Мир фантастики №180 (август 2018)

В августовском номере «Мира фантастики» мы поговорим об андроидах — а особенно о гиноидах, роботах-женщинах. Зачем вообще роботу пол, как выглядит индустрия секс-ботов и как тему искусственных людей поднимают «Мир Дикого Запада» и Detroit: Become Human?

В номере

Секс с роботом : это возможно уже сейчас. До чего секс-боты доведут человечество в будущем?

: это возможно уже сейчас. До чего секс-боты доведут человечество в будущем? Нужен ли андроиду пол? И не пора ли нам запомнить слово «гиноид»?

И не пора ли нам запомнить слово «гиноид»? Фантастические матчи : футбол, квиддич и другие виды спорта в кино и книгах.

: футбол, квиддич и другие виды спорта в кино и книгах. «Парку юрского периода» — 25! Вспоминаем, как Спилберг воскресил динозавров.

Вспоминаем, как Спилберг воскресил динозавров. Роберт Гвискар: великий завоеватель, о котором вы не слышали.

А также:

Интервью с режиссёром Брэдом Бёрдом и писателями Вадимом Пановым и Юлией Набоковой • обзоры на фильмы «Суперсемейка 2», «Мир юрского периода 2» и «451 градус по Фаренгейту» • на новые сезоны сериалов «Мир Дикого Запада», «Готэм» и «Агенты Щ.И.Т.» • книги Марии Семёновой, Лю Цысиня, Паоло Бачигалупи и других • комиксы и компьютерные игры • картины художника Владимира Манюхина • комикс Александра Ремизова • и многое другое!

Полное содержание номера 1 Слово главного редактора 5 Эпиграф

Ольга Дорофеева «Дотянуться до неба»

Спецматериал 6 Секс с роботами

Половая связь человека и машины — это уже не фантастика. Говорят, что в будущем люди будут чаще заниматься сексом с роботами, чем с другими людьми. Реально ли это? Зачем вообще нужны секс-боты, когда они захватят Землю, что об этом думали писатели-фантасты и при чём здесь разумный вакуумный пылесос? Книжный ряд 12 Книжный ряд

Новинки августа: спорный Нил Стивенсон, тёмный Майкл Флетчер, поэтичная Патриция Маккиллип и два кровавых хоррора. 14 Контакт

Вадим Панов

Многотомный сериал Вадима Панова «Тайный Город» пользуется огромной популярностью. А ещё на счету у писателя цикл киберпанктриллеров «Анклавы», серия стимпанковской космооперы «Герметикон», постапокалипсис, мистика и даже сказочное фэнтези. Недавно Вадим побывал у нас в гостях и ответил на множество вопросов — в том числе и от поклонников. 20 Книги номера

Мария Семёнова, Анна Гурова «Аратта. Книга 2. Затмение» • Лю Цысинь «Тёмный лес» • Паоло Бачигалупи «Затонувшие города» • Брайан Стейвли «Клинки императора» • Мария Дэвана Хэдли «Магония» и другие книги. 29 Что почитать?

Фантастический триллер или постапокалипсис? А может быть, технофэнтези? Советуем книги на любой вкус. 30 Топ

10 сказочных историй для взрослых

В эссе «О волшебных сказках» Толкин высказал революционную мысль: сказки предназначены не только для детей! Они могут и должны считаться естественной ветвью литературы в целом. Сказки нужно читать — вне зависимости от возраста. Например, те, которые вошли в наш топ. 34 Контакт

Юлия Набокова

«Ромфант» — фантастика, которую, как правило, женщины пишут для женщин, — входит в число самых популярных ответвлений жанра. Юлия Набокова была среди пионеров «ромфанта» — причём в те времена, когда и самого термина не существовало. И недавно она после большого перерыва вернулась в фантастику. 38 Фантастика на иностранных языках

Авторская колонка Дмитрия Злотницкого

Тэд Уильямс «Корона из ведьминого дерева» • Дэвид Педрейра «Взрывоопасная Луна» • Саймон Морден «Путь в один конец» 40 Комиксы

П.С. После смерти • Деревья. Книги 1 и 2 42 Веб-комикс

Авторская колонка Дарьи Беленковой

Уже больше сотни лет роботы не сдают позиций в массовой культуре и фантастике. В этом выпуске — три веб-комикса о роботах, автоматонах и даже шарнирных куклах. Осторожно, прочтение может вызвать сны об электроовцах! Видеодром 44 Видеодром

