошло больше года. Уцелевшие супергерои разбрелись кто куда и пытаются смириться с поражением и потерей близких. Железный человек застрял где-то в космосе на корабле Стражей галактики. Соколиный Глаз потерял родню, озверел и стал Ронином — мстителем, истребляющим мафию. Но в итоге герои опять собираются вместе, чтобы попытаться отменить апокалипсис и исправить прошлое.

Чего ждём? Самую ожидаемую супергеройскую картину года. Фильм, которым закончится третья фаза киновселенной. Завершение сюжета «Войны бесконечности», который, кстати, теперь отсчитывается с первого фильма КВМ. Да-да, всё, что мы уже видели, — это единая «Сага бесконечности».

Судя по костюмам, которые герои надевают в трейлере, спасать мир будут при помощи технологий Человека-муравья. Герои явно собрались погрузиться в квантовый мир, чтобы переместиться назад во времени и каким-то образом не позволить Таносу уничтожить полмира. Как именно — Доктор Стрэндж его знает, но наверняка впечатляюще.

Конечно же, не будет спойлером сказать, что герои победят (иначе как Питер Паркер поедет на каникулы в Европу?), что немного обесценит трагизм «Войны бесконечности». Но можно быть уверенными, что совсем без потерь не обойдётся — кто-то из ключевых героев точно покинет мир и киновселенную. Впрочем, создатели ухитряются держать сюжет в тайне, так что, надеемся, им удастся нас удивить.

Смотрите также «Мстители: Финал» — 42 детали, которые мы увидели в трейлере Покадровый разбор трейлера. Кто был в гробу, как Соколиный Глаз превратится в Ронина и почему цвет волос Чёрной Вдовы — это спойлер.

Хеллбой

Когда? 11 апреля

Что? Супергеройский фильм, «низкое» тёмное фэнтези. Вольная экранизация комиксов Майка Миньолы.

О чём? О Хеллбое — демоне из ада, которого ещё в детстве призвали на Землю. Тут он стал супергероем на службе тайной организации и защищает планету от прочей нечисти. На сей раз его противница — Кровавая Королева, она же леди Нимуэ из артуровских мифов (первоначально фильм по ней и назывался — «Возвращение Кровавой Королевы»). По сюжету она сошла с ума и хочет уничтожить человечество, мстя за древние обиды.

Чего ждём? Увы, это не продолжение дилогии Гильермо Дель Торо с Роном Перлманом, а перезапуск серии. На студии не дали режиссёру завершить трилогию, а без него и Перлман не согласился сниматься. В итоге режиссёром стал Нил Маршалл, снимавший эпизоды «Мира Дикого Запада», «Константина» и «Игры престолов». Хеллбоя играет Дэвид Харбор (здоровяк-шериф из «Очень странных дел»), кровавую королеву — Милла Йовович («Пятый элемент», «Обитель зла»), а профессора Брума — Иэн Макшейн (Среда из «Американских богов»).

По трейлерам видно, что новый «Хеллбой» по духу сильно отличается и от старого, и от комиксов. Теперь это, как ни странно, комедия. Краснокожий громила то и дело шутит в духе Дэдпула, раздаёт плюхи злобному графону, и всё это под риффы Smoke on the Water. Монстры, с которыми он дерётся, смотрятся неплохо, но ни капли мрачности, готики и драматизма, которыми радовали работы Дель Торо и тем более комикс, в новом фильме не осталось. В общем, возвращение Хеллбоя — это хорошо, но эту версию всё же ждём с опасениями.

Шазам!

Когда? 4 апреля

Что? Супергеройский фильм, экранизация комиксов DC.

О чём? О мальчике Билли Бэтсоне, который получил суперспособности (нет, не угадывать музыку). Для их активации ему нужно произнести слово «Шазам» — аббревиатуру из имён мифических героев, поделившихся с ним мощью. Билли может летать (как Меркурий), стрелять молниями (как Зевс), ворочать горы (как Геракл), выжить, получив по морде небоскрёбом (как Атлант), и мигом получать нужные знания (как Соломон). Плюс отвага от Ахилла, которая при таком раскладе не особо и нужна. В комиксах у героя было прозвище Капитан Марвел, но по понятным причинам его в итоге переименовали в Шазама.

