Какие фильмы выйдут в 2025 году? Фэнтези, сказки и экранизации игр

В этой подборке будущих премьер — фэнтези, сказки и всевозможные попаданцы. В общем, всё, что не вписывается в научную фантастику или супергероику. Нас ждут ремейки любимых мультфильмов, экранизации двух игр, фильм по Мартину (от создателя многих экранизаций игр!) и сразу три «Белоснежки». Все даты премьер указаны для страны производства, будь то США, Британия или Индия. Попадёт ли тот или иной фильм в российский прокат, мы в нынешних условиях, увы, можем только надеяться.

Что ещё выходит? Какие фильмы выйдут в 2025 году? Фантастика про космос и будущее Александр Гагинский 01.01.2025 37678 От «Аватара» про злых (!) на’ ви до, наверное, самого заранее скандального фильма по «Звёздному пути»

Как приручить дракона (ремейк)

How to Train Your Dragon

Когда ? 13 июня 2025-го.

Что ? Семейное фэнтези. Живой ремейк мультфильма 2010 года.

О чём ? Племя викингов издревле сражалось с драконами. Но однажды юный Иккинг, сын вождя, поймал дракона и сумел приручить его, чтобы летать верхом. Теперь дракон и его мальчик оказались меж двух враждующих племён, которые им надо помирить.

Кто? Тот же, кто создавал оригинальные мультфильмы: сценарист и режиссёр Дин Деблуа, раньше снимавший только анимацию. В роли Иккинга юный и малоизвестный Мейсон Тэмз, а его батюшку Стоика Обширного играет идеально подходящий Джерард «ЭТО! СПАРТА!!!» Батлер, который и озвучивал этого героя в мультфильме.

Чего ждём? Вы заметили, что в графе «Что» нет ни слова о Крессиде Коуэлл и её книге? Потому что от неё в фильме почти ничего и не будет. Это стопроцентный ремейк первого мультфильма, где большая часть далека от книги и придумана с нуля Деблуа и его соавтором Сандерсом. Судя по тизеру, фильм местами копирует мультфильм один в один.

И вроде бы разумно: из книги много не выжмешь, а мультфильм отличный. Вот только... нам точно нужен покадровый ремейк «КПД», совсем ещё не старого? Неужели в DreamWorks заразились вирусом «Диснея», и дальше нас ждёт игровой «Шрек» со Скалой в главной роли?

Впрочем, Деблуа заслуживает кредит доверия, и интересно посмотреть, как он поработает с актёрами вживую. Наши ожидания от фильма — 0% оригинальности, 100% доброты и зрелищности.

Мортал Комбат 2

Mortal Kombat 2

Когда? 24 октября 2025-го.

Что? Фэнтези про единоборства. Экранизация игровой серии Mortal Kombat

О чём? Бог молний Рэйден созвал избранных бойцов для участия в Смертельной битве. Это межмировой турнир по единоборствам, в котором решится судьба Земли… и который в первом фильме так и не состоялся. Но защитникам Земного мира — Соне Блэйд, Лю Кангу, Джонни Кейджу, Джаксу и, как там его, тому новому парню, который теперь главный герой, — предстоит встреча с новыми противниками.

Кто? Тот же режиссёр Саймон Маккуойд, но новый сценарист — Джереми Слейтер (с пугающим портфолио, где есть «Фантастическая четвёрка» Транка и « Тетрадь смерти» от Netflix ). В главных ролях все те же лица, но наконец появится Джонни Кейдж, которого играет Карл Урбан (Бутчер из « Пацанов », Эомер из «Властелина колец» и Дредд из «Дредда»).

Чего ждём? Смертельной битвы, чёрт побери! Нельзя сказать, что в первом фильме не было драк, но само событие, вынесенное в заголовок, отложили на сиквел. Впрочем, Маккуойд обещает, что «обманет зрительские ожидания», поэтому не сильно удивимся, если и вторая часть окажется лишь подготовкой к турниру.

Помимо Кейджа, нам обещают множество других персонажей из игр: Нуба Сэйбота, Бараку, Синдел, Китану и самого императора Шао Кана.

В потерянных землях

In the Lost Lands

Когда? В 2025 году, точная дата неизвестна.

Что? Тёмное фэнтези. Экранизация рассказа Джорджа Мартина

О чём? Благородная леди Меланж отправляется к ведьме Серой Элис, чтобы купить у неё магический дар: стать оборотнем. Но цена дара будет высока.

