Мир фантастики №211 (июнь 2021)

Полное содержание номера

1

Спецматериалы

4

Врата миров

10

18

Книжный ряд

24

39

44

Видеодром

52

60

68

Игровой клуб

76

84

Машина времени

86

92

Фан

98

108

112

Циклу «Пространство» — главной космоопере современности — исполнилось десять лет. Отличный повод поговорить о его создании и экранизации!Набор типичного фэнтезийного мира уже не ограничивается «эльфами-гномами-орками», и бестиарий Голариона — мира настольной ролевой игры Pathfinder — яркий тому пример. В нём вас ждут ждут рыболюды-азеркети, котолюды-амурруны, кобольды, тэнгу и лешие…Продолжаем нашу экскурсию по фантастическим библиотекам. И сегодня пришло время пройтись по книгохранилищам из вселенной Толкина — уютным собраниям хоббитских рукописей, надёжно укрытому архиву Гондора и обширной библиотеке Ривенделла.«Золотой лук. Книга 1. Если герой приходит» •«Опасное наследство» •«Лабрис» •«Блеск минувших дней» •«Чёрные паруса» •«Губернатор» и другие книги.По случаю выхода на русском «Ревущей тьмы» мы пообщались с одним из самых ярких дебютантов последних лет и автором прекрасного космооперного цикла «Пожиратель Солнца».В предыдущем выпуске авторской колонки известного критика-фантастиковеда Сергея Шикарева речь шла об эволюции жанра: о том, как сменяли друг друга «волны» в отечественной фантастике и в фантастике американской, как изменение книгоиздательских практик влияло на форму и даже содержание произведений. Теперь пора поговорить о тех обстоятельствах и силах, которые сопровождают появление волн и новых течений в фантастическом океане.В этом году культовая картина Стивена Спилберга «В поисках утраченного ковчега» отмечает свой сороковой день рождения. Рассказываем о её тернистом пути к большому экрану.Подростком он мечтал об исключительной судьбе — но вряд ли предполагал, что сначала прославится как герой фантастического фильма-феномена, а потом станет жертвой неизлечимой болезни, медленно пожирающей его тело и разум, подобно кинговским лангольерам.Телевизионный 2021 год проходит под знаком сериалов Marvel: «Ванда/Вижн» открыл четвёртую фазу вселенной, в которой связей между малыми и большими экранами обещают куда больше, чем раньше. Самое время вспомнить, с чего начиналась супергеройская вселенная на телевидении: от блестящих «Агентов Щ.И.Т.» и «Сорвиголовы» до провальных «Сверхлюдей» и «Хелстрома».При обсуждении видеоигр и других произведений поп-культуры мы часто слышим о серой морали. Причём обычно о ней говорят в положительном ключе, как о чём-то, украшающем игру. Но что такое эта серая мораль — и существует ли она вообще?Хотите почувствовать себя на месте знаменитого лондонского сыщика? Проявить свои дедуктивные способности можно в одной из многочисленных настольных игр детективного жанра, которые сейчас переживают пик популярности.Разработка многоразовых ракетно-космических систем остаётся экзотическим направлением, вокруг перспектив которого идут бесконечные споры. Что же мешает ему развиваться?Пройдёмся по самым необычным и странным обрядам и традициям, зародившимся на американской земле под влиянием духа веротерпимости. Поговорим и про амишей, и про пятидесятников, и даже про НЛО-культы.Дмитрий Прозоров уже более десяти лет работает 2D-иллюстратором. Сейчас он активно сотрудничает с Blizzard Entertainment, создаёт для них промо- и ключевые арты. Нам он рассказал об особенностях работы с Blizzard, о своей любви к доспехам и нелюбви к традиционной живописи, а также о том, почему бронелифчик — это не обязательно признак дурного вкуса.«Родня»Питер Уоттс — один из самых известных научных фантастов современности. Рады представить — впервые на русском языке! — его рассказ «Родня» в переводе Николая Кудрявцева. Рассказ о (не)вероятном будущем, в котором почти не осталось места для людей, — кроме одного человека, чье имя вы, возможно, угадаете ближе к финалу.«Ошибка доктора Джонса»Знаменитый археолог оказался в неправильном месте…