Чего ждём? Лёгкую комедию — а как ещё снимать кино про школьника в теле взрослого бугая? В кои-то веки DC обойдутся без мрачных светофильтров и пафоса и покажут героя, который от своей суперсилы просто тащится. Наши авторы уже посмотрели фильм, и, по их рассказам, это больший Marvel, чем сами Marvel: фильм смешной и при этом трогательный.

Кладбище домашних животных

Когда? 4 апреля

Что? Ужасы. Повторная экранизация одноимённой книги Стивена Кинга.

О чём? Семья из мамы, папы и двух детей переехала в новый дом в глуши, а там под боком старое кладбище. Кого на нём похоронишь, тот вскоре оживёт и превратится в зомби. Семья начала с любимого кота.

Чего ждём? Один из главных хорроров года. Западные критики уже хвалят новую версию на все лады: говорят, что она и глубже, и страшнее экранизации 1989 года. Ещё говорят, что сценарий довольно сильно отходит от книги — и это, мол, тоже хорошо, потому что делает фильм непредсказуемым и помогает раскрывать темы жизни и смерти.

Смотрите также «Кладбище домашних животных»: первые отзывы Многим журналистам новая адаптация пришлась по нраву, хотя понравилось не всем. Одни хвалят за отличную хоррор-часть, а другие отмечают, что её слишком мало.

Высшее общество

Когда? 11 апреля

Что? Космическая фантастика, триллер.

О чём? В будущем группу преступников погрузили в космический корабль и отправили… в многолетнюю экспедицию исследовать чёрную дыру, чтобы использовать её как источник энергии. В пути у двоих из них родилась дочь, которой предстоит вырасти на корабле среди смертников.

Чего ждём? Камерную психологическую инди-драму, в которой космос будет только фоном. Все события происходят в закрытых помещениях корабля с персонажами, которые больше похожи на несчастных изгоев и бунтарей, чем на опасных преступников.

Режиссёр «Высшего общества» — француженка Клэр Дени, для которой это первый опыт в фантастике — она известна в основном по драмам и триллерам. А главную роль исполнил Роберт Паттинсон, который, чтобы «отмыться» от образа безмозглого красавчика из «Сумерек», теперь берётся исключительно за серьёзные драматические роли. На эту роль он буквально набивался — режиссёр поначалу отказала ему из-за молодости, но в итоге сдалась под его напором.

На Западе фильм уже вышел, и его хвалят. Пишут, что драма получилась жёсткая, психологически тяжёлая и задаёт серьёзные вопросы о природе человека.

Потерянное звено

Когда? 4 апреля

Что? Приключенческий кукольный мультфильм.

О чём? О Линке — обезьяночеловеке, «потерянном звене» между нами и нашими мохнатыми предками. И об отважном исследователе Лайонеле Фросте, который его открыл и хочет представить миру.

Чего ждём? Очередную работу многострадальной студии Laika, снявшей «Коралину» и «Кубо» и вечно не способной заработать на своих мультфильмах нормальную кассу. Снимал «Потерянное звено» режиссёр «Паранормана», так что стиль вы можете себе примерно представить — только замените смешные зомби-ужасы на наивную приключенческую фантастику в духе Жюля Верна. Мы фильм уже посмотрели и скоро поделимся впечатлениями.

Сверхъестественное

Когда? 11 апреля

Что? Фантастика о пришельцах и суперспособностях. Никаких братьев на «импале» — прокатчики в очередной раз учудили, в оригинале фильм назывался «С первым светом» (At First Light).

О чём? Девушка Алекс попала под какое-то внеземное облучение — и вскоре обрела суперспособности в виде мощного телекинеза. Теперь власти гонятся за ней, чтобы засунуть в лабораторию и изучить, чем это таким Землю облучают. А родственники и друзья помогают ей сбежать — нечего нашу голубку исследовать на пользу науке.

Чего ждём? Недорогое независимое кино, которое по описанию похоже на историю становления супергероя. Но, судя по трейлеру, создатели сняли фантастическую драму — нечто среднее между «Хроникой», где реалистично деконструировали героев с суперспособностями, и «Инопланетянином», где герои бегали от властей. Судя по оценкам на Западе, ни до того, ни до другого «Первый свет» не дотягивает: пишут, что не хватает ни зрелищности, ни оригинальности.