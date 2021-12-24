Видео: еще один настольный дайджест конца 2021 года

Наши друзья из Hobby World опубликовали новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев продолжил рассказывать о настольных играх, вышедших в конце 2021 года.

На этот раз в выпуск попали: «Маленькие города», «Поляна», «Спящий агент», «Летучие гоблины» и другие.