Мир фантастики №211 (июнь 2021)

Вот и лето пришло! Пора отдыхать, гулять и навёрстывать книги, игры и фильмы, на которые раньше не было времени. На страницах этого выпуска мы поговорим о книжном цикле и сериале «Пространство», о народах, населяющих мир ролевой системы Pathfinder, о съёмках «Индианы Джонса: В поисках утраченного ковчега». Вспомним творческий путь актёра Майкла Джей Фокса, погрузимся в удивительный мир странных американских религиозных культов и плотно познакомимся с детективными настольными играми. А для тех, кто хочет чего-то посерьёзнее, — новый выпуск колонки Сергея Шикарева, статья Леонида Мойжеса о серой морали в видеоиграх и материал Антона Первушина о многоразовых системах запуска космических аппаратов. К лету готовы? Тогда ПОЕХАЛИ!
В номере
- Наш человек в Blizzard — художник Дмитрий Прозоров
- Самые необычные религиозные культы Америки
- Как стать детективом с помощью настольных игр?
- Вселенная Marvel на малых экранах
- 40 лет главной приключенческой ленте всех времён!
А также:
рецензии на книги Генри Лайона Олди, Аластера Рейнольдса, Гая Гэвриела Кея, Адама Пшехшты и других • 10 лет циклу «Пространство» • обитатели мира Pathfinder • комикс Александра Ремизова • и кое-что ещё!
Иллюстрация на обложке: Дмитрий Прозоров
Где купить?
С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 290 рублей для обычных журналов и 590 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).
- Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
Важно! Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину».
Важно! Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в белорусском филиале Hobby Games журнал доступен.
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- Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
- Официальные цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах закрыты и более не будут выходить.
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В продаже с 18 июня.
Следующий номер выйдет 9 июля.
Космос, который мы заслужили
Циклу «Пространство» — главной космоопере современности — исполнилось десять лет. Отличный повод поговорить о его создании и экранизации!
Обитатели Голариона
Набор типичного фэнтезийного мира уже не ограничивается «эльфами-гномами-орками», и бестиарий Голариона — мира настольной ролевой игры Pathfinder — яркий тому пример. В нём вас ждут ждут рыболюды-азеркети, котолюды-амурруны, кобольды, тэнгу и лешие… 18 Фантастическое путешествие
Где живёт мудрость Средиземья
Продолжаем нашу экскурсию по фантастическим библиотекам. И сегодня пришло время пройтись по книгохранилищам из вселенной Толкина — уютным собраниям хоббитских рукописей, надёжно укрытому архиву Гондора и обширной библиотеке Ривенделла.
Генри Лайон Олди «Золотой лук. Книга 1. Если герой приходит» • Екатерина Соболь «Опасное наследство» • Глеб Кащеев «Лабрис» • Гай Гэвриел Кей «Блеск минувших дней» • Аластер Рейнольдс «Чёрные паруса» • Адам Пшехшта «Губернатор» и другие книги. 39 Контакт
Кристофер Руоккио
По случаю выхода на русском «Ревущей тьмы» мы пообщались с одним из самых ярких дебютантов последних лет и автором прекрасного космооперного цикла «Пожиратель Солнца». 44 На злобу дня
О волновой природе фантастики, часть 2
В предыдущем выпуске авторской колонки известного критика-фантастиковеда Сергея Шикарева речь шла об эволюции жанра: о том, как сменяли друг друга «волны» в отечественной фантастике и в фантастике американской, как изменение книгоиздательских практик влияло на форму и даже содержание произведений. Теперь пора поговорить о тех обстоятельствах и силах, которые сопровождают появление волн и новых течений в фантастическом океане.
Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега
В этом году культовая картина Стивена Спилберга «В поисках утраченного ковчега» отмечает свой сороковой день рождения. Рассказываем о её тернистом пути к большому экрану. 60 Современники
Жизнь и карьера Майкла Джей Фокса
Подростком он мечтал об исключительной судьбе — но вряд ли предполагал, что сначала прославится как герой фантастического фильма-феномена, а потом станет жертвой неизлечимой болезни, медленно пожирающей его тело и разум, подобно кинговским лангольерам. 68 Сериалы
История телевселенной Marvel
Телевизионный 2021 год проходит под знаком сериалов Marvel: «Ванда/Вижн» открыл четвёртую фазу вселенной, в которой связей между малыми и большими экранами обещают куда больше, чем раньше. Самое время вспомнить, с чего начиналась супергеройская вселенная на телевидении: от блестящих «Агентов Щ.И.Т.» и «Сорвиголовы» до провальных «Сверхлюдей» и «Хелстрома».
Серая мораль в видеоиграх
При обсуждении видеоигр и других произведений поп-культуры мы часто слышим о серой морали. Причём обычно о ней говорят в положительном ключе, как о чём-то, украшающем игру. Но что такое эта серая мораль — и существует ли она вообще? 84 Жанры
Детективный жанр в настольных играх
Хотите почувствовать себя на месте знаменитого лондонского сыщика? Проявить свои дедуктивные способности можно в одной из многочисленных настольных игр детективного жанра, которые сейчас переживают пик популярности.
История многоразовых ракетно-космических систем
Разработка многоразовых ракетно-космических систем остаётся экзотическим направлением, вокруг перспектив которого идут бесконечные споры. Что же мешает ему развиваться? 92 Удивительные вещи
Самые странные американские секты и культы
Пройдёмся по самым необычным и странным обрядам и традициям, зародившимся на американской земле под влиянием духа веротерпимости. Поговорим и про амишей, и про пятидесятников, и даже про НЛО-культы.
Дмитрий Прозоров
Дмитрий Прозоров уже более десяти лет работает 2D-иллюстратором. Сейчас он активно сотрудничает с Blizzard Entertainment, создаёт для них промо- и ключевые арты. Нам он рассказал об особенностях работы с Blizzard, о своей любви к доспехам и нелюбви к традиционной живописи, а также о том, почему бронелифчик — это не обязательно признак дурного вкуса. 108 Рассказ
Питер Уоттс «Родня»
Питер Уоттс — один из самых известных научных фантастов современности. Рады представить — впервые на русском языке! — его рассказ «Родня» в переводе Николая Кудрявцева. Рассказ о (не)вероятном будущем, в котором почти не осталось места для людей, — кроме одного человека, чье имя вы, возможно, угадаете ближе к финалу. 112 Зона комикса
Александр Ремизов «Ошибка доктора Джонса»
Знаменитый археолог оказался в неправильном месте…
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