Чего ждём? Фильмы Андерсона не прыгают выше определённой планки, но и редко бывают совсем уж плохи. Обычно он снимает зрелищное, не очень умное кино на один раз. Даже неожиданно, что на сей раз он взялся экранизировать рассказ известного писателя, а не очередную игру. В плюс фильму можно записать мощный первоисточник, в минус — неопытного сценариста. Так что ждём «В потерянных землях» с надеждой, но без высоких ожиданий. Трейлера и точной даты премьеры у фильма нет, так что он может выйти и в 2026-м.

Minecraft в кино

A Minecraft Movie

Когда? 4 апреля 2025-го.

Что? История попаданцев в видеоигру. Экранизация игры Minecraft.

О чём? Четверо неудачников проваливаются через портал в мир Minecraft, где всё сделано из кубов, которые легко строить и разрушать. Они встречают Стива, живущего тут уже давно, и с его помощью осваивают мир и пытаются из него выбраться.

Кто? Режиссёр Джаред Хесс, известный по комедиям «Наполеон Динамит» и «Зачинщики», но доселе не снимавший блокбастеров. Для фильма про мир кубиков у «Майнкрафта» подозрительно обширный актёрский состав — не меньше десятка человек! Главные звёзды — пухлый комик Джек Блэк («Школа рока», «Медиатор судьбы»), который прямо-таки поселился в экранизациях игр, и гигант Джейсон Момоа (« Аквамен », «Дюна», «Игра престолов»). Причём Блэк играет Стива — одного из стандартных персонажей игры по умолчанию. В неназванных эпизодических ролях появятся Джемейн Клемент и Кейт Маккиннон.

Чего ждём? Скандальный фильм, который модно ненавидеть заранее. На первые трейлеры обрушился самосвал критики и насмешек. Не всегда справедливых — например, стрёмная квадратная овца вполне в стилистике игры. Судя по трейлеру, главная беда «Майнкрафта» точно не в безумном дизайне — это, наоборот, сделало бы его по-своему интересным.

Бедой может оказаться как раз нехватка смелости. Создатели не рискнули выдержать стиль Minecraft во всём, как это делают в фильмах Lego, и поместили в центр внимания актёров — обычных мясных людей. Джек Блэк вообще выглядит так, будто забежал покурить из соседнего павильона, где озвучивал « Супербратьев Марио » или « Бордерлендс ».

Скорее всего, «Майнкрафт» окажется кринжовым, но смешным развлечением на вечер. Однако в прокате фильм рискует провалиться, а лучшей экранизацией Minecraft, видимо, так и останутся фанатские мультики

Белоснежка

Snow White

Когда? 21 марта 2025-го.

Что? Народная волшебная сказка. Ремейк мультфильма 1937 года.

О чём? Кто-то не знает сюжет «Белоснежки»? Перечитайте «Сказку о мёртвой царевне» Пушкина, только вместо богатырей — поющие коротышки-шахтёры в колпачках.

Кто? Марк Уэбб, режиссёр «Человеков-пауков» с Гарфилдом. В роли Белоснежки — певица Рэйчел Зеглер (Антея из « Шазама »), злая мачеха — Галь Гадот (« Чудо-женщина »). Гнома Ворчуна играет карлик Мартин Клебба (Марти из «Пиратов Карибского моря»), а вот кто в ролях остальных гномов, остаётся в тайне. Впрочем, все они будут компьютерными и сыграны через захват движения.

Чего ждём? Бедный фильм преследуют скандалы по любому поводу. Кое-кому не нравится выбор Зеглер на главную роль: дескать, смугловата для героини, получившей имя за белоснежную кожу (скорее всего, при выборе больше учитывали вокальные данные — с ними у Рэйчел всё отлично). Не верят, что зеркало могло посчитать её прекраснее идеальной Гадот. А тут ещё всплыли кадры со съёмок, где гномов, кроме Ворчуна, играют статисты обычного роста. Выходит, стольких актёров-карликов лишили роли, для которой они буквально рождены…

При этом по трейлеру сам фильм кажется не скандальным, а максимально безобидным и банальным. Типичный ремейк от «Диснея»: очень красивый и во всём копирует оригинал. Увы, попытки студии экспериментировать (« Дамбо », «Мулан») оборачивались провалами, а переснятый покадрово « Король-лев » собрал миллиард. Так что максимум новизны, которой можно ожидать, — несколько новых песен, да ещё разжалование Прекрасного Принца до простого парня по имени Джонатан.

