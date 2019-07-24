Короткометражка: трогательный анимационный клип Imagine Dragon на песню Birds

В конце июля группа Imagine Dragons выпустила трогательный анимационный клип на песню из сингла Birds. Ролик рассказывает короткую историю о девочке и матери, которые умеют проявлять крылья и летать в небесах. Вот только оказывается, что с подобным даром тяжело ужиться…

Клип поставил сценарист, режиссёр и аниматор Зак Вонг (Zachary Wong), который ранее работал с французским диджеем DJ Snake и рэпером Шэком Уэсом над анимационным роликом Enzo:

В портфолио у Зака можно найти и несколько комиксов — их стиль рисунка схож с тем, к которому он обращается в видео.