О главных премьерах месяца, а также о том, почему поклонникам кинофантастики стоит обратить внимание на игры. 46 Контакт

Брэд Бёрд

Поговорили с режиссёром Pixar, чьё детство легло в основу «Суперсемейки», о сильных женщинах и эстетике 1960-х. 48 После финальных титров

Суперсемейка 2 • 451 градус по Фаренгейту • Мир юрского периода 2 54 Киношедевры

«Парк юрского периода»

Рассказываем, как Стивен Спилберг создал один из своих лучших фильмов и как тот повлиял на нашу культуру, превратив 90-е в новую эпоху динозавров. 60 Финал сезона

Мир Дикого Запада (2 сезон) • Агенты Щ.И.Т. (5 сезон) • Готэм (4 сезон) Игровой клуб 66 Игровой клуб

В играх часто встречаются гости из Страны восходящего солнца. То ниндзя или монахи к партии прибьются, то острая катана найдётся в сундуке… Посетить средневековую Японию в играх получается реже, зато многие из них позволяют совершить настоящий экскурс в историю и культуру этой далёкой и загадочной для европейцев земли.

Рецензия: Vampyr 70 Мнение

Почему Detroit: Become Human — это не фантастика

Константин Говорун рассуждает о том, что не так с миром будущего по Дэвиду Кейджу. Врата миров 72 Врата миров

Как герои Marvel собираются победить Таноса? Посмотрим, как им это удавалось в комиксах. 74 Доска почёта

Самые-самые… спортивные матчи

15 июля на московском стадионе «Лужники» состоялся главный спортивный матч четырёхлетия — событие, которого ждали сотни миллионов людей по всему миру. Мы не могли остаться в стороне от этого праздника и составили десятку самых ярких фантастических матчей. 80 Художники

Владимир Манюхин

На его картинах можно увидеть невероятно детализированные города, встречи с неведомым, магию и мрачное будущее. Но сам он верит только в лучшее. Машина времени 86 Машина времени

Изучая глобальные процессы, происходящие во Вселенной, учёные-космологи не только заглядывают в далёкое прошлое, но и берутся предсказывать будущее. Что ждёт наш мир через миллиарды лет? Неужели наука нашла ответ на вопрос, каким будет конец света? 88 Личность

Роберт Гвискар

Этот потомок викингов начинал как нищий наёмник, а закончил как завоеватель Южной Италии и Сицилии. Его боялись и уважали императоры Востока и Запада. Он и сам пытался стать императором, захватив престол Византии. Роберт Гвискар — удивительный человек, который не мог примирить в себе две великие страсти: любовь к хаосу и жажду порядка. 94 Назад в будущее

Нужен ли роботам гендер?

За последние годы мы видели в фантастике немало женщин-роботов. Но имеет ли это какой-то практический смысл в реальности? И насколько велика вероятность, что, когда появятся полноценные человекоподобные роботы, они будут иметь те же два пола, что и люди? Зона развлечений 98 Рассказ

Яна Летт «Учительница-Первая»

История об очень необычных книжных детях, которая заняла первое место на конкурсе «Новая Фантастика 2018». 106 Рассказ

Александра Давыдова «Тропа Мёбиуса»

Бег — он и Африке бег (тем более в Африке). И на другой планете тоже. Меняется всё, но остаётся главное: спортивный азарт. 110 Рассказы

Евгения Данилова «Когда будущее стучит в дверь»

Сергей Фирсов «Дышите глубже!»

Ирина Грановская «Жуан»

Миниатюры авторов семинара «Вареники», который ведёт Сергей Битюцкий из ростовского КЛФ «Притяжение». 112 Зона комикса

Александр Ремизов «Восстание пылесосов» Диск Спецматериалы Выпуски «Мир фантастики Live» #25-27

Видеоинтервью с Вадимом Пановым

Будущее киновселенной Marvel

Энциклопедия вампиров в играх

Топ-10 вампиров в играх

Death Stranding. Разбор четвёртого трейлера

Cyberpunk 2077. Разбор трейлера с E3

Реальные сражения великих полководцев Обзоры Суперсемейка 2

Повелитель Токио VS Повелитель Нью-Йорка

Тайны Аркхема Аудиокнига Алексей Пехов — Лённарт из Гренграса Трейлеры новинок кино, отрывки из книг, все августовские номера МФ и другие материалы