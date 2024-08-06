«Район №9»: 15 лет как болит душа за космических бомжей

У тараканов, на самом деле, нет понятия владения собственностью. Так что мы должны прийти и сказать: «Послушайте, это наша земля… Уйдите, пожалуйста».

Этот фильм можно отнести и к космической, и к социальной фантастике. С одной стороны, он про первый контакт и инопланетян, а с другой — это весьма прозрачная аллегория реальных проблем. И в том, и в другом качестве он весьма оригинален — кажется, такого в мировом кино ещё не было.

Инопланетяне прибыли на гигантской тарелочке... которой они не умели управлять. И высадились не в банальном Нью-Йорке, а в Йоханнесбурге, ЮАР. Тарелку населяли пассажиры, похожие то ли на неграмотных мигрантов-нелегалов, то ли на примитивных насекомых, способных только на простейшую работу.

Земляне ждали братьев по разуму — а получили грязных космических бомжей. И, разочаровавшись, загнали их в гетто — тот самый Район №9. Пришельцы побираются в трущобах, не подозревая о правах человека, власти жгут их яйца, чтобы помешать им плодиться, а местные жители ненавидят «тараканов», небезосновательно считая, что от них только грязь и преступность. Главный герой работает в бюро по контролю пришельцев и не испытывает к ним никаких симпатий. Но ему предстоит узнать их и себя с неожиданной стороны и обнаружить, что грань между уважаемым человеком и презренным «понаехавшим» тоньше, чем казалась.

«Районом №9» режиссёр и сценарист Нил Бломкамп дебютировал в большом кино. Это, по сути, продолжение его короткометражки «Выжить в Йобурге». Её увидел Питер Джексон, впечатлился и выбил дебютанту 30 миллионов — не такой уж большой бюджет по меркам голливудской фантастики. Но Нил показал настоящий мастер-класс «Как создать хороший фильм без денег» — на его работе стоит поучиться российским кинематографистам. Он снял фильм в псевдодокументальном стиле и сделал ставку не на спецэффекты, а на сюжет, оригинальность и актёрскую игру. Шарлто Копли, здорово сыгравший, как трусливый клерк превращается в отчаявшегося борца, позже стал постоянным актёром Бломкампа.

Но главное, за что ценят «Район №9», — сценарий, за который фильм номинировали на «Оскар». В нём Бломкамп, в сущности, ничего не выдумал. То, что показано в фильме, прямо сейчас происходит на нашей планете, только без инопланетян и тарелок. В лагерях беженцев. В трущобах и гетто. В его родной ЮАР, где чёрные долго были людьми второго сорта.

Всю эту грязь и неоднозначность (пришельцы-то и правда немытые лентяи!) он швырнул в лицо западному зрителю, не привыкшему к такому. Голливуд-то обычно пугает нас картонными антиутопиями, где ходят строем и не дают нежным элоям целоваться. А Бломкамп оказался одни из немногих кинофантастов, у которого душа болит за морлоков и который хочет понять, как вытащить их из скотского состояния. Для начала — признать, что они вообще есть.

Нил и дальше пытался через призму фантастики рассказывать о нищете и отсталости «третьего мира», миграции и зависти к «золотому миллиарду». Два следующих фильма Бломкампа — кибер-антиутопии «Элизиум» и «Робот по имени Чаппи» — образуют с «Районом» своего рода трилогию. Они выдержаны в той же эстетике «ржавого будущего» с high tech, low life, и тоже посвящены проблемам «третьего мира» и его контрасту с миром «первым». Так, «Элизиум» удивительно точно предсказал миграционный кризис в Европе, разразившийся через пару лет после премьеры.

Увы, здесь метафоры Нила стали слишком грубыми и прямолинейными, они уже не работали, как прежде. Западная пресса перестала его воспринимать. В Голливуде любят искать во всём воображаемый расизм, но мало кто готов слушать про реальные нищету, грязь и неравенство. В последние годы Бломкамп забросил неблагодарную роль мрачного пролетарского пророка и ушёл в тень.