Мало одной Белоснежки? Вот ещё две! В 2012 году уже было такое: вышли сразу три фильма, переосмысливающих «Белоснежку». В 2025-м история повторяется! Белоснежка и Злая Королева Snow White and the Evil Queen Британская версия сказки для детского стриминга Bentkey обещает быть ещё традиционнее, чем диснеевская. Бретт Купер в главной роли и впрямь больше похожа на европейскую сказочную принцессу (а вот поёт похуже). Но надо быть заранее готовыми к тому, что это телефильм со скромным бюджетом, явно снятый с расчётом отхватить кусок аудитории, недовольной версией «Диснея». Трейлер Смерть Белоснежки The Death of Snow White А это — «плохая девчонка» в компании. Кровавое тёмное фэнтези, которое деконструирует «Белоснежку» и якобы возвращает к корням. Да, изначально эта сказка, как и многие народные, не была «детской» в современном понимании. Но у братьев Гримм точно не было двухметровых гномов, сносящих головы молотом, королевы, купающейся в пиявках, и Белоснежки в латном доспехе, режущей обидчиков, аки Ренфри из «Ведьмака». Трейлер

Очи

The Legend of Ochi

Когда? 28 февраля 2025-го.

Что? Современная сказка.

О чём? Где-то на острове в холодной стране (судя по надписям, славянской) люди очень боятся очи. Очи — это чудовища из леса, ими пугают детей, на них охотятся в специальных доспехах. Но девочка Юри повстречала маленького пушистого детёныша очи, и он стал ей другом. Теперь Юри спасает малыша от её же отца, охотника на монстров.

Кто? Режиссёр и сценарист Исайя Саксон — дебютант в большом кино, прежде он снимал музыкальные клипы и короткий метр. Девочку Хелену в главной роли вы вряд ли видели, зато её сурового папашу играет великий и ужасный Уиллем Дефо.

Чего ждём? По началу трейлера может показаться, что это ужасы: тёмный лес, напряжённая музыка, рассказы о чудовищах… логотип студии А24! Но едва появляется милая мартышка очи, становится ясно, что это кино в жанре «ребёнок спасает чудо от взрослых». Причём чудо на сей раз не дракон, не инопланетянин, не робот, а нарисованная графикой обезьянка. Почему люди боятся этих чебурашек — загадка. Наверное, их нельзя кормить после полуночи.

«Очи», скорее всего, понравится тем, кто ценит фильмы вроде « Пита и его дракона ». Такие, где вместо оригинального сюжета — доброта и душевность, и красота достигается не дорогими спецэффектами, а панорамами живой природы.

Вселенная

Vishwambhara

Когда? 10 января 2025-го в Индии.

Что? Индийское фэнтези (на языке телугу).

О чём? Подробного синопсиса нет, но известно, что главный герой — принц Дорабабу, который борется со злыми силами. Он отправляется в путешествие по мирам богов, людей и даже загробному миру.

Кто? Для режиссёра Вассишты это лишь второй полнометражный фильм. Зато в главной роли — ветеран кино Чирандживи, лауреат кучи премий и экс-министр туризма, который играет воина-принца в возрасте под 70 (а на вид и не дашь!).

Чего ждём? Индийское кино! Причём не Болливуд с песнями и танцами, а Толливуд, который после «Бахубали», «Р.Р.Р.» и «Шамбалы» ассоциируется с эпичностью и безумными трюками, отрицающими законы физики. Примерно так по трейлеру выглядит и «Вселенная». По драматизму она наверняка уступит «Р.Р.Р.», но по пафосу и невероятному раскидыванию злодеев в слоу-мо стоит на том же уровне.

К фильму нужно присмотреться ещё и потому, что индийское кино, в отличие от голливудского, в отечественный прокат попадает без проблем. Рассчитываем к концу года увидеть «Вселенную» в российских кинотеатрах, хотя и наверняка под другим названием.

Чумовейшая пятница

Freakier Friday

Когда? 8 августа 2025-го.

Что? Комедия о переселении душ. Продолжение фильма «Чумовая пятница».

О чём? 20 лет назад мама Тесс и дочь Анна поменялись телами, но потом вернули всё как было. Теперь у Анны тоже дочь, а скоро Анна выходит замуж, и у неё появится ещё и падчерица. Давайте угадаем, кто в кого переселится на этот раз?

Кто? Ниша Ганатра — режиссёр не очень известных комедий вроде «В прямом эфире» и «Всё к лучшему». Зато актёрский состав звёздный: возвращаются Джейми Ли Кёртис, Линдси Лохан, Марк Хармон и вообще, кажется, все, кто играл в первой части.

Чего ждём? Мы и сами недавно узнали, но вообще-то в франшизе «Чумовая пятница» это уже седьмой фильм! Только предыдущие были вариациями на тему или другими экранизациями той же книги, а этот — прямое продолжение хита 2003 года. Тогда это была молодёжная комедия, а теперь, учитывая возраст участников, должна выйти комедия средних лет. Скорее всего, с упором на ностальгию и воспоминания о том, как молоды мы были.

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