Но знаете что? Ни одно его интервью не обходится без этого вопроса. Да, он всё ещё мечтает снять «Район №10».

P.S. Что писал «Мир фантастики» о «Районе №9» в 2009 году Заручившись поддержкой Питера Джексона и старых друзей, Бломкамп создал зарисовку из своей юности, которая до глубины души поразит тех, чья нога не ступала на улицы африканских трущоб. Жители крайнего севера поют про оленей, англичане — про верность Короне, а Бломкамп — о ксенофобии и непростых отношениях «белых» и «чёрных», о взаимопроникновении культур и условности любых моральных ценностей. «Район № 9» — потрясающе эмоциональная и запоминающаяся картина, для которой фантастический антураж не самоцель, а лишь художественный приём. Бломкамп не швыряет морали нам в лоб, а использует хитрый приём разрыва шаблонов. Привыкшие к кровожадным инопланетянам зрители видят очаровательных в своей беспомощности «моллюсков». Иноземные членистоногие бежали с родной планеты и безнадёжно затерялись в пучинах космоса. Большинство из них слабо представляет, на каких принципах работает космический корабль, зато готовы душу продать за банку кошачьей еды. Местные власти, мафия и частные корпорации гоняют бедняг в хвост и в щупальца. Те, правда, тоже хороши — мусорят почём зря, едят всё, что шевелится и не шевелится, а иногда и на людей нападают. При этом раскладе непонятна авторская позиция: на чьей же стороне создатели «Района № 9»? Порой они показывают извергов-людей, которые разве что бензопилами не вскрывают бесхитростных космических «братьев», а порой — как покрытые хитином бестии рвут прохожих на части. Верно говорят персонажи: каждый должен извлечь собственный урок из происходящего. Как нельзя лучше для этой цели подходит визуальное оформление картины. Используя уже поднадоевший формат документальной съёмки, Бломкамп не зацикливается лишь на одной камере. Он склеил кинополотно из разных видеофрагментов, которые филигранно подогнал друг к другу. При просмотре возникает эффект новостного репортажа, сюжет которого может разворачиваться и на другом конце мира, и у вас на заднем дворе. Главные герои здесь не рефлексируют над дохлыми цыплятами и заняты в основном вопросами выживания, так что пораскинуть извилинами зрителям придётся самостоятельно. Бломкамп объясняет Дэвиду Джеймсу, какой палец суровый спецназовец должен показывать инопланетянам. Просто удивительно, как группа единомышленников, располагающая достаточно скромным бюджетом, сумела сделать настолько убедительный блокбастер — не без тошнотворного натурализма, конечно, но зато очень злободневный и в какой-то степени дерзкий. Мы лишь опасаемся, что подавляющая масса зрителей не разглядит основной задумки «Района № 9» за фейерверками оторванных конечностей и тоннами нечистот, в которые Бломпамп с упоением макает своих друзей-актёров. Не хотелось бы, чтобы канул в лету режиссёр, который сделал для Африки почти то же самое, что Дэнни Бойл сделал для Индии своим «Миллионером из трущоб». Итог: 100 грамм амброзии на растерзанные летними блокбастерами мозги киноманов, страдающие от передозировки пафоса и эпичности. Если «Трансформеры» и «Бросок кобры» вскрыли вашу черепную коробку и вероломно заменили содержимое на целлофановый пакет с отмоченным в кока-коле попкорном, «Район № 9» вернёт вам центральную нервную систему и душевное равновесие. Кто-нибудь, покажите этот фильм нашим горе-режиссёрам, чтобы они наконец поняли, как нужно делать спецэффекты, нагнетать напряжение, а главное — монтировать отснятый материал, чтобы потом не приходилось оправдываться перед зрителями. Дескать, мы же малоимущие клипмейкеры, с нас взятки гладки. Олег Гаврилин, Мир фантастики